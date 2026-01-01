Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Idées de collecte de fonds pour les programmes extrascolaires

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

les événements de collecte de fonds pour les activités extrascolaires
initiatives de soutien communautaire pour les programmes en faveur de la jeunesse
collectes de dons pour le soutien scolaire après l'école

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les programmes extrascolaires

Talent Show virtuel après l'école

Organiser un concours de talents virtuel où les élèves présentent leurs talents, en faisant payer l'entrée et en encourageant les dons par le biais de la diffusion en direct.

Journée du don en ligne

Créez une journée dédiée à la collecte de fonds en ligne, en promouvant les dons jumelés et en jouant avec les dons grâce à des tableaux de classement sur les médias sociaux.

Défi fitness en famille

Organiser un défi physique d'un mois pour les familles, en encourageant les participants à collecter des promesses de dons pour le programme extrascolaire pendant qu'ils font de l'exercice.

L'artisanat au service d'une cause

Organiser des ateliers en personne au cours desquels les participants créent des objets d'artisanat, facturent des frais et vendent les objets fabriqués dans une vitrine communautaire.

Soirées familiales trimestrielles à thème

Créer des soirées familiales saisonnières avec des activités à thème, en encourageant les dons par la vente de billets et le parrainage d'entreprises locales.

Festivals culturels itinérants

Organiser des festivals pop-up mettant en valeur diverses cultures, où les artisans locaux peuvent vendre des articles, une partie des recettes étant reversée au programme.

Programme de parrainage d'entreprise

Développer des partenariats avec des entreprises locales pour des parrainages, en offrant des avantages marketing en échange de financements et de ressources.

Rédaction de subventions en collaboration

Former des alliances avec d'autres organisations locales à but non lucratif afin d'obtenir des subventions conjointes axées sur les programmes extrascolaires et d'accroître ainsi les possibilités de financement.

Collecte de fournitures pour la rentrée scolaire

Coordonner une collecte de fournitures pendant la période de rentrée scolaire, en s'associant avec des magasins locaux pour la mise en place de bacs de collecte et en encourageant les dons pour financer les programmes.

Exposition d'œuvres d'art pour enfants

Organiser une exposition d'œuvres d'art présentant les travaux des élèves, en faisant payer les billets et en vendant les œuvres d'art, les recettes étant destinées au programme extrascolaire.

Vente aux enchères en ligne d'expériences

Organisez une vente aux enchères en ligne proposant des expériences uniques offertes par des entreprises locales, permettant aux enchérisseurs de soutenir des initiatives extrascolaires.

Collecte de fonds pour le nettoyage de la communauté

Engager les participants dans un événement de nettoyage de la communauté, en cherchant à obtenir le soutien d'entreprises locales pour chaque sac d'ordures collecté.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les programmes parascolaires🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos programmes extrascolaires ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre association. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour vous guider :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles dédiés à la collecte de fonds ? Combien sont disponibles ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ? Pensez à des domaines tels que la rédaction de demandes de subvention, l'organisation d'événements et le marketing.
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ? Cela comprend la planification et l'exécution des événements.
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté, les entreprises et les parents ?
  • Alignement sur la mission : Comment les idées de collecte de fonds potentielles s'alignent-elles sur votre mission et les objectifs de votre programme ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux programmes parascolaires :

1. Spectacle de talents de la Communauté

  • Invitez les élèves, les parents et les membres de la communauté à présenter leurs talents.
  • Vendre des billets et des concessions pendant l'événement afin de collecter des fonds tout en encourageant l'esprit communautaire.

2. Marchandises pour le programme parascolaire

  • Créez des articles de marque tels que des t-shirts, des tasses ou des sacs fourre-tout.
  • Vendez ces articles par le biais d'une boutique en ligne ou lors d'événements communautaires afin de promouvoir votre programme tout en collectant des fonds.

3. Journée de la famille

  • Organisez une journée de jeux, d'activités et de repas pour les familles.
  • Faire payer un droit d'entrée et inclure le parrainage d'entreprises locales pour améliorer l'expérience.

4. Demandes de subventions

  • Rechercher et demander des subventions spécifiquement destinées à des initiatives éducatives ou axées sur la jeunesse.
  • Mettez en évidence l'impact de votre programme parascolaire dans le processus de candidature afin d'augmenter vos chances d'obtenir un financement.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsCommunity Talent ShowHautHautMediumMarchandises parascolairesMediumMediumHautJournée d'amusement familialMediumHautMediumDemandes de subventionHautFaibleHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une Journée de la famille :

  • 8 semaines avant : Fixez une date et un budget, commencez à faire de la publicité.
  • 6 semaines avant : S'assurer de l'emplacement et des autorisations nécessaires.
  • 4 semaines avant : Rassembler les bénévoles et finaliser les activités.
  • 1 semaine avant : Confirmer les détails avec les fournisseurs et finaliser la logistique.
  • La veille : Mise en place et confirmation des rôles des bénévoles.
  • Jour de l'événement : Organiser l'événement et assurer le suivi de la fréquentation et des recettes.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. En voici un aperçu :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing, permis et fournitures nécessaires.
  • Coûts variables : Coûts associés aux activités, à la nourriture et aux divertissements.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif financier en fonction de votre budget et de la fréquentation prévue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels peut vous aider à mieux vous préparer aux activités de collecte de fonds :

  • Risques financiers : Évaluer les seuils de rentabilité ; déterminer les pertes potentielles si la fréquentation est inférieure aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas offrir une expérience de qualité peut nuire à la réputation de votre programme.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des circonstances imprévues, telles que des conditions météorologiques défavorables ou des annulations de la part des fournisseurs.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre programme parascolaire, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées novatrices en matière de collecte de fonds pour les programmes extrascolaires ?
Comment tirer parti des plateformes en ligne pour collecter des fonds de manière créative pour les programmes extrascolaires ?
Quelles sont les idées de collectes de fonds saisonnières pour les programmes périscolaires ?
Quels partenariats communautaires créatifs peuvent améliorer la collecte de fonds pour les programmes parascolaires ?
Quelles sont les activités de collecte de fonds amusantes et engageantes qui fonctionnent le mieux pour impliquer les élèves dans les programmes extrascolaires ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

