Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour Big Brother Big Sister

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements de sensibilisation de la communauté pour le mentorat des jeunes
activités de reconnaissance des donateurs pour les programmes de mentorat
campagnes de collecte de fonds pour les groupes de mentorat des jeunes

12 Créer des idées de collecte de fonds pour Big Brother Big Sister

Défi du mentor virtuel

Les participants collectent des dons en comptabilisant les heures consacrées au mentorat et en partageant leur histoire en ligne afin de susciter d'autres contributions.

Vente aux enchères en ligne pour le mentorat

Organisez une vente aux enchères virtuelle d'articles ou d'expériences donnés, dont les recettes soutiennent les programmes de mentorat.

Course d'endurance communautaire

Organiser une course à pied locale où les participants cherchent des sponsors, afin de promouvoir la forme physique et la sensibilisation au mentorat.

Collecte de fournitures pour la rentrée scolaire

Collecter des fournitures scolaires par le biais de partenariats communautaires, en faisant don d'articles tout en collectant des fonds par le biais de parrainages.

Vente de marchandises personnalisées

Vendre des produits de marque tels que des t-shirts ou des sacs fourre-tout conçus par des artistes locaux pour soutenir les programmes de mentorat.

Service d'emballage de cadeaux de Noël

Proposer un service d'emballage de cadeaux pendant les fêtes de fin d'année en échange de dons, en faisant participer les membres de la communauté.

Programme de parrainage d'entreprise

Établir des partenariats avec des entreprises locales pour le parrainage d'événements et de programmes, afin d'encourager la participation et le soutien de la communauté.

Journée du don jumelé

Encouragez les entreprises à verser une somme équivalente aux dons effectués lors d'une journée spécifique, afin d'amplifier les efforts de collecte de fonds par le biais de l'engagement de la communauté.

Défi des médias sociaux

Créez un défi amusant sur les médias sociaux qui encourage les participants à faire des dons et à partager leurs histoires de mentorat.

Réunion des anciens de Mentor

Organiser une réunion où les anciens mentorés peuvent reprendre contact, partager leurs réussites et contribuer aux programmes en cours.

Dîner de collecte de fonds à thème

Organisez un dîner à thème avec des restaurants locaux, dont une partie des recettes est reversée au programme de mentorat.

Ateliers de partage de compétences

Tirer parti de l'expertise des membres de la communauté en proposant des ateliers, en faisant payer des frais qui soutiennent les activités de l'organisation.

4 idées uniques de collecte de fonds pour l'été pour Big Brother Big Sister🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre Grand Frère Grande Sœur ?

Pour mettre en place des initiatives de collecte de fonds fructueuses pour votre association de Grands Frères Grandes Sœurs, vous devez commencer par évaluer la capacité actuelle de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour guider votre évaluation :

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Tenez compte des éléments suivants lorsque vous évaluez la capacité de votre association :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles en nombre suffisant pour se consacrer à la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ? (par exemple, rédaction de demandes de subvention, organisation d'événements)
  • Temps : Combien d'heures votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds chaque mois ?
  • Le réseau : Quelles sont les relations existantes avec les membres de la communauté, les entreprises locales ou d'autres organisations qui peuvent favoriser la collecte de fonds ?
  • Alignement sur la mission : Dans quelle mesure l'idée de collecte de fonds proposée correspond-elle à la mission et aux valeurs de votre organisation ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Voici quelques idées novatrices de collecte de fonds adaptées aux organisations à but non lucratif Grands Frères Grandes Sœurs :

1. Collecte de fonds pour le jumelage des mentors

  • Encourager les jumelages (mentors et mentorés) à solliciter des parrainages auprès de leurs réseaux.
  • Les paires mentor-mentoré peuvent partager leurs histoires pour engager les donateurs.

2. Tournoi sportif communautaire

  • Organiser un tournoi sportif local (par exemple, basket-ball, football) où les équipes paient un droit d'entrée pour participer à la compétition.
  • Ajoutez des activités telles que des stands de nourriture et des tombolas pour augmenter l'engagement et les revenus.

3. Gala virtuel du livre d'histoires

  • Organisez un événement virtuel présentant des histoires de réussite de mentors et de mentorés, avec la possibilité de faire des dons.
  • Envisager de proposer des formules de parrainage aux entreprises locales désireuses de soutenir des initiatives communautaires.

4. Collecte de livres pour les bourses d'études

  • Rassemblez les livres donnés, vendez-les lors d'événements locaux et utilisez le produit de la vente pour financer des bourses d'études pour les mentorés.
  • Promouvoir l'initiative comme un moyen de soutenir l'alphabétisation et l'éducation dans la communauté.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsCollecte de fonds pour le parrainageHautMediumMediumTournoi sportif communautaireMediumHautHautGala du livre d'histoires virtuelHautHautMediumCollecte de livres pour les bourses d'étudesHautMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Une fois que vous avez choisi votre idée de collecte de fonds, établissez un calendrier précis pour organiser vos efforts. Vous trouverez ci-dessous un exemple de calendrier pour un tournoi sportif communautaire :

  • 6 semaines avant : Fixez la date, choisissez le lieu et commencez à recruter des participants.
  • 4 semaines avant : Faites la promotion de l'événement par le biais des médias sociaux, des entreprises locales et des écoles.
  • 2 semaines avant : Constituer les équipes, rassembler les bénévoles et s'approvisionner en fournitures.
  • 1 semaine avant : Confirmer la logistique, les prix sponsorisés et les vendeurs de nourriture.
  • Jour de l'événement : Exécuter le tournoi, s'assurer que les bénévoles sont prêts et partager les mises à jour des médias sociaux tout au long de l'événement.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est essentielle à la réussite d'une collecte de fonds. Voici comment le décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, permis, matériel promotionnel.
  • Coûts variables : Nourriture et boissons, prix, location de matériel.
  • Cibler les revenus : Fixer des objectifs de revenus basés sur les dépenses et les frais des participants.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Il est essentiel de comprendre les risques potentiels liés aux activités de collecte de fonds pour s'y préparer :

  • Risques financiers : Évaluer les seuils de rentabilité, les pertes potentielles et les implications d'une faible participation.
  • Risques pour la réputation : Pensez à l'image que toute mauvaise gestion peut donner de votre organisation.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des problèmes tels que des conditions météorologiques défavorables, en particulier pour les événements en plein air.

En suivant ce guide étape par étape, vous pourrez découvrir une idée de collecte de fonds digne d'intérêt qui correspond à votre mission tout en engageant votre communauté. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées originales de collecte de fonds pour Big Brother Big Sister qui impliquent la communauté ?
Comment Big Brother Big Sister peut-il tirer parti des événements saisonniers de collecte de fonds pour obtenir un impact maximal ?
Quelles idées de campagne innovantes les Grands Frères et Grandes Sœurs peuvent-ils adopter pour stimuler la collecte de fonds en ligne ?
Quelles idées créatives de collecte de fonds Big Brother Big Sister peuvent être mises en œuvre pendant l'été ?
Quel est un moyen efficace pour Big Brother Big Sister d'intégrer la technologie dans ses idées de collecte de fonds ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

