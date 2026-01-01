Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les sororités

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

ventes aux enchères de charité pour la collecte de fonds des sororités
fêtes à thème pour la collecte de fonds des sororités
événements de service communautaire pour les sororités

12 idées de collecte de fonds pour les sororités

Campagne éclair de collecte de fonds dans les médias sociaux

Exploitez des plateformes comme Instagram et TikTok pour un défi d'une semaine qui encourage les membres à partager des histoires et des dons en utilisant un hashtag unique.

Soirée Trivia virtuelle

Organisez une soirée trivia à thème sur Zoom avec des frais d'inscription, en offrant des prix offerts par des entreprises locales, pour créer une atmosphère amusante tout en collectant des fonds.

Le crowdfunding pour les projets communautaires

Créer une campagne de crowdfunding en ligne axée sur des initiatives communautaires spécifiques, permettant aux membres et aux sympathisants de contribuer directement.

Vente aux enchères en ligne pour le bien

Solliciter des articles auprès des membres et des entreprises locales pour les vendre aux enchères en ligne, en faisant la promotion de l'événement via les médias sociaux et le courrier électronique afin de maximiser la participation.

Retraite du camp des sœurs

Organisez un week-end de retraite pour les membres, avec des ateliers et des activités de cohésion, dont les frais seront reversés aux œuvres de bienfaisance de l'organisation.

Un réseau pour une cause

Organiser un événement de mise en réseau pour les anciens élèves et les professionnels, en faisant payer un billet qui servira à financer des initiatives et des bourses d'études spécifiques aux sororités.

Vente de produits personnalisés

Concevez et vendez des articles de sororité personnalisés, tels que des t-shirts ou des tasses, avec des motifs uniques qui célèbrent la sororité et l'unité.

Campagne de livres de cuisine à but caritatif

Compiler les recettes préférées des membres dans un livre de cuisine numérique, le vendre en ligne tout en promouvant la mission de la sororité et les objectifs de collecte de fonds.

Partenariat avec les entreprises locales

Collaborez avec des cafés ou des magasins locaux pour organiser une journée de pourcentage des ventes, au cours de laquelle une partie des ventes est reversée aux activités caritatives de l'association.

Atelier de collecte de fonds par l'artisanat

Organisez un atelier d'artisanat où les participants paient un droit d'entrée pour apprendre un métier, les bénéfices étant reversés aux programmes et initiatives de la sororité.

Défi du service communautaire

Engagez vos supporters dans un défi de service communautaire d'une durée d'un mois, en encourageant les dons pour les heures de service ou les projets réalisés dans les quartiers locaux.

Événements pop-up saisonniers

Organisez des thèmes saisonniers tels que des marchés de vacances ou des foires d'été avec des jeux et des stands, afin d'impliquer la communauté et de collecter des fonds.

4 idées uniques de collecte de fonds estivales pour les sororités🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos sororités ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre sororité. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Dotation en personnel : Avez-vous des membres dévoués qui s'intéressent à la collecte de fonds ? Combien d'entre eux peuvent participer activement ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques de vos membres en matière de collecte de fonds (par exemple, planification d'événements, marketing, réseautage) ?
  • Temps : Combien de temps vos membres peuvent-ils consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté, les anciens élèves et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur les valeurs et les objectifs de votre sororité ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux associations de sororités :

1. Vente de pâtisseries des sororités

  • Organisez une vente de pâtisseries où les membres de l'association préparent et vendent des produits de boulangerie à leurs amis et aux membres de la communauté locale.
  • Impliquer les membres dans le marketing de l'événement à travers les médias sociaux et sur le campus.

2. Défilé de mode caritatif

  • S'associer à des boutiques locales pour organiser un défilé de mode avec des mannequins de l'association.
  • Faire payer un droit d'entrée et vendre des parrainages aux entreprises locales.

3. Vente aux enchères de services

  • Les membres mettent aux enchères leur temps et leurs compétences pour divers services tels que le tutorat, le jardinage ou l'aide à l'organisation d'événements.
  • Encouragez les anciennes étudiantes à participer et à partager l'événement avec leurs réseaux.

4. Événements sociaux à thème

  • Organisez des fêtes à thème (par exemple, une soirée années 80, une fête costumée) dont l'entrée est payante et dont les bénéfices sont reversés à une œuvre de bienfaisance ou à une cause.
  • Collaborez avec d'autres organisations étudiantes pour élargir votre public.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsVente de gâteauxHautMediumMediumDéfilé de mode de l'association caritativeMediumHautHautVente aux enchères de servicesMediumHautMediumEvénements sociaux à thèmeHautMediumMedium-Haut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un défilé de mode caritatif :

  • 8 semaines avant : Fixer une date, un lieu et un thème. Commencez à rechercher des modèles et des sponsors.
  • 6 semaines avant : Finaliser les partenariats avec les boutiques locales et commencer à commercialiser l'événement.
  • 4 semaines avant : Organiser la vente des billets et la logistique du spectacle.
  • 1 semaine avant : Confirmer les détails avec tous les participants et finaliser le matériel promotionnel.
  • Le jour de l'événement : Mettre en place le lieu de l'événement et gérer le spectacle avec des bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing et fournitures (comme la nourriture ou les décorations).
  • Coûts variables : Coûts liés aux services (tels que la restauration pour un événement), à la location de matériel et aux articles promotionnels.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif précis de collecte de fonds en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Évaluer les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si la fréquentation est inférieure aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à l'impact d'une mauvaise exécution sur la réputation et les relations de votre association.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des problèmes éventuels tels que des changements de lieu, des problèmes météorologiques pour les événements en plein air ou des annulations de dernière minute.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre sororité, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées uniques de collecte de fonds pour les sororités qui peuvent être mises en œuvre au cours du semestre de printemps ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds virtuels qui ont le vent en poupe pour les sororités en 2024 ?
Flèche
Quelles campagnes de collecte de fonds saisonnières les sororités peuvent-elles lancer à l'automne ?
Flèche
Comment les sororités peuvent-elles tirer parti d'une marchandise unique pour collecter des fonds ?
Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds collaborative les plus efficaces pour les sororités ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Écoles privées
Programmes d'éducation financière
Programmes d'alphabétisation des adultes
Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation
Groupes scolaires
Programmes d'études à l'étranger
Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus
Fraternités
Départements universitaires
Sororités
Clubs d'étudiants
Centres d'apprentissage alternatifs
Groupes d'anciens élèves
Écoles à charte
Écoles primaires
Écoles secondaires
Programmes de développement de la jeunesse
Clubs 4-H
Scouts
Grand frère, grande sœur
Programmes extrascolaires
Organisations de mentorat
Programmes d'alphabétisation
Fondements de l'éducation
Clubs de supporters
Programmes d'éducation STEM
Organisations de développement de la jeunesse
Associations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation
Associations de parents d'élèves
Établissements d'enseignement religieux
Universités et collèges
Les écoles

