Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les clubs d'étudiants

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

des événements de collecte de fonds pour les organisations étudiantes
des campagnes créatives pour la collecte de fonds des clubs
collecte de fonds de pair à pair pour les clubs d'étudiants

12 Idées de collecte de fonds pour les clubs d'étudiants

Ateliers de partage de compétences en ligne

Proposez des ateliers virtuels animés par des étudiants ou d'anciens étudiants qui partagent des compétences précieuses, en faisant payer la participation tout en sensibilisant aux activités du club.

Campagne de crowdfunding

Lancer une campagne de crowdfunding en ligne ciblée, en utilisant les médias sociaux pour partager des histoires convaincantes et fixer des paliers de dons avec des incitations pour les partisans.

Soirée virtuelle de mise en réseau des anciens élèves

Organiser un événement de mise en réseau en ligne pour les anciens et les membres actuels, en faisant payer un droit d'entrée et en offrant des possibilités de mentorat et de collaboration.

Gala de collecte de fonds à thème

Organisez un gala en personne avec des divertissements à thème, des ventes aux enchères et des parrainages, en encourageant les entreprises locales à participer ou à faire don de leurs services.

Foire communautaire itinérante

Créez un événement local avec des vendeurs locaux, de la nourriture et des activités, en faisant payer l'espace du stand et l'entrée pour collecter des fonds tout en créant des liens avec la communauté.

Tournoi sportif de bienfaisance

Organiser un tournoi sportif entre des équipes locales, en faisant payer l'entrée et en s'associant avec des entreprises locales pour le parrainage et les prix.

Vente de marchandises personnalisées

Concevoir et vendre des articles portant la marque du club, tels que des T-shirts ou des sacs écologiques, en utilisant des plates-formes de vente en ligne et en maximisant la notoriété de l'organisation.

Boîte à snacks par abonnement

Offrir un service d'abonnement mensuel proposant des en-cas locaux, en utilisant le contenu créé par les étudiants pour commercialiser les boîtes et collecter des fonds permanents pour l'organisation.

Pages de collecte de fonds personnalisées

Permettre aux membres de créer des pages individuelles de collecte de fonds pour un projet spécifique, en partageant leurs histoires et leurs objectifs afin de collecter des dons de pair à pair.

Remises accordées dans le cadre du partenariat avec les entreprises locales

Collaborer avec des entreprises locales pour créer une carte de réduction pour les étudiants, dont une partie des ventes est reversée au club, ce qui profite à la fois aux étudiants et à l'organisation.

Collecte de fonds pour le nettoyage de la communauté

Organiser un événement de nettoyage de la communauté où les participants recueillent des dons pour chaque kilo de déchets collectés, afin de promouvoir la durabilité et la visibilité du club.

Défi des médias sociaux

Créez un défi viral sur des plateformes comme TikTok ou Instagram, en encourageant les participants à faire un don et à étiqueter leurs amis pour qu'ils se joignent à eux, afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les étudiants Clubs🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos clubs d'étudiants ?

Il est essentiel de trouver la bonne idée de collecte de fonds pour que votre club ou organisation étudiante puisse prospérer. Ce guide vous aidera à évaluer la capacité de votre organisation, à explorer des idées de collecte de fonds sur mesure, et plus encore.

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, évaluez les capacités de votre club ou de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation :

  • Membres : Combien de membres actifs avez-vous ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences de vos membres en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps les membres peuvent-ils consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Engagement communautaire : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les étudiants et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos objectifs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Sur la base de l'évaluation de vos capacités, envisagez ces idées de collecte de fonds spécifiquement adaptées aux clubs et organisations d'étudiants :

1. Manifestations de collecte de fonds à thème

  • Organisez des événements tels qu'une danse à thème, une soirée cinéma ou un spectacle de talents dont l'entrée est payante.
  • Incorporez les talents des membres du club à l'événement afin d'accroître l'engagement.

2. Vente de marchandises

  • Créer et vendre des articles à l'effigie du club, tels que des t-shirts ou des tasses, lors d'événements ou en ligne.
  • Utilisez des plateformes comme Printful ou Teespring pour une production à faible risque.

3. Campagnes de crowdfunding

  • Lancez une campagne de crowdfunding sur des plateformes telles que GoFundMe ou Kickstarter, spécifiquement pour les projets ou les événements que vous souhaitez financer.
  • Engagez votre réseau en partageant la campagne sur les médias sociaux.

4. Parrainage par des entreprises locales

  • Contactez les entreprises locales pour qu'elles vous sponsorisent en échange de publicité lors de vos événements.
  • Établir des partenariats durables afin de garantir un soutien continu.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéNiveau d'engagementRevenu potentielÉvénements de collecte de fonds à thèmeMediumHautMediumVente de marchandisesHautMediumHautCampagnes de financement par le biais du crowdfundingMediumHautVariableSponsoring d'entreprises localesMediumMediumHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier pour vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Voici un exemple de calendrier pour une collecte de fonds à thème :

  • 6 semaines avant : Fixez la date, le thème et le lieu.
  • 4 semaines avant : Commencez à promouvoir l'événement et à vendre des billets.
  • 2 semaines avant : Finaliser les activités, les divertissements et la logistique.
  • 1 semaine avant : Confirmer les réservations et finaliser le programme.
  • Le jour de l'événement : Organiser l'événement et s'assurer que les rôles sont clairs pour tous les membres.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est essentielle. Il se décompose comme suit :

  • Coûts fixes : Location du lieu (le cas échéant), matériel de marketing et équipement.
  • Coûts variables : Frais de restauration (le cas échéant) et frais de représentation.
  • Objectif de recettes : Fixer un objectif de recettes en fonction de la fréquentation et des coûts prévus.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Il est important de comprendre les risques encourus :

  • Risques financiers : Tenez compte du seuil de rentabilité et des pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Évaluez comment le fait de ne pas répondre aux attentes peut affecter la réputation de votre organisation.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des problèmes imprévus, tels que des problèmes d'équipement ou des problèmes météorologiques.

En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui s'aligne sur la mission de votre organisation et qui engage efficacement votre communauté. Bonne chance !

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées innovantes en matière de collecte de fonds pour les clubs et organisations d'étudiants en 2024 ?
Flèche
Comment les clubs et organisations d'étudiants peuvent-ils tirer parti des thèmes saisonniers pour organiser des collectes de fonds ?
Flèche
Quelles idées uniques de collecte de fonds virtuels les clubs et organisations d'étudiants peuvent-ils mettre en œuvre ?
Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds qui génèrent la plus grande implication de la communauté pour les clubs et organisations d'étudiants ?
Flèche
Quelles campagnes de collecte de fonds créatives les clubs et organisations d'étudiants peuvent-ils organiser pendant les fêtes de fin d'année ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

<div ms-code-snippet-q="1">What are some innovative fundraising ideas for Student Clubs & Orgs in 2024?</div><div ms-code-snippet-a="1">One innovative idea is to host a 'Skillshare Showcase,' where members of the club offer workshops in various skills (e.g., cooking, art, technology). Participants can pay a fee to join these workshops, and the club can also sell refreshments or related materials. This not only raises funds but also builds community and showcases talents. To implement this: 1. Gather a list of skills members can teach and choose an appropriate venue. 2. Promote the event through social media, flyers, and newsletters. 3. Set up an easy online registration process. Success metrics include the number of participants and total funds raised. Success rates for similar events are generally around 70% if the skill offerings are popular. Resources needed include venue space, materials for workshops, and promotional materials.</div><div ms-code-snippet-q="2">How can Student Clubs & Orgs leverage seasonal themes for fundraising events?</div><div ms-code-snippet-a="2">Seasonal-themed fundraising can be highly engaging. For example, a 'Spring Fling Fair' can combine games, food stalls, and local vendor booths, all based around a spring theme. Implementing this involves: 1. Setting a date that doesn’t conflict with major exams or events. 2. Collaborating with local businesses for sponsorships or in-kind donations. 3. Creating fun activities that align with spring themes (e.g., flower planting, crafts). To execute the fair, promote it extensively using social media and community boards. Events like these typically see about a 65% success rate, especially with good engagement metrics. Resources required include venue space, permits, vendors, and promotional material.</div><div ms-code-snippet-q="3">What unique virtual fundraising ideas can Student Clubs & Orgs implement?</div><div ms-code-snippet-a="3">Host a virtual talent show where members and perhaps even alumni showcase their talents, with an entry fee for performers and an admission fee for viewers. Promotion can be done through social media and email newsletters. The execution involves: 1. Selecting an appropriate online platform (Zoom, YouTube Live). 2. Setting guidelines for talent submissions and creating a schedule for performances. 3. Engaging a moderator to keep the event entertaining. On average, virtual events like these achieve a 60% success rate with proper promotion. Required resources include a reliable tech platform, advertising materials, and a small team to manage the event.</div><div ms-code-snippet-q="4">Which fundraising ideas generate the highest community involvement for Student Clubs & Orgs?</div><div ms-code-snippet-a="4">Community potlucks fundraisers are effective in generating involvement. Participants can bring dishes and make a donation to attend. To implement: 1. Set a date and locate a venue (like a community hall or a park). 2. Create a sign-up sheet for attendees to list their dishes to ensure variety. 3. Promote through community boards, social media, and local newsletters. These events often see success rates of about 75%, driven by community participation. Resources needed include space, basic supplies (tables, utensils), and promotional efforts.</div><div ms-code-snippet-q="5">What creative fundraising campaigns can Student Clubs & Orgs run during the holiday season?</div><div ms-code-snippet-a="5">A 'Holiday Giving Tree' campaign can be highly impactful. The club sets up a tree where community members can 'buy' ornaments, each representing a specific donation amount or item needed for a charitable cause. To implement this: 1. Choose a location for the tree and obtain necessary permits. 2. Design and create ornaments with clear donation amounts and causes. 3. Promote the campaign via local news outlets, social media, and through partnerships with local businesses. Similar campaigns have success rates of about 80%. Resources needed include ornaments, a tree, promotional materials, and volunteer support.</div>