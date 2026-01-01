Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les fraternités

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements de collecte de fonds pour les chapitres de fraternité
campagnes de dons des anciens pour les fraternités
collecte de fonds en collaboration avec les fraternités

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les fraternités

Journée de match des anciens

Invitez les anciens élèves à faire un don à une date précise, en leur proposant de doubler leur contribution afin de renforcer l'engagement et d'encourager les dons.

Campagne de financement en ligne

Lancez une campagne de crowdfunding ciblée sur les médias sociaux, en présentant des histoires convaincantes de membres et en invitant à la collecte de fonds de pair à pair.

Soirée Trivia virtuelle

Organisez une soirée amusante de jeu-questionnaire en ligne dont l'entrée est payante et où les participants peuvent s'affronter pour gagner des prix tout en collectant des fonds pour les initiatives de la fraternité.

Célébration de la remise des diplômes

Organiser un gala de fin d'année en l'honneur des diplômés, la vente des billets et les parrainages contribuant aux fonds de la fraternité et aux bourses d'études.

Collecte de fonds Dance-A-Thon

Organisez un marathon de danse au cours duquel les participants collectent des parrainages pendant un nombre d'heures déterminé, ce qui permet de promouvoir la forme physique et le plaisir tout en générant des fonds.

Vente saisonnière de pâtisseries

Organisez une vente saisonnière de pâtisseries, en mettant à profit le talent des membres pour créer des friandises maison, dont les recettes seront affectées à des projets de la fraternité.

Vente d'articles de marque

Créez et vendez des vêtements ou des accessoires de fraternité personnalisés par le biais d'une boutique en ligne, dont les bénéfices sont directement affectés à des objectifs de collecte de fonds.

Partenariat avec des entreprises locales pour la collecte de fonds

Faites équipe avec des entreprises locales pour organiser des soirées où une partie des ventes est reversée aux initiatives de la fraternité.

Défis en matière de services communautaires

Encourager les membres à participer à des activités de service et à solliciter des dons en fonction du nombre d'heures qu'ils ont effectuées, afin de promouvoir l'engagement communautaire.

Programme de bénévolat pour les dons

Mettre en place un programme dans le cadre duquel les anciens s'engagent à verser des dons pour les heures de bénévolat effectuées par les membres, afin de favoriser l'engagement et le soutien du réseau d'anciens.

Campagne de dons pour les fêtes de fin d'année

Profitez des fêtes de fin d'année pour lancer une initiative de collecte de fonds à thème, en encourageant les membres à partager leur histoire personnelle afin d'augmenter les dons.

Défi fitness en plein air

Organiser un défi en plein air, tel qu'une course à pied ou une course d'obstacles, en permettant aux participants d'obtenir des parrainages pour leur participation.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les fraternités🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos fraternités ?

Étape 1 : Évaluer la capacité de votre Fraternité

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre fraternité. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Adhésion : Combien de membres peuvent participer activement aux activités de collecte de fonds ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre fraternité en matière de collecte de fonds, telles que l'organisation d'événements ou le marketing ?
  • Temps : Combien de temps vos membres peuvent-ils consacrer aux initiatives de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles sont les relations existantes entre votre fraternité et les entreprises locales ou les anciens élèves ?
  • Alignement sur la mission : Comment l'activité de collecte de fonds choisie s'aligne-t-elle sur les valeurs et les objectifs de votre fraternité ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre fraternité, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux fraternités :

1. Tournoi sportif de bienfaisance

  • Organisez un tournoi de sport, comme le basket-ball, le football ou la balle au prisonnier, où les participants paient pour s'inscrire.
  • Encourager les entreprises locales à parrainer des équipes en échange de publicité.

2. Fête ou gala à thème

  • Organisez un événement à thème pour lequel les participants achètent des billets ; les thèmes peuvent inclure une mascarade, une soirée des années 90 ou un bal officiel.
  • Incorporez des ventes aux enchères ou des tirages au sort pour augmenter les recettes pendant l'événement.

3. Collecte de fonds pour le lavage de voitures

  • Organisez une station de lavage de voitures dans une zone très fréquentée où les membres de la fraternité nettoient les voitures en échange de dons.
  • Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour l'achat de fournitures ou faites la promotion de l'événement par l'intermédiaire de leurs canaux de distribution.

4. Vente de marchandises

  • Créez des articles portant la marque de la fraternité, tels que des t-shirts, des tasses ou des chapeaux, pour les vendre aux membres, aux anciens élèves et au public.
  • Utilisez les plateformes en ligne pour atteindre un public plus large que votre communauté locale.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsTournoi sportif de bienfaisanceHautMoyenHautFête ou gala à thèmeMoyenHautHautCollecte de fonds pour le lavage de voituresHautFaibleMoyenVente de marchandisesMoyenMoyenMoyen

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un tournoi sportif de bienfaisance :

  • 6 semaines avant : Fixez une date, trouvez un lieu et commencez à faire de la publicité.
  • 4 semaines avant : Commencer les inscriptions des équipes et rechercher des sponsors locaux.
  • 1 semaine avant : Finaliser les équipes, organiser les bénévoles et préparer la logistique.
  • La veille : Préparer le lieu et s'assurer que tout le matériel nécessaire est prêt.
  • Jour de l'événement : Organiser le tournoi, dialoguer avec les participants et assurer le suivi avec les sponsors.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location de salle, location d'équipement, matériel de marketing, permis.
  • Coûts variables : Fournitures pour la nourriture et les boissons, prix pour les concours, marchandises promotionnelles.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif financier en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue de l'événement.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les pertes potentielles si la participation est plus faible que prévu ou si les coûts dépassent les projections.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont l'incapacité à offrir une expérience exceptionnelle pourrait affecter la réputation de votre fraternité au sein du campus.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes tels que le mauvais temps pour les événements en plein air ou des pannes d'équipement pendant le tournoi.

En suivant ces étapes, vous pourrez découvrir une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre fraternité, mais qui engage également votre communauté et favorise l'unité. Bonne chance !

