Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les programmes d'études à l'étranger

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

des événements de collecte de fonds pour des initiatives d'études à l'étranger
parrainage d'entreprises pour les programmes d'études à l'étranger
campagnes des donateurs pour l'éducation internationale

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les programmes d'études à l'étranger

Défi linguistique virtuel

Les participants collectent des fonds en s'engageant à apprendre une nouvelle langue, en partageant leurs progrès sur les médias sociaux et en se faisant parrainer par des amis.

Vente aux enchères en ligne d'expériences de voyage

Organisez une vente aux enchères numérique proposant des expériences de voyage, telles que des visites guidées ou des cours de cuisine, qui attirent les amateurs d'aventure.

Manifestation mondiale

Organiser un festival culturel au cours duquel les étudiants partagent leurs expériences, la vente de billets et les frais de vente contribuant au programme.

Table ronde sur les études à l'étranger

Organisez une table ronde informative en ligne avec d'anciens étudiants qui partagent leurs expériences, en faisant payer une somme modique pour l'accès, tout en fournissant des informations précieuses.

Livre de cuisine du monde

Rédiger un livre de recettes de différents pays et le vendre, les recettes étant destinées à soutenir les futurs participants aux études à l'étranger.

Produits dérivés sur le thème du voyage

Concevoir et vendre des articles de marque sur le thème du voyage, tels que des t-shirts, des sacs fourre-tout ou des carnets de voyage, afin de soutenir le financement du programme.

Programme de parrainage d'entreprise

Inciter les entreprises locales à parrainer des bourses d'études à l'étranger en échange d'opportunités promotionnelles lors d'événements et en ligne.

Partenariat avec les agences de voyage

Collaborez avec les agences de voyage pour obtenir des récompenses pour les recommandations, où une partie des ventes des voyages réservés est reversée à votre organisation.

Événements culturels communautaires

Organiser des événements communautaires célébrant les différentes cultures, en faisant payer l'entrée tout en promouvant l'importance de l'éducation internationale.

Campagne de la journée de remerciement

Organisez un événement mondial de remerciement virtuel au cours duquel les participants envoient des notes de remerciement aux donateurs, mettant en évidence l'impact et incitant à faire d'autres dons.

Défi des médias sociaux

Créez un défi avec un hashtag pour encourager les personnes qui vous suivent à partager leurs récits de voyage, afin de sensibiliser le public et d'obtenir des dons grâce à l'engagement.

Campagne pair-à-pair

Permettre aux sympathisants de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour partager leurs objectifs d'études à l'étranger et solliciter des dons auprès de leurs réseaux.

4 idées uniques de collecte de fonds pour les programmes d'études à l'étranger cet été🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Écoles privées

Les écoles privées organisent des dîners de gala, des collectes de fonds auprès des anciens élèves, des foires de printemps et des lectures parrainées pour financer les bourses, les installations et les programmes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles privées →

Programmes d'éducation financière

Organiser des ateliers de budgétisation, des campagnes de crowdfunding et des webinaires soutenus par des sponsors afin de collecter des fonds pour financer des programmes d'enseignement, du matériel et des bourses d'études dans le cadre de programmes d'éducation financière.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes d'éducation financière →

Programmes d'alphabétisation des adultes

Les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent organiser des collectes de livres associées à des soirées de lecture, parrainer une campagne de lecture et vendre des ex-libris.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes d'alphabétisation des adultes →

Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation

Les programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation s'appuient sur des événements de plantation d'arbres, des randonnées dans la nature parrainées et des ventes de kits de semences pour financer l'apprentissage pratique.

Voir les idées de collectes de fonds pour les programmes de jeunes pour la nature et la conservation →

Groupes scolaires

Les groupes d'école à domicile collectent des fonds grâce à des échanges de programmes scolaires, des ateliers organisés par les parents, des ventes de pâtisseries et des événements coopératifs communautaires pour enrichir les ressources pédagogiques.

Voir des idées de collecte de fonds pour les groupes scolaires →

Programmes d'études à l'étranger

Les programmes d'études à l'étranger peuvent financer des bourses et des frais de voyage par le biais de dîners culturels, de récits de voyage d'anciens étudiants, de cours de langue et de crowdfunding.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'études à l'étranger →

Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus

Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères universitaires →

Fraternités

Les fraternités prospèrent en organisant des galas de bienfaisance, des réceptions d'anciens élèves, des ventes de marchandises personnalisées et des défis philanthropiques sur les campus.

Voir les idées de collectes de fonds pour les Fraternités →

Départements universitaires

Organisez des événements tels que des tables rondes entre étudiants et professeurs, des conférences d'anciens auteurs, des produits dérivés à l'effigie du département et des campagnes de crowdfunding pour financer la recherche, les conférences et l'équipement des laboratoires.

Voir les idées de collectes de fonds pour les départements académiques →

Sororités

Les sororités peuvent organiser des soirées philanthropiques, des brunchs d'anciens élèves, des lavages de voitures et des ventes de produits personnalisés pour financer les bourses et les activités des sections.

Voir des idées de collectes de fonds pour Sororités →

Clubs d'étudiants

Les clubs étudiants peuvent augmenter leurs fonds grâce à des ventes de pâtisseries sur le campus, des commandes de t-shirts personnalisés, des soirées cinéma et des partenariats avec des sponsors locaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs d'étudiants →

Centres d'apprentissage alternatifs

Organiser des ateliers dirigés par des étudiants, des expositions d'art et des parrainages d'entreprises locales afin de collecter des fonds pour les programmes des centres d'apprentissage alternatifs.

Voir les idées de collectes de fonds pour les centres d'apprentissage alternatifs →

Groupes d'anciens élèves

Collecter des fonds pour les groupes d'anciens élèves par le biais de campagnes de réunions de classe, de rencontres de réseautage, de ventes aux enchères silencieuses et de journées annuelles de dons.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'anciens élèves →

Écoles à charte

Les écoles à charte collectent des fonds par le biais de ventes aux enchères sur le thème du programme scolaire, de parrainages d'entreprises locales, d'événements organisés par les parents et de la rédaction de demandes de subventions ciblées.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles à charte →

Écoles primaires

Les écoles primaires organisent des séances de lecture, des ventes de pâtisseries et des soirées familiales pour financer les fournitures scolaires, les excursions et les programmes artistiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles primaires →

Écoles secondaires

Les lycées peuvent organiser des lavages de voitures, des ventes de pâtisseries, des ventes aux enchères d'anciens élèves et des soirées spirituelles pour financer l'équipement, les clubs et les événements scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les lycées →

Programmes de développement de la jeunesse

Les programmes de développement de la jeunesse prospèrent grâce à des ventes de pâtisseries organisées par les jeunes, à des rencontres de mentorat et à des parrainages communautaires destinés à financer des camps, des ateliers et des formations au leadership.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes de développement de la jeunesse →

Clubs 4-H

Les clubs 4-H peuvent collecter des fonds par le biais de ventes aux enchères de bétail, de ventes de produits du jardin, de foires artisanales et d'ateliers de compétences communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs 4-H →

Scouts

Les troupes scoutes collectent des fonds en vendant des biscuits, en parrainant des randonnées, en organisant des feux de camp, des échanges de matériel et des petits déjeuners de crêpes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les scouts →

Grand frère, grande sœur

Les groupes de Grands Frères et Grandes Sœurs peuvent augmenter leurs fonds en organisant des courses amusantes dirigées par des mentors, des rencontres communautaires et des campagnes de dons jumelés afin de développer les jumelages.

Voir les idées de collecte de fonds pour Big Brother Big Sister →

Programmes extrascolaires

Les programmes extrascolaires peuvent organiser des spectacles de talents pour les élèves, des ventes de pâtisseries entre parents et enseignants et des parrainages d'entreprises locales pour financer les fournitures et les sorties scolaires.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes périscolaires →

Organisations de mentorat

Les organisations de mentorat collectent des fonds par le biais de campagnes de parrainage, de dîners de réseautage d'anciens élèves et de parrainages d'entreprises pour l'expansion des programmes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de mentorat →

Programmes d'alphabétisation

Les programmes d'alphabétisation peuvent augmenter leur financement grâce à des collectes de livres, à des concours de lecture, à des événements organisés par des auteurs, à des cours de soutien scolaire ou à des fournitures de bibliothèque parrainés par des donateurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'alphabétisation →

Fondements de l'éducation

Voir les idées de collectes de fonds pour les Fondations éducatives →

Clubs de supporters

Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters →

Programmes d'éducation STEM

Les programmes d'enseignement des STIM peuvent collecter des fonds par le biais de présentations de robotique, de parrainages de foires scientifiques et d'ateliers de codage avec des partenaires communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'éducation STEM →

Organisations de développement de la jeunesse

Les groupes de développement de la jeunesse peuvent organiser des ateliers dirigés par des mentors, des lavages de voitures gérés par des jeunes et des soirées communautaires pour financer la formation professionnelle.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de développement de la jeunesse →

📚
Associations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation

Les associations éducatives organisent des foires aux livres, des salons de lecture et des ateliers parrainés pour financer les programmes scolaires, les sorties éducatives et les fournitures scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation →

Associations de parents d'élèves

Les associations de parents d'élèves et les organisations de parents d'élèves soutiennent les programmes scolaires en organisant des courses, des ventes de tenues de sport, des soirées familiales et des collectes de fonds dans les restaurants.

Voir des idées de collecte de fonds pour les associations de parents d'élèves →

Établissements d'enseignement religieux

Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.

Voir les idées de collectes de fonds pour les établissements d'enseignement religieux →

Universités et collèges

Tirer parti des réunions d'anciens élèves, des visites de campus, des collectes de dons de classe et des subventions de contrepartie pour financer des bourses d'études, des laboratoires et des améliorations des installations.

Voir les idées de collecte de fonds pour les universités et les collèges →

Les écoles

Les écoles peuvent augmenter leurs fonds en organisant des séances de lecture, des ventes de pâtisseries et des partenariats avec des entreprises locales pour soutenir les ressources pédagogiques et les sorties scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos programmes d'études à l'étranger ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre organisation à mener à bien des initiatives de collecte de fonds. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles dédiés à la collecte de fonds ? Combien sont engagés ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences ou l'expérience spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle raisonnablement consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles sont les relations que vous entretenez avec les dirigeants de la communauté, les entreprises et les donateurs potentiels ?
  • Alignement sur la mission : Dans quelle mesure la collecte de fonds correspond-elle à votre mission de promotion des possibilités d'études à l'étranger ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour une organisation à but non lucratif de programmes d'études à l'étranger :

1. Manifestation culturelle

  • Organisez un événement au cours duquel les participants peuvent partager des histoires, de la musique et des plats issus de leurs études à l'étranger.
  • Faites payer un droit d'entrée et envisagez d'inclure une vente aux enchères silencieuse d'articles offerts par des entreprises locales.

2. Campagne de collecte de fonds pour les bourses d'études à l'étranger

  • Créer une campagne ciblée demandant des dons spécifiquement pour soutenir des bourses d'études pour les étudiants.
  • Inciter les anciens étudiants à partager leurs expériences et l'impact des études à l'étranger sur les médias sociaux.

3. Expériences de voyage virtuelles

  • Proposer des ateliers ou des présentations en ligne présentant des expériences de voyage ou des langues uniques.
  • Fixer un tarif minimal pour la participation, les recettes étant destinées à soutenir des bourses d'études ou des initiatives.

4. Collectes de dons thématiques

  • Organiser des collectes thématiques où les donateurs peuvent contribuer à l'occasion d'étapes ou d'événements spécifiques (par exemple, la Journée mondiale de la culture).
  • Créer un contenu promotionnel attrayant pour encourager les dons par le biais des médias sociaux et des bulletins d'information.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsÉvénement de présentation culturelleMédiumHautHautCampagne de collecte de fonds pour les bourses d'étudesHautMédiumMédiumExpériences de voyage virtuelHautMédiumMédiumCampagnes de collecte de dons thématiquesMédiumHautFaible

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une manifestation culturelle :

  • 6 semaines avant : Fixez une date, un lieu et commencez à faire de la publicité.
  • 4 semaines avant : Solliciter des dons et coordonner l'action des bénévoles.
  • 2 semaines avant : Finaliser le programme et la logistique.
  • 1 semaine avant : Promouvoir l'événement par le biais des médias sociaux et des bulletins d'information.
  • Jour de l'événement : Organiser l'événement et collecter les dons.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici une répartition à prendre en compte :

  • Coûts fixes : Location de l'espace, matériel promotionnel et permis.
  • Coûts variables : Nourriture et boissons (pour les événements), fournitures pour les ateliers et incitations pour les donateurs.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif réaliste en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Identifier les seuils de rentabilité et évaluer les pertes potentielles en cas de faible fréquentation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à l'impact que pourrait avoir sur la réputation de votre association le fait de ne pas répondre aux attentes du public ou des donateurs.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que des changements de lieu de dernière minute ou des difficultés techniques lors d'événements virtuels.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement s'aligne sur la mission de votre association, mais qui engage également la communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les programmes d'études à l'étranger ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les programmes d'études à l'étranger ?
Flèche
Quelles sont les possibilités saisonnières de collecte de fonds les plus adaptées aux programmes d'études à l'étranger ?
Flèche
Quelles sont les stratégies innovantes de crowdfunding qui fonctionnent le mieux pour les programmes d'études à l'étranger ?
Flèche
Comment la gamification peut-elle améliorer la collecte de fonds pour les programmes d'études à l'étranger ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

