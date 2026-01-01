Le lancement d'un "défi aux membres" peut favoriser l'engagement et générer des fonds. Encouragez les scouts actuels et leurs familles à recruter de nouveaux membres pendant une période définie, en récompensant à la fois le recruteur et le nouveau membre avec une petite incitation (comme un badge ou une réduction). Les frais de recrutement peuvent également servir à collecter des fonds. La planification doit comprendre la définition d'objectifs de recrutement clairs, de stratégies promotionnelles et d'un système de suivi des recommandations. Le succès peut être mesuré par le nombre de nouveaux membres et les fonds collectés, ce qui donne généralement un retour sur investissement de 100 à 160 %. Ce défi peut être relevé à n'importe quel moment de l'année, ce qui permet un engagement continu.

La création d'un défi virtuel de course ou de marche est une excellente idée de collecte de fonds en ligne. Les participants peuvent s'inscrire moyennant des frais, suivre leur kilométrage à l'aide d'applications et partager leurs progrès sur les médias sociaux. Les scouts peuvent également offrir des incitations aux meilleurs collecteurs de fonds ou à ceux qui terminent leur parcours. Pour mettre cela en œuvre, créez une page d'inscription facile à naviguer, créez un contenu promotionnel attrayant et maintenez la communication avec les participants. Mesurez les taux de participation, les fonds collectés et les partages sociaux en tant qu'indicateurs de réussite, le retour sur investissement moyen atteignant généralement 150 à 250 %. Cette opération peut être lancée à tout moment, mais elle est particulièrement populaire au printemps ou à l'automne.

Une "foire artisanale scoute" pendant la période des fêtes est une opportunité innovante de collecte de fonds. Les scouts peuvent créer des objets d'artisanat et des articles uniques qui peuvent être vendus lors d'une foire locale, en faisant également payer les vendeurs. Cette approche permet non seulement de collecter des fonds, mais aussi de mettre en valeur les compétences et la créativité des scouts. La planification implique l'approvisionnement en matériaux, le marketing de l'artisanat, la réservation d'un lieu et la promotion de l'événement par le biais des médias sociaux et de la publicité locale. Le succès est mesuré par les ventes totales et les taux de participation des vendeurs, avec des retours d'environ 140-180%. Cette idée est plus adaptée à l'hiver, en capitalisant sur les achats des fêtes de fin d'année.

L'organisation d'un spectacle "Scout's Got Talent" peut être un moyen efficace de collecter des fonds. Les participants, y compris les membres scouts et les membres de la communauté, peuvent présenter leurs talents moyennant un droit d'entrée, tandis que l'événement lui-même peut inclure des parrainages locaux ou des ventes de marchandises. Faites la promotion de l'événement par le biais des médias sociaux, des écoles locales et des conseils communautaires. Pour mettre en œuvre cette idée, recherchez un lieu (comme l'auditorium d'une école), prévoyez des juges ou des prix et vendez des billets à l'avance. Le suivi des ventes de billets, des dons et des parrainages permettra de mesurer le succès, avec un retour sur investissement moyen de 120 à 180 %. Cet événement peut être organisé au printemps ou en été, en fonction du calendrier scolaire.

Une approche créative consiste à organiser une chasse au trésor communautaire. Les scouts peuvent créer une liste d'objets ou de points de repère dans votre région, et les participants paient un droit d'entrée pour participer à la chasse. Les scouts peuvent collaborer avec des entreprises locales pour offrir des prix ou des réductions à ceux qui terminent la chasse, ce qui renforce l'implication de la communauté. Pour mettre en œuvre cette idée, commencez par tracer l'itinéraire de la chasse, établissez des règles claires et faites la promotion de votre événement via les médias sociaux et les médias d'information locaux. L'objectif est d'attirer au moins 50 participants pour que l'événement soit réussi. Le succès peut être mesuré en fonction du nombre de participants, des fonds collectés et de l'engagement de la communauté, avec un retour sur investissement moyen de 150 à 200 %. Cet événement peut être organisé tout au long de l'année, mais le printemps ou le début de l'automne offrent les meilleures conditions.

