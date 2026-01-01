Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les scouts

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

idées de collecte de fonds autour d'un feu de camp pour les scouts
service communautaire collecte de fonds pour les scouts
idées de collecte de fonds par l'aventure pour les scouts

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les scouts

Parrainage de badges en ligne

Permettre aux donateurs de parrainer des badges spécifiques pour les scouts, leur nom étant mentionné sur le site web de l'organisation et dans les bulletins d'information.

Nuits de feu de camp virtuelles

Organisez des événements musicaux ou des récits en direct autour d'un feu de camp, où les spectateurs font un don pour accéder à du contenu premium ou participer à des activités interactives.

Vente de calendriers de scoutisme

Créer et vendre un calendrier présentant des activités et des photos scoutes, dont les bénéfices soutiennent les programmes et les aventures scoutes.

Programme de jumelage d'entreprises

Établir des partenariats avec des entreprises locales pour des dons équivalents, en encourageant les employés à contribuer aux scouts avec un impact accru.

Défi communautaire de nettoyage

Organiser un nettoyage de la communauté où les participants collectent des fonds par le biais de parrainages en accomplissant des tâches environnementales désignées.

Ateliers virtuels de scoutisme

Proposer des ateliers en ligne sur des compétences telles que la confection de nœuds ou la cuisine en plein air, en faisant payer les participants tout en leur offrant des leçons précieuses.

Marchandises conçues par les scouts

Vendre des T-shirts, des tasses ou d'autres articles conçus par les scouts, en faisant appel à la créativité des jeunes tout en collectant des fonds pour les activités de la troupe.

Collecte de fonds pour une soirée cinéma en plein air

Organisez une soirée cinéma en plein air pour les familles, avec des entrées payantes, des ventes de pop-corn et des parrainages locaux, afin de collecter des fonds pour les programmes scouts.

Foire artisanale saisonnière

Organisez une foire présentant des produits artisanaux fabriqués par des scouts et des artisans locaux, en faisant payer les stands et en vendant des billets aux participants.

Campagne de sensibilisation aux médias sociaux

Lancez une campagne d'un mois au cours de laquelle les scouts partagent leurs expériences et génèrent des dons en ligne par le biais de pages de collecte de fonds personnelles.

Course d'aventure locale

Organiser une course amusante ou une course d'aventure dans la communauté avec des frais d'inscription et des parrainages pour soutenir les activités scoutes.

Collecte de fonds par camion-restaurant

Établissez des partenariats avec des camions-restaurants pour qu'ils fassent don d'un pourcentage des ventes un jour donné, transformant ainsi les repas en une occasion de collecte de fonds pour les scouts.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les scouts🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos scouts ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre association scoute. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur la mission et les valeurs de votre organisation ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations scoutes à but non lucratif :

1. Concours de cuisine scout

  • Organisez un concours de cuisine où les scouts et leurs familles préparent des plats pour un prix de participation symbolique.
  • Invitez la communauté à juger et à payer des tickets de dégustation pour collecter des fonds supplémentaires.

2. Vente aux enchères des expériences de camping

  • Organisez une journée ou un week-end de camping pour les familles, en mettant les places aux enchères pour les plus offrants.
  • Prévoyez des activités spéciales telles que des travaux manuels, des randonnées dans la nature et des jeux de plein air pour enrichir l'expérience.

3. Vente de marchandises scoutes

  • Vendre des produits de marque scoute, tels que des badges, des chemises et du matériel de camping, en ligne ou lors d'événements communautaires.
  • Profitez de l'occasion pour promouvoir votre mission et engager la communauté.

4. Journée de nettoyage communautaire

  • Organiser un événement de nettoyage de la communauté au cours duquel les participants collectent des fonds de parrainage pour leurs efforts.
  • Établir des partenariats avec des entreprises locales susceptibles de fournir des fournitures ou de faire des dons équivalents.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsConcours de cuisine scoutHautHautMediumEnchères de l'expérience de campingMediumHautVente de marchandises scoutesHautMediumMediumJournée de nettoyage de la communautéMediumHautFaible

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis pour que vos efforts de collecte de fonds restent sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un concours de cuisine scout :

  • 6 semaines avant : Fixer une date et trouver un lieu.
  • 5 semaines avant : Commencez à promouvoir le concours et à ouvrir les inscriptions.
  • 3 semaines avant : Organiser les juges et finaliser les détails de l'événement.
  • 1 semaine avant : Confirmer toutes les inscriptions et envoyer des rappels aux participants.
  • Jour de l'événement : Exécuter l'événement, en gérant la logistique sans heurts.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Ingrédients et fournitures pour le concours de cuisine ou les articles mis aux enchères.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si le taux de participation est inférieur aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que des problèmes météorologiques ou des pénuries d'approvisionnement.

En suivant ces étapes, vous pouvez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association scoute, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées uniques de collecte de fonds pour les scouts qui impliquent la communauté ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les scouts ?
Flèche
Quelles sont les opportunités saisonnières innovantes de collecte de fonds pour les scouts ?
Flèche
Comment les scouts peuvent-ils utiliser efficacement les plateformes en ligne pour la collecte de fonds ?
Flèche
Quelles campagnes créatives les groupes scouts peuvent-ils mettre en œuvre pour collecter des fonds tout au long de l'année ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

