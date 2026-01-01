Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Organiser un "study-a-thon" virtuel où les étudiants cherchent des sponsors pour leurs heures d'étude, en engageant la communauté et en collectant des fonds par le biais d'une plateforme numérique.
Créez un concours en ligne à thème avec des frais de participation, où les participants peuvent gagner des prix éducatifs tout en soutenant la cause.
Organisez une collecte de fournitures scolaires et encouragez les dons de fournitures en échange de déductions fiscales ou d'une reconnaissance.
Organisez une soirée élégante avec un dîner, des orateurs invités et une vente aux enchères silencieuse afin d'attirer des donateurs de grande valeur et de collecter des fonds importants.
Organisez une course ou une marche caritative locale où les participants collectent des fonds par le biais de parrainages, tout en promouvant la santé et l'éducation.
Permettre aux supporters de créer leurs propres pages de collecte de fonds pour des initiatives spéciales, en s'appuyant sur leurs réseaux pour collecter des fonds.
Créer et vendre des articles de marque (t-shirts, tasses) qui mettent en avant des thèmes éducatifs et dont les recettes soutiennent les efforts de collecte de fonds.
Développer et vendre des kits de bricolage à thème pour les enfants, axés sur des sujets STEAM, tout en encourageant l'apprentissage à la maison et la collecte de fonds.
Établir des partenariats avec des entreprises locales, en leur offrant une reconnaissance de leur parrainage tout en les associant à des initiatives éducatives.
Collaborer avec les fondations locales pour la collecte mutuelle de bourses d'études, en renforçant l'engagement de la communauté et le partage des ressources.
Proposer des ateliers éducatifs aux familles et les faire payer une somme modique, créant ainsi des opportunités d'apprentissage tout en collectant des fonds pour les programmes.
Organiser une foire du livre avec des auteurs ou des éditeurs locaux, en gagnant un pourcentage sur les ventes tout en encourageant l'amour de la lecture au sein de la communauté.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les écoles privées organisent des dîners de gala, des collectes de fonds auprès des anciens élèves, des foires de printemps et des lectures parrainées pour financer les bourses, les installations et les programmes.
Organiser des ateliers de budgétisation, des campagnes de crowdfunding et des webinaires soutenus par des sponsors afin de collecter des fonds pour financer des programmes d'enseignement, du matériel et des bourses d'études dans le cadre de programmes d'éducation financière.
Les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent organiser des collectes de livres associées à des soirées de lecture, parrainer une campagne de lecture et vendre des ex-libris.
Les programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation s'appuient sur des événements de plantation d'arbres, des randonnées dans la nature parrainées et des ventes de kits de semences pour financer l'apprentissage pratique.
Les groupes d'école à domicile collectent des fonds grâce à des échanges de programmes scolaires, des ateliers organisés par les parents, des ventes de pâtisseries et des événements coopératifs communautaires pour enrichir les ressources pédagogiques.
Les programmes d'études à l'étranger peuvent financer des bourses et des frais de voyage par le biais de dîners culturels, de récits de voyage d'anciens étudiants, de cours de langue et de crowdfunding.
Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.
Les fraternités prospèrent en organisant des galas de bienfaisance, des réceptions d'anciens élèves, des ventes de marchandises personnalisées et des défis philanthropiques sur les campus.
Organisez des événements tels que des tables rondes entre étudiants et professeurs, des conférences d'anciens auteurs, des produits dérivés à l'effigie du département et des campagnes de crowdfunding pour financer la recherche, les conférences et l'équipement des laboratoires.
Les sororités peuvent organiser des soirées philanthropiques, des brunchs d'anciens élèves, des lavages de voitures et des ventes de produits personnalisés pour financer les bourses et les activités des sections.
Les clubs étudiants peuvent augmenter leurs fonds grâce à des ventes de pâtisseries sur le campus, des commandes de t-shirts personnalisés, des soirées cinéma et des partenariats avec des sponsors locaux.
Organiser des ateliers dirigés par des étudiants, des expositions d'art et des parrainages d'entreprises locales afin de collecter des fonds pour les programmes des centres d'apprentissage alternatifs.
Collecter des fonds pour les groupes d'anciens élèves par le biais de campagnes de réunions de classe, de rencontres de réseautage, de ventes aux enchères silencieuses et de journées annuelles de dons.
Les écoles à charte collectent des fonds par le biais de ventes aux enchères sur le thème du programme scolaire, de parrainages d'entreprises locales, d'événements organisés par les parents et de la rédaction de demandes de subventions ciblées.
Les écoles primaires organisent des séances de lecture, des ventes de pâtisseries et des soirées familiales pour financer les fournitures scolaires, les excursions et les programmes artistiques.
Les lycées peuvent organiser des lavages de voitures, des ventes de pâtisseries, des ventes aux enchères d'anciens élèves et des soirées spirituelles pour financer l'équipement, les clubs et les événements scolaires.
Les programmes de développement de la jeunesse prospèrent grâce à des ventes de pâtisseries organisées par les jeunes, à des rencontres de mentorat et à des parrainages communautaires destinés à financer des camps, des ateliers et des formations au leadership.
Les clubs 4-H peuvent collecter des fonds par le biais de ventes aux enchères de bétail, de ventes de produits du jardin, de foires artisanales et d'ateliers de compétences communautaires.
Les troupes scoutes collectent des fonds en vendant des biscuits, en parrainant des randonnées, en organisant des feux de camp, des échanges de matériel et des petits déjeuners de crêpes.
Les groupes de Grands Frères et Grandes Sœurs peuvent augmenter leurs fonds en organisant des courses amusantes dirigées par des mentors, des rencontres communautaires et des campagnes de dons jumelés afin de développer les jumelages.
Les programmes extrascolaires peuvent organiser des spectacles de talents pour les élèves, des ventes de pâtisseries entre parents et enseignants et des parrainages d'entreprises locales pour financer les fournitures et les sorties scolaires.
Les organisations de mentorat collectent des fonds par le biais de campagnes de parrainage, de dîners de réseautage d'anciens élèves et de parrainages d'entreprises pour l'expansion des programmes.
Les programmes d'alphabétisation peuvent augmenter leur financement grâce à des collectes de livres, à des concours de lecture, à des événements organisés par des auteurs, à des cours de soutien scolaire ou à des fournitures de bibliothèque parrainés par des donateurs.
Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.
Les programmes d'enseignement des STIM peuvent collecter des fonds par le biais de présentations de robotique, de parrainages de foires scientifiques et d'ateliers de codage avec des partenaires communautaires.
Les groupes de développement de la jeunesse peuvent organiser des ateliers dirigés par des mentors, des lavages de voitures gérés par des jeunes et des soirées communautaires pour financer la formation professionnelle.
Les associations éducatives organisent des foires aux livres, des salons de lecture et des ateliers parrainés pour financer les programmes scolaires, les sorties éducatives et les fournitures scolaires.
Les associations de parents d'élèves et les organisations de parents d'élèves soutiennent les programmes scolaires en organisant des courses, des ventes de tenues de sport, des soirées familiales et des collectes de fonds dans les restaurants.
Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.
Tirer parti des réunions d'anciens élèves, des visites de campus, des collectes de dons de classe et des subventions de contrepartie pour financer des bourses d'études, des laboratoires et des améliorations des installations.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre organisation à but non lucratif dans le domaine de l'éducation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations à but non lucratif du secteur de l'éducation :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsAteliers éducatifsHautHautMediumCampagne de financement par crowdfundingMediumMediumHautLecture-a-thon communautaireMediumHautMediumCourse/marche de bienfaisanceMediumHautHaut
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une course/marche de bienfaisance :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspondra à la mission de votre organisation à but non lucratif dans le domaine de l'éducation, mais qui impliquera également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
