Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les départements universitaires

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

manifestations d'anciens élèves pour la collecte de fonds du département
des actions de sensibilisation menées par les enseignants pour des causes éducatives
idées de propositions de subventions pour le soutien scolaire

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les départements universitaires

Défi de don en ligne des anciens élèves

Suscitez l'intérêt des anciens élèves en organisant un concours de dons d'une durée d'un mois qui encourage la compétition amicale et les dons jumelés afin d'augmenter les dons.

Série d'ateliers virtuels

Organiser des ateliers en ligne dirigés par des professeurs et des experts, en demandant des frais de participation tout en fournissant un contenu précieux aux participants.

Journée de la famille à l'Université

Organisez un festival familial avec des jeux, des stands de nourriture et des stands d'information pour attirer les fonds et l'engagement de la communauté.

Journée portes ouvertes dans les départements

Invitez la communauté à une journée de visites du département, de conférences de démonstration et de collectes de dons afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds.

Articles universitaires personnalisés

Vendez des vêtements et des marchandises de marque liés à votre département, dont les recettes sont directement affectées à des initiatives départementales.

Vente de publications de recherche

Créer et vendre des publications académiques, des articles ou des études de cas rédigés par des professeurs, dont les recettes serviront à financer des bourses d'études.

Programme de parrainage d'entreprise

Développer des offres de parrainage à plusieurs niveaux pour que les entreprises locales puissent s'associer au département en échange de publicité et d'accès.

Mentorat Donations jumelées

Associer des étudiants actuels à des professionnels de l'industrie qui s'engagent à faire des dons en fonction des résultats obtenus par les étudiants ou des projets menés à bien.

Série de conférences communautaires

Organiser une série de conférences publiques avec des orateurs de renom, en faisant payer l'entrée pour soutenir les efforts de sensibilisation du département.

Vente aux enchères interactive en ligne

Organisez une vente aux enchères numérique où les donateurs peuvent enchérir sur des expériences uniques, des objets offerts ou des excursions organisées par la faculté afin de collecter des fonds.

Concours photo sur les médias sociaux

Encouragez les sympathisants à partager des photos représentant l'impact du département, en demandant des dons pour chaque soumission ou vote.

Campagnes saisonnières pour les bourses d'études

Lancez des campagnes de collecte de fonds ciblées pour les fêtes de fin d'année ou la rentrée scolaire, en mettant l'accent sur les besoins en matière de bourses d'études et en utilisant le storytelling.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les départements universitaires🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos départements universitaires ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre département universitaire en matière d'activités à but non lucratif. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre département entretient-il avec les anciens élèves, les entreprises locales et la communauté universitaire ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur les objectifs et les valeurs de votre département ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux départements universitaires :

1. Soirée de présentation des résultats scolaires

  • Organisez une soirée de présentations au cours de laquelle les étudiants et les professeurs exposent leurs projets ou leurs recherches, en faisant payer un droit d'entrée modique.
  • Invitez les parents, les éducateurs locaux et les membres de la communauté à participer.

2. Ateliers éducatifs

  • Proposer des ateliers sur des sujets d'intérêt pour la communauté, en utilisant l'expertise de la faculté et en faisant payer des frais d'inscription.
  • Faire du marketing dans les écoles, les bibliothèques et les centres communautaires locaux.

3. Collecte de fonds pour la réunion des anciens élèves

  • Organiser une réunion d'anciens élèves pour les inviter à partager leurs expériences, avec un droit d'entrée pour soutenir le département.
  • Encouragez les anciens étudiants à faire des appels aux dons pour financer des bourses d'études ou des projets.

4. Initiatives de recherche parrainée

  • Établir des partenariats avec des entreprises pour des recherches sponsorisées, en leur offrant une visibilité dans les publications universitaires.
  • Créer un modèle de parrainage à plusieurs niveaux offrant différents avantages en fonction du niveau de contribution.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesSoirée de présentation académiqueHautHautMediumAteliers éducatifsMediumMediumHautRéunion des anciens élèvesHautHautMediumInitiatives de recherche parrainéeMediumMediumHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une soirée de présentation des résultats scolaires :

  • 8 semaines avant : Choisissez une date et un lieu ; commencez à faire du marketing.
  • 6 semaines avant : Confirmer les participants et commencer la vente des billets.
  • 2 semaines avant : Finaliser la logistique et faire une large promotion.
  • 1 semaine avant : Préparer le matériel et l'ordre du jour de l'événement.
  • Le jour même : Organiser l'événement avec des bénévoles et recueillir les commentaires pour les améliorations futures.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing et tous les permis nécessaires.
  • Coûts variables : Rafraîchissements (pour les événements), matériel imprimé (pour les ateliers).
  • Cibler les recettes : Fixez des objectifs de recettes en fonction des dépenses et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Évaluer les seuils de rentabilité et les scénarios de fréquentation minimale.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont un échec ou des problèmes imprévus peuvent avoir un impact sur l'image de votre département.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des problèmes tels que l'annulation d'une salle ou des problèmes techniques lors d'une présentation.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre département universitaire, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les départements universitaires ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les départements universitaires ?
Quelles idées novatrices de collecte de fonds saisonnière les départements académiques peuvent-ils mettre en œuvre ?
Comment les départements académiques peuvent-ils utiliser efficacement les plateformes de crowdfunding en ligne ?
Quelles sont les idées créatives en matière d'engagement des anciens élèves qui peuvent améliorer la collecte de fonds pour les départements universitaires ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

