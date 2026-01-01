Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Un défi d'un mois encourageant les participants à modifier leur mode de vie de manière écologique tout en collectant des fonds par le biais de dons et de parrainages.
Une plateforme en ligne où les jeunes documentent leurs explorations de la nature, avec une composante de crowdfunding pour soutenir les efforts de conservation par le biais d'abonnements.
Organisez un événement de nettoyage à l'échelle de la communauté au cours duquel les participants collectent des fonds par le biais de parrainages afin de soutenir vos initiatives de conservation.
Organisez une chasse au trésor amusante et interactive dans les parcs locaux, en faisant payer l'entrée tout en promouvant l'éducation environnementale et l'engagement.
Collaborez avec les écoles locales pour organiser un concours d'art ; vendez les œuvres ou organisez une exposition afin de collecter des fonds pour les programmes de conservation.
Créer un programme de mentorat associant des jeunes à des responsables de la conservation ; faire payer une somme modique pour leur permettre d'apprendre et de soutenir des projets de conservation.
Organisez un gala officiel, en faisant appel à des entreprises sponsors pour financer des projets spécifiques, tout en leur offrant des possibilités de mise en réseau et de la visibilité.
Établir des partenariats avec des refuges locaux pour animaux sauvages, en proposant des adoptions symboliques d'animaux et en finançant les efforts de conservation des espèces et les programmes éducatifs.
Créer une boutique en ligne vendant des produits écologiques, tels que des sacs réutilisables et des bouteilles d'eau, dont les recettes soutiendront directement les programmes pour la jeunesse.
Organisez un concours où les participants paient un droit d'inscription ; présentez les meilleures photos dans une exposition, dont les recettes serviront à financer l'éducation à la conservation.
Proposer un programme d'abonnement permettant aux membres de bénéficier d'un contenu et d'événements exclusifs ; les fonds soutiennent les engagements permanents des jeunes et les efforts de conservation.
Vendez des billets de tombola pour une aventure liée à la nature, telle qu'une randonnée guidée ou un séjour en camping, afin de collecter des fonds tout en promouvant les activités de plein air.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les écoles privées organisent des dîners de gala, des collectes de fonds auprès des anciens élèves, des foires de printemps et des lectures parrainées pour financer les bourses, les installations et les programmes.
Les groupes de protection des lamantins peuvent organiser des randonnées en kayak, des campagnes d'adoption d'un lamantin, des produits de marque et des discussions communautaires pour financer les opérations de sauvetage et la recherche.
Organiser des ateliers de budgétisation, des campagnes de crowdfunding et des webinaires soutenus par des sponsors afin de collecter des fonds pour financer des programmes d'enseignement, du matériel et des bourses d'études dans le cadre de programmes d'éducation financière.
Les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent organiser des collectes de livres associées à des soirées de lecture, parrainer une campagne de lecture et vendre des ex-libris.
Organiser des dîners de fermes patrimoniales, des ventes de semences et des marchés artisanaux qui soutiennent les agriculteurs autochtones et les traditions de gestion des terres.
Les femmes qui travaillent dans l'agriculture peuvent organiser des dîners "de la ferme à la table", des échanges de semences, des parrainages d'équipements et des ateliers d'agritourisme pour financer la formation et la croissance.
Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent collecter des fonds en vendant des parts d'ASC, en organisant des dîners "de la ferme à la table", des festivals de la récolte et des parrainages locaux.
Les groupes de protection des baleines peuvent organiser des galas sur le thème de l'océan, des parrainages "adoptez une baleine" et des activités scientifiques citoyennes pour soutenir le sauvetage, la recherche et la protection de l'habitat.
Les organisations à but non lucratif des parcs nationaux peuvent organiser des randonnées guidées, des parrainages de sentiers et des ventes de produits dérivés pour financer l'entretien des sentiers, les centres d'accueil des visiteurs et la conservation.
Les refuges d'oiseaux et les centres de réhabilitation peuvent organiser des excursions d'observation des oiseaux, des programmes de parrainage d'oiseaux, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur la faune et la flore, et des soirées de bienfaisance locales.
Les associations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux ventes aux enchères de photos, aux campagnes d'adoption d'animaux et aux visites guidées par les gardes forestiers en faveur de la préservation de l'habitat.
Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent organiser des visites guidées, des parrainages d'animaux et des ateliers de photographie pour financer la restauration de l'habitat et les soins de sauvetage.
Les groupes de réhabilitation des animaux sauvages prospèrent grâce aux parrainages d'animaux, aux visites éducatives, aux ventes aux enchères et aux ventes de marchandises sur le thème de la nature pour financer les opérations de sauvetage et de soins.
Les sanctuaires d'animaux de ferme collectent des fonds par le biais de programmes de parrainage d'un animal, de dîners de la ferme à la table, de danses dans les granges, de ventes d'artisanat et de visites pratiques.
Les associations de prévention de la pollution par le plastique peuvent organiser des nettoyages de plages, vendre des articles réutilisables, organiser des campagnes de recyclage et établir des partenariats au niveau local.
Les associations de protection du littoral collectent des fonds en parrainant des opérations de nettoyage des plages, des activités de restauration des parcs à huîtres, des écotours guidés et des subventions communautaires.
Les associations d'éducation à l'océan peuvent stimuler les donateurs en parrainant des nettoyages de plages, des ateliers sur les sciences de la mer et des dîners de collecte de fonds dans le cadre d'éco-tours.
Pour les sanctuaires marins, organisez des nettoyages de plages, des ventes aux enchères de photos et des campagnes d'adhésion pour financer la restauration des habitats et la recherche marine.
Les équipes de nettoyage des côtes peuvent organiser des balayages parrainés du littoral, vendre du matériel écologique, organiser des visites des mares et proposer des parrainages d'entreprises locales.
Les initiatives de réduction des déchets s'appuient sur des campagnes de recyclage, des ateliers d'upcycling, des rencontres de troc et des parrainages d'audits de déchets par les entreprises pour réduire les déchets mis en décharge.
Les groupes de protection des récifs coralliens prospèrent grâce aux parrainages "adoptez un corail", aux marchandises respectueuses des récifs, aux visites guidées avec masque et tuba et aux nettoyages de plages.
Les organisations d'Ocean Conservancy organisent des nettoyages de plages parrainés, accueillent des dîners sur le thème de l'océan et vendent des marchandises pour financer la protection du milieu marin et la restauration des côtes.
Les organisations de nettoyage des océans augmentent leurs fonds en organisant des nettoyages de plages soutenus par des sponsors, des ventes aux enchères d'œuvres d'art recyclées et des défis de collecte de plastique avec des entreprises locales.
Les centres de conservation des tortues de mer collectent des fonds en organisant des nettoyages de plages, des campagnes de parrainage de nids, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur les tortues et des kits d'adoption symboliques.
Les groupes de sauvetage de la faune marine prospèrent grâce aux collectes de fonds pour le nettoyage des plages, aux parrainages pour l'adoption d'animaux sauvages, aux courses de charité sur le thème de l'océan et aux excursions de plongée avec tuba pour les donateurs.
Les Marine Life Centers collectent des fonds en organisant des opérations de nettoyage des plages, des visites guidées des mares et des programmes d'adoption pour soutenir le sauvetage et la recherche.
Les programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation s'appuient sur des événements de plantation d'arbres, des randonnées dans la nature parrainées et des ventes de kits de semences pour financer l'apprentissage pratique.
Les groupes d'école à domicile collectent des fonds grâce à des échanges de programmes scolaires, des ateliers organisés par les parents, des ventes de pâtisseries et des événements coopératifs communautaires pour enrichir les ressources pédagogiques.
Les programmes d'études à l'étranger peuvent financer des bourses et des frais de voyage par le biais de dîners culturels, de récits de voyage d'anciens étudiants, de cours de langue et de crowdfunding.
Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.
Les fraternités prospèrent en organisant des galas de bienfaisance, des réceptions d'anciens élèves, des ventes de marchandises personnalisées et des défis philanthropiques sur les campus.
Organisez des événements tels que des tables rondes entre étudiants et professeurs, des conférences d'anciens auteurs, des produits dérivés à l'effigie du département et des campagnes de crowdfunding pour financer la recherche, les conférences et l'équipement des laboratoires.
Les sororités peuvent organiser des soirées philanthropiques, des brunchs d'anciens élèves, des lavages de voitures et des ventes de produits personnalisés pour financer les bourses et les activités des sections.
Les clubs étudiants peuvent augmenter leurs fonds grâce à des ventes de pâtisseries sur le campus, des commandes de t-shirts personnalisés, des soirées cinéma et des partenariats avec des sponsors locaux.
Organiser des ateliers dirigés par des étudiants, des expositions d'art et des parrainages d'entreprises locales afin de collecter des fonds pour les programmes des centres d'apprentissage alternatifs.
Collecter des fonds pour les groupes d'anciens élèves par le biais de campagnes de réunions de classe, de rencontres de réseautage, de ventes aux enchères silencieuses et de journées annuelles de dons.
Les écoles à charte collectent des fonds par le biais de ventes aux enchères sur le thème du programme scolaire, de parrainages d'entreprises locales, d'événements organisés par les parents et de la rédaction de demandes de subventions ciblées.
Les écoles primaires organisent des séances de lecture, des ventes de pâtisseries et des soirées familiales pour financer les fournitures scolaires, les excursions et les programmes artistiques.
Les lycées peuvent organiser des lavages de voitures, des ventes de pâtisseries, des ventes aux enchères d'anciens élèves et des soirées spirituelles pour financer l'équipement, les clubs et les événements scolaires.
Les programmes de développement de la jeunesse prospèrent grâce à des ventes de pâtisseries organisées par les jeunes, à des rencontres de mentorat et à des parrainages communautaires destinés à financer des camps, des ateliers et des formations au leadership.
Les groupes de protection de l'environnement peuvent financer la restauration des habitats en parrainant des arbres, en organisant des éco-tours, en vendant des produits recyclés et en faisant des dons de contrepartie de la part des entreprises.
Les clubs 4-H peuvent collecter des fonds par le biais de ventes aux enchères de bétail, de ventes de produits du jardin, de foires artisanales et d'ateliers de compétences communautaires.
Les troupes scoutes collectent des fonds en vendant des biscuits, en parrainant des randonnées, en organisant des feux de camp, des échanges de matériel et des petits déjeuners de crêpes.
Les groupes de Grands Frères et Grandes Sœurs peuvent augmenter leurs fonds en organisant des courses amusantes dirigées par des mentors, des rencontres communautaires et des campagnes de dons jumelés afin de développer les jumelages.
Les organisations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux randonnées caritatives, aux adoptions virtuelles d'animaux et aux foires écologiques, qui permettent de financer les opérations de sauvetage et la conservation des habitats.
Les programmes extrascolaires peuvent organiser des spectacles de talents pour les élèves, des ventes de pâtisseries entre parents et enseignants et des parrainages d'entreprises locales pour financer les fournitures et les sorties scolaires.
Les groupes de protection de la nature peuvent organiser des randonnées guidées, des campagnes d'adoption d'animaux sauvages, des collectes de fonds pour la plantation d'arbres et s'associer à des entreprises locales pour des projets de restauration de l'habitat.
Les organisations de mentorat collectent des fonds par le biais de campagnes de parrainage, de dîners de réseautage d'anciens élèves et de parrainages d'entreprises pour l'expansion des programmes.
Les programmes d'alphabétisation peuvent augmenter leur financement grâce à des collectes de livres, à des concours de lecture, à des événements organisés par des auteurs, à des cours de soutien scolaire ou à des fournitures de bibliothèque parrainés par des donateurs.
Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.
Les programmes d'enseignement des STIM peuvent collecter des fonds par le biais de présentations de robotique, de parrainages de foires scientifiques et d'ateliers de codage avec des partenaires communautaires.
Les groupes de développement de la jeunesse peuvent organiser des ateliers dirigés par des mentors, des lavages de voitures gérés par des jeunes et des soirées communautaires pour financer la formation professionnelle.
Les associations éducatives organisent des foires aux livres, des salons de lecture et des ateliers parrainés pour financer les programmes scolaires, les sorties éducatives et les fournitures scolaires.
Organisez des journées de nettoyage de l'habitat, des foires à l'adoption d'animaux et des ventes d'artisanat écologique pour soutenir les efforts de conservation et de sauvetage.
Les associations de parents d'élèves et les organisations de parents d'élèves soutiennent les programmes scolaires en organisant des courses, des ventes de tenues de sport, des soirées familiales et des collectes de fonds dans les restaurants.
Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.
Tirer parti des réunions d'anciens élèves, des visites de campus, des collectes de dons de classe et des subventions de contrepartie pour financer des bourses d'études, des laboratoires et des améliorations des installations.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités actuelles de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme guide :
Après avoir évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds spécifiques aux programmes pour les jeunes dans le domaine de la nature et de la conservation :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsParrainage d'un écocampMediumHighHighCollecte de fonds pour une marche dans la natureHighMediumMediumÉvénements de plantation d'arbresMediumHighHighConcours de photographieHighMediumMedium
Établissez un calendrier précis pour que vos efforts de collecte de fonds ne dérapent pas. Voici une suggestion de calendrier pour l'organisation d'une marche de collecte de fonds dans la nature :
Une collecte de fonds réussie nécessite une planification budgétaire minutieuse. En voici les éléments clés :
Il est important de prendre en compte les risques potentiels qui pourraient affecter votre événement de collecte de fonds :
En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui s'aligne sur la mission de votre association tout en engageant efficacement la communauté. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos efforts !
Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.
Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.