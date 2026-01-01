Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les programmes de jeunes en faveur de la nature et de la conservation

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
événements de collecte de fonds en plein air pour les programmes destinés aux jeunes
Décoratif
l'engagement de la communauté pour les initiatives de conservation
Décoratif
activités de collecte de fonds pour la conservation de la faune et de la flore

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les programmes de jeunes en faveur de la nature et de la conservation

Mois de l'éco-défi

Un défi d'un mois encourageant les participants à modifier leur mode de vie de manière écologique tout en collectant des fonds par le biais de dons et de parrainages.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journal numérique de la nature

Une plateforme en ligne où les jeunes documentent leurs explorations de la nature, avec une composante de crowdfunding pour soutenir les efforts de conservation par le biais d'abonnements.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journée de nettoyage communautaire

Organisez un événement de nettoyage à l'échelle de la communauté au cours duquel les participants collectent des fonds par le biais de parrainages afin de soutenir vos initiatives de conservation.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Chasse au trésor dans la nature

Organisez une chasse au trésor amusante et interactive dans les parcs locaux, en faisant payer l'entrée tout en promouvant l'éducation environnementale et l'engagement.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
L'art au service de la conservation

Collaborez avec les écoles locales pour organiser un concours d'art ; vendez les œuvres ou organisez une exposition afin de collecter des fonds pour les programmes de conservation.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Programme des ambassadeurs de la nature

Créer un programme de mentorat associant des jeunes à des responsables de la conservation ; faire payer une somme modique pour leur permettre d'apprendre et de soutenir des projets de conservation.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Gala de parrainage d'entreprise

Organisez un gala officiel, en faisant appel à des entreprises sponsors pour financer des projets spécifiques, tout en leur offrant des possibilités de mise en réseau et de la visibilité.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Campagne d'adoption d'animaux

Établir des partenariats avec des refuges locaux pour animaux sauvages, en proposant des adoptions symboliques d'animaux et en finançant les efforts de conservation des espèces et les programmes éducatifs.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente de produits écologiques

Créer une boutique en ligne vendant des produits écologiques, tels que des sacs réutilisables et des bouteilles d'eau, dont les recettes soutiendront directement les programmes pour la jeunesse.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Concours de photographie sur la faune et la flore

Organisez un concours où les participants paient un droit d'inscription ; présentez les meilleures photos dans une exposition, dont les recettes serviront à financer l'éducation à la conservation.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Programme d'adhésion mensuelle

Proposer un programme d'abonnement permettant aux membres de bénéficier d'un contenu et d'événements exclusifs ; les fonds soutiennent les engagements permanents des jeunes et les efforts de conservation.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Tombola de l'aventure

Vendez des billets de tombola pour une aventure liée à la nature, telle qu'une randonnée guidée ou un séjour en camping, afin de collecter des fonds tout en promouvant les activités de plein air.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les jeunes qui s'intéressent à la nature et à la conservation Programs🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Écoles privées

Les écoles privées organisent des dîners de gala, des collectes de fonds auprès des anciens élèves, des foires de printemps et des lectures parrainées pour financer les bourses, les installations et les programmes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles privées →

Groupes de protection des lamantins

Les groupes de protection des lamantins peuvent organiser des randonnées en kayak, des campagnes d'adoption d'un lamantin, des produits de marque et des discussions communautaires pour financer les opérations de sauvetage et la recherche.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection des lamantins →

Programmes d'éducation financière

Organiser des ateliers de budgétisation, des campagnes de crowdfunding et des webinaires soutenus par des sponsors afin de collecter des fonds pour financer des programmes d'enseignement, du matériel et des bourses d'études dans le cadre de programmes d'éducation financière.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes d'éducation financière →

Programmes d'alphabétisation des adultes

Les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent organiser des collectes de livres associées à des soirées de lecture, parrainer une campagne de lecture et vendre des ex-libris.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes d'alphabétisation des adultes →

Organisations agricoles autochtones

Organiser des dîners de fermes patrimoniales, des ventes de semences et des marchés artisanaux qui soutiennent les agriculteurs autochtones et les traditions de gestion des terres.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations agricoles indigènes →

Groupes de femmes dans l'agriculture

Les femmes qui travaillent dans l'agriculture peuvent organiser des dîners "de la ferme à la table", des échanges de semences, des parrainages d'équipements et des ateliers d'agritourisme pour financer la formation et la croissance.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de femmes dans l'agriculture →

Groupes d'agriculture soutenue par la communauté

Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent collecter des fonds en vendant des parts d'ASC, en organisant des dîners "de la ferme à la table", des festivals de la récolte et des parrainages locaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté →

Organisations de conservation des baleines

Les groupes de protection des baleines peuvent organiser des galas sur le thème de l'océan, des parrainages "adoptez une baleine" et des activités scientifiques citoyennes pour soutenir le sauvetage, la recherche et la protection de l'habitat.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de conservation des baleines →

Parcs nationaux

Les organisations à but non lucratif des parcs nationaux peuvent organiser des randonnées guidées, des parrainages de sentiers et des ventes de produits dérivés pour financer l'entretien des sentiers, les centres d'accueil des visiteurs et la conservation.

Voir les idées de collecte de fonds pour les parcs nationaux →

Sanctuaires d'oiseaux

Les refuges d'oiseaux et les centres de réhabilitation peuvent organiser des excursions d'observation des oiseaux, des programmes de parrainage d'oiseaux, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur la faune et la flore, et des soirées de bienfaisance locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges d'oiseaux →

Centres de conservation de la faune

Les associations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux ventes aux enchères de photos, aux campagnes d'adoption d'animaux et aux visites guidées par les gardes forestiers en faveur de la préservation de l'habitat.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de conservation de la faune →

Sanctuaires de faune

Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent organiser des visites guidées, des parrainages d'animaux et des ateliers de photographie pour financer la restauration de l'habitat et les soins de sauvetage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les sanctuaires de la vie sauvage →

réhabilitation de la faune

Les groupes de réhabilitation des animaux sauvages prospèrent grâce aux parrainages d'animaux, aux visites éducatives, aux ventes aux enchères et aux ventes de marchandises sur le thème de la nature pour financer les opérations de sauvetage et de soins.

Voir les idées de collecte de fonds pour la réhabilitation des animaux sauvages →

Sanctuaires d'animaux de ferme

Les sanctuaires d'animaux de ferme collectent des fonds par le biais de programmes de parrainage d'un animal, de dîners de la ferme à la table, de danses dans les granges, de ventes d'artisanat et de visites pratiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges pour animaux de ferme →

Initiatives de prévention de la pollution plastique

Les associations de prévention de la pollution par le plastique peuvent organiser des nettoyages de plages, vendre des articles réutilisables, organiser des campagnes de recyclage et établir des partenariats au niveau local.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de prévention de la pollution plastique →

Protection et restauration des côtes

Les associations de protection du littoral collectent des fonds en parrainant des opérations de nettoyage des plages, des activités de restauration des parcs à huîtres, des écotours guidés et des subventions communautaires.

Voir les idées de collectes de fonds pour Protection et restauration des côtes →

Services d'éducation à l'océan

Les associations d'éducation à l'océan peuvent stimuler les donateurs en parrainant des nettoyages de plages, des ateliers sur les sciences de la mer et des dîners de collecte de fonds dans le cadre d'éco-tours.

Voir les idées de collecte de fonds pour Ocean Education Services →

Sanctuaires marins

Pour les sanctuaires marins, organisez des nettoyages de plages, des ventes aux enchères de photos et des campagnes d'adhésion pour financer la restauration des habitats et la recherche marine.

Voir les idées de collectes de fonds pour les sanctuaires marins →

Nettoyage des plages

Les équipes de nettoyage des côtes peuvent organiser des balayages parrainés du littoral, vendre du matériel écologique, organiser des visites des mares et proposer des parrainages d'entreprises locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les nettoyages de plages →

Initiatives de réduction des déchets

Les initiatives de réduction des déchets s'appuient sur des campagnes de recyclage, des ateliers d'upcycling, des rencontres de troc et des parrainages d'audits de déchets par les entreprises pour réduire les déchets mis en décharge.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de réduction des déchets →

Protection et restauration des récifs coralliens

Les groupes de protection des récifs coralliens prospèrent grâce aux parrainages "adoptez un corail", aux marchandises respectueuses des récifs, aux visites guidées avec masque et tuba et aux nettoyages de plages.

Voir les idées de collecte de fonds pour Protection et restauration des récifs coralliens →

Organisations de conservation des océans

Les organisations d'Ocean Conservancy organisent des nettoyages de plages parrainés, accueillent des dîners sur le thème de l'océan et vendent des marchandises pour financer la protection du milieu marin et la restauration des côtes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de conservation des océans →

Organisations de nettoyage des océans

Les organisations de nettoyage des océans augmentent leurs fonds en organisant des nettoyages de plages soutenus par des sponsors, des ventes aux enchères d'œuvres d'art recyclées et des défis de collecte de plastique avec des entreprises locales.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de nettoyage des océans →

Centres de conservation des tortues de mer

Les centres de conservation des tortues de mer collectent des fonds en organisant des nettoyages de plages, des campagnes de parrainage de nids, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur les tortues et des kits d'adoption symboliques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de conservation des tortues de mer →

Sauvetage de la faune marine

Les groupes de sauvetage de la faune marine prospèrent grâce aux collectes de fonds pour le nettoyage des plages, aux parrainages pour l'adoption d'animaux sauvages, aux courses de charité sur le thème de l'océan et aux excursions de plongée avec tuba pour les donateurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour Marine Wildlife Rescues →

Centres de vie marine

Les Marine Life Centers collectent des fonds en organisant des opérations de nettoyage des plages, des visites guidées des mares et des programmes d'adoption pour soutenir le sauvetage et la recherche.

Voir les idées de collectes de fonds pour Marine Life Centers →

Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation

Les programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation s'appuient sur des événements de plantation d'arbres, des randonnées dans la nature parrainées et des ventes de kits de semences pour financer l'apprentissage pratique.

Voir les idées de collectes de fonds pour les programmes de jeunes pour la nature et la conservation →

Groupes scolaires

Les groupes d'école à domicile collectent des fonds grâce à des échanges de programmes scolaires, des ateliers organisés par les parents, des ventes de pâtisseries et des événements coopératifs communautaires pour enrichir les ressources pédagogiques.

Voir des idées de collecte de fonds pour les groupes scolaires →

Programmes d'études à l'étranger

Les programmes d'études à l'étranger peuvent financer des bourses et des frais de voyage par le biais de dîners culturels, de récits de voyage d'anciens étudiants, de cours de langue et de crowdfunding.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'études à l'étranger →

Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus

Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères universitaires →

Fraternités

Les fraternités prospèrent en organisant des galas de bienfaisance, des réceptions d'anciens élèves, des ventes de marchandises personnalisées et des défis philanthropiques sur les campus.

Voir les idées de collectes de fonds pour les Fraternités →

Départements universitaires

Organisez des événements tels que des tables rondes entre étudiants et professeurs, des conférences d'anciens auteurs, des produits dérivés à l'effigie du département et des campagnes de crowdfunding pour financer la recherche, les conférences et l'équipement des laboratoires.

Voir les idées de collectes de fonds pour les départements académiques →

Sororités

Les sororités peuvent organiser des soirées philanthropiques, des brunchs d'anciens élèves, des lavages de voitures et des ventes de produits personnalisés pour financer les bourses et les activités des sections.

Voir des idées de collectes de fonds pour Sororités →

Clubs d'étudiants

Les clubs étudiants peuvent augmenter leurs fonds grâce à des ventes de pâtisseries sur le campus, des commandes de t-shirts personnalisés, des soirées cinéma et des partenariats avec des sponsors locaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs d'étudiants →

Centres d'apprentissage alternatifs

Organiser des ateliers dirigés par des étudiants, des expositions d'art et des parrainages d'entreprises locales afin de collecter des fonds pour les programmes des centres d'apprentissage alternatifs.

Voir les idées de collectes de fonds pour les centres d'apprentissage alternatifs →

Groupes d'anciens élèves

Collecter des fonds pour les groupes d'anciens élèves par le biais de campagnes de réunions de classe, de rencontres de réseautage, de ventes aux enchères silencieuses et de journées annuelles de dons.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'anciens élèves →

Écoles à charte

Les écoles à charte collectent des fonds par le biais de ventes aux enchères sur le thème du programme scolaire, de parrainages d'entreprises locales, d'événements organisés par les parents et de la rédaction de demandes de subventions ciblées.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles à charte →

Écoles primaires

Les écoles primaires organisent des séances de lecture, des ventes de pâtisseries et des soirées familiales pour financer les fournitures scolaires, les excursions et les programmes artistiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles primaires →

Écoles secondaires

Les lycées peuvent organiser des lavages de voitures, des ventes de pâtisseries, des ventes aux enchères d'anciens élèves et des soirées spirituelles pour financer l'équipement, les clubs et les événements scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les lycées →

Programmes de développement de la jeunesse

Les programmes de développement de la jeunesse prospèrent grâce à des ventes de pâtisseries organisées par les jeunes, à des rencontres de mentorat et à des parrainages communautaires destinés à financer des camps, des ateliers et des formations au leadership.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes de développement de la jeunesse →

🌿
Groupes de protection de l'environnement

Les groupes de protection de l'environnement peuvent financer la restauration des habitats en parrainant des arbres, en organisant des éco-tours, en vendant des produits recyclés et en faisant des dons de contrepartie de la part des entreprises.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection de l'environnement →

Clubs 4-H

Les clubs 4-H peuvent collecter des fonds par le biais de ventes aux enchères de bétail, de ventes de produits du jardin, de foires artisanales et d'ateliers de compétences communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs 4-H →

Scouts

Les troupes scoutes collectent des fonds en vendant des biscuits, en parrainant des randonnées, en organisant des feux de camp, des échanges de matériel et des petits déjeuners de crêpes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les scouts →

Grand frère, grande sœur

Les groupes de Grands Frères et Grandes Sœurs peuvent augmenter leurs fonds en organisant des courses amusantes dirigées par des mentors, des rencontres communautaires et des campagnes de dons jumelés afin de développer les jumelages.

Voir les idées de collecte de fonds pour Big Brother Big Sister →

Organisations de protection de la faune et de la flore

Les organisations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux randonnées caritatives, aux adoptions virtuelles d'animaux et aux foires écologiques, qui permettent de financer les opérations de sauvetage et la conservation des habitats.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de protection de la faune →

Programmes extrascolaires

Les programmes extrascolaires peuvent organiser des spectacles de talents pour les élèves, des ventes de pâtisseries entre parents et enseignants et des parrainages d'entreprises locales pour financer les fournitures et les sorties scolaires.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes périscolaires →

Groupes de conservation

Les groupes de protection de la nature peuvent organiser des randonnées guidées, des campagnes d'adoption d'animaux sauvages, des collectes de fonds pour la plantation d'arbres et s'associer à des entreprises locales pour des projets de restauration de l'habitat.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection de la nature →

Organisations de mentorat

Les organisations de mentorat collectent des fonds par le biais de campagnes de parrainage, de dîners de réseautage d'anciens élèves et de parrainages d'entreprises pour l'expansion des programmes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de mentorat →

Programmes d'alphabétisation

Les programmes d'alphabétisation peuvent augmenter leur financement grâce à des collectes de livres, à des concours de lecture, à des événements organisés par des auteurs, à des cours de soutien scolaire ou à des fournitures de bibliothèque parrainés par des donateurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'alphabétisation →

Fondements de l'éducation

Voir les idées de collectes de fonds pour les Fondations éducatives →

Clubs de supporters

Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters →

Programmes d'éducation STEM

Les programmes d'enseignement des STIM peuvent collecter des fonds par le biais de présentations de robotique, de parrainages de foires scientifiques et d'ateliers de codage avec des partenaires communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'éducation STEM →

Organisations de développement de la jeunesse

Les groupes de développement de la jeunesse peuvent organiser des ateliers dirigés par des mentors, des lavages de voitures gérés par des jeunes et des soirées communautaires pour financer la formation professionnelle.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de développement de la jeunesse →

📚
Associations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation

Les associations éducatives organisent des foires aux livres, des salons de lecture et des ateliers parrainés pour financer les programmes scolaires, les sorties éducatives et les fournitures scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation →

Associations de protection de l'environnement et des animaux

Organisez des journées de nettoyage de l'habitat, des foires à l'adoption d'animaux et des ventes d'artisanat écologique pour soutenir les efforts de conservation et de sauvetage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les associations de protection de l'environnement et des animaux →

Associations de parents d'élèves

Les associations de parents d'élèves et les organisations de parents d'élèves soutiennent les programmes scolaires en organisant des courses, des ventes de tenues de sport, des soirées familiales et des collectes de fonds dans les restaurants.

Voir des idées de collecte de fonds pour les associations de parents d'élèves →

Établissements d'enseignement religieux

Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.

Voir les idées de collectes de fonds pour les établissements d'enseignement religieux →

Universités et collèges

Tirer parti des réunions d'anciens élèves, des visites de campus, des collectes de dons de classe et des subventions de contrepartie pour financer des bourses d'études, des laboratoires et des améliorations des installations.

Voir les idées de collecte de fonds pour les universités et les collèges →

Les écoles

Les écoles peuvent augmenter leurs fonds en organisant des séances de lecture, des ventes de pâtisseries et des partenariats avec des entreprises locales pour soutenir les ressources pédagogiques et les sorties scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos programmes pour la jeunesse dans le domaine de la nature et de la conservation ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités actuelles de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme guide :

  • Le personnel : Avez-vous du personnel ou des bénévoles qui se consacrent à la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations entretenez-vous avec les membres de la communauté, les entreprises locales et les donateurs potentiels ?
  • Alignement sur la mission : Dans quelle mesure les activités de collecte de fonds sont-elles en adéquation avec votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Après avoir évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds spécifiques aux programmes pour les jeunes dans le domaine de la nature et de la conservation :

1. Parrainage d'un éco-camp

  • Organiser un camp écologique où les entreprises locales peuvent parrainer un groupe de jeunes participants ; faire de la publicité pour leur soutien.
  • Utiliser les médias sociaux pour promouvoir leur marque, créant ainsi une situation gagnant-gagnant.

2. Collecte de fonds pour la marche dans la nature

  • Organisez une promenade dans la nature au cours de laquelle les participants collectent des dons en fonction des kilomètres parcourus.
  • Invitez des experts locaux pour enrichir l'expérience et demandez une petite participation.

3. Événements de plantation d'arbres

  • Engager la communauté dans une journée de plantation d'arbres ; demander un don pour chaque arbre planté.
  • Fournir du matériel éducatif aux participants sur l'importance des arbres dans la conservation.

4. Concours de photographie

  • Encouragez la communauté à présenter des photographies de la nature moyennant un droit d'entrée modique.
  • Exposez les meilleurs clichés dans une galerie locale et invitez les participants à voter pour leurs clichés préférés !

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsParrainage d'un écocampMediumHighHighCollecte de fonds pour une marche dans la natureHighMediumMediumÉvénements de plantation d'arbresMediumHighHighConcours de photographieHighMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis pour que vos efforts de collecte de fonds ne dérapent pas. Voici une suggestion de calendrier pour l'organisation d'une marche de collecte de fonds dans la nature :

  • 6 semaines avant : Choisissez une date et un lieu ; commencez la promotion.
  • 4 semaines avant : Obtenir des sponsors locaux et tous les permis nécessaires.
  • 2 semaines avant : Finaliser les détails de l'itinéraire et l'affectation des bénévoles.
  • 1 semaine avant : Envoyer des rappels et finaliser le matériel de marketing.
  • Le jour de l'événement : Veiller à ce que les bénévoles soient informés et à ce que le matériel soit prêt.

Étape 5 : Considérations budgétaires

Une collecte de fonds réussie nécessite une planification budgétaire minutieuse. En voici les éléments clés :

  • Coûts fixes : Frais de salle, permis, matériel de marketing.
  • Coûts variables : Rafraîchissements, prix pour les concours, fournitures pour les activités.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif financier basé sur les dons collectés et les coûts de l'événement.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Il est important de prendre en compte les risques potentiels qui pourraient affecter votre événement de collecte de fonds :

  • Risques financiers : Calculer les seuils de rentabilité pour éviter les pertes.
  • Risques pour la réputation : Préparez-vous à des scénarios tels qu'une faible participation ayant un impact sur l'image de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoir des plans d'urgence en cas de conditions météorologiques ou d'autres problèmes imprévus.

En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui s'aligne sur la mission de votre association tout en engageant efficacement la communauté. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos efforts !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds pour les programmes de jeunes en faveur de la nature et de la conservation ?
Flèche
Quels concepts uniques de collecte de fonds peuvent être utilisés pour les campagnes saisonnières dans le cadre des programmes pour la jeunesse en faveur de la nature et de la conservation ?
Flèche
Quelles sont les approches innovantes en matière de campagne de collecte de fonds pour les programmes pour la jeunesse dans le domaine de la nature et de la conservation ?
Flèche
Quelles sont les idées uniques de collecte de fonds virtuels qui génèrent le plus d'engagement pour les programmes pour la jeunesse de Nature & Conservation ?
Flèche
Quelles sont les activités saisonnières de collecte de fonds qui ont un impact sur les programmes pour la jeunesse de Nature et Conservation ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Écoles privées
Groupes de protection des lamantins
Programmes d'éducation financière
Programmes d'alphabétisation des adultes
Organisations agricoles autochtones
Groupes de femmes dans l'agriculture
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Organisations de conservation des baleines
Parcs nationaux
Sanctuaires d'oiseaux
Centres de conservation de la faune
Sanctuaires de faune
réhabilitation de la faune
Sanctuaires d'animaux de ferme
Initiatives de prévention de la pollution plastique
Protection et restauration des côtes
Services d'éducation à l'océan
Sanctuaires marins
Nettoyage des plages
Initiatives de réduction des déchets
Protection et restauration des récifs coralliens
Organisations de conservation des océans
Organisations de nettoyage des océans
Centres de conservation des tortues de mer
Sauvetage de la faune marine
Centres de vie marine
Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation
Groupes scolaires
Programmes d'études à l'étranger
Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus
Fraternités
Départements universitaires
Sororités
Clubs d'étudiants
Centres d'apprentissage alternatifs
Groupes d'anciens élèves
Écoles à charte
Écoles primaires
Écoles secondaires
Programmes de développement de la jeunesse
Groupes de protection de l'environnement
Clubs 4-H
Scouts
Grand frère, grande sœur
Organisations de protection de la faune et de la flore
Programmes extrascolaires
Groupes de conservation
Organisations de mentorat
Programmes d'alphabétisation
Fondements de l'éducation
Clubs de supporters
Programmes d'éducation STEM
Organisations de développement de la jeunesse
Associations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation
Associations de protection de l'environnement et des animaux
Associations de parents d'élèves
Établissements d'enseignement religieux
Universités et collèges
Les écoles

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are some creative fundraising ideas for Nature & Conservation Youth Programs?</div><div ms-code-snippet-a="1">One innovative idea is to host a 'Nature's Treasure Hunt' event where participants seek hidden eco-friendly items across local parks or nature reserves. Each item found can have a small pledge associated, where supporters donate based on the number of items recovered. This hands-on approach engages youth in local conservation while raising funds. Ensure partnerships with local businesses can provide prizes for participants, which incentivizes broader participation. Promotion can leverage social media to attract families and youth groups, establishing a community-focused event. For implementation, secure permissions for the event site, create a detailed plan outlining the hunt's logistics, and market the event two months prior through online platforms and community boards.</div><div ms-code-snippet-q="2">What unique fundraising concepts can be used for seasonal campaigns in Nature & Conservation Youth Programs?</div><div ms-code-snippet-a="2">Consider organizing a 'Nature Photo Contest' that runs during the peak of each season. Participants submit photos depicting the beauty of local ecosystems which can be showcased on social media and the program's website. Entry fees can contribute to the program, while sponsored prizes for winners can draw in corporate donations. This encourages community engagement and can result in recurring interactions around each season's change. Implementation requires clear guidelines for entries, a committee for judging, and promotional strategies to gain visibility. Create a timeline for submissions and voting, allowing for two to three weeks for both. Assess metrics through entry fees collected and engagement rates on platforms where voting occurs.</div><div ms-code-snippet-q="3">What are some innovative fundraising campaign approaches for Nature & Conservation Youth Programs?</div><div ms-code-snippet-a="3">An engaging fundraising approach is creating a 'Conservation Challenge' where youth participants commit to reducing their ecological footprint—such as going plastic-free or reducing water usage—for a month. They get friends and family to sponsor their efforts. This empowers youth to take personal responsibility while raising awareness and funds. Utilize an app or social media to track participants' progress, encouraging friendly competition. Implementation includes choosing clear and attainable goals, creating a tracking system, and devising an outreach plan to gain sponsors. Success can be measured through funds raised and the number of participants completing the challenge.</div><div ms-code-snippet-q="4">Which unique virtual fundraising ideas generate the highest engagement for Nature & Conservation Youth Programs?</div><div ms-code-snippet-a="4">A 'Virtual Eco-Classroom' series can be an exciting concept where experts deliver workshops or classes on topics like wildlife photography, sustainable gardening, or environmental science. Charge a fee for each session, providing students with both educational value and a way to support the program. Materials or kits can be sent via mail to enhance participation, such as a seed kit for gardening workshops. Success metrics not only include funds raised but also participant feedback and engagement levels. Implementation involves sourcing qualified instructors, developing a schedule, and promoting it via newsletters and social media two months in advance.</div><div ms-code-snippet-q="5">What are impactful seasonal fundraising events for Nature & Conservation Youth Programs?</div><div ms-code-snippet-a="5">Host an annual 'Earth Day Challenge' that encourages local schools to participate in ecological activities such as tree planting, park clean-ups, or educational workshops. Each school can collect donations for their efforts or promote specific projects they wish to carry out. This both fosters a sense of community and educates youth on conservation. The implementation requires forming partnerships with schools, getting necessary permissions, and establishing a clear communication plan. Success can be gauged through donation amounts, participant numbers, and sustainability projects initiated. Start planning at least three months in advance to build momentum and excitement.</div>