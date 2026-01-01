Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Idées de collecte de fonds pour la réhabilitation des animaux sauvages

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

idées d'événements de collecte de fonds pour le sauvetage des animaux sauvages
partenariats communautaires pour les fonds en faveur de la faune et de la flore sauvages
campagnes créatives pour les dons d'animaux sauvages

12 Idées de collecte de fonds pour la réhabilitation des animaux sauvages

Concours de photos sur la faune et la flore

Organisez un concours de photos en ligne où les participants paient pour participer et voter pour leurs photos préférées de la faune et de la flore, et où les photos gagnantes sont présentées dans un calendrier.

Pages de collecte de fonds sur Facebook

Encouragez les sympathisants à créer des pages de collecte de fonds personnalisées sur Facebook pour leur anniversaire, en dirigeant les dons vers votre organisation.

Visite virtuelle du sauvetage des animaux sauvages

Proposez une visite virtuelle en direct de votre établissement, en présentant votre travail et en permettant aux spectateurs de faire un don pendant l'événement.

Ateliers communautaires sur la faune et la flore

Organiser des ateliers sur les soins aux animaux sauvages, les techniques de réhabilitation ou l'identification de la faune locale, en faisant payer la participation pour collecter des fonds.

Gala annuel de la faune

Organisez un élégant gala de collecte de fonds avec un dîner, de la musique live et une vente aux enchères silencieuse portant sur des expériences ou des articles liés à la vie sauvage.

Course à pied sur le thème de la nature

Organisez une course ou une marche amusante dans un parc local où les participants collectent des fonds grâce aux frais d'inscription et aux parrainages, afin de promouvoir la conservation de la faune et de la flore.

Produits dérivés sur le thème de la faune et de la flore

Vendez des produits de marque tels que des t-shirts, des tasses et des sacs fourre-tout arborant des images ou des messages sur la faune et la flore, dont les recettes soutiendront votre travail.

Programme "Adoptez un animal

Créez un programme dans le cadre duquel les donateurs peuvent "adopter" un animal spécifique, recevoir des mises à jour et un certificat, ce qui favorise un soutien continu par le biais de contributions.

Ateliers de photographie de nature

Proposer des cours de photographie axés sur la photographie d'animaux sauvages, en faisant payer les participants tout en promouvant la sensibilisation et la conservation des animaux sauvages.

Programmes de parrainage d'entreprise

Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour des possibilités de parrainage en échange d'une image de marque lors de vos événements et de matériel promotionnel.

Podcast sur le sauvetage des animaux sauvages

Lancer un podcast sur les histoires et les défis liés à la réhabilitation des animaux sauvages, en encourageant les auditeurs à apporter leur soutien par des dons et des parrainages.

Journées communautaires de nettoyage

Organiser des opérations de nettoyage dans les parcs locaux ou les habitats naturels, en encourageant les participants à collecter des fonds par le biais d'un parrainage.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la faune rehabilitation🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Sauvetage des animaux handicapés

Organiser des journées d'adoption d'animaux adaptés, des marches communautaires de zoothérapie et des campagnes de parrainage médical pour soutenir les groupes de sauvetage d'animaux handicapés.

Voir des idées de collectes de fonds pour Disabled Animal Rescues →

Sauvegardes d'animaux à la retraite

Organisez des journées portes ouvertes, des parrainages d'animaux, des randonnées de bienfaisance et des ventes de pâtisseries dans votre ville pour soutenir les animaux de sauvetage à la retraite.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de secours pour animaux retraités →

Groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR)

Les groupes de piégeage, stérilisation et restitution augmentent leur financement par le biais de calendriers communautaires pour chats, de campagnes de parrainage de pièges, d'événements d'adoption et de ventes de pâtisseries.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de piégeage- stérilisation-retour (TNR) →

Sauvetage des animaux âgés

Organisez des journées d'adoption d'animaux âgés, des programmes de parrainage d'un aîné et des ventes aux enchères en ligne pour financer des visites chez le vétérinaire, de la nourriture et des foyers d'accueil confortables.

Voir des idées de collectes de fonds pour Senior Pet Rescues →

Sauvetage d'animaux de zoo

Les groupes de sauvetage des animaux des zoos organisent des journées de rencontre avec les animaux, des programmes de parrainage d'un animal et des ventes aux enchères pour financer le sauvetage, la réhabilitation et les soins des animaux sauvages.

Voir les idées de collecte de fonds pour Zoo Animal Rescues →

Sauvetage de perroquets

Les organismes de sauvetage des perroquets collectent des fonds en parrainant des adoptions, en organisant des journées portes ouvertes dans les volières, en organisant des ventes aux enchères d'œuvres d'art à thème et en organisant des ateliers sur les soins aux oiseaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour Parrot Rescues →

Sauvetage d'animaux exotiques

Les sauvetages d'animaux exotiques collectent des fonds par le biais d'adoptions de photos, de visites de sanctuaires, de ventes d'articles et de parrainages d'animaux pour couvrir les frais vétérinaires et d'habitat.

Voir des idées de collectes de fonds pour Exotic Animal Rescues →

Sauvetage de reptiles

Les organismes de sauvetage des reptiles collectent des fonds par le biais d'événements d'adoption, d'expositions de reptiles, de programmes de parrainage d'un serpent et d'ateliers éducatifs pratiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour Reptile Rescues →

Sauvetage de chauves-souris

Les groupes de sauvetage des chauves-souris peuvent augmenter leurs fonds en organisant des tombolas, des programmes d'adoption de chauves-souris, des conférences sur la faune et la flore, et en vendant des articles à thème.

Voir les idées de collectes de fonds pour Bat Rescues →

Sauvetage de rapaces

Les organisations de sauvetage des rapaces peuvent organiser des démonstrations de fauconnerie, des programmes d'adoption par des donateurs et des soirées de photos d'animaux sauvages pour financer les efforts de réhabilitation.

Voir les idées de collecte de fonds pour Raptor Rescues →

Sauvetage de lapins

Les groupes de sauvetage de lapins collectent des fonds par le biais de campagnes de parrainage d'un lapin, de séances de yoga pour lapins, de collectes de photos d'animaux et de stands dans les foires.

Voir les idées de collecte de fonds pour Rabbit Rescues →

Sauvetage des petits animaux

Les sauvetages de petits animaux prospèrent grâce à l'appariement des frais d'adoption, aux collectes de fournitures pour animaux de compagnie, aux ventes aux enchères virtuelles et aux partenariats avec des sponsors locaux.

Voir les idées de collectes de fonds pour les centres de soins pour petits animaux →

Sauvetage de chiens

Les sauveteurs de chiens prospèrent grâce à des événements d'adoption avec des stations de dons, des promenades de chiens sponsorisées et des collectes de fournitures pour animaux de compagnie afin de sauver des vies.

Voir les idées de collectes de fonds pour Dog Rescues →

Sauvetage de chats

Les sauveteurs de chats collectent des fonds par le biais de promotions sur les frais d'adoption, de campagnes de parrainage de chats, d'événements de yoga pour chats et de ventes de pâtisseries locales.

Voir les idées de collectes de fonds pour Cat Rescues →

Sauvetage de chevaux

Organisez des journées portes ouvertes, des randonnées sponsorisées et des démonstrations de thérapie équine afin de collecter des fonds pour le sauvetage et la rééducation des chevaux.

Voir les idées de collectes de fonds pour Horse Rescues →

Groupes de protection des lamantins

Les groupes de protection des lamantins peuvent organiser des randonnées en kayak, des campagnes d'adoption d'un lamantin, des produits de marque et des discussions communautaires pour financer les opérations de sauvetage et la recherche.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection des lamantins →

Organisations agricoles autochtones

Organiser des dîners de fermes patrimoniales, des ventes de semences et des marchés artisanaux qui soutiennent les agriculteurs autochtones et les traditions de gestion des terres.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations agricoles indigènes →

Groupes de femmes dans l'agriculture

Les femmes qui travaillent dans l'agriculture peuvent organiser des dîners "de la ferme à la table", des échanges de semences, des parrainages d'équipements et des ateliers d'agritourisme pour financer la formation et la croissance.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de femmes dans l'agriculture →

Groupes d'agriculture soutenue par la communauté

Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent collecter des fonds en vendant des parts d'ASC, en organisant des dîners "de la ferme à la table", des festivals de la récolte et des parrainages locaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté →

Organisations de conservation des baleines

Les groupes de protection des baleines peuvent organiser des galas sur le thème de l'océan, des parrainages "adoptez une baleine" et des activités scientifiques citoyennes pour soutenir le sauvetage, la recherche et la protection de l'habitat.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de conservation des baleines →

Parcs nationaux

Les organisations à but non lucratif des parcs nationaux peuvent organiser des randonnées guidées, des parrainages de sentiers et des ventes de produits dérivés pour financer l'entretien des sentiers, les centres d'accueil des visiteurs et la conservation.

Voir les idées de collecte de fonds pour les parcs nationaux →

Sanctuaires d'oiseaux

Les refuges d'oiseaux et les centres de réhabilitation peuvent organiser des excursions d'observation des oiseaux, des programmes de parrainage d'oiseaux, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur la faune et la flore, et des soirées de bienfaisance locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges d'oiseaux →

Centres de conservation de la faune

Les associations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux ventes aux enchères de photos, aux campagnes d'adoption d'animaux et aux visites guidées par les gardes forestiers en faveur de la préservation de l'habitat.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de conservation de la faune →

Sanctuaires de faune

Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent organiser des visites guidées, des parrainages d'animaux et des ateliers de photographie pour financer la restauration de l'habitat et les soins de sauvetage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les sanctuaires de la vie sauvage →

réhabilitation de la faune

Les groupes de réhabilitation des animaux sauvages prospèrent grâce aux parrainages d'animaux, aux visites éducatives, aux ventes aux enchères et aux ventes de marchandises sur le thème de la nature pour financer les opérations de sauvetage et de soins.

Voir les idées de collecte de fonds pour la réhabilitation des animaux sauvages →

Sanctuaires d'animaux de ferme

Les sanctuaires d'animaux de ferme collectent des fonds par le biais de programmes de parrainage d'un animal, de dîners de la ferme à la table, de danses dans les granges, de ventes d'artisanat et de visites pratiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges pour animaux de ferme →

Initiatives de prévention de la pollution plastique

Les associations de prévention de la pollution par le plastique peuvent organiser des nettoyages de plages, vendre des articles réutilisables, organiser des campagnes de recyclage et établir des partenariats au niveau local.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de prévention de la pollution plastique →

Protection et restauration des côtes

Les associations de protection du littoral collectent des fonds en parrainant des opérations de nettoyage des plages, des activités de restauration des parcs à huîtres, des écotours guidés et des subventions communautaires.

Voir les idées de collectes de fonds pour Protection et restauration des côtes →

Services d'éducation à l'océan

Les associations d'éducation à l'océan peuvent stimuler les donateurs en parrainant des nettoyages de plages, des ateliers sur les sciences de la mer et des dîners de collecte de fonds dans le cadre d'éco-tours.

Voir les idées de collecte de fonds pour Ocean Education Services →

Sanctuaires marins

Pour les sanctuaires marins, organisez des nettoyages de plages, des ventes aux enchères de photos et des campagnes d'adhésion pour financer la restauration des habitats et la recherche marine.

Voir les idées de collectes de fonds pour les sanctuaires marins →

Nettoyage des plages

Les équipes de nettoyage des côtes peuvent organiser des balayages parrainés du littoral, vendre du matériel écologique, organiser des visites des mares et proposer des parrainages d'entreprises locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les nettoyages de plages →

Initiatives de réduction des déchets

Les initiatives de réduction des déchets s'appuient sur des campagnes de recyclage, des ateliers d'upcycling, des rencontres de troc et des parrainages d'audits de déchets par les entreprises pour réduire les déchets mis en décharge.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de réduction des déchets →

Protection et restauration des récifs coralliens

Les groupes de protection des récifs coralliens prospèrent grâce aux parrainages "adoptez un corail", aux marchandises respectueuses des récifs, aux visites guidées avec masque et tuba et aux nettoyages de plages.

Voir les idées de collecte de fonds pour Protection et restauration des récifs coralliens →

Organisations de conservation des océans

Les organisations d'Ocean Conservancy organisent des nettoyages de plages parrainés, accueillent des dîners sur le thème de l'océan et vendent des marchandises pour financer la protection du milieu marin et la restauration des côtes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de conservation des océans →

Organisations de nettoyage des océans

Les organisations de nettoyage des océans augmentent leurs fonds en organisant des nettoyages de plages soutenus par des sponsors, des ventes aux enchères d'œuvres d'art recyclées et des défis de collecte de plastique avec des entreprises locales.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de nettoyage des océans →

Centres de conservation des tortues de mer

Les centres de conservation des tortues de mer collectent des fonds en organisant des nettoyages de plages, des campagnes de parrainage de nids, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur les tortues et des kits d'adoption symboliques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de conservation des tortues de mer →

Sauvetage de la faune marine

Les groupes de sauvetage de la faune marine prospèrent grâce aux collectes de fonds pour le nettoyage des plages, aux parrainages pour l'adoption d'animaux sauvages, aux courses de charité sur le thème de l'océan et aux excursions de plongée avec tuba pour les donateurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour Marine Wildlife Rescues →

Centres de vie marine

Les Marine Life Centers collectent des fonds en organisant des opérations de nettoyage des plages, des visites guidées des mares et des programmes d'adoption pour soutenir le sauvetage et la recherche.

Voir les idées de collectes de fonds pour Marine Life Centers →

Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation

Les programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation s'appuient sur des événements de plantation d'arbres, des randonnées dans la nature parrainées et des ventes de kits de semences pour financer l'apprentissage pratique.

Voir les idées de collectes de fonds pour les programmes de jeunes pour la nature et la conservation →

Groupes de protection de l'environnement

Les groupes de protection de l'environnement peuvent financer la restauration des habitats en parrainant des arbres, en organisant des éco-tours, en vendant des produits recyclés et en faisant des dons de contrepartie de la part des entreprises.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection de l'environnement →

Société protectrice des animaux

Les sociétés protectrices des animaux organisent des foires d'adoption d'animaux de compagnie, des lavages de chiens sponsorisés et des collectes de dons auprès de la communauté pour financer les soins de sauvetage et les opérations des refuges.

Voir les idées de collectes de fonds pour Humane Society →

Organisations de protection de la faune et de la flore

Les organisations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux randonnées caritatives, aux adoptions virtuelles d'animaux et aux foires écologiques, qui permettent de financer les opérations de sauvetage et la conservation des habitats.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de protection de la faune →

Groupes de conservation

Les groupes de protection de la nature peuvent organiser des randonnées guidées, des campagnes d'adoption d'animaux sauvages, des collectes de fonds pour la plantation d'arbres et s'associer à des entreprises locales pour des projets de restauration de l'habitat.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection de la nature →

Associations de protection de l'environnement et des animaux

Organisez des journées de nettoyage de l'habitat, des foires à l'adoption d'animaux et des ventes d'artisanat écologique pour soutenir les efforts de conservation et de sauvetage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les associations de protection de l'environnement et des animaux →

Refuges pour animaux

Les refuges et les centres de secours pour animaux organisent des foires à l'adoption, des collectes de portraits d'animaux et des marches de bienfaisance pour couvrir les frais de soins vétérinaires, de nourriture et de fournitures.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges pour animaux →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre centre de réhabilitation d'animaux sauvages ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre association de réhabilitation de la faune sauvage. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles sont les relations existantes avec les entreprises locales et les groupes de protection de la nature ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission de réhabilitation des animaux sauvages ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux efforts de réhabilitation des animaux sauvages :

1. Journée de découverte de la faune et de la flore

  • Organisez une journée au cours de laquelle les membres de la communauté peuvent visiter votre centre et s'informer sur les soins aux animaux.
  • Faites payer un droit d'entrée modique et envisagez de proposer des visites guidées et du matériel pédagogique.

2. Campagne de crowdfunding en ligne

  • Créez une histoire convaincante sur des plateformes telles que GoFundMe ou Kickstarter afin de recueillir des soutiens sur les médias sociaux.
  • Utilisez des vidéos et des images des animaux dont vous vous occupez pour susciter l'intérêt des donateurs potentiels.

3. Concours de photographie sur la faune et la flore

  • Encouragez les photographes locaux à soumettre des photos d'animaux sauvages dans le cadre d'un concours.
  • Faire payer un droit d'entrée et organiser une exposition avec un jury ; les gagnants reçoivent un prix.

4. Marche/course sponsorisée pour la faune

  • Organisez une marche ou une course communautaire où les participants recueillent des parrainages pour chaque kilomètre parcouru.
  • Offrez des prix et des récompenses aux meilleurs collecteurs de fonds afin de motiver les participants.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsJournée de la vie sauvageHautHautMediumCampagne de crowdfunding en ligneMediumMediumHautConcours de photographie de la vie sauvageMediumHautMediumMarche/course sponsorisée pour la vie sauvageHautHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une marche/course sponsorisée en faveur de la faune et de la flore :

  • 8 semaines avant : Fixez une date et faites la promotion de l'événement dans les médias locaux.
  • 6 semaines avant : Ouvrir les inscriptions et commencer à créer un site web pour les dons.
  • 4 semaines avant : Finaliser l'itinéraire et obtenir les autorisations nécessaires.
  • 1 semaine avant : Confirmer les sponsors et organiser les paquets pour les participants.
  • Jour de l'événement : Accueillir l'événement, en veillant à ce que des bénévoles l'assistent.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (le cas échéant), matériel de marketing et permis.
  • Coûts variables : Prix pour les concours, stations d'eau et articles promotionnels.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et déterminer ce qui se passe si la participation est faible.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à l'impact que des défaillances logistiques pourraient avoir sur la crédibilité de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que les conditions météorologiques pour les événements en plein air ou une faible participation.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement soutiendra votre mission de réhabilitation de la faune et de la flore sauvages, mais fera également participer votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées les plus originales de collecte de fonds virtuels pour la réhabilitation des animaux sauvages ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour la réhabilitation des animaux sauvages ?
Comment l'implication de la communauté peut-elle améliorer la collecte de fonds pour la réhabilitation des animaux sauvages ?
Quelles sont les possibilités de collectes de fonds saisonnières pour la réhabilitation des animaux sauvages ?
Quelles sont les idées de collecte de fonds en partenariat pour la réhabilitation des animaux sauvages ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Sauvetage des animaux handicapés
Sauvegardes d'animaux à la retraite
Groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR)
Sauvetage des animaux âgés
Sauvetage d'animaux de zoo
Sauvetage de perroquets
Sauvetage d'animaux exotiques
Sauvetage de reptiles
Sauvetage de chauves-souris
Sauvetage de rapaces
Sauvetage de lapins
Sauvetage des petits animaux
Sauvetage de chiens
Sauvetage de chats
Sauvetage de chevaux
Groupes de protection des lamantins
Organisations agricoles autochtones
Groupes de femmes dans l'agriculture
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Organisations de conservation des baleines
Parcs nationaux
Sanctuaires d'oiseaux
Centres de conservation de la faune
Sanctuaires de faune
réhabilitation de la faune
Sanctuaires d'animaux de ferme
Initiatives de prévention de la pollution plastique
Protection et restauration des côtes
Services d'éducation à l'océan
Sanctuaires marins
Nettoyage des plages
Initiatives de réduction des déchets
Protection et restauration des récifs coralliens
Organisations de conservation des océans
Organisations de nettoyage des océans
Centres de conservation des tortues de mer
Sauvetage de la faune marine
Centres de vie marine
Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation
Groupes de protection de l'environnement
Société protectrice des animaux
Organisations de protection de la faune et de la flore
Groupes de conservation
Associations de protection de l'environnement et des animaux
Refuges pour animaux

