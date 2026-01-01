Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les refuges pour chevaux

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements communautaires pour le financement du sauvetage des chevaux
galas annuels de dons pour le sauvetage des chevaux
campagnes en ligne pour le soutien au sauvetage des chevaux

12 idées de collecte de fonds pour les centres de soins pour chevaux

Concours hippique virtuel

Organiser un concours hippique en ligne où les participants paient pour inscrire leurs chevaux et où les téléspectateurs peuvent faire un don pour voter pour leurs favoris.

Collecte de fonds sur les médias sociaux

Créez une campagne de dons jumelés sur les médias sociaux, en encourageant les personnes qui vous suivent à faire des dons, avec des fonds jumelés provenant d'un sponsor pour une durée limitée.

Abonnement à Pony Pals

Proposer un service d'abonnement mensuel où les donateurs reçoivent des mises à jour exclusives et des photos du "Poney Pal" qu'ils soutiennent.

Randonnée caritative

Organiser une randonnée pédestre au cours de laquelle les cyclistes recueillent des promesses de dons pour chaque kilomètre parcouru, afin de collecter des fonds par le biais du parrainage.

Dîner de gala avec vente aux enchères en direct

Organisez un dîner de gala haut de gamme avec une vente aux enchères en direct d'expériences et d'articles uniques liés à la culture équine.

Retraite de bien-être pour le sauvetage des chevaux

Organisez un atelier d'un week-end au cours duquel les participants apprennent à s'occuper des chevaux et à les dresser, et dont tous les bénéfices sont reversés au refuge.

Marchandises pour chevaux de sauvetage

Vendez des produits de marque tels que des t-shirts, des tasses et des sacs fourre-tout à l'effigie de chevaux en détresse afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public.

Photos de chevaux personnalisées

Proposer des services de photographie professionnelle de chevaux, dont les bénéfices permettent de soutenir les opérations de sauvetage et les participants d'obtenir des images précieuses.

Club de lecture sur le thème des équidés

Lancer un club de lecture en ligne axé sur la littérature équine, en faisant payer les membres pour soutenir les efforts de sauvetage.

Partenariat avec des entreprises locales

Collaborez avec les entreprises locales pour reverser à l'organisation de sauvetage un pourcentage des ventes réalisées dans le cadre de promotions spéciales.

Journées communautaires de la grange

Organiser des journées portes ouvertes où les membres de la communauté peuvent rencontrer les chevaux, participer à des activités et faire des dons volontaires.

Campagne annuelle de parrainage

Encourager les sponsors annuels de la communauté à financer certains aspects du sauvetage, en leur offrant une reconnaissance et des mises à jour régulières.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les chevaux Rescues🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre refuge pour chevaux ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre refuge pour chevaux. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté, les entreprises locales et les passionnés d'animaux ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'inscrit-elle dans votre mission de sauvetage et de réhabilitation des chevaux ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux associations de sauvetage de chevaux :

1. Parrainer un cheval de sauvetage

  • Créer un programme dans le cadre duquel les gens peuvent parrainer des chevaux de sauvetage spécifiques moyennant une cotisation mensuelle.
  • Fournir des mises à jour, des photos et des histoires sur leur cheval parrainé afin de favoriser les liens.

2. Événements sur le thème du cheval

  • Organiser des stages d'équitation, des ateliers éducatifs ou d'autres événements payants.
  • Collaborer avec des formateurs ou des experts locaux pour offrir une expérience précieuse.

3. Campagnes de crowdfunding en ligne

  • Utilisez des plateformes comme GoFundMe pour raconter votre histoire et demander des dons pour des besoins spécifiques.
  • Partagez des images et des témoignages convaincants de bénéficiaires pour attirer les donateurs.

4. Concours hippiques de bienfaisance

  • Organisez un concours hippique dont les frais d'inscription sont directement reversés à votre association.
  • Encourager les participants à rechercher des sponsors pour leur participation, afin d'accroître la visibilité et les fonds.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsSponsoriser un cheval de sauvetageHautMediumMediumÉvénements sur le thème du chevalMediumHautHautCampagnes de crowdfunding en ligneHautMediumMediumSalons équestres de bienfaisanceMediumHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un concours hippique de bienfaisance :

  • 8 semaines avant : Fixez une date, un lieu et commencez à faire de la publicité.
  • 6 semaines avant : Ouvrir l'inscription des participants et trouver des sponsors.
  • 4 semaines avant : Finaliser la logistique et l'affectation des bénévoles.
  • 1 semaine avant : Confirmations finales et installation sur place.
  • Jour du spectacle : Organiser l'événement en mettant l'accent sur l'expérience et le plaisir des participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, assurance, matériel promotionnel et permis.
  • Coûts variables : Fournitures pour les événements, location de matériel et efforts de marketing.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue afin d'évaluer votre succès.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas répondre aux attentes peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des problèmes imprévus, tels que les conditions météorologiques qui affectent les événements en plein air ou les annulations de dernière minute.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre refuge pour chevaux, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées originales de collecte de fonds pour le sauvetage des chevaux qui impliquent la communauté ?
Flèche
Comment puis-je organiser une vente aux enchères en ligne réussie pour soutenir des programmes de sauvetage de chevaux ?
Flèche
Quelles sont les activités saisonnières de collecte de fonds qui fonctionnent le mieux pour les organisations de sauvetage de chevaux ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds virtuels pour les organisations de sauvetage de chevaux ?
Flèche
Comment créer une campagne de crowdfunding réussie pour le sauvetage de chevaux ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Sauvetage des animaux handicapés
Sauvegardes d'animaux à la retraite
Groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR)
Sauvetage des animaux âgés
Sauvetage d'animaux de zoo
Sauvetage de perroquets
Sauvetage d'animaux exotiques
Sauvetage de reptiles
Sauvetage de chauves-souris
Sauvetage de rapaces
Sauvetage de lapins
Sauvetage des petits animaux
Sauvetage de chiens
Sauvetage de chats
Sauvetage de chevaux
Sanctuaires d'oiseaux
Centres de conservation de la faune
Sanctuaires de faune
réhabilitation de la faune
Sanctuaires d'animaux de ferme
Sauvetage de la faune marine
Société protectrice des animaux
Organisations de protection de la faune et de la flore
Associations de protection de l'environnement et des animaux
Refuges pour animaux

