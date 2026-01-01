Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Organisez un concours de photos sur les réseaux sociaux où les participants paient pour envoyer leurs meilleures photos de chats, le vote se faisant par le biais de dons.
Lancer une campagne de crowdfunding ciblée afin de collecter des fonds pour les efforts TNR par le biais d'une narration et d'un contenu vidéo convaincants.
Proposez des ateliers en ligne pour informer les membres de la communauté sur le programme TNR et les meilleures pratiques, avec des frais de participation qui soutiennent votre organisation.
Organiser un gala de collecte de fonds à thème avec un dîner, des articles mis aux enchères et un orateur invité afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour le programme TNR.
Organiser un événement communautaire gratuit au cours duquel les habitants peuvent s'informer sur le programme TNR et amener les chats de la communauté pour qu'ils soient stérilisés et vaccinés gratuitement, en encourageant les dons.
Organiser une course amusante de 5 km où les participants collectent des parrainages pour chaque kilomètre, en intégrant l'éducation TNR et en promouvant les entreprises locales.
Vendez des articles personnalisés aux couleurs de TNR, tels que des chemises et des sacs fourre-tout, dont les bénéfices soutiennent les efforts de stérilisation de votre organisation.
Créer et vendre des kits de bricolage pour construire des abris pour chats et des stations d'alimentation, en encourageant la participation de la communauté aux efforts TNR.
Mettre en place un programme dans le cadre duquel les donateurs peuvent sponsoriser le coût de la stérilisation d'un chat, tout en recevant des mises à jour et des récits sur chaque chat qu'ils aident.
Collaborer avec les entreprises locales pour qu'un pourcentage des ventes réalisées les jours désignés soit reversé aux efforts TNR, afin de promouvoir une exposition mutuelle.
Compiler un livre de recettes adaptées aux animaux de compagnie, vendu aux sympathisants, et dont les recettes seront affectées aux soins des chats de la communauté et au programme TNR.
Organiser un événement d'adoption en partenariat avec les refuges locaux, en présentant des chats TNR et en suggérant un don pour les adoptions.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Organiser des journées d'adoption d'animaux adaptés, des marches communautaires de zoothérapie et des campagnes de parrainage médical pour soutenir les groupes de sauvetage d'animaux handicapés.
Organisez des journées portes ouvertes, des parrainages d'animaux, des randonnées de bienfaisance et des ventes de pâtisseries dans votre ville pour soutenir les animaux de sauvetage à la retraite.
Les groupes de piégeage, stérilisation et restitution augmentent leur financement par le biais de calendriers communautaires pour chats, de campagnes de parrainage de pièges, d'événements d'adoption et de ventes de pâtisseries.
Organisez des journées d'adoption d'animaux âgés, des programmes de parrainage d'un aîné et des ventes aux enchères en ligne pour financer des visites chez le vétérinaire, de la nourriture et des foyers d'accueil confortables.
Les groupes de sauvetage des animaux des zoos organisent des journées de rencontre avec les animaux, des programmes de parrainage d'un animal et des ventes aux enchères pour financer le sauvetage, la réhabilitation et les soins des animaux sauvages.
Les organismes de sauvetage des perroquets collectent des fonds en parrainant des adoptions, en organisant des journées portes ouvertes dans les volières, en organisant des ventes aux enchères d'œuvres d'art à thème et en organisant des ateliers sur les soins aux oiseaux.
Les sauvetages d'animaux exotiques collectent des fonds par le biais d'adoptions de photos, de visites de sanctuaires, de ventes d'articles et de parrainages d'animaux pour couvrir les frais vétérinaires et d'habitat.
Les organismes de sauvetage des reptiles collectent des fonds par le biais d'événements d'adoption, d'expositions de reptiles, de programmes de parrainage d'un serpent et d'ateliers éducatifs pratiques.
Les groupes de sauvetage des chauves-souris peuvent augmenter leurs fonds en organisant des tombolas, des programmes d'adoption de chauves-souris, des conférences sur la faune et la flore, et en vendant des articles à thème.
Les organisations de sauvetage des rapaces peuvent organiser des démonstrations de fauconnerie, des programmes d'adoption par des donateurs et des soirées de photos d'animaux sauvages pour financer les efforts de réhabilitation.
Les groupes de sauvetage de lapins collectent des fonds par le biais de campagnes de parrainage d'un lapin, de séances de yoga pour lapins, de collectes de photos d'animaux et de stands dans les foires.
Les sauvetages de petits animaux prospèrent grâce à l'appariement des frais d'adoption, aux collectes de fournitures pour animaux de compagnie, aux ventes aux enchères virtuelles et aux partenariats avec des sponsors locaux.
Les sauveteurs de chiens prospèrent grâce à des événements d'adoption avec des stations de dons, des promenades de chiens sponsorisées et des collectes de fournitures pour animaux de compagnie afin de sauver des vies.
Les sauveteurs de chats collectent des fonds par le biais de promotions sur les frais d'adoption, de campagnes de parrainage de chats, d'événements de yoga pour chats et de ventes de pâtisseries locales.
Organisez des journées portes ouvertes, des randonnées sponsorisées et des démonstrations de thérapie équine afin de collecter des fonds pour le sauvetage et la rééducation des chevaux.
Les refuges d'oiseaux et les centres de réhabilitation peuvent organiser des excursions d'observation des oiseaux, des programmes de parrainage d'oiseaux, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur la faune et la flore, et des soirées de bienfaisance locales.
Les associations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux ventes aux enchères de photos, aux campagnes d'adoption d'animaux et aux visites guidées par les gardes forestiers en faveur de la préservation de l'habitat.
Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent organiser des visites guidées, des parrainages d'animaux et des ateliers de photographie pour financer la restauration de l'habitat et les soins de sauvetage.
Les groupes de réhabilitation des animaux sauvages prospèrent grâce aux parrainages d'animaux, aux visites éducatives, aux ventes aux enchères et aux ventes de marchandises sur le thème de la nature pour financer les opérations de sauvetage et de soins.
Les sanctuaires d'animaux de ferme collectent des fonds par le biais de programmes de parrainage d'un animal, de dîners de la ferme à la table, de danses dans les granges, de ventes d'artisanat et de visites pratiques.
Les groupes de sauvetage de la faune marine prospèrent grâce aux collectes de fonds pour le nettoyage des plages, aux parrainages pour l'adoption d'animaux sauvages, aux courses de charité sur le thème de l'océan et aux excursions de plongée avec tuba pour les donateurs.
Les sociétés protectrices des animaux organisent des foires d'adoption d'animaux de compagnie, des lavages de chiens sponsorisés et des collectes de dons auprès de la communauté pour financer les soins de sauvetage et les opérations des refuges.
Les organisations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux randonnées caritatives, aux adoptions virtuelles d'animaux et aux foires écologiques, qui permettent de financer les opérations de sauvetage et la conservation des habitats.
Organisez des journées de nettoyage de l'habitat, des foires à l'adoption d'animaux et des ventes d'artisanat écologique pour soutenir les efforts de conservation et de sauvetage.
Avant d'explorer des idées de collecte de fonds, évaluez la capacité de votre groupe TNR. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez une idée précise de votre capacité, vous pouvez envisager ces idées de collecte de fonds adaptées aux groupes TNR :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenu potentielMarche de sensibilisation aux chats sauvagesHautHautMediumEnchères d'art liées aux chatsMediumMediumHautCollecte de fournitures pour animauxHautHautBasJournées Café des chatsMediumMediumMedium
Un calendrier bien structuré peut vous aider à maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour la marche de sensibilisation aux chats sauvages :
La planification de votre budget est essentielle pour une collecte de fonds réussie. Répartissez-le comme suit :
Comprendre les risques potentiels permet de se préparer à relever les défis :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond à la mission de votre groupe TNR et qui engage activement votre communauté. Bonne chance !
