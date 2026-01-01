Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Idées de collecte de fonds pour les groupes Trap-Neuter-Return (TNR)

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les groupes de piégeage, stérilisation et restitution (TNR)

Concours photo sur les chats

Organisez un concours de photos sur les réseaux sociaux où les participants paient pour envoyer leurs meilleures photos de chats, le vote se faisant par le biais de dons.

Campagne de crowdfunding en ligne

Lancer une campagne de crowdfunding ciblée afin de collecter des fonds pour les efforts TNR par le biais d'une narration et d'un contenu vidéo convaincants.

Ateliers TNR virtuels

Proposez des ateliers en ligne pour informer les membres de la communauté sur le programme TNR et les meilleures pratiques, avec des frais de participation qui soutiennent votre organisation.

Gala annuel du bal de la fourrure

Organiser un gala de collecte de fonds à thème avec un dîner, des articles mis aux enchères et un orateur invité afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour le programme TNR.

Journées communautaires du chat

Organiser un événement communautaire gratuit au cours duquel les habitants peuvent s'informer sur le programme TNR et amener les chats de la communauté pour qu'ils soient stérilisés et vaccinés gratuitement, en encourageant les dons.

Course de 5 km pour animaux de compagnie

Organiser une course amusante de 5 km où les participants collectent des parrainages pour chaque kilomètre, en intégrant l'éducation TNR et en promouvant les entreprises locales.

Vente de marchandises TNR

Vendez des articles personnalisés aux couleurs de TNR, tels que des chemises et des sacs fourre-tout, dont les bénéfices soutiennent les efforts de stérilisation de votre organisation.

Kits de soins pour chats

Créer et vendre des kits de bricolage pour construire des abris pour chats et des stations d'alimentation, en encourageant la participation de la communauté aux efforts TNR.

Parrainer un programme de stérilisation

Mettre en place un programme dans le cadre duquel les donateurs peuvent sponsoriser le coût de la stérilisation d'un chat, tout en recevant des mises à jour et des récits sur chaque chat qu'ils aident.

Partenariats avec les entreprises locales

Collaborer avec les entreprises locales pour qu'un pourcentage des ventes réalisées les jours désignés soit reversé aux efforts TNR, afin de promouvoir une exposition mutuelle.

Livre de recettes TNR

Compiler un livre de recettes adaptées aux animaux de compagnie, vendu aux sympathisants, et dont les recettes seront affectées aux soins des chats de la communauté et au programme TNR.

Événement d'adoption de chats

Organiser un événement d'adoption en partenariat avec les refuges locaux, en présentant des chats TNR et en suggérant un don pour les adoptions.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour le programme Trap-Neuter-Return (TNR) Groups🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos groupes de piégeage, stérilisation et restitution (TNR) ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant d'explorer des idées de collecte de fonds, évaluez la capacité de votre groupe TNR. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles sont les relations existantes avec les entreprises locales ou les membres de la communauté ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission de soins aux chats sauvages ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez une idée précise de votre capacité, vous pouvez envisager ces idées de collecte de fonds adaptées aux groupes TNR :

1. Marche de sensibilisation aux chats sauvages

  • Organiser une marche communautaire au cours de laquelle les participants peuvent collecter des fonds par le biais de parrainages.
  • Sensibiliser les marcheurs au programme TNR pendant l'événement.

2. Vente aux enchères d'œuvres d'art relatives aux chats

  • Collaborez avec des artistes locaux pour offrir des œuvres d'art sur le thème des chats en vue d'une vente aux enchères.
  • Promouvoir l'événement par le biais des médias sociaux et des galeries locales.

3. Collecte de fournitures pour animaux de compagnie

  • Établir des partenariats avec les animaleries locales pour collecter des dons de nourriture et de fournitures.
  • Partagez sur les réseaux sociaux des histoires de chats ayant bénéficié de ces fournitures.

4. Journées du Café des chattes

  • Travaillez avec les cafés locaux pour organiser une journée au cours de laquelle un pourcentage des ventes sera reversé à votre organisation.
  • Impliquer les clients avec des démonstrations en direct des pratiques TNR.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenu potentielMarche de sensibilisation aux chats sauvagesHautHautMediumEnchères d'art liées aux chatsMediumMediumHautCollecte de fournitures pour animauxHautHautBasJournées Café des chatsMediumMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Un calendrier bien structuré peut vous aider à maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour la marche de sensibilisation aux chats sauvages :

  • 8 semaines avant : Confirmer la date et obtenir les autorisations nécessaires.
  • 6 semaines avant : Commencer à rechercher des sponsors et des participants.
  • 4 semaines avant : Faites la promotion de l'événement par le biais des médias sociaux et des panneaux d'affichage communautaires.
  • 1 semaine avant : Finaliser la logistique et préparer le matériel.
  • Jour de l'événement : Organiser l'événement et s'assurer de l'engagement des participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification de votre budget est essentielle pour une collecte de fonds réussie. Répartissez-le comme suit :

  • Coûts fixes : Lieu (si nécessaire), matériel promotionnel, permis.
  • Coûts variables : Fournitures pour l'événement, rafraîchissements éventuels et marketing.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif réaliste en fonction de votre budget et de la taille de votre réseau.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels permet de se préparer à relever les défis :

  • Risques financiers : Identifier les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à l'impact d'une mauvaise exécution ou d'une faible participation sur la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des problèmes imprévus tels que le mauvais temps pour les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond à la mission de votre groupe TNR et qui engage activement votre communauté. Bonne chance !

