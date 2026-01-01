Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les refuges d'animaux de ferme

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

concerts au profit des refuges pour animaux de ferme
collectes de fonds communautaires pour le sauvetage des animaux
Événements virtuels pour la collecte de fonds dans les sanctuaires

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les refuges d'animaux de ferme

Fête d'anniversaire dans la basse-cour virtuelle

Organisez une célébration d'anniversaire en ligne où les participants peuvent faire un don au lieu d'un cadeau tout en profitant de moments et d'histoires d'animaux diffusés en direct.

Série de récits en ligne

Lancer une série de courtes vidéos présentant des histoires individuelles d'animaux, en encourageant les spectateurs à faire un don au fur et à mesure qu'ils se rapprochent des animaux.

Programme "Adoptez un animal

Proposer des adoptions symboliques d'animaux en ligne, où les donateurs reçoivent des mises à jour personnalisées sur le parcours de l'animal qu'ils ont adopté.

Dîner de la ferme à la table

Organisez un dîner local proposant une cuisine végétalienne, dont la vente des billets permettra de soutenir le sanctuaire et d'offrir des visites de la ferme.

Course/marche annuelle de bienfaisance

Organiser une course ou une marche locale encourageant les participants à collecter des fonds individuellement et mettant en valeur le sanctuaire et ses résidents.

Journée portes ouvertes au zoo pour enfants

Invitez la communauté à une journée portes ouvertes au sanctuaire, en proposant des expériences de zoo pour enfants et en demandant des dons à l'entrée.

Vente de cartes de vœux saisonnières

Créer et vendre des cartes de vœux à l'effigie des animaux du sanctuaire, dont les recettes seront directement affectées aux soins et aux programmes destinés aux animaux.

Abonnement à la Farm Comfort Box

Lancez une boîte d'abonnement mensuelle remplie d'articles inspirés de la ferme, en soutenant le sanctuaire avec une partie de chaque boîte vendue.

Collaboration en matière de marchandises

Établir des partenariats avec des artisans locaux pour vendre des produits de marque commune, en reversant un pourcentage des ventes au sanctuaire tout en promouvant les entreprises locales.

Journées de renforcement de l'esprit d'équipe au sein de l'entreprise

Proposer à des groupes d'entreprises une journée de service au sanctuaire, en les encourageant à s'engager à faire des dons dans le cadre de cette expérience.

Vente aux enchères d'œuvres d'art sur le thème des animaux

Organiser une vente aux enchères d'œuvres d'art d'artistes locaux inspirés par les animaux du sanctuaire, dont le produit sera reversé au sanctuaire.

Défi communautaire de collecte de fonds

Engagez les écoles ou les organisations locales dans une compétition amicale de collecte de fonds, avec des prix pour les groupes qui collectent le plus de fonds pour le sanctuaire.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les animaux de ferme Sanctuaries🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre refuge pour animaux de ferme ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité organisationnelle de votre refuge pour animaux de ferme. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles dévoués qui peuvent contribuer aux efforts de collecte de fonds ? Si oui, combien ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques liées à la collecte de fonds que possèdent les membres de votre équipe ? Il peut s'agir de la rédaction de demandes de subventions, de la gestion d'événements ou du marketing sur les réseaux sociaux.
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ? Prenez en compte les heures de travail du personnel et des bénévoles.
  • Réseau : Quelles relations votre sanctuaire entretient-il avec les entreprises locales, les membres de la communauté et d'autres organisations ?
  • Alignement sur la mission : Comment les idées de collecte de fonds potentielles s'alignent-elles sur votre mission et vos valeurs pour le sanctuaire des animaux de ferme ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour un sanctuaire d'animaux de ferme :

1. Salons de l'adoption

  • Organisez un événement au cours duquel les adoptants potentiels peuvent rencontrer les animaux disponibles pour l'adoption.
  • Faites payer une somme modique pour la participation ou mettez une boîte à dons à disposition.

2. Visites d'exploitations et ateliers

  • Proposez des visites guidées de votre sanctuaire ou des ateliers sur les soins et le bien-être des animaux.
  • Les frais de participation servent directement à soutenir le sanctuaire.

3. Gala annuel de collecte de fonds

  • Organisez un gala à thème comprenant un dîner, des spectacles et une vente aux enchères par écrit.
  • Envisager des partenariats locaux pour le parrainage et le don d'articles ou de services.

4. Campagnes de crowdfunding

  • Créez une campagne de crowdfunding en ligne axée sur un projet ou un besoin spécifique.
  • Engagez votre communauté par le biais des médias sociaux et du courrier électronique afin de maximiser la portée de votre action.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsFoires à l'adoptionHautHautMediumVisites et ateliers à la fermeMediumHautHautGala annuel de collecte de fondsMediumMediumHautCampagnes de financement par crowdfundingHautHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'une foire à l'adoption :

  • 6 semaines avant : Fixez une date et commencez à faire de la publicité pour attirer les participants.
  • 4 semaines avant : Confirmer les animaux disponibles pour l'adoption et préparer le matériel promotionnel.
  • 2 semaines avant : Contactez les entreprises locales spécialisées dans les animaux de compagnie pour obtenir des parrainages ou des dons.
  • 1 semaine avant : Finaliser la logistique de l'événement, y compris l'installation et les horaires des bénévoles.
  • Jour de l'événement : Organiser la foire à l'adoption avec des bénévoles, en veillant à ce que tous les animaux soient en sécurité et bien soignés.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification budgétaire est essentielle pour réussir. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (le cas échéant), matériel de marketing et tous les permis nécessaires.
  • Coûts variables : Nourriture et boissons (si des rafraîchissements sont prévus), articles promotionnels et coûts d'organisation de l'événement.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif basé sur vos coûts fixes et variables, ainsi que sur les dons anticipés des participants.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles ; que se passera-t-il si la fréquentation est faible ?
  • Risques pour la réputation : Pensez à l'impact qu'un événement mal organisé peut avoir sur l'image de votre sanctuaire.
  • Risques logistiques : Préparez des plans d'urgence pour les problèmes imprévus, tels que les intempéries ou les annulations de dernière minute.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre refuge pour animaux de ferme, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les activités de collecte de fonds les plus originales pour les refuges d'animaux de ferme ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds virtuels qui peuvent attirer les donateurs pour les refuges d'animaux de ferme ?
Quelles sont les idées de collecte de fonds saisonnières les plus efficaces pour les refuges d'animaux de ferme ?
Quelles sont les stratégies de crowdfunding efficaces pour les sanctuaires d'animaux de ferme ?
Comment les refuges pour animaux de ferme peuvent-ils tirer parti des médias sociaux pour une collecte de fonds innovante ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

