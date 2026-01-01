Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les organisations de nettoyage des océans

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

collecte de fonds pour la conservation des océans
sensibilisation des donateurs aux initiatives de nettoyage des océans
campagnes de collecte de fonds pour la santé marine

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les organisations de nettoyage des océans

Marathon de l'océan

Les participants enregistrent leur kilométrage pendant un mois et collectent des fonds par le biais de parrainages pour chaque kilomètre parcouru.

Ateliers virtuels de nettoyage des océans

Des ateliers en ligne permettent d'acquérir des compétences pour réduire l'utilisation du plastique, et les frais d'inscription permettent de soutenir les efforts de nettoyage.

Journée de nettoyage des plages

Organiser des nettoyages de plages au niveau local, en faisant payer une petite participation qui sera directement affectée aux projets de nettoyage.

Repas-partage sans plastique

Invitez la communauté à un repas-partage où tous les plats doivent être exempts de plastique ; les frais d'inscription contribuent à la collecte de fonds.

Vente de produits écologiques

Vendre des produits durables tels que des sacs et des pailles réutilisables, en reversant les recettes aux efforts de nettoyage des océans.

Vente aux enchères d'Art for the Oceans

Organisez une vente aux enchères d'œuvres d'art sur le thème de l'océan, offertes par des artistes locaux, dont les recettes serviront à financer des initiatives de nettoyage.

Programme de jumelage d'entreprises

Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour qu'elles versent à votre organisation une somme équivalente aux dons de leurs employés, ce qui permet de doubler les contributions.

Parrainage avec des marques durables

Collaborer avec des marques respectueuses de l'environnement dans le cadre de campagnes de parrainage, afin de promouvoir leurs produits tout en collectant des fonds.

Campagne de financement en ligne

Créez une campagne de crowdfunding dédiée, soutenue par des histoires et des images convaincantes sur les efforts de nettoyage des océans.

Abonnement aux dons mensuels

Lancer un modèle d'abonnement où les donateurs peuvent s'inscrire pour des contributions mensuelles afin de soutenir les activités de nettoyage en cours.

Journée de l'océan en famille

Organisez une journée familiale avec des activités et des jeux axés sur la conservation des océans, en faisant payer l'entrée.

Prise en charge des médias sociaux

Engagez des influenceurs pour qu'ils prennent en charge vos médias sociaux pendant une journée, en sensibilisant le public et en encourageant les dons par le biais de messages.

4 idées uniques de collecte de fonds pour le nettoyage des océans Organizations🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Groupes de protection des lamantins

Les groupes de protection des lamantins peuvent organiser des randonnées en kayak, des campagnes d'adoption d'un lamantin, des produits de marque et des discussions communautaires pour financer les opérations de sauvetage et la recherche.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection des lamantins →

Organisations agricoles autochtones

Organiser des dîners de fermes patrimoniales, des ventes de semences et des marchés artisanaux qui soutiennent les agriculteurs autochtones et les traditions de gestion des terres.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations agricoles indigènes →

Groupes de femmes dans l'agriculture

Les femmes qui travaillent dans l'agriculture peuvent organiser des dîners "de la ferme à la table", des échanges de semences, des parrainages d'équipements et des ateliers d'agritourisme pour financer la formation et la croissance.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de femmes dans l'agriculture →

Groupes d'agriculture soutenue par la communauté

Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent collecter des fonds en vendant des parts d'ASC, en organisant des dîners "de la ferme à la table", des festivals de la récolte et des parrainages locaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté →

Organisations de conservation des baleines

Les groupes de protection des baleines peuvent organiser des galas sur le thème de l'océan, des parrainages "adoptez une baleine" et des activités scientifiques citoyennes pour soutenir le sauvetage, la recherche et la protection de l'habitat.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de conservation des baleines →

Parcs nationaux

Les organisations à but non lucratif des parcs nationaux peuvent organiser des randonnées guidées, des parrainages de sentiers et des ventes de produits dérivés pour financer l'entretien des sentiers, les centres d'accueil des visiteurs et la conservation.

Voir les idées de collecte de fonds pour les parcs nationaux →

Sanctuaires d'oiseaux

Les refuges d'oiseaux et les centres de réhabilitation peuvent organiser des excursions d'observation des oiseaux, des programmes de parrainage d'oiseaux, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur la faune et la flore, et des soirées de bienfaisance locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges d'oiseaux →

Centres de conservation de la faune

Les associations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux ventes aux enchères de photos, aux campagnes d'adoption d'animaux et aux visites guidées par les gardes forestiers en faveur de la préservation de l'habitat.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de conservation de la faune →

Sanctuaires de faune

Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent organiser des visites guidées, des parrainages d'animaux et des ateliers de photographie pour financer la restauration de l'habitat et les soins de sauvetage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les sanctuaires de la vie sauvage →

réhabilitation de la faune

Les groupes de réhabilitation des animaux sauvages prospèrent grâce aux parrainages d'animaux, aux visites éducatives, aux ventes aux enchères et aux ventes de marchandises sur le thème de la nature pour financer les opérations de sauvetage et de soins.

Voir les idées de collecte de fonds pour la réhabilitation des animaux sauvages →

Sanctuaires d'animaux de ferme

Les sanctuaires d'animaux de ferme collectent des fonds par le biais de programmes de parrainage d'un animal, de dîners de la ferme à la table, de danses dans les granges, de ventes d'artisanat et de visites pratiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges pour animaux de ferme →

Initiatives de prévention de la pollution plastique

Les associations de prévention de la pollution par le plastique peuvent organiser des nettoyages de plages, vendre des articles réutilisables, organiser des campagnes de recyclage et établir des partenariats au niveau local.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de prévention de la pollution plastique →

Protection et restauration des côtes

Les associations de protection du littoral collectent des fonds en parrainant des opérations de nettoyage des plages, des activités de restauration des parcs à huîtres, des écotours guidés et des subventions communautaires.

Voir les idées de collectes de fonds pour Protection et restauration des côtes →

Services d'éducation à l'océan

Les associations d'éducation à l'océan peuvent stimuler les donateurs en parrainant des nettoyages de plages, des ateliers sur les sciences de la mer et des dîners de collecte de fonds dans le cadre d'éco-tours.

Voir les idées de collecte de fonds pour Ocean Education Services →

Sanctuaires marins

Pour les sanctuaires marins, organisez des nettoyages de plages, des ventes aux enchères de photos et des campagnes d'adhésion pour financer la restauration des habitats et la recherche marine.

Voir les idées de collectes de fonds pour les sanctuaires marins →

Nettoyage des plages

Les équipes de nettoyage des côtes peuvent organiser des balayages parrainés du littoral, vendre du matériel écologique, organiser des visites des mares et proposer des parrainages d'entreprises locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les nettoyages de plages →

Initiatives de réduction des déchets

Les initiatives de réduction des déchets s'appuient sur des campagnes de recyclage, des ateliers d'upcycling, des rencontres de troc et des parrainages d'audits de déchets par les entreprises pour réduire les déchets mis en décharge.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de réduction des déchets →

Protection et restauration des récifs coralliens

Les groupes de protection des récifs coralliens prospèrent grâce aux parrainages "adoptez un corail", aux marchandises respectueuses des récifs, aux visites guidées avec masque et tuba et aux nettoyages de plages.

Voir les idées de collecte de fonds pour Protection et restauration des récifs coralliens →

Organisations de conservation des océans

Les organisations d'Ocean Conservancy organisent des nettoyages de plages parrainés, accueillent des dîners sur le thème de l'océan et vendent des marchandises pour financer la protection du milieu marin et la restauration des côtes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de conservation des océans →

Organisations de nettoyage des océans

Les organisations de nettoyage des océans augmentent leurs fonds en organisant des nettoyages de plages soutenus par des sponsors, des ventes aux enchères d'œuvres d'art recyclées et des défis de collecte de plastique avec des entreprises locales.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de nettoyage des océans →

Centres de conservation des tortues de mer

Les centres de conservation des tortues de mer collectent des fonds en organisant des nettoyages de plages, des campagnes de parrainage de nids, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur les tortues et des kits d'adoption symboliques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de conservation des tortues de mer →

Sauvetage de la faune marine

Les groupes de sauvetage de la faune marine prospèrent grâce aux collectes de fonds pour le nettoyage des plages, aux parrainages pour l'adoption d'animaux sauvages, aux courses de charité sur le thème de l'océan et aux excursions de plongée avec tuba pour les donateurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour Marine Wildlife Rescues →

Centres de vie marine

Les Marine Life Centers collectent des fonds en organisant des opérations de nettoyage des plages, des visites guidées des mares et des programmes d'adoption pour soutenir le sauvetage et la recherche.

Voir les idées de collectes de fonds pour Marine Life Centers →

Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation

Les programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation s'appuient sur des événements de plantation d'arbres, des randonnées dans la nature parrainées et des ventes de kits de semences pour financer l'apprentissage pratique.

Voir les idées de collectes de fonds pour les programmes de jeunes pour la nature et la conservation →

Groupes de protection de l'environnement

Les groupes de protection de l'environnement peuvent financer la restauration des habitats en parrainant des arbres, en organisant des éco-tours, en vendant des produits recyclés et en faisant des dons de contrepartie de la part des entreprises.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection de l'environnement →

Organisations de protection de la faune et de la flore

Les organisations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux randonnées caritatives, aux adoptions virtuelles d'animaux et aux foires écologiques, qui permettent de financer les opérations de sauvetage et la conservation des habitats.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de protection de la faune →

Groupes de conservation

Les groupes de protection de la nature peuvent organiser des randonnées guidées, des campagnes d'adoption d'animaux sauvages, des collectes de fonds pour la plantation d'arbres et s'associer à des entreprises locales pour des projets de restauration de l'habitat.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de protection de la nature →

Associations de protection de l'environnement et des animaux

Organisez des journées de nettoyage de l'habitat, des foires à l'adoption d'animaux et des ventes d'artisanat écologique pour soutenir les efforts de conservation et de sauvetage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les associations de protection de l'environnement et des animaux →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre organisation de nettoyage des océans ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation de nettoyage des océans. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission de nettoyage des océans et de protection de l'environnement ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux efforts de nettoyage des océans :

1. Défi nettoyage des plages

  • Organisez un événement communautaire au cours duquel les participants collectent des fonds pour chaque kilo de déchets qu'ils ramassent.
  • Établir des partenariats avec des entreprises locales pour des possibilités de parrainage, en leur offrant une visibilité en tant que soutiens de la communauté.

2. Vente aux enchères d'œuvres d'art sur le thème de l'océan

  • Encouragez les artistes locaux à créer des pièces sur le thème de l'océan qui seront vendues aux enchères.
  • Promouvoir l'événement par le biais des médias sociaux et des communautés artistiques locales.

3. Vente de produits respectueux de l'environnement

  • Vendez des produits écologiques tels que des sacs réutilisables ou des bouteilles d'eau avec des motifs sur le thème de l'océan.
  • Utilisez les foires artisanales locales ou les plateformes en ligne pour atteindre un public plus large.

4. Eco-Forum virtuel

  • Organiser un forum en ligne avec des conférenciers invités sur des sujets liés à la conservation des océans.
  • Demandez des frais d'inscription modiques ou encouragez les dons pendant l'événement.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsDéfi de nettoyage des plagesHautHautMediumVente aux enchères d'œuvres d'art sur le thème de l'océanMediumHautVente de produits écologiquesHautMediumMediumÉco-Forum virtuelMediumMediumFaible

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis pour que vos efforts de collecte de fonds restent sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour le défi du nettoyage des plages :

  • 6 semaines avant : Fixez une date et faites la promotion de l'événement par le biais des médias sociaux et des médias locaux.
  • 4 semaines avant : Finaliser les partenariats avec les entreprises locales et les sponsors.
  • 2 semaines avant : Distribuer le matériel et les informations aux participants.
  • 1 semaine avant : Confirmer les aspects logistiques tels que l'élimination des déchets et le rôle des bénévoles.
  • Jour de l'événement : Exécuter le nettoyage avec des bénévoles ; encourager le partage sur les médias sociaux.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (le cas échéant), matériel de marketing, frais d'élimination des déchets.
  • Coûts variables : Fournitures pour les activités, rafraîchissements pour les bénévoles et frais d'impression du matériel promotionnel.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la participation prévue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si la participation est plus faible que prévu.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont une mauvaise gestion de l'événement pourrait affecter la réputation de votre organisation et la confiance de la communauté.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que le mauvais temps ou une participation insuffisante des bénévoles.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre organisation de nettoyage des océans, mais qui fait également participer votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus uniques pour les organisations de nettoyage des océans ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les organisations de nettoyage des océans ?
Quelles sont les possibilités saisonnières de collecte de fonds dont les organisations de nettoyage des océans peuvent tirer parti ?
Comment les organisations de nettoyage des océans peuvent-elles créer des campagnes innovantes pour impliquer les communautés locales ?
Quelles stratégies innovantes de collecte de fonds numériques peuvent être adoptées par les organisations de nettoyage des océans ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Groupes de protection des lamantins
Organisations agricoles autochtones
Groupes de femmes dans l'agriculture
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Organisations de conservation des baleines
Parcs nationaux
Sanctuaires d'oiseaux
Centres de conservation de la faune
Sanctuaires de faune
réhabilitation de la faune
Sanctuaires d'animaux de ferme
Initiatives de prévention de la pollution plastique
Protection et restauration des côtes
Services d'éducation à l'océan
Sanctuaires marins
Nettoyage des plages
Initiatives de réduction des déchets
Protection et restauration des récifs coralliens
Organisations de conservation des océans
Organisations de nettoyage des océans
Centres de conservation des tortues de mer
Sauvetage de la faune marine
Centres de vie marine
Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation
Groupes de protection de l'environnement
Organisations de protection de la faune et de la flore
Groupes de conservation
Associations de protection de l'environnement et des animaux

