Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour Ocean Education Services

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Manifestations de collecte de fonds pour l'éducation à l'océan
Possibilités de subventions pour les programmes océaniques
campagnes de collecte de fonds sur le thème de l'océan

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les services d'éducation à l'océan

Campagne du mois de la sensibilisation aux océans

Mettez à profit le mois d'avril, mois de la sensibilisation aux océans, en encourageant les dons par le biais de contenus éducatifs, de partages sociaux et de défis communautaires.

Concours photo sur l'océan numérique

Organisez un concours de photos dont la participation est payante. Les gagnants sont récompensés et reçoivent des prix, tandis que les fonds servent à financer l'éducation à l'océan.

Collecte de fonds pour le nettoyage des plages

Organisez des opérations de nettoyage au cours desquelles les participants collectent des fonds en ramassant des déchets. Chaque livre collectée se traduit par des dons de la part de sponsors.

Soirées Trivia sur l'océan virtuel

Organisez des soirées mensuelles de jeux-questionnaires en ligne sur des thèmes liés aux océans. Faites payer une participation et offrez des prix aux gagnants pour stimuler l'engagement.

Kits d'art océanique DIY

Créer et vendre des kits de bricolage sur le thème de l'océan. Une partie des recettes sert à soutenir des programmes d'éducation à la conservation des océans.

Produits dérivés sur le thème de l'océan

Vendre des articles de marque, tels que des sacs réutilisables ou des bouteilles d'eau. Chaque achat finance directement des initiatives d'éducation à l'océan.

Programme de parrainage d'entreprise

Établir des partenariats avec des entreprises pour des possibilités de parrainage, en leur offrant une visibilité lors d'événements en échange d'un soutien financier.

Partenariats pour des ateliers éducatifs

Collaborer avec des écoles ou des organisations locales pour créer des ateliers. Faire payer un droit d'entrée, en répartissant les recettes entre les partenaires pour soutenir les programmes éducatifs.

Campagne de défense des droits de l'océan

Lancer une campagne de défense des droits des océans, en sollicitant des dons pour soutenir les batailles juridiques et l'action éducative sur les politiques océaniques.

Festival estival de l'océan

Organisez un festival avec des activités, de la nourriture et de la musique live. Faites payer l'entrée et proposez des parrainages afin de collecter des fonds pour l'éducation à l'océan.

Campagne "Adoptez un corail

Lancer une campagne où les donateurs peuvent "adopter" une section de corail. Fournissez des mises à jour sur l'état du corail, en encourageant un lien avec la conservation des océans.

Collecte de fonds pour le yoga sur la plage

Organiser des cours de yoga sur la plage en échange d'un don. Établissez des partenariats avec des instructeurs locaux afin d'attirer la participation de la communauté tout en soutenant l'éducation sur les océans.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour l'éducation aux océans Services🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

En savoir plus

