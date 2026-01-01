Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les refuges pour animaux

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
des événements de collecte de fonds pour des groupes de sauvetage d'animaux
Décoratif
collecte de fonds communautaires pour les refuges locaux pour animaux
Décoratif
idées créatives de collecte de fonds pour les organisations caritatives s'occupant d'animaux

12 idées de collecte de fonds pour les refuges pour animaux

Concours de photos d'animaux de compagnie

Un concours photo en ligne où les participants soumettent des photos d'animaux et collectent des fonds grâce aux frais de participation et aux votes.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Marche virtuelle pour animaux de compagnie

Les participants marchent avec leur animal de compagnie, partagent leur voyage en ligne et collectent des dons par le biais d'une collecte de fonds de pair à pair.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Campagne "Adoptez un animal de compagnie

Une initiative numérique présentant les animaux disponibles à l'adoption. Chaque frais d'adoption contribue au fonctionnement et aux soins du refuge.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journées de dons dans les médias sociaux

Tirez parti de fêtes comme le mardi de la générosité avec des campagnes ciblées sur les médias sociaux pour susciter des dons par le biais d'histoires et d'images convaincantes.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Paw Print Art Sale

Organiser des ateliers de création d'œuvres d'art à partir d'empreintes de pattes d'animaux de compagnie. Vendre les œuvres d'art pour collecter des fonds, en faisant participer la communauté de manière créative.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Gala annuel de bienfaisance

Une soirée à thème avec dîner, ventes aux enchères et divertissements pour attirer des donateurs de haut niveau et collecter des fonds substantiels.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Magasin d'articles de marque

Créer une boutique en ligne vendant des articles de marque, tels que des chemises et des tasses, et reverser les recettes aux frais de fonctionnement du refuge.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Boîte d'abonnement pour animaux de compagnie

Boîtes d'abonnement mensuelles contenant des produits pour animaux de compagnie. Une partie des ventes est directement affectée au soutien des initiatives des refuges.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Programme de dons jumelés des entreprises

Encourager les employés des entreprises locales à participer à des programmes de dons jumelés, doublant ainsi leurs contributions au refuge.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Événements communautaires en matière d'adoption

Organisez des événements de sensibilisation dans des parcs ou des festivals locaux pour entrer en contact avec des adoptants potentiels et présenter les animaux disponibles.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Festival des animaux de compagnie

Festival communautaire proposant des concours d'animaux, des vendeurs et des divertissements pour attirer les foules et collecter des fonds grâce aux droits d'entrée.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Parrainer un animal de refuge

Créez un programme dans le cadre duquel les sympathisants peuvent parrainer des animaux de refuge individuels, en recevant des mises à jour et une reconnaissance pour leur soutien.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les animaux Shelters🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Sauvetage des animaux handicapés

Organiser des journées d'adoption d'animaux adaptés, des marches communautaires de zoothérapie et des campagnes de parrainage médical pour soutenir les groupes de sauvetage d'animaux handicapés.

Voir des idées de collectes de fonds pour Disabled Animal Rescues →

Sauvegardes d'animaux à la retraite

Organisez des journées portes ouvertes, des parrainages d'animaux, des randonnées de bienfaisance et des ventes de pâtisseries dans votre ville pour soutenir les animaux de sauvetage à la retraite.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de secours pour animaux retraités →

Groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR)

Les groupes de piégeage, stérilisation et restitution augmentent leur financement par le biais de calendriers communautaires pour chats, de campagnes de parrainage de pièges, d'événements d'adoption et de ventes de pâtisseries.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de piégeage- stérilisation-retour (TNR) →

Sauvetage des animaux âgés

Organisez des journées d'adoption d'animaux âgés, des programmes de parrainage d'un aîné et des ventes aux enchères en ligne pour financer des visites chez le vétérinaire, de la nourriture et des foyers d'accueil confortables.

Voir des idées de collectes de fonds pour Senior Pet Rescues →

Sauvetage d'animaux de zoo

Les groupes de sauvetage des animaux des zoos organisent des journées de rencontre avec les animaux, des programmes de parrainage d'un animal et des ventes aux enchères pour financer le sauvetage, la réhabilitation et les soins des animaux sauvages.

Voir les idées de collecte de fonds pour Zoo Animal Rescues →

Sauvetage de perroquets

Les organismes de sauvetage des perroquets collectent des fonds en parrainant des adoptions, en organisant des journées portes ouvertes dans les volières, en organisant des ventes aux enchères d'œuvres d'art à thème et en organisant des ateliers sur les soins aux oiseaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour Parrot Rescues →

Sauvetage d'animaux exotiques

Les sauvetages d'animaux exotiques collectent des fonds par le biais d'adoptions de photos, de visites de sanctuaires, de ventes d'articles et de parrainages d'animaux pour couvrir les frais vétérinaires et d'habitat.

Voir des idées de collectes de fonds pour Exotic Animal Rescues →

Sauvetage de reptiles

Les organismes de sauvetage des reptiles collectent des fonds par le biais d'événements d'adoption, d'expositions de reptiles, de programmes de parrainage d'un serpent et d'ateliers éducatifs pratiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour Reptile Rescues →

Sauvetage de chauves-souris

Les groupes de sauvetage des chauves-souris peuvent augmenter leurs fonds en organisant des tombolas, des programmes d'adoption de chauves-souris, des conférences sur la faune et la flore, et en vendant des articles à thème.

Voir les idées de collectes de fonds pour Bat Rescues →

Sauvetage de rapaces

Les organisations de sauvetage des rapaces peuvent organiser des démonstrations de fauconnerie, des programmes d'adoption par des donateurs et des soirées de photos d'animaux sauvages pour financer les efforts de réhabilitation.

Voir les idées de collecte de fonds pour Raptor Rescues →

Sauvetage de lapins

Les groupes de sauvetage de lapins collectent des fonds par le biais de campagnes de parrainage d'un lapin, de séances de yoga pour lapins, de collectes de photos d'animaux et de stands dans les foires.

Voir les idées de collecte de fonds pour Rabbit Rescues →

Sauvetage des petits animaux

Les sauvetages de petits animaux prospèrent grâce à l'appariement des frais d'adoption, aux collectes de fournitures pour animaux de compagnie, aux ventes aux enchères virtuelles et aux partenariats avec des sponsors locaux.

Voir les idées de collectes de fonds pour les centres de soins pour petits animaux →

Sauvetage de chiens

Les sauveteurs de chiens prospèrent grâce à des événements d'adoption avec des stations de dons, des promenades de chiens sponsorisées et des collectes de fournitures pour animaux de compagnie afin de sauver des vies.

Voir les idées de collectes de fonds pour Dog Rescues →

Sauvetage de chats

Les sauveteurs de chats collectent des fonds par le biais de promotions sur les frais d'adoption, de campagnes de parrainage de chats, d'événements de yoga pour chats et de ventes de pâtisseries locales.

Voir les idées de collectes de fonds pour Cat Rescues →

Sauvetage de chevaux

Organisez des journées portes ouvertes, des randonnées sponsorisées et des démonstrations de thérapie équine afin de collecter des fonds pour le sauvetage et la rééducation des chevaux.

Voir les idées de collectes de fonds pour Horse Rescues →

Sanctuaires d'oiseaux

Les refuges d'oiseaux et les centres de réhabilitation peuvent organiser des excursions d'observation des oiseaux, des programmes de parrainage d'oiseaux, des ventes aux enchères d'œuvres d'art sur la faune et la flore, et des soirées de bienfaisance locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges d'oiseaux →

Centres de conservation de la faune

Les associations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux ventes aux enchères de photos, aux campagnes d'adoption d'animaux et aux visites guidées par les gardes forestiers en faveur de la préservation de l'habitat.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de conservation de la faune →

Sanctuaires de faune

Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent organiser des visites guidées, des parrainages d'animaux et des ateliers de photographie pour financer la restauration de l'habitat et les soins de sauvetage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les sanctuaires de la vie sauvage →

réhabilitation de la faune

Les groupes de réhabilitation des animaux sauvages prospèrent grâce aux parrainages d'animaux, aux visites éducatives, aux ventes aux enchères et aux ventes de marchandises sur le thème de la nature pour financer les opérations de sauvetage et de soins.

Voir les idées de collecte de fonds pour la réhabilitation des animaux sauvages →

Sanctuaires d'animaux de ferme

Les sanctuaires d'animaux de ferme collectent des fonds par le biais de programmes de parrainage d'un animal, de dîners de la ferme à la table, de danses dans les granges, de ventes d'artisanat et de visites pratiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges pour animaux de ferme →

Sauvetage de la faune marine

Les groupes de sauvetage de la faune marine prospèrent grâce aux collectes de fonds pour le nettoyage des plages, aux parrainages pour l'adoption d'animaux sauvages, aux courses de charité sur le thème de l'océan et aux excursions de plongée avec tuba pour les donateurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour Marine Wildlife Rescues →

Société protectrice des animaux

Les sociétés protectrices des animaux organisent des foires d'adoption d'animaux de compagnie, des lavages de chiens sponsorisés et des collectes de dons auprès de la communauté pour financer les soins de sauvetage et les opérations des refuges.

Voir les idées de collectes de fonds pour Humane Society →

Organisations de protection de la faune et de la flore

Les organisations de protection de la faune et de la flore prospèrent grâce aux randonnées caritatives, aux adoptions virtuelles d'animaux et aux foires écologiques, qui permettent de financer les opérations de sauvetage et la conservation des habitats.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de protection de la faune →

Associations de protection de l'environnement et des animaux

Organisez des journées de nettoyage de l'habitat, des foires à l'adoption d'animaux et des ventes d'artisanat écologique pour soutenir les efforts de conservation et de sauvetage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les associations de protection de l'environnement et des animaux →

🐾
Refuges pour animaux

Les refuges et les centres de secours pour animaux organisent des foires à l'adoption, des collectes de portraits d'animaux et des marches de bienfaisance pour couvrir les frais de soins vétérinaires, de nourriture et de fournitures.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges pour animaux →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos refuges pour animaux ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre refuge pour animaux ou de votre organisation de sauvetage. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles sont les relations existantes avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les refuges et les organisations de sauvetage d'animaux :

1. Manifestations d'adoption d'animaux de compagnie

  • Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour organiser des journées d'adoption d'animaux, au cours desquelles les participants pourront rencontrer des animaux adoptables.
  • Faites payer un droit d'entrée modique ou utilisez des seaux à dons pour collecter des fonds pendant l'événement.

2. Concours de costumes d'animaux virtuels

  • Invitez les propriétaires d'animaux à les déguiser. Faites payer un droit d'entrée et offrez des prix pour les différentes catégories.
  • Faites la promotion sur les plateformes de médias sociaux et utilisez un système de vote pour augmenter l'engagement.

3. Journée de la photographie animalière

  • Collaborez avec un photographe local pour organiser une "Journée du portrait animalier" au cours de laquelle les propriétaires d'animaux pourront faire prendre des photos professionnelles de leurs animaux.
  • Fixez un tarif pour les séances de photos, dont les bénéfices seront directement versés à votre refuge.

4. Course/marche "Paws and Claws

  • Organisez une course ou une marche amusante, en encourageant les participants à venir avec leur animal de compagnie.
  • Faites payer un droit d'entrée et offrez aux participants des t-shirts ou des sacs à surprises pour enrichir l'expérience.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsÉvénements d'adoption d'animauxHautHautMediumConcours virtuel de costumes d'animauxMediumMediumHautJournée de photographie d'animauxMediumHautMediumCourse/Marche des griffesMediumHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'un événement d'adoption d'animaux de compagnie :

  • 6 semaines avant : Fixez une date et réservez un lieu (si nécessaire).
  • 5 semaines avant : Faites la promotion de l'événement par le biais des médias sociaux et des entreprises locales.
  • 2 semaines avant : Établir des partenariats avec des entreprises locales en vue d'un parrainage ou d'un don.
  • 1 semaine avant : Régler les derniers détails et se procurer toutes les fournitures nécessaires.
  • Jour de l'événement : Organiser l'événement avec des bénévoles et veiller à ce que tous les animaux soient manipulés correctement.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location d'un lieu, matériel de marketing, permis et assurance.
  • Coûts variables : Fournitures pour les activités (par exemple, prix du concours de déguisement, nourriture pour les participants).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif réaliste en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds vous aide à vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et ce qui se passe si la participation est plus faible que prévu.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont des attentes non satisfaites (comme une faible participation à un événement) peuvent avoir un impact sur la réputation de votre organisation.
  • Risques logistiques : Prévoyez les problèmes météorologiques, en particulier pour les événements en plein air, et mettez en place des plans d'urgence.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre refuge pour animaux ou de votre organisation de sauvetage, mais qui fait également participer votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds les plus originales pour les refuges pour animaux et les organisations de sauvetage en 2024 ?
Flèche
Comment les refuges pour animaux peuvent-ils tirer parti des campagnes saisonnières pour collecter efficacement des fonds en 2024 ?
Flèche
Quelles approches innovantes de crowdfunding les refuges pour animaux peuvent-ils adopter pour 2024 ?
Flèche
Quelles sont les options créatives de collecte de fonds virtuels pour les refuges d'animaux et les organisations de sauvetage ?
Flèche
Comment les événements combinés virtuels et en personne peuvent-ils maximiser les efforts de collecte de fonds pour les refuges pour animaux en 2024 ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Sauvetage des animaux handicapés
Sauvegardes d'animaux à la retraite
Groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR)
Sauvetage des animaux âgés
Sauvetage d'animaux de zoo
Sauvetage de perroquets
Sauvetage d'animaux exotiques
Sauvetage de reptiles
Sauvetage de chauves-souris
Sauvetage de rapaces
Sauvetage de lapins
Sauvetage des petits animaux
Sauvetage de chiens
Sauvetage de chats
Sauvetage de chevaux
Sanctuaires d'oiseaux
Centres de conservation de la faune
Sanctuaires de faune
réhabilitation de la faune
Sanctuaires d'animaux de ferme
Sauvetage de la faune marine
Société protectrice des animaux
Organisations de protection de la faune et de la flore
Associations de protection de l'environnement et des animaux
Refuges pour animaux

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are the most unique fundraising ideas for Animal Shelters and Rescue Organizations in 2024?</div><div ms-code-snippet-a="1">Consider hosting a themed 'Pet Costume Contest' where participants pay an entry fee to showcase their furry friends in creative outfits. This can be conducted virtually or in-person, making it accessible for a larger audience. To execute, promote the contest on social media and local community boards, encourage sharing for wider reach, and offer prizes donated by local businesses to increase participation. Success can be measured by the number of entries, funds raised, and engagement levels on social media platforms. This idea not only entertains but also engages your community around a cause you all care about.</div><div ms-code-snippet-q="2">How can Animal Shelters leverage seasonal campaigns for effective fundraising in 2024?</div><div ms-code-snippet-a="2">A 'Pet Photos with Santa' event during the holiday season is an excellent opportunity. Pet owners can book photo sessions with Santa, where their pets can be the stars. Charge a session fee and offer prints for additional costs. To organize, partner with local photographers and promote the event on social media, emphasizing the holiday spirit and charity aspect. This creates an emotional connection with participants and can bring in donations through photo purchases. Success is measurable through revenue generated and the number of participants, helping to both raise funds and awareness for your shelter.</div><div ms-code-snippet-q="3">Which innovative crowdfunding approaches can Animal Shelters adopt for 2024?</div><div ms-code-snippet-a="3">Utilizing a 'Plant a Tree for Pets' crowdfunding campaign can not only raise funds but also promote environmental awareness. For every set donation, a tree is planted in honor of a rescued animal. To implement, partner with local tree nurseries or conservation organizations and create a compelling online crowdfunding page. Provide updates on how many trees are planted and share heartwarming stories of the pets being honored. Success metrics include total funds raised, number of trees planted, and online engagement. This approach creatively links fundraising with sustainability efforts.</div><div ms-code-snippet-q="4">What are the creative virtual fundraising options for Animal Shelters and Rescue Organizations?</div><div ms-code-snippet-a="4">Implementing a 'Virtual Pet Talent Show' allows pet owners to showcase their pets' unique talents online. Participants can enter for a fee, and the event can be live-streamed, inviting viewers to donate during the show. To set up, use a live streaming platform and promote via email and social media, encouraging fans to cheer for and vote on their favorites through donations. Measure success by total donations received, viewer engagement, and participant satisfaction. This idea boosts community spirit and allows for innovative expression while supporting your shelter.</div><div ms-code-snippet-q="5">How can virtual and in-person combined events maximize fundraising efforts for Animal Shelters in 2024?</div><div ms-code-snippet-a="5">A 'Hybrid Pet Fair' successfully integrates both in-person activities and virtual experiences. Charge for vendor stalls, ticket sales for attendees, and include online participation access. Include activities like a silent auction, pet adoption drives, and online workshops on pet care. To plan, coordinate with vendors while promoting through social media and local flyers. Success can be gauged by total funds raised, participant feedback, and attendance figures, both online and off. This idea expands reach and allows for community engagement across various platforms.</div>