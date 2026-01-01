Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les centres de soins pour animaux âgés

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements communautaires pour le sauvetage des animaux de compagnie âgés
des idées créatives pour collecter des fonds pour les animaux de compagnie âgés
vente aux enchères de charité pour l'adoption d'animaux de compagnie par les seniors

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les associations d'aide aux animaux âgés

Concours de photos d'animaux âgés

Organisez un concours en ligne où les sympathisants soumettent des photos de leurs animaux de compagnie âgés et où les participants votent avec des dons pour participer.

Rencontre virtuelle pour l'adoption

Organiser des événements en direct où les adoptants potentiels peuvent rencontrer des animaux âgés, moyennant un don pour participer.

Vente aux enchères en ligne sur le thème des animaux de compagnie

Organisez une vente aux enchères en ligne d'articles et de services liés aux animaux de compagnie, en encourageant les enchères et en reversant l'intégralité des recettes au refuge.

Cours de yoga pour animaux de compagnie

Proposer des cours de yoga en ligne ou en personne où les participants peuvent amener leur animal de compagnie âgé, les frais de cours étant reversés à des opérations de sauvetage.

Marche pour les animaux de compagnie âgés

Encouragez les sympathisants à marcher pour les animaux de compagnie âgés, en recueillant des promesses de dons pour chaque kilomètre parcouru au cours d'une période donnée.

Bingo virtuel pour animaux de compagnie

Organisez une soirée de bingo en ligne sur un thème précis, en faisant payer l'entrée et en finançant les soins et le sauvetage des animaux de compagnie âgés.

Collecte de fonds pour les kits de soins pour animaux de compagnie

Créer et vendre des kits de soins pour animaux, comprenant de la nourriture, des jouets et des accessoires, dont les bénéfices profitent directement aux animaux de compagnie âgés.

Portraits d'animaux personnalisés

Établissez un partenariat avec des artistes locaux pour créer des portraits d'animaux de compagnie âgés et reversez une partie des ventes à votre organisation.

Soirée de gala pour les animaux de compagnie

Organisez un dîner de gala officiel avec des orateurs invités et une vente aux enchères silencieuse afin de collecter des fonds importants pour le sauvetage.

Programme de parrainage d'entreprise

Développer des partenariats avec des entreprises locales pour sponsoriser les soins mensuels d'un animal de compagnie âgé, en mettant en valeur leur contribution.

Partage d'histoires sur les animaux âgés

Invitez les sympathisants à partager en ligne les histoires de leurs animaux de compagnie âgés, avec des dons facultatifs pour mettre en valeur leurs expériences communes.

Collecte de cartes de vœux

Créez des cartes de vœux à l'effigie d'animaux âgés et vendez-les à des sympathisants, les recettes étant directement affectées aux efforts de sauvetage.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les animaux de compagnie âgés Rescues🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre refuge pour animaux âgés ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées au sauvetage des animaux de compagnie âgés :

1. Calendrier des animaux âgés

  • Créez un calendrier présentant des animaux âgés disponibles à l'adoption ou d'anciens adoptés.
  • Vendre le calendrier aux sympathisants afin de collecter des fonds tout en mettant en valeur les animaux.

2. Concours de photos d'animaux de compagnie

  • Organisez un concours où les propriétaires d'animaux soumettent des photos de leurs animaux âgés.
  • Faites payer un droit d'entrée et laissez la communauté voter pour sa photo préférée, le gagnant recevant un prix.

3. Marches ou courses sponsorisées

  • Organisez une marche ou une course au cours de laquelle les participants recueillent des dons en l'honneur de leur animal de compagnie.
  • Encouragez les participants à amener leur animal de compagnie pour qu'il leur tienne compagnie.

4. Gala virtuel de collecte de fonds

  • Organisez un gala virtuel avec des orateurs invités, des tirages au sort et des divertissements axés sur les soins aux animaux de compagnie âgés.
  • Vendre des billets et offrir des possibilités de parrainage aux entreprises locales.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsCalendrier pour animaux âgésMediumHighMediumConcours de photos d'animauxHighHighLowMarches ou courses sponsoriséesMediumHighHighGala de collecte de fonds virtuelMediumMediumHigh

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une marche sponsorisée :

  • 4 semaines avant : Fixez une date, créez du matériel promotionnel et commencez à sensibiliser le public.
  • 3 semaines avant : Lancez la page de don et commencez à faire du marketing dans les médias sociaux.
  • 1 semaine avant : Finaliser la logistique, y compris les permis et les mesures de sécurité.
  • Le jour J : Exécuter l'événement, en veillant à prendre des photos et à impliquer les participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Lieu (le cas échéant), matériel de marketing et permis.
  • Coûts variables : Prix pour les concours, fournitures pour les événements et location de matériel.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez des imprévus tels que le mauvais temps pour les événements extérieurs.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement conviendra à votre mission de sauvetage d'animaux âgés, mais qui fera également participer efficacement votre communauté. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour Senior Pet Rescue ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour Senior Pet Rescue ?
Quelles sont les idées de collecte de fonds saisonnières qui peuvent attirer des dons pour Senior Pet Rescue ?
Comment Senior Pet Rescue peut-il utiliser les médias sociaux pour collecter des fonds de manière créative ?
Quelles sont les idées de marchandises uniques qui peuvent stimuler la collecte de fonds pour Senior Pet Rescue ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

