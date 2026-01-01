Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les refuges de lapins

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Événements virtuels pour la collecte de fonds pour le sauvetage des lapins
sensibilisation de la communauté pour les fonds de sauvetage des lapins
des campagnes créatives pour soutenir le sauvetage des lapins

12 Idées de collecte de fonds pour les centres de sauvetage de lapins

Concours photo sur les lapins

Organisez un concours de photos mettant en scène les animaux de compagnie des sympathisants. Les participants paient pour participer, et les votes permettent de collecter des fonds tout en mettant en valeur les lapins.

Yoga du lapin virtuel

Organisez des séances de yoga en ligne où les participants partagent leur pratique avec les lapins. Demandez une participation financière et faites-en la promotion pour la détente et l'amusement.

Semaine de sensibilisation au sauvetage

Consacrez une semaine à la sensibilisation par le biais de messages et de récits quotidiens, en encourageant des mini-dons pour chaque engagement et en prolongeant la mission en ligne.

Journée d'adoption des lapins

Un événement communautaire où les gens peuvent adopter des lapins. Faire payer les frais d'adoption, organiser une foire à l'engagement et fournir des informations sur les soins à apporter aux lapins.

Collecte de fonds pour le pique-nique des lapins

Organisez un pique-nique dans un parc où les participants paient pour y assister. Prévoyez des activités telles que des rencontres avec des lapins et des sessions éducatives.

Vente aux enchères de paniers de Pâques

Créer des paniers de Pâques à thème pour les vendre aux enchères. Les entreprises locales sponsorisent les articles, et tous les bénéfices servent à soutenir les efforts de sauvetage des lapins.

Vente de marchandises

Vendez des articles de marque tels que des t-shirts et des tasses arborant des dessins de lapins. Utilisez les boutiques en ligne et les événements locaux pour atteindre un public plus large.

Portraits de lapins personnalisés

Collaborer avec des artistes locaux pour proposer des commandes de portraits d'animaux de compagnie. Une partie de chaque vente sert à soutenir l'organisation de sauvetage.

Parrainer un programme de lapins

Encourager les parrainages mensuels pour des lapins individuels, en fournissant aux parrains des mises à jour sur le parcours et l'impact de leur lapin.

Tombola communautaire

Organisez une tombola lors d'événements locaux avec des prix offerts. Augmentez votre visibilité en faisant la promotion du sauvetage tout en collectant des fonds immédiats.

Partenariats avec les entreprises locales

Développez des partenariats avec des animaleries ou des cafés locaux pour promouvoir des journées de collecte de fonds, en reversant un pourcentage des ventes à l'association de sauvetage à but non lucratif.

Ateliers sur les soins aux lapins

Proposer des ateliers d'information sur les soins à apporter aux lapins, moyennant une participation financière. Les recettes servent à financer les efforts de sauvetage tout en éduquant les membres de la communauté.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les lapins Rescues🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre refuge pour lapins ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre association de sauvetage de lapins. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission de sauvetage et de soins des lapins ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux associations de sauvetage de lapins :

1. Yoga du lapin

  • Organisez une séance de yoga avec des lapins, où les participants pratiquent le yoga avec des lapins.
  • Demandez des frais de participation et créez un environnement apaisant pour les lapins et les participants.

2. Salons de l'adoption

  • Organisez un événement au cours duquel les adoptants potentiels peuvent rencontrer les lapins disponibles pour l'adoption.
  • Faites payer les vendeurs pour l'espace de leur stand ou créez des packages de parrainage pour les entreprises locales.

3. Parrainage d'un lapin virtuel

  • Proposer un programme de parrainage permettant aux particuliers de financer les soins d'un lapin pendant un mois ou un an.
  • Créez un dossier de parrainage personnalisé avec des mises à jour, des photos et un certificat.

4. Marchandises de Rabbit Rescue

  • Concevoir et vendre des produits tels que des t-shirts, des tasses ou des sacs fourre-tout avec des graphismes sur le thème du lapin.
  • Utilisez les plateformes en ligne pour faciliter les ventes et les promotions.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsBunny YogaMediumHighMediumFoires d'adoptionHighHighHighParrainage de lapins virtuelsMediumMediumMediumMarchandises pour le sauvetage des lapinsHighLowMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'un événement de Bunny Yoga :

  • 4 semaines avant : Fixez la date, le lieu et commencez à faire du marketing.
  • 3 semaines avant : Confirmer l'instructeur et finaliser la logistique.
  • 1 semaine avant : Rassembler les fournitures et finaliser les promotions.
  • La veille : Préparer le lieu et s'installer.
  • Jour de l'événement : Réaliser l'événement en douceur avec l'aide des bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Fournitures pour les événements (comme les tapis de yoga ou les rafraîchissements).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et du nombre de participants attendus.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si la fréquentation est inférieure aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont des problèmes (comme un événement qui n'est pas agréable) pourraient affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez des plans de secours en cas d'imprévus, comme le mauvais temps pour un événement en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui non seulement s'aligne sur la mission de votre refuge pour lapins, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les campagnes en ligne les plus originales pour la collecte de fonds de Rabbit Rescue ?
Flèche
Comment les événements saisonniers peuvent-ils stimuler la collecte de fonds de Rabbit Rescue ?
Flèche
Quelles idées novatrices de collecte de fonds les entreprises locales peuvent-elles mettre au service de Rabbit Rescue ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds pour Rabbit Rescue ?
Flèche
Comment les ventes aux enchères à thème peuvent-elles améliorer les efforts de collecte de fonds de Rabbit Rescue ?

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Sauvetage des animaux handicapés
Sauvegardes d'animaux à la retraite
Groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR)
Sauvetage des animaux âgés
Sauvetage d'animaux de zoo
Sauvetage de perroquets
Sauvetage d'animaux exotiques
Sauvetage de reptiles
Sauvetage de chauves-souris
Sauvetage de rapaces
Sauvetage de lapins
Sauvetage des petits animaux
Sauvetage de chiens
Sauvetage de chats
Sauvetage de chevaux
Sanctuaires d'oiseaux
Centres de conservation de la faune
Sanctuaires de faune
réhabilitation de la faune
Sanctuaires d'animaux de ferme
Sauvetage de la faune marine
Société protectrice des animaux
Organisations de protection de la faune et de la flore
Associations de protection de l'environnement et des animaux
Refuges pour animaux

