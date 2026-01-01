Collecte de fonds sans frais pour les associations de parents d'élèves

Now through April 30, 2026, when you sign up for a free Zeffy account, you’ll be entered for a chance to win a $250 Visa gift card. Put it toward teacher appreciation, school supplies, or your next big event!
No purchase necessary. Void where prohibited. See official rules.
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Lancer un défi "Lire-A-Thon
Organisez un événement de lecture parrainé au cours duquel les élèves recueillent des promesses de dons pour chaque livre lu. Les pages peer-to-peer permettent aux familles de partager leurs progrès et de rallier facilement des soutiens.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Vendre des billets pour le carnaval de printemps
Offrez des forfaits pour les lève-tôt et les familles pour le carnaval de votre école grâce à la vente de billets en ligne. Gérez les RSVP, fixez des limites de capacité et recueillez les inscriptions des bénévoles en un seul endroit.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="store"
Ouvrir un magasin de vêtements spirituels
Vendez des t-shirts, des sweats à capuche et des accessoires de marque tout au long de l'année sans frais initiaux. Le suivi et l'exécution automatisés des commandes permettent aux parents de garder le sourire.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Organiser une vente aux enchères silencieuse lors du gala de la PTA
Rassemblez des objets donnés et lancez des enchères numériques lors de votre gala annuel afin de collecter des fonds importants. Les mises à jour des enchères en temps réel stimulent l'enthousiasme et les montants des ventes finales.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
data-usecase-icon="adhésion"
Lancer la campagne annuelle d'adhésion
Rationalisez la collecte des cotisations des associations de parents d'élèves grâce à des niveaux d'adhésion échelonnés et à l'inscription en ligne. Automatisez les rappels pour les renouvellements afin de maintenir le nombre de membres à un niveau élevé tout au long de l'année.
data-usecase-cta="adhésion"
data-usecase-icon="donation_form"
Remplir la liste de souhaits des enseignants
Permettre aux parents de financer les fournitures scolaires et les projets spéciaux au moyen d'un formulaire en ligne dédié. Affichez des barres de progression en temps réel pour encourager les contributions rapides.
data-usecase-cta= "donation_form"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🚌 Excursion pour 50 élèves
Offrir à chaque enfant un apprentissage pratique au-delà des murs de l'école
💻 5 nouveaux Chromebooks pour les salles de classe
Donner aux élèves les moyens d'utiliser des outils d'apprentissage numériques essentiels
🎨 Kits d'art pour 200 élèves
Libérer la créativité à tous les niveaux scolaires
📚 500 nouveaux livres de bibliothèque
Inspirer les jeunes lecteurs avec des histoires et des connaissances nouvelles
✏️ Mini-subventions pour enseignants pour 10 projets
Alimenter des activités innovantes en classe qui impliquent tous les apprenants
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Associations de parents d'élèves
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Associations de parents d'élèves
🏃♀️ Sunshine Fun Run
Les familles participent à une course/marche à thème de 5 km ; les frais d'inscription permettent de financer les projets de la PTA et de promouvoir des habitudes saines.
🍦 Collecte de fonds pour les cônes froids
S'associer avec un glacier local pour une vente de glaces ; les recettes soutiennent les activités de l'école et récompensent les élèves bénévoles.
🖍️ Sidewalk Chalk Fest
Organiser un événement d'art à la craie en plein air ; la communauté achète de la craie, crée des œuvres et vote pour ses dessins préférés grâce à des dons.
📚 Readathon d'été
Les enfants collectent des promesses de dons pour chaque livre lu ; une plateforme en ligne permet de suivre les progrès, de stimuler l'alphabétisation et de collecter des fonds pour les programmes de l'association des parents d'élèves.
🎤 Nuit des talents virtuelle
Les élèves se produisent en direct en ligne ; les téléspectateurs font des dons pour voter et demander des numéros, ce qui alimente l'esprit communautaire et le financement de l'association des parents d'élèves.
📸 Chasse au trésor photo
Les participants s'acquittent d'un droit d'entrée pour relever des défis photographiques amusants ; ils partagent leurs soumissions sur les réseaux sociaux afin de débloquer des dons de sponsors équivalents.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 associations de parents d'élèves gratuites Associations de parents d'élèves idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Associations de parents d'élèves en 2025
Programme d'information et de formation des parents
Département de l'éducation des États-Unis
Non spécifié
Répond aux besoins d'information et de formation des personnes handicapées et de leurs familles ; date limite de dépôt des candidatures : 18 juillet 2025.
Financement du programme national de l'APT
L'association nationale des parents d'élèves
Plus d'un million de dollars pour le financement des programmes
Offre des activités attrayantes pour les élèves et les familles dans les domaines de la santé mentale, des STIM, de la sécurité numérique, des modes de vie sains et des arts ; nouvelles opportunités disponibles fin août 2025.
21st CCLC Competitive Grant Application (demande de subvention concurrentielle du 21e CCLC)
Département de l'éducation de l'Arizona
Non spécifié
Subvention compétitive pour l'année fiscale 2026 ; la demande est ouverte le 21 janvier 2025 et se termine le 3 mars 2025.
Programme d'information et de formation des parents
Département de l'éducation des États-Unis
Non spécifié
Répond aux besoins d'information et de formation des personnes handicapées et de leurs familles ; date limite de dépôt des candidatures : 18 juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Associations de parents d'élèves en 2025
Walmart
soutient les organisations et les causes locales par le biais de subventions et de programmes communautaires tels que Spark Good.
Cible
Offre des subventions et des dons de cartes-cadeaux aux organisations à but non lucratif et aux écoles éligibles.
CodeWizardsHQ
soutient les associations de parents d'élèves par le biais de divers programmes de partenariat, y compris des dons pour des collectes de fonds.
AT&T
soutient les initiatives en matière d'éducation et de culture numérique pour les familles et les élèves par le biais de son initiative "Connected Learning".
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les associations de parents d'élèves ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les associations de parents d'élèves ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les associations de parents d'élèves comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les associations de parents d'élèves peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les cotisations de leurs membres ?
Absolument ! Les associations de parents d'élèves peuvent utiliser Zeffy pour collecter les cotisations des membres, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien de la mission et des initiatives de votre association de parents d'élèves.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les associations de parents d'élèves peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les associations de parents d'élèves peuvent organiser toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Lancez des collectes de fonds de pair à pair où les parents et les membres de la communauté rassemblent leurs soutiens, vendez des billets pour les événements de l'association de parents d'élèves, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour soutenir les efforts de financement en cours. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, nous vous couvrons.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les associations de parents d'élèves ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite pour les associations de parents d'élèves. Les autres plateformes peuvent prétendre être "gratuites" mais déduisent souvent des frais de traitement ou incluent des coûts cachés. Nous ne prélevons pas un centime sur vos collectes, ce qui permet d'affecter plus de ressources directement à vos élèves, à vos programmes et à votre communauté - exactement là où il faut.