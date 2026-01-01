Collecte de fonds sans frais pour les associations de parents d'élèves

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Associations de parents d'élèves

🏃‍♀️ Sunshine Fun Run

Les familles participent à une course/marche à thème de 5 km ; les frais d'inscription permettent de financer les projets de la PTA et de promouvoir des habitudes saines.

🍦 Collecte de fonds pour les cônes froids

S'associer avec un glacier local pour une vente de glaces ; les recettes soutiennent les activités de l'école et récompensent les élèves bénévoles.

🖍️ Sidewalk Chalk Fest

Organiser un événement d'art à la craie en plein air ; la communauté achète de la craie, crée des œuvres et vote pour ses dessins préférés grâce à des dons.

📚 Readathon d'été

Les enfants collectent des promesses de dons pour chaque livre lu ; une plateforme en ligne permet de suivre les progrès, de stimuler l'alphabétisation et de collecter des fonds pour les programmes de l'association des parents d'élèves.

🎤 Nuit des talents virtuelle

Les élèves se produisent en direct en ligne ; les téléspectateurs font des dons pour voter et demander des numéros, ce qui alimente l'esprit communautaire et le financement de l'association des parents d'élèves.

📸 Chasse au trésor photo

Les participants s'acquittent d'un droit d'entrée pour relever des défis photographiques amusants ; ils partagent leurs soumissions sur les réseaux sociaux afin de débloquer des dons de sponsors équivalents.

