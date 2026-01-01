Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes d'anciens élèves ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les associations d'anciens élèves. Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement, ce qui garantit que chaque dollar collecté est directement affecté à votre mission. Nous maintenons notre modèle à frais zéro grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui nous font confiance et soutiennent notre mission. C'est aussi simple que cela, il n'y a pas de piège !

Les associations d'anciens élèves peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Certainement ! Les groupes d'anciens élèves peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens élèves, gérer la vente de billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Cela signifie que chaque contribution soutient entièrement votre réseau d'anciens et vos initiatives.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les associations d'anciens élèves peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les groupes d'anciens élèves peuvent mener un large éventail de campagnes avec Zeffy. Pensez à organiser des collectes de fonds entre pairs, des événements payants tels que des réunions ou des soirées de réseautage, ou à mettre en place une campagne de dons récurrents pour soutenir des projets en cours. Quels que soient vos objectifs, Zeffy vous fournit les outils dont vous avez besoin pour réussir, sans aucun frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes d'anciens élèves ?

Zeffy est le meilleur choix pour les associations d'anciens élèves à la recherche d'une plateforme de collecte de fonds. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui facturent des frais de traitement, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Ainsi, les fonds récoltés ont un impact direct sur vos programmes et vous permettent d'entrer en contact avec votre communauté d'anciens élèves, exactement là où ils doivent se trouver.