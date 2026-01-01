Texte du bouton

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Alumni Groups

Collecte de fonds sans frais pour les groupes d'anciens élèves

Comment Zeffy aide les associations d'anciens élèves à collecter des fonds

Les associations d'anciens élèves utilisent Zeffy pour tout financer, de la bourse d'études à l'adhésion au Club Gold, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancer le fonds de bourses d'études pour les anciens élèves

Créez un fonds de dotation pour les bourses d'études à l'aide d'un formulaire de don personnalisable. Les anciens élèves peuvent faire des dons sans frais pour soutenir la prochaine génération.

Accueillir le gala de rentrée

Vendez des billets pour votre gala annuel, suivez les RSVP et collectez les informations sur les participants sans effort. Un système de paiement simplifié offre une expérience d'inscription fluide.

Lancez le défi de la donation de la promotion 10

Encouragez chaque classe à rivaliser en créant des pages personnelles de collecte de fonds pour des campagnes de pair à pair. La rivalité amicale stimule l'engagement et augmente les contributions totales.

Ouvrir la boutique de marchandises des anciens élèves

Proposez des articles de marque tels que des chemises, des tasses et des casquettes dans une boutique en ligne. 100 % des recettes sont reversées à votre association d'anciens élèves, sans frais de plateforme.

Démarrer le cercle des anciens participants au programme de soutien

Automatisez les contributions mensuelles pour financer les programmes en cours en mettant en place des dons récurrents. Les donateurs bénéficient d'une grande facilité d'utilisation et apportent un soutien fiable tout au long de l'année.

Créer le programme d'adhésion au Gold Club

Lancer un programme d'adhésion à plusieurs niveaux offrant des avantages exclusifs tels que des réductions sur les événements et l'accès au réseau. Renforcer l'engagement des anciens élèves et s'assurer un soutien annuel fiable.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre groupe d'anciens élèves.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎓 25 sessions de mentorat professionnel

Mettre en relation les étudiants avec des experts des anciens élèves pour un accompagnement personnalisé

🎉 4 rencontres régionales d'anciens élèves

Couvrir les lieux et les services de restauration pour renforcer la communauté des anciens élèves

🌎 10 bourses de voyage pour étudiants

Permettre aux étudiants de premier cycle de présenter leurs travaux de recherche lors de conférences

📚 50 allocations pour manuels scolaires

Supprimer les obstacles financiers à l'accès au matériel de cours essentiel

🖥️ Mise à jour de la plate-forme interactive pour les anciens élèves

Créer un centre numérique avec des sites d'emploi et des calendriers d'événements

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes d'anciens élèves

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Groupes d'anciens élèves

🎓 Pique-nique des retrouvailles sur le campus

Rassemblez les anciens élèves pour un pique-nique dans un parc sur le thème du campus, avec des jeux et des cabines photo. La vente des billets permet de financer des bourses d'études et de futurs événements pour les anciens élèves.

🏃 Alumni 5K Fun Run (course à pied des anciens élèves)

Organisez une course de 5 km sur les sentiers du campus. Les frais d'inscription permettent de financer des bourses d'études tout en promouvant la santé et la communauté parmi les anciens élèves.

🍷 Mélange de vins et de sagesse

Organisez une dégustation de vins en présence d'anciens élèves et d'un conférencier. Le produit de la vente des billets alimente les fonds de bourses et de mentorat des anciens élèves.

🎥 Soirée cinéma en plein air

Projection d'un film classique du campus sous les étoiles sur la pelouse du campus. Vente de billets et de concessions pour collecter des fonds pour les programmes des anciens élèves.

💻 Webinaire virtuel sur les carrières

Proposez une série estivale de webinaires payants sur l'évolution de la carrière, animés par des experts des anciens élèves. La vente de billets permet de sensibiliser les anciens élèves et de favoriser leur développement professionnel.

📸 #SummerAlumni Photo Showdown (Concours de photos des anciens élèves de l'été)

Lancez un concours de photos d'été en invitant les anciens élèves à partager leurs clichés sous la mention #SummerAlumni. Les supporters paient pour voter, ce qui permet de collecter des fonds pour les bourses d'études des anciens élèves.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorer 40+ gratuit Groupes d'anciens élèves idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites groupe d'anciens élèves idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Groupes d'anciens élèves en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre groupe d'anciens élèves. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Fonds d'innovation pour l'engagement des anciens (AEIF)

Département d'État des États-Unis

De 12 000 à 35 000

Finance les anciens participants aux programmes d'échange parrainés par le gouvernement américain pour des projets à impact social ; date limite de dépôt des candidatures : 7 mai 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Exercice 2025 Réseau d'anciens participants aux programmes d'échanges américains et programme de renforcement des capacités

Bureau des affaires éducatives et culturelles (ECA)

Environ 1 300 000

Finance des organisations américaines à but non lucratif pour développer le développement professionnel des citoyens américains ayant participé à des programmes d'échange parrainés par le gouvernement américain ; date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Merveilleuses subventions communautaires

L'entreprise merveilleuse

De 1 000 à 50 000 dollars (jusqu'à deux subventions de 100 000 dollars disponibles)

Offre des subventions aux organisations desservant les communautés de la vallée de San Joaquin, en Californie ; la demande est ouverte du 1er juillet 2025 au 31 août 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Fonds d'engagement des étudiants - Association des anciens élèves de l'UVA

Association des anciens élèves de l'UVA

De 500 à 5 000

Le fonds soutient des projets et des initiatives qui font progresser les programmes et conduisent au développement professionnel/académique ; le fonds est ouvert le 18 août 2025 pour l'année académique 2025-2026.

Postuler

En savoir plus groupe d'anciens élèves subventions

Principales entreprises qui font des dons à associations d'anciens élèves en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe d'anciens élèves ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, d'offres de clients à la caisse, de registres d'œuvres de bienfaisance et de demandes d'espace pour la collecte de fonds.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Unum

soutient des organisations à but non lucratif et des établissements d'enseignement qualifiés par le biais de son programme de dons jumelés des employés.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Banque d'Amérique

soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions et du bénévolat de ses employés.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Cible

soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions et du bénévolat de l'équipe.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes d'anciens élèves ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les associations d'anciens élèves. Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement, ce qui garantit que chaque dollar collecté est directement affecté à votre mission. Nous maintenons notre modèle à frais zéro grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui nous font confiance et soutiennent notre mission. C'est aussi simple que cela, il n'y a pas de piège !

Les associations d'anciens élèves peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Certainement ! Les groupes d'anciens élèves peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens élèves, gérer la vente de billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Cela signifie que chaque contribution soutient entièrement votre réseau d'anciens et vos initiatives.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les associations d'anciens élèves peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les groupes d'anciens élèves peuvent mener un large éventail de campagnes avec Zeffy. Pensez à organiser des collectes de fonds entre pairs, des événements payants tels que des réunions ou des soirées de réseautage, ou à mettre en place une campagne de dons récurrents pour soutenir des projets en cours. Quels que soient vos objectifs, Zeffy vous fournit les outils dont vous avez besoin pour réussir, sans aucun frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes d'anciens élèves ?

Zeffy est le meilleur choix pour les associations d'anciens élèves à la recherche d'une plateforme de collecte de fonds. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui facturent des frais de traitement, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Ainsi, les fonds récoltés ont un impact direct sur vos programmes et vous permettent d'entrer en contact avec votre communauté d'anciens élèves, exactement là où ils doivent se trouver.

