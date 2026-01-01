data-usecase-icon="donation_form"
Construire un nouveau laboratoire scientifique
Lancez une campagne ciblée pour collecter des fonds destinés à l'achat d'équipements et de fournitures de laboratoire, afin de rendre les expériences pratiques accessibles. Un formulaire de don dédié permet de rationaliser les dons et de mettre en évidence les étapes importantes du projet.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Soutenir notre coopérative avec un soutien mensuel
Encouragez les parents à faire des dons récurrents pour couvrir les frais de fonctionnement, les mises à jour des programmes scolaires et l'entretien des locaux. Les dons mensuels automatisés permettent à votre communauté scolaire de prospérer tout au long de l'année.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="event"
Billets pour la sortie scolaire annuelle
Vendez des billets pour votre sortie éducative annuelle, suivez les RSVP et recueillez les coordonnées des participants en un seul endroit. Simplifiez la planification et garantissez les fonds avant le départ.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="store"
Homegrown Cookbook & Craft Market (marché de l'artisanat et du livre de cuisine)
Proposez en ligne des livres de cuisine, des reproductions d'œuvres d'art ou des objets artisanaux faits en famille pour soutenir les activités du groupe. La fonctionnalité de boutique à frais zéro vous permet de collecter des fonds sans aucune déduction.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="raffle"
Tombola de la soirée cinéma en famille
Suscitez l'enthousiasme avec une tombola remplie de prix offerts lors de votre prochaine soirée cinéma communautaire. La vente de billets en ligne rend la participation facile et transparente.
data-usecase-cta="tombola"
data-usecase-icon="adhésion"
Adhésion à une coopérative et accès aux ressources
Formalisez votre groupe d'école à la maison avec des niveaux d'adhésion progressifs permettant de télécharger des ressources, d'accéder à des cours et d'obtenir des remises sur des événements. Les cotisations des membres, collectées en ligne sans effort, alimentent vos programmes.
data-usecase-cta="adhésion"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
📝 50 programmes d'études complets
S'assurer que chaque apprenant dispose de plans de cours de haute qualité à portée de main
🚌 10 visites pratiques sur le terrain
Offrir des expériences d'apprentissage dans le monde réel au-delà des murs de la salle de classe
🎨 250 kits de fournitures artistiques
Inspirer la créativité et l'expression de chaque élève
💻 5 abonnements technologiques d'un an
Combler le fossé numérique pour les enseignants à domicile éloignés et hybrides
📚 500 nouveaux livres de bibliothèque
Encourager l'amour de la lecture et de la diversité des points de vue tout au long de la vie
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes d'école à domicile
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes scolaires
🏞️ Fête de l'apprentissage dans l'arrière-cour
Invitez les familles qui font l'école à la maison à organiser des stands de STEM et d'art dans leur jardin - les participants font des dons pour des ateliers d'échantillons, ce qui augmente les fonds et les liens avec la communauté.
🎨 Vente aux enchères des jeunes artistes
Présenter les œuvres d'art des élèves dans le cadre d'une vente aux enchères en ligne - les supporters enchérissent sur les œuvres, ce qui permet de collecter des fonds et de célébrer les réalisations créatives de l'école à la maison.
🍉 Pique-nique d'été de l'école maternelle
Organisez un repas-partage dans le parc avec des mini-classes et des jeux - les familles font des dons pour se joindre au groupe, ce qui favorise la communauté et finance votre groupe.
🚗 Vente de livres mobiles
Lancer un bibliobus où les donateurs déposent et achètent des livres d'occasion - les recettes permettent de financer des ressources scolaires à domicile et des programmes d'alphabétisation.
☀️ Camp de sciences solaires
S'associer à des sponsors pour organiser un camp STEM à énergie solaire d'une durée d'un week-end - les ventes de billets et les sponsors financent les futurs programmes d'enseignement à domicile.
📚 Marathon de lecture d'été
Les enfants suivent leurs objectifs de lecture estivale et recueillent des promesses de dons en ligne par livre, ce qui favorise l'alphabétisation et génère des dons de pair à pair.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 groupes gratuits Groupes scolaires idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Groupes d'écoles maternelles en 2025
Subventions annuelles du groupe HSLDA
HSLDA
$500
Cette subvention de la HSLDA soutient les groupes locaux d'enseignement à domicile qui desservent au moins 100 familles et peut être utilisée à diverses fins éducatives. L'événement doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2025 et la date limite de dépôt des candidatures est le 17 mai.
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine de protection de l'environnement (EPA)
Jusqu'à 100 000 $ (années précédentes)
L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) propose des subventions pour l'éducation à l'environnement (EE) afin de soutenir des projets d'éducation à l'environnement ; un programme similaire sera probablement proposé en 2025.
Subventions de la Homeschool Community Foundation
Fondation de la communauté scolaire
Variable
La Homeschool Community Foundation apporte un soutien financier aux organisations à but non lucratif qui pratiquent l'école à la maison par le biais de son programme de subventions.
Subventions de compassion de la HSLDA
HSLDA
Variable
Depuis 1994, la HSLDA a accordé plus de 15 000 subventions à des familles confrontées à des catastrophes naturelles ou à des difficultés financières.
Principales entreprises qui font des dons à groupes d'écoles maternelles en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Cible
Soutien aux communautés par le biais de la citoyenneté d'entreprise et de programmes de subventions
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Cible
Soutien aux communautés par le biais de la citoyenneté d'entreprise et de programmes de subventions
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes scolaires ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les groupes scolaires ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument pas de frais cachés. Nous parvenons à rester gratuits grâce aux conseils de généreux donateurs qui croient en l'importance de conserver chaque dollar pour la mission de l'école à la maison. C'est la vérité - il n'y a pas de piège !
Les groupes scolaires peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des frais de scolarité ou des dons à des fins éducatives ?
Absolument ! Les groupes scolaires peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons éducatifs, des frais de scolarité et même mettre en place des contributions récurrentes. Vous pouvez également vendre des billets pour des événements et bien plus encore, le tout sans frais. Cela signifie que chaque dollar versé soutient directement votre projet d'enseignement à domicile.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes scolaires peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les groupes scolaires peuvent lancer une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez organiser des collectes de fonds entre pairs, vendre des billets pour des ateliers éducatifs ou des événements scolaires, et mettre en place des campagnes de dons récurrents pour un soutien continu. Zeffy vous fournit tous les outils nécessaires pour aligner la collecte de fonds sur votre mission éducative.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes scolaires ?
Zeffy est le choix optimal pour les groupes d'école à domicile qui recherchent une plateforme de collecte de fonds vraiment 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui intègrent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy s'assure que chaque dollar est directement affecté au soutien de vos élèves. Cette approche transparente favorise la confiance avec vos donateurs et canalise l'impact total de chaque don vers vos activités éducatives.