🏞️ Fête de l'apprentissage dans l'arrière-cour

Invitez les familles qui font l'école à la maison à organiser des stands de STEM et d'art dans leur jardin - les participants font des dons pour des ateliers d'échantillons, ce qui augmente les fonds et les liens avec la communauté.

🎨 Vente aux enchères des jeunes artistes

Présenter les œuvres d'art des élèves dans le cadre d'une vente aux enchères en ligne - les supporters enchérissent sur les œuvres, ce qui permet de collecter des fonds et de célébrer les réalisations créatives de l'école à la maison.

🍉 Pique-nique d'été de l'école maternelle

Organisez un repas-partage dans le parc avec des mini-classes et des jeux - les familles font des dons pour se joindre au groupe, ce qui favorise la communauté et finance votre groupe.

🚗 Vente de livres mobiles

Lancer un bibliobus où les donateurs déposent et achètent des livres d'occasion - les recettes permettent de financer des ressources scolaires à domicile et des programmes d'alphabétisation.

☀️ Camp de sciences solaires

S'associer à des sponsors pour organiser un camp STEM à énergie solaire d'une durée d'un week-end - les ventes de billets et les sponsors financent les futurs programmes d'enseignement à domicile.

📚 Marathon de lecture d'été

Les enfants suivent leurs objectifs de lecture estivale et recueillent des promesses de dons en ligne par livre, ce qui favorise l'alphabétisation et génère des dons de pair à pair.

