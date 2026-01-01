Collecte de fonds sans frais pour Big Brother Big Sister

data-usecase-icon="donation_form"
Campagne "Big Futures" de fin d'année
Recueillez des dons uniques pendant les fêtes de fin d'année en présentant des histoires de réussite de mentorés sur un formulaire simple et partageable. Cette campagne ciblée permet de clôturer l'année en beauté et de mettre en évidence l'impact immédiat.
Cercle des Mentors Don mensuel
Lancer un programme de dons mensuels qui transforme les soutiens ponctuels en champions engagés, en fournissant un financement stable pour jumeler plus d'enfants avec des mentors chaque mois.
Mentor Match Collecte de fonds Peer-to-Peer
Permettez aux bénévoles et aux mentors de créer des pages de collecte de fonds personnelles, en faisant appel à leurs réseaux pour collecter des parrainages en vue d'un jumelage individuel. Une compétition amicale stimule l'engagement et élargit votre base de donateurs.
Courir avec son copain 5K
Organisez une course à pied familiale de 5 km qui permet de collecter des fonds par le biais d'inscriptions et de parrainages tout en faisant participer la communauté. C'est un excellent moyen d'accroître la visibilité et de célébrer le mentorat.
Gala virtuel et vente aux enchères silencieuse
Combinez un gala en ligne avec une vente aux enchères silencieuse afin d'engager des supporters éloignés - enchérissez sur des articles et des expériences uniques tout en écoutant les récits d'impact en direct des mentorés et des mentors.
Magasin en ligne Mentor Gear
Vendez des t-shirts, des casquettes et des accessoires de marque par le biais d'une boutique en ligne facile à utiliser, en transformant les supporters en ambassadeurs de la marche et en collectant des fonds pour financer les fournitures du programme.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎓 20 ateliers de préparation à l'emploi
Aider les adolescents à explorer leurs passions et à planifier leur avenir
🛡️ 50 vérifications des antécédents des mentors
Veiller à ce que chaque match soit sûr, sécurisé et fiable
📚 200 cahiers d'exercices de développement des compétences
Donner aux jeunes les outils essentiels à la réussite scolaire
🎒 25 bourses d'excursion
Ouvrir les portes à de nouvelles expériences et à des souvenirs inoubliables
20 séances de mentorat individuel
Favoriser des liens significatifs qui changent la vie
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Grand Frère Grande Sœur
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Grand Frère Grande Sœur
🏀 Tournoi Hoop Heroes
Tournoi de basket-ball communautaire associant mentors et mentorés. Les frais d'inscription des équipes permettent de soutenir les programmes, de favoriser les relations et de collecter des fonds.
🚴♂️ Pédale pour le potentiel
Promenade à vélo parrainée par la communauté le long de routes pittoresques. Les cyclistes obtiennent des promesses de dons par kilomètre pour financer des heures de mentorat individuel cet été.
🍦 Scoops & Smiles
Soirée glacée dans le quartier avec des coupes glacées à base de dons, des rencontres avec les mentors et des tirages au sort. Un plaisir sucré qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique.
📸 Snap & Support Challenge
Défi photo de 30 jours où les participants partagent des moments de mentorat avec des cadres de marque. Les sponsors font un don pour chaque photo, ce qui stimule l'engagement en ligne et les dons.
🎤 Sunset Sounds Concert
Série de concerts en plein air avec des groupes locaux. Les billets et les concessions financent les activités de mentorat et invitent la communauté à se rencontrer sous le ciel d'été.
🏖️ Journée des copains à la plage
Une journée de jeux de plage, de nettoyage et de relais mentor-mentoré. L'inscription, basée sur les dons, permet de couvrir les coûts du programme tout en renforçant les liens communautaires et les plaisirs de l'été.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorez plus de 40 sites gratuits Grand Frère Grande Sœur idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Grand Frère Grande Sœur en 2025
Programmes nationaux de mentorat
Office de la justice des mineurs et de la prévention de la délinquance (OJJDP)
$42,000,000
Finance des programmes nationaux de mentorat pour soutenir le développement des jeunes.
Initiative sur les programmes de mentorat dans plusieurs États
Office de la justice des mineurs et de la prévention de la délinquance (OJJDP)
$25,543,428
Soutenir les programmes de mentorat dans plusieurs États afin d'en élargir la portée et l'impact.
Mentorat pour les jeunes touchés par l'abus d'opioïdes et d'autres substances
Office de la justice des mineurs et de la prévention de la délinquance (OJJDP)
$15,000,000
Le mentorat pour les jeunes touchés par l'abus d'opioïdes et d'autres substances est abordé.
Programmes de mentorat pour les jeunes dans le système de justice pour mineurs
Office de la justice des mineurs et de la prévention de la délinquance (OJJDP)
$2,500,000
Se concentre sur les programmes de mentorat pour les jeunes impliqués dans le système de justice pour mineurs.
Principales entreprises qui font des dons à Grand Frère Grande Sœur en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good.
Cible
Partenaire des Grands Frères et Grandes Sœurs pour donner aux jeunes les moyens d'agir grâce au mentorat et au soutien, y compris le financement du recrutement des bénévoles et des événements de rentrée scolaire.
NFL
soutient Big Brothers Big Sisters of America en tant que partenaire pour l'octroi de subventions.
Thrivent
est un sponsor national de l'événement Bowl for Kids' Sake des Grands Frères et Grandes Sœurs.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour Big Brother Big Sister ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour Big Brother Big Sister. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Zeffy reste gratuit grâce aux généreux pourboires des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations telles que Big Brother Big Sister à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Big Brother Big Sister peut-il utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Big Brother Big Sister peut utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Cela signifie que chaque dollar collecté peut être directement affecté au soutien des programmes vitaux de Big Brother Big Sister.
Quels types de campagnes de collecte de fonds Big Brother Big Sister peuvent être menés avec Zeffy ?
Big Brother Big Sister peut organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements à billets et des programmes de dons récurrents. Que vous cherchiez à impliquer votre communauté ou à organiser des événements à grande échelle, Zeffy a les outils qu'il vous faut.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Big Brother Big Sister ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement 100% gratuite pour Big Brother Big Sister. D'autres plateformes peuvent prétendre être gratuites, mais elles incluent souvent des frais de traitement ou des frais cachés. Avec Zeffy, chaque centime est directement affecté à votre mission, ce qui renforce la confiance des donateurs et garantit un impact plus important pour votre cause, sans aucun détail.