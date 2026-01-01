Texte du bouton

Conservez 100 % de vos dons à Big Brother Big Sister - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les Grands Frères Grandes Sœurs, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Big Brother Big Sister

Collecte de fonds sans frais pour Big Brother Big Sister

Comment Zeffy aide Big Brother Big Sister à collecter des fonds

Les Grands Frères et Grandes Sœurs utilisent Zeffy pour tout financer, de la collecte de gros contrats à terme de fin d'année au magasin de matériel de mentorat, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Campagne "Big Futures" de fin d'année

Recueillez des dons uniques pendant les fêtes de fin d'année en présentant des histoires de réussite de mentorés sur un formulaire simple et partageable. Cette campagne ciblée permet de clôturer l'année en beauté et de mettre en évidence l'impact immédiat.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Cercle des Mentors Don mensuel

Lancer un programme de dons mensuels qui transforme les soutiens ponctuels en champions engagés, en fournissant un financement stable pour jumeler plus d'enfants avec des mentors chaque mois.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Mentor Match Collecte de fonds Peer-to-Peer

Permettez aux bénévoles et aux mentors de créer des pages de collecte de fonds personnelles, en faisant appel à leurs réseaux pour collecter des parrainages en vue d'un jumelage individuel. Une compétition amicale stimule l'engagement et élargit votre base de donateurs.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Courir avec son copain 5K

Organisez une course à pied familiale de 5 km qui permet de collecter des fonds par le biais d'inscriptions et de parrainages tout en faisant participer la communauté. C'est un excellent moyen d'accroître la visibilité et de célébrer le mentorat.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Gala virtuel et vente aux enchères silencieuse

Combinez un gala en ligne avec une vente aux enchères silencieuse afin d'engager des supporters éloignés - enchérissez sur des articles et des expériences uniques tout en écoutant les récits d'impact en direct des mentorés et des mentors.

data-usecase-cta="vente aux enchères"

data-usecase-icon="store"

Magasin en ligne Mentor Gear

Vendez des t-shirts, des casquettes et des accessoires de marque par le biais d'une boutique en ligne facile à utiliser, en transformant les supporters en ambassadeurs de la marche et en collectant des fonds pour financer les fournitures du programme.

data-usecase-cta="store"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre Grand Frère Grande Sœur.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🎓 20 ateliers de préparation à l'emploi

Aider les adolescents à explorer leurs passions et à planifier leur avenir

__wf_reserved_inherit

🛡️ 50 vérifications des antécédents des mentors

Veiller à ce que chaque match soit sûr, sécurisé et fiable

__wf_reserved_inherit

📚 200 cahiers d'exercices de développement des compétences

Donner aux jeunes les outils essentiels à la réussite scolaire

__wf_reserved_inherit

🎒 25 bourses d'excursion

Ouvrir les portes à de nouvelles expériences et à des souvenirs inoubliables

__wf_reserved_inherit

20 séances de mentorat individuel

Favoriser des liens significatifs qui changent la vie

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Grand Frère Grande Sœur

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Grand Frère Grande Sœur

🏀 Tournoi Hoop Heroes

Tournoi de basket-ball communautaire associant mentors et mentorés. Les frais d'inscription des équipes permettent de soutenir les programmes, de favoriser les relations et de collecter des fonds.

🚴‍♂️ Pédale pour le potentiel

Promenade à vélo parrainée par la communauté le long de routes pittoresques. Les cyclistes obtiennent des promesses de dons par kilomètre pour financer des heures de mentorat individuel cet été.

🍦 Scoops & Smiles

Soirée glacée dans le quartier avec des coupes glacées à base de dons, des rencontres avec les mentors et des tirages au sort. Un plaisir sucré qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique.

📸 Snap & Support Challenge

Défi photo de 30 jours où les participants partagent des moments de mentorat avec des cadres de marque. Les sponsors font un don pour chaque photo, ce qui stimule l'engagement en ligne et les dons.

🎤 Sunset Sounds Concert

Série de concerts en plein air avec des groupes locaux. Les billets et les concessions financent les activités de mentorat et invitent la communauté à se rencontrer sous le ciel d'été.

🏖️ Journée des copains à la plage

Une journée de jeux de plage, de nettoyage et de relais mentor-mentoré. L'inscription, basée sur les dons, permet de couvrir les coûts du programme tout en renforçant les liens communautaires et les plaisirs de l'été.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorez plus de 40 sites gratuits Grand Frère Grande Sœur idées de collecte de fonds

Tous les articles Grand Frère Grande Sœur idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Grand Frère Grande Sœur en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre Grand Frère Grande Sœur. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Programmes nationaux de mentorat

Office de la justice des mineurs et de la prévention de la délinquance (OJJDP)

$42,000,000

Finance des programmes nationaux de mentorat pour soutenir le développement des jeunes.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Initiative sur les programmes de mentorat dans plusieurs États

Office de la justice des mineurs et de la prévention de la délinquance (OJJDP)

$25,543,428

Soutenir les programmes de mentorat dans plusieurs États afin d'en élargir la portée et l'impact.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Mentorat pour les jeunes touchés par l'abus d'opioïdes et d'autres substances

Office de la justice des mineurs et de la prévention de la délinquance (OJJDP)

$15,000,000

Le mentorat pour les jeunes touchés par l'abus d'opioïdes et d'autres substances est abordé.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programmes de mentorat pour les jeunes dans le système de justice pour mineurs

Office de la justice des mineurs et de la prévention de la délinquance (OJJDP)

$2,500,000

Se concentre sur les programmes de mentorat pour les jeunes impliqués dans le système de justice pour mineurs.

Postuler

En savoir plus Grand Frère Grande Sœur subventions

Principales entreprises qui font des dons à Grand Frère Grande Sœur en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre Grand Frère Grande Sœur ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Cible

Partenaire des Grands Frères et Grandes Sœurs pour donner aux jeunes les moyens d'agir grâce au mentorat et au soutien, y compris le financement du recrutement des bénévoles et des événements de rentrée scolaire.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

NFL

soutient Big Brothers Big Sisters of America en tant que partenaire pour l'octroi de subventions.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Thrivent

est un sponsor national de l'événement Bowl for Kids' Sake des Grands Frères et Grandes Sœurs.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour Big Brother Big Sister ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour Big Brother Big Sister. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Zeffy reste gratuit grâce aux généreux pourboires des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations telles que Big Brother Big Sister à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Big Brother Big Sister peut-il utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Big Brother Big Sister peut utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Cela signifie que chaque dollar collecté peut être directement affecté au soutien des programmes vitaux de Big Brother Big Sister.

Quels types de campagnes de collecte de fonds Big Brother Big Sister peuvent être menés avec Zeffy ?

Big Brother Big Sister peut organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements à billets et des programmes de dons récurrents. Que vous cherchiez à impliquer votre communauté ou à organiser des événements à grande échelle, Zeffy a les outils qu'il vous faut.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Big Brother Big Sister ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement 100% gratuite pour Big Brother Big Sister. D'autres plateformes peuvent prétendre être gratuites, mais elles incluent souvent des frais de traitement ou des frais cachés. Avec Zeffy, chaque centime est directement affecté à votre mission, ce qui renforce la confiance des donateurs et garantit un impact plus important pour votre cause, sans aucun détail.

Comment obtenir un financement pour...

Programmes d'alphabétisation des adultes
Sororités
Scouts
Écoles privées
Programmes d'éducation financière
Programmes d'études à l'étranger
Départements universitaires
Fraternités
Clubs d'étudiants
Groupes d'anciens élèves
Centres d'apprentissage alternatifs
Écoles à charte
Groupes scolaires
Écoles secondaires
Écoles primaires
Programmes de développement de la jeunesse
Clubs 4-H
Organisations de mentorat
Programmes extrascolaires
Programmes d'alphabétisation
Fondements de l'éducation
Organisations de développement de la jeunesse
Associations de parents d'élèves
Universités et collèges
Les écoles
Associations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.