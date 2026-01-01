Collecte de fonds sans frais pour Big Brother Big Sister

🏀 Tournoi Hoop Heroes

Tournoi de basket-ball communautaire associant mentors et mentorés. Les frais d'inscription des équipes permettent de soutenir les programmes, de favoriser les relations et de collecter des fonds.

‍

🚴‍♂️ Pédale pour le potentiel

Promenade à vélo parrainée par la communauté le long de routes pittoresques. Les cyclistes obtiennent des promesses de dons par kilomètre pour financer des heures de mentorat individuel cet été.

‍

🍦 Scoops & Smiles

Soirée glacée dans le quartier avec des coupes glacées à base de dons, des rencontres avec les mentors et des tirages au sort. Un plaisir sucré qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique.

‍

📸 Snap & Support Challenge

Défi photo de 30 jours où les participants partagent des moments de mentorat avec des cadres de marque. Les sponsors font un don pour chaque photo, ce qui stimule l'engagement en ligne et les dons.

‍

🎤 Sunset Sounds Concert

Série de concerts en plein air avec des groupes locaux. Les billets et les concessions financent les activités de mentorat et invitent la communauté à se rencontrer sous le ciel d'été.

‍

🏖️ Journée des copains à la plage

Une journée de jeux de plage, de nettoyage et de relais mentor-mentoré. L'inscription, basée sur les dons, permet de couvrir les coûts du programme tout en renforçant les liens communautaires et les plaisirs de l'été.

‍