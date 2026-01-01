Collecte de fonds sans frais pour les programmes d'alphabétisation des adultes

data-usecase-icon="donation_form"
Fonds "Power Up Learners
Collectez facilement des contributions ponctuelles pour fournir des livres, des outils numériques et du matériel pédagogique aux apprenants adultes grâce à un formulaire de don sans frais.
Club de parrainage des lecteurs
Invitez les donateurs à parrainer un apprenant adulte par un don mensuel afin d'assurer un financement régulier du tutorat et des ressources d'alphabétisation.
Défi Readathon
Engagez des bénévoles et des apprenants dans un marathon de lecture sponsorisé où les participants collectent des promesses de dons par page pour renforcer les compétences en lecture et l'esprit du campus.
Gala annuel d'alphabétisation
Vendez des billets pour une élégante soirée de collecte de fonds comprenant des témoignages de réussite, des conférenciers invités et des ventes aux enchères pour soutenir vos programmes d'éducation des adultes.
Boutique de livres et de marchandises
Proposez des sacs fourre-tout, des marque-pages et des lectures en ligne sélectionnées par le personnel - 100 % gratuits - pour collecter des fonds et diffuser votre message sur l'alphabétisation tout au long de l'année.
Vente aux enchères silencieuse des bourses d'études
Organisez une vente aux enchères silencieuse d'objets donnés et d'expériences exclusives lors de votre prochain événement afin de générer des dons importants qui financeront les bourses d'études des apprenants.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
📚 100 kits de démarrage pour l'alphabétisation
pour que chaque apprenant adulte dispose des outils nécessaires pour commencer à lire en toute confiance
🖥️ 5 postes d'apprentissage informatique
pour que les élèves puissent acquérir des compétences numériques essentielles
👩🏫 50 heures de tutorat individuel
offrir aux apprenants un soutien personnalisé pour atteindre leurs objectifs
🎓 25 bourses d'études
la suppression des obstacles financiers à l'inscription des adultes à des cours
📖 200 nouveaux lecteurs nivelés
s'assurer que les apprenants disposent de livres attrayants au bon niveau de lecture
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes d'alphabétisation pour adultes
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes d'alphabétisation pour adultes
📚 Pique-nique de contes d'été
Rassemblez-vous dans des parcs locaux pour des pique-niques de lecture à voix haute parrainés. Les billets permettent de financer des cours d'alphabétisation pour adultes pendant que les invités partagent des histoires et des rafraîchissements.
🌞 Relais du Lire-a-thon
Des équipes d'apprenants adultes courent vers des objectifs de lecture ; les donateurs s'engagent par chapitre. Un tableau de classement en ligne stimule l'engagement et permet de financer de nouveaux matériels d'alphabétisation.
📱 #SummerWords Challenge
Les posts sur les réseaux sociaux mettent en avant les nouveaux mots appris chaque jour. Les followers font un don par post ou taguent leurs amis, ce qui alimente la collecte de fonds et le partage de mots.
☕️ Literacy Latte Pop-Up
Établissez des partenariats avec des cafés pour créer un coin livres d'été. Une partie de chaque boisson vendue finance des séances de tutorat et invite les clients à déposer des livres donnés.
🎥 Soirée cinéma Park Stories
Organisez des projections en plein air de films sur le thème de l'alphabétisation. La vente de billets, les collations et les jeux-questionnaires sur les textes permettent de collecter des fonds et de sensibiliser à l'alphabétisation.
📖 Échange de livres au marché fermier
Organisez un stand d'échange sur les marchés de producteurs. Les frais d'inscription et les dons de livres permettent de financer des programmes d'alphabétisation pour adultes, tandis que les participants échangent leurs lectures d'été.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 programmes gratuits d'alphabétisation pour adultes Programmes d'alphabétisation pour adultes idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Programmes d'alphabétisation pour adultes en 2025
Fonds pour l'alphabétisation
ProLiteracy
Jusqu'à 6 000
Ce programme soutient les organisations à but non lucratif basées aux États-Unis qui travaillent directement avec des étudiants adultes, pour leurs frais de fonctionnement généraux ou des projets spécifiques. Les dates limites de dépôt des candidatures sont le 1er juillet et le 1er octobre 2025.
Subvention de l'État pour l'éducation à l'alphabétisation des adultes (ALE)
Département de l'éducation de l'État de New York
10 093 000 $ par an (financement total du programme)
Soutien aux étudiants en formation de base pour adultes qui se préparent à l'examen d'équivalence d'études secondaires (HSE) de l'État de New York, avec une date de début de contrat fixée au 1er juillet 2025.
Éducation des adultes - Subventions de base aux États
Département de l'éducation des États-Unis
Nouvelle bourse moyenne : 12 550 214 $ (sur la base des données de 2023)
Accorde des subventions aux États pour financer des programmes locaux d'éducation des adultes et des services d'alphabétisation, les entités locales telles que les organisations à but non lucratif étant autorisées à déposer une demande auprès des agences de l'État.
Principales entreprises qui font des dons à Programmes d'alphabétisation des adultes en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Fondation Dollar General pour l'alphabétisation
Attribue des fonds aux organisations qui fournissent des services directs aux adultes ayant besoin d'une aide à l'alphabétisation.
Fondation Barbara Bush pour l'alphabétisation familiale
Plaide en faveur de l'alphabétisation familiale et soutient les initiatives liées à l'alphabétisation des adultes.
Southwest Airlines
soutient les programmes d'alphabétisation des adultes par le biais de son partenariat avec ProLiteracy.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes d'alphabétisation des adultes ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes d'alphabétisation des adultes ! Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement, et certainement pas de coûts cachés. Zeffy reste gratuit grâce aux conseils optionnels que les donateurs peuvent choisir d'ajouter à leur don. Il n'y a donc pas de piège, seulement des fonds supplémentaires qui vont directement au soutien des initiatives d'alphabétisation des adultes.
Les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux ?
Absolument ! Les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents, le tout sans jamais payer de frais. Chaque dollar donné soutient directement votre mission éducative.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair où les membres de la communauté collectent des fonds en votre nom, des événements éducatifs avec des billets, et des campagnes de dons récurrents pour soutenir les projets d'alphabétisation en cours.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes d'alphabétisation pour adultes ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes d'alphabétisation des adultes. Contrairement aux autres plateformes qui facturent des frais cachés ou qui prélèvent une partie des dons, Zeffy s'assure que tous les fonds vont directement à vos efforts d'alphabétisation, ce qui permet d'établir une confiance plus profonde avec vos donateurs.