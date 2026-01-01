Collecte de fonds sans frais pour les programmes d'alphabétisation des adultes

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes d'alphabétisation pour adultes

📚 Pique-nique de contes d'été

Rassemblez-vous dans des parcs locaux pour des pique-niques de lecture à voix haute parrainés. Les billets permettent de financer des cours d'alphabétisation pour adultes pendant que les invités partagent des histoires et des rafraîchissements.

‍

🌞 Relais du Lire-a-thon

Des équipes d'apprenants adultes courent vers des objectifs de lecture ; les donateurs s'engagent par chapitre. Un tableau de classement en ligne stimule l'engagement et permet de financer de nouveaux matériels d'alphabétisation.

‍

📱 #SummerWords Challenge

Les posts sur les réseaux sociaux mettent en avant les nouveaux mots appris chaque jour. Les followers font un don par post ou taguent leurs amis, ce qui alimente la collecte de fonds et le partage de mots.

‍

☕️ Literacy Latte Pop-Up

Établissez des partenariats avec des cafés pour créer un coin livres d'été. Une partie de chaque boisson vendue finance des séances de tutorat et invite les clients à déposer des livres donnés.

‍

🎥 Soirée cinéma Park Stories

Organisez des projections en plein air de films sur le thème de l'alphabétisation. La vente de billets, les collations et les jeux-questionnaires sur les textes permettent de collecter des fonds et de sensibiliser à l'alphabétisation.

‍

📖 Échange de livres au marché fermier

Organisez un stand d'échange sur les marchés de producteurs. Les frais d'inscription et les dons de livres permettent de financer des programmes d'alphabétisation pour adultes, tandis que les participants échangent leurs lectures d'été.

‍