Conservez 100 % des dons de votre programme d'alphabétisation des adultes - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les programmes d'alphabétisation des adultes, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Adult Literacy Programs

Collecte de fonds sans frais pour les programmes d'alphabétisation des adultes

Comment Zeffy aide les programmes d'alphabétisation des adultes à collecter des fonds

Les programmes d'alphabétisation pour adultes utilisent Zeffy pour tout financer, des dons de fournitures d'alphabétisation aux parrainages mensuels d'apprenants, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Fonds "Power Up Learners

Collectez facilement des contributions ponctuelles pour fournir des livres, des outils numériques et du matériel pédagogique aux apprenants adultes grâce à un formulaire de don sans frais.

Club de parrainage des lecteurs

Invitez les donateurs à parrainer un apprenant adulte par un don mensuel afin d'assurer un financement régulier du tutorat et des ressources d'alphabétisation.

Défi Readathon

Engagez des bénévoles et des apprenants dans un marathon de lecture sponsorisé où les participants collectent des promesses de dons par page pour renforcer les compétences en lecture et l'esprit du campus.

Gala annuel d'alphabétisation

Vendez des billets pour une élégante soirée de collecte de fonds comprenant des témoignages de réussite, des conférenciers invités et des ventes aux enchères pour soutenir vos programmes d'éducation des adultes.

Boutique de livres et de marchandises

Proposez des sacs fourre-tout, des marque-pages et des lectures en ligne sélectionnées par le personnel - 100 % gratuits - pour collecter des fonds et diffuser votre message sur l'alphabétisation tout au long de l'année.

Vente aux enchères silencieuse des bourses d'études

Organisez une vente aux enchères silencieuse d'objets donnés et d'expériences exclusives lors de votre prochain événement afin de générer des dons importants qui financeront les bourses d'études des apprenants.

⚠️ D'autres plateformes demandent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre programme d'alphabétisation des adultes.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

📚 100 kits de démarrage pour l'alphabétisation

pour que chaque apprenant adulte dispose des outils nécessaires pour commencer à lire en toute confiance

🖥️ 5 postes d'apprentissage informatique

pour que les élèves puissent acquérir des compétences numériques essentielles

👩‍🏫 50 heures de tutorat individuel

offrir aux apprenants un soutien personnalisé pour atteindre leurs objectifs

🎓 25 bourses d'études

la suppression des obstacles financiers à l'inscription des adultes à des cours

📖 200 nouveaux lecteurs nivelés

s'assurer que les apprenants disposent de livres attrayants au bon niveau de lecture

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes d'alphabétisation pour adultes

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes d'alphabétisation pour adultes

📚 Pique-nique de contes d'été

Rassemblez-vous dans des parcs locaux pour des pique-niques de lecture à voix haute parrainés. Les billets permettent de financer des cours d'alphabétisation pour adultes pendant que les invités partagent des histoires et des rafraîchissements.

🌞 Relais du Lire-a-thon

Des équipes d'apprenants adultes courent vers des objectifs de lecture ; les donateurs s'engagent par chapitre. Un tableau de classement en ligne stimule l'engagement et permet de financer de nouveaux matériels d'alphabétisation.

📱 #SummerWords Challenge

Les posts sur les réseaux sociaux mettent en avant les nouveaux mots appris chaque jour. Les followers font un don par post ou taguent leurs amis, ce qui alimente la collecte de fonds et le partage de mots.

☕️ Literacy Latte Pop-Up

Établissez des partenariats avec des cafés pour créer un coin livres d'été. Une partie de chaque boisson vendue finance des séances de tutorat et invite les clients à déposer des livres donnés.

🎥 Soirée cinéma Park Stories

Organisez des projections en plein air de films sur le thème de l'alphabétisation. La vente de billets, les collations et les jeux-questionnaires sur les textes permettent de collecter des fonds et de sensibiliser à l'alphabétisation.

📖 Échange de livres au marché fermier

Organisez un stand d'échange sur les marchés de producteurs. Les frais d'inscription et les dons de livres permettent de financer des programmes d'alphabétisation pour adultes, tandis que les participants échangent leurs lectures d'été.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 programmes gratuits d'alphabétisation pour adultes Programmes d'alphabétisation pour adultes idées de collecte de fonds

Tous les programmes programme d'alphabétisation des adultes idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Programmes d'alphabétisation pour adultes en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre programme d'alphabétisation des adultes. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Fonds pour l'alphabétisation

ProLiteracy

Jusqu'à 6 000

Ce programme soutient les organisations à but non lucratif basées aux États-Unis qui travaillent directement avec des étudiants adultes, pour leurs frais de fonctionnement généraux ou des projets spécifiques. Les dates limites de dépôt des candidatures sont le 1er juillet et le 1er octobre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subvention de l'État pour l'éducation à l'alphabétisation des adultes (ALE)

Département de l'éducation de l'État de New York

10 093 000 $ par an (financement total du programme)

Soutien aux étudiants en formation de base pour adultes qui se préparent à l'examen d'équivalence d'études secondaires (HSE) de l'État de New York, avec une date de début de contrat fixée au 1er juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Éducation des adultes - Subventions de base aux États

Département de l'éducation des États-Unis

Nouvelle bourse moyenne : 12 550 214 $ (sur la base des données de 2023)

Accorde des subventions aux États pour financer des programmes locaux d'éducation des adultes et des services d'alphabétisation, les entités locales telles que les organisations à but non lucratif étant autorisées à déposer une demande auprès des agences de l'État.

Postuler

En savoir plus programme d'alphabétisation des adultes subventions

Principales entreprises qui font des dons à Programmes d'alphabétisation des adultes en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre programme d'alphabétisation des adultes ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation Dollar General pour l'alphabétisation

Attribue des fonds aux organisations qui fournissent des services directs aux adultes ayant besoin d'une aide à l'alphabétisation.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation Barbara Bush pour l'alphabétisation familiale

Plaide en faveur de l'alphabétisation familiale et soutient les initiatives liées à l'alphabétisation des adultes.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Southwest Airlines

soutient les programmes d'alphabétisation des adultes par le biais de son partenariat avec ProLiteracy.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes d'alphabétisation des adultes ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes d'alphabétisation des adultes ! Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement, et certainement pas de coûts cachés. Zeffy reste gratuit grâce aux conseils optionnels que les donateurs peuvent choisir d'ajouter à leur don. Il n'y a donc pas de piège, seulement des fonds supplémentaires qui vont directement au soutien des initiatives d'alphabétisation des adultes.

Les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux ?

Absolument ! Les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents, le tout sans jamais payer de frais. Chaque dollar donné soutient directement votre mission éducative.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair où les membres de la communauté collectent des fonds en votre nom, des événements éducatifs avec des billets, et des campagnes de dons récurrents pour soutenir les projets d'alphabétisation en cours.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes d'alphabétisation pour adultes ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes d'alphabétisation des adultes. Contrairement aux autres plateformes qui facturent des frais cachés ou qui prélèvent une partie des dons, Zeffy s'assure que tous les fonds vont directement à vos efforts d'alphabétisation, ce qui permet d'établir une confiance plus profonde avec vos donateurs.

Comment obtenir un financement pour...

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
