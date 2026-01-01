Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre école à charte - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les écoles à charte, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Charter Schools

Collecte de fonds sans frais pour les écoles à charte

Comment Zeffy aide les écoles à charte à collecter des fonds

Charter Schools use Zeffy to fund everything from {from scholarship giving drive to school spirit online store}—without losing a cent to fees. Here's how:

Lancer une campagne de dons de bourses d'études

Engagez les parents, les anciens élèves et les sympathisants de la communauté avec un formulaire de don gratuit pour financer des bourses d'études et garantir l'égalité d'accès à une éducation de qualité.

Programme de dons mensuels "Adoptez une classe

Encouragez les dons récurrents afin de fournir aux classes du matériel essentiel tout au long de l'année et d'apporter un soutien durable aux enseignants et aux élèves.

Courir pour lire : Collecte de fonds de pair à pair

Organisez une course sponsorisée où les élèves et les familles collectent des fonds par le biais de pages de collecte de fonds personnelles, stimulant ainsi les programmes d'alphabétisation grâce à une compétition amicale.

Gala de printemps et vente aux enchères silencieuse

Vendez des billets pour un gala de collecte de fonds et organisez une vente aux enchères silencieuse avec des œuvres d'art d'étudiants et des dons d'entreprises locales, ce qui est idéal pour mobiliser les principaux donateurs.

Extravagance de la tombola de la sortie scolaire

Vendre des billets de tombola pour des paniers-cadeaux à thème ou des expériences primées afin de financer des sorties éducatives et des possibilités d'apprentissage pratique.

Boutique en ligne Esprit d'école

Ouvrez une boutique en ligne pour les vêtements de marque et les tenues d'esprit, afin de permettre aux supporters d'exprimer gratuitement la fierté de leur école.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre école à charte.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🧪 50 kits de découverte STEM

Susciter la curiosité par des expériences scientifiques pratiques

📚 200 nouveaux livres de bibliothèque

Élargir les choix de lecture pour inspirer les jeunes lecteurs

🎨 Fournitures artistiques pour 25 classes

Favoriser la créativité et l'expression de chaque élève

🚌 5 sorties pédagogiques enrichissantes

Donner vie aux leçons grâce à l'exploration du monde réel

👩‍🏫 10 ateliers de formation des enseignants

Fournir aux éducateurs des stratégies d'enseignement innovantes

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Les écoles à charte

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour écoles à charte

🍦 Scoops for Scholars

Organiser une fête communautaire autour d'une glace où les invités sponsorisent chaque boule pour soutenir les programmes des écoles à charte.

🚴 Pédalez pour le progrès

Organiser une randonnée cycliste de bienfaisance avec des sponsors qui s'engagent pour chaque kilomètre afin de collecter des fonds pour l'enrichissement après l'école.

📚 Pages for Progress

Les élèves collectent des promesses de dons par livre ou par page lue pendant l'été, ce qui permet de stimuler l'alphabétisation et de collecter des fonds pour le programme.

🎨 La marche à la craie

Transformez les allées en fresques murales colorées réalisées par des étudiants à la craie. Les visiteurs font un don pour voter pour leurs dessins préférés.

🌿 Grow & Give Plant Sale (vente de plantes)

Vendre les herbes et les fleurs cultivées par les étudiants lors d'une vente de plantes le week-end, les recettes permettant de financer les ressources de la classe.

🎮 Game On for Good

Organisez un marathon virtuel de jeux vidéo avec des frais d'inscription et des dons en direct pour développer l'accès aux technologies dans les écoles.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 écoles gratuites écoles à charte idées de collecte de fonds

Parcourir tous les école à charte idées de collecte de fonds

Principales subventions pour écoles à charte en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre école à charte. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions pour le développement et la diffusion de modèles de CSP

Département de l'éducation des États-Unis

Estimation de 4 000 000 $ au total, bourses de 350 000 à 500 000 $ par an.

Soutien au développement et à la diffusion de modèles innovants d'écoles à charte ; date limite : 14 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions du PSC aux organismes de gestion des chartes pour la reproduction et l'expansion

Département de l'éducation des États-Unis

Estimation de 72 millions de dollars

Permet aux OCM de reproduire ou d'étendre des écoles à charte de haute qualité ; date limite 18 juin 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions du PSC aux entités étatiques

Département de l'éducation des États-Unis

Estimation de 107 000 000

Permet aux entités de l'État d'accorder des subventions pour l'ouverture, la préparation, la reproduction ou l'expansion d'écoles à charte ; date limite 9 juin 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions aux développeurs du CSP pour l'ouverture de nouvelles écoles à charte

Département de l'éducation des États-Unis

Non spécifié dans l'extrait

Aide les promoteurs d'écoles à charte à ouvrir de nouvelles écoles ou à reproduire/élargir des écoles existantes ; date limite : 30 juin 2025.

Postuler

En savoir plus école charter subventions

Principales entreprises qui font des dons aux écoles à charte en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre école à charte ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation, y compris les écoles à charte, par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation de la famille Walton

Accorde des subventions pour soutenir les écoles à charte de haute qualité et à fort potentiel.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Alliance nationale pour les écoles publiques à charte

Offre aux entreprises des possibilités de parrainage pour s'engager et soutenir le mouvement des écoles à charte.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

KIPP

La Fondation KIPP soutient les écoles à charte et accueille des partenariats au niveau national.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les écoles à charte ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les écoles à charte ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient au soutien de la mission d'écoles comme la vôtre.

Les écoles à charte peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons de bourses d'études ?

Absolument ! Les écoles à charte peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons de bourses d'études, organiser des événements de collecte de fonds et même mettre en place des dons récurrents. Tout cela sans frais, de sorte que chaque dollar est utilisé pour aider les élèves.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les écoles à charte peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les écoles à charte peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris la collecte de fonds de pair à pair pour impliquer la communauté scolaire, la vente de billets pour les événements scolaires et la mise en place de dons récurrents pour soutenir les besoins continus.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les écoles à charte ?

Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les écoles à charte parce qu'elle est vraiment sans frais, garantissant que 100% des dons vont directement aux initiatives éducatives. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement, Zeffy garantit que davantage de fonds sont disponibles pour les élèves et les programmes, renforçant ainsi la confiance des donateurs sans aucun détail.

