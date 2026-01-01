Collecte de fonds sans frais pour les écoles à charte

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour écoles à charte

🍦 Scoops for Scholars

Organiser une fête communautaire autour d'une glace où les invités sponsorisent chaque boule pour soutenir les programmes des écoles à charte.

🚴 Pédalez pour le progrès

Organiser une randonnée cycliste de bienfaisance avec des sponsors qui s'engagent pour chaque kilomètre afin de collecter des fonds pour l'enrichissement après l'école.

📚 Pages for Progress

Les élèves collectent des promesses de dons par livre ou par page lue pendant l'été, ce qui permet de stimuler l'alphabétisation et de collecter des fonds pour le programme.

🎨 La marche à la craie

Transformez les allées en fresques murales colorées réalisées par des étudiants à la craie. Les visiteurs font un don pour voter pour leurs dessins préférés.

🌿 Grow & Give Plant Sale (vente de plantes)

Vendre les herbes et les fleurs cultivées par les étudiants lors d'une vente de plantes le week-end, les recettes permettant de financer les ressources de la classe.

🎮 Game On for Good

Organisez un marathon virtuel de jeux vidéo avec des frais d'inscription et des dons en direct pour développer l'accès aux technologies dans les écoles.

