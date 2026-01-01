data-usecase-icon="donation_form"
Financer la campagne des futurs dirigeants
Lancez une campagne de dons ciblés pour obtenir des ressources pour les programmes parascolaires et les bourses d'études. Des formulaires de don personnalisables permettent aux donateurs de contribuer sans frais.
Course à pied Peer-to-Peer des jeunes champions
Permettez aux participants de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de rallier leurs amis à une course de proximité. Les outils de partage social aident les équipes à atteindre leurs objectifs tout en faisant passer le message.
Billets pour le Spring Talent Showcase
Vendez des billets pour une soirée de présentation des talents des élèves, au cours de laquelle les enfants présentent leur musique, leur danse et leur art. Une billetterie facile et un suivi des participants garantissent une inscription sans problème et sans frais.
Extravagance de la tombola du camp d'été
Collectez des fonds pour les camps d'été en vendant des billets de tombola en ligne avec des lots que les familles vont adorer. L'envoi automatisé des billets et la gestion des tirages au sort permettent de gagner du temps.
Boutique en ligne Esprit d'équipe
Proposez des vêtements de marque, des bouteilles d'eau et des kits de collecte de fonds dans une boutique en ligne pour stimuler l'esprit d'équipe et couvrir les coûts du programme, le tout sans frais.
Adhésion au cercle de mentorat
Créer un programme d'adhésion offrant des mises à jour exclusives, des possibilités de bénévolat et des rapports d'avancement aux sponsors de soutien. Renforcer l'engagement grâce à un soutien récurrent.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
💻 10 ordinateurs portables pour l'apprentissage numérique
Combler le fossé technologique pour que chaque jeune puisse s'épanouir en ligne
🎓 5 bourses complètes pour des camps de leadership
Transformer le potentiel en confiance grâce à des expériences immersives
⚽️ Nouveaux équipements sportifs pour 50 enfants
Garantir des jeux actifs et sûrs et des possibilités de renforcement de l'esprit d'équipe
🎨 Fournitures artistiques pour 25 ateliers hebdomadaires
Favoriser la créativité et l'expression émotionnelle de chaque enfant
🚍 100 trajets en bus pour se rendre aux activités extrascolaires
Supprimer les obstacles au transport pour que personne ne soit exclu
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes de développement de la jeunesse
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes de développement de la jeunesse
📖 Story Share Sprint
En juin et août, des jeunes partagent chaque semaine des vidéos d'histoires personnelles. Les supporters font un don pour chaque histoire afin d'alimenter la croissance du programme et d'amplifier les voix des jeunes en ligne.
🏃♂️ Course à pied pour l'avenir
Organisez une course/marche hybride de 5 km entre juin et août. Les participants rassemblent des sponsors, comptabilisent les kilomètres parcourus en ligne ou en personne pour débloquer des dons équivalents et promouvoir les dons actifs.
🎨 Fête de quartier à la craie
Cet été, les voisins créent des œuvres d'art sur les trottoirs moyennant un droit d'entrée modique. Vendez des snacks, organisez des concours et observez la créativité de la communauté pour collecter des fonds pour les programmes destinés aux jeunes.
🎬 Nuit des films et des souvenirs
Projetez un film familial sous les étoiles en juillet. Vendez des billets, des collations et présentez un spectacle de jeunes pour faire participer les familles et augmenter les dons.
🍦 Scoops for Success Social
Partenariat avec les marchands de glace locaux en juin pour une journée de dons. Un pourcentage des ventes soutient les programmes pour la jeunesse, ainsi que des mini-jeux et des concours de dégustation sur les médias sociaux.
📚 Relais du Lire-a-thon d'été
De juin à août, les enfants enregistrent les livres lus. Les sponsors s'engagent pour chaque livre, transformant les objectifs de lecture en fonds tout en stimulant l'alphabétisation et l'autonomisation des jeunes.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 programmes gratuits Programmes de développement de la jeunesse idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Programmes de développement de la jeunesse en 2025
Programme de micro-subventions K4C
La fondation Karma for Cara
$250 - $1,000
Soutient les projets de service pour les étudiants de 18 ans et moins, avec des échéances au 1er avril 2025 et au 1er juillet 2025.
Subventions pour l'amélioration des services à la jeunesse
Fondation WT Grant
De 50 000 à 150 000 dollars
Ce programme soutient les activités visant à améliorer la qualité des services directs destinés aux jeunes âgés de 5 à 25 ans. Les candidatures sont généralement ouvertes en février.
Subventions pour le renforcement des capacités du service jeunesse (YSCG)
Fondation WT Grant
De 25 000 à 75 000
Ce programme soutient les activités visant à renforcer l'infrastructure organisationnelle des petites organisations à but non lucratif. Les candidatures sont généralement ouvertes en février.
Subvention de 10 000 dollars pour le développement de la jeunesse
Fondation Russell
$10,000
soutient le développement de la jeunesse, avec une date limite fixée au 29 juin 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Programmes de développement de la jeunesse en 2025
Walmart
Soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, d'offres de clients et de registres de bienfaisance.
Lilly Endowment Inc.
Accorde des subventions pour des programmes et des stratégies qui améliorent l'expérience des jeunes et se concentrent sur la protection de l'enfance.
EMCF
Aide les bénéficiaires de subventions pour le développement de la jeunesse à mettre en place une infrastructure et des preuves pour élargir leur champ d'action.
Dick's Sporting Goods
Parrainage d'organisations sportives pour les jeunes, d'initiatives de santé communautaire et de programmes sportifs.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes de développement de la jeunesse ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes de développement de la jeunesse ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Zeffy est financé par les dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission de permettre à des organisations comme la vôtre de conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les programmes de développement de la jeunesse peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les programmes de développement de la jeunesse peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, des dîmes, des dons d'anciens élèves, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien de votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes de développement de la jeunesse peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les programmes de développement de la jeunesse peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Accueillez des collectes de fonds entre pairs, organisez des événements payants ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy a les outils qu'il vous faut.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes de développement de la jeunesse ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes de développement de la jeunesse. Alors que d'autres plateformes peuvent avoir des coûts cachés ou des frais de traitement, Zeffy garantit que chaque centime que vous collectez est affecté à vos programmes et aux besoins de la communauté, ce qui permet de renforcer la confiance des donateurs et de maximiser votre impact.