Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes de développement de la jeunesse

📖 Story Share Sprint

En juin et août, des jeunes partagent chaque semaine des vidéos d'histoires personnelles. Les supporters font un don pour chaque histoire afin d'alimenter la croissance du programme et d'amplifier les voix des jeunes en ligne.

‍

🏃‍♂️ Course à pied pour l'avenir

Organisez une course/marche hybride de 5 km entre juin et août. Les participants rassemblent des sponsors, comptabilisent les kilomètres parcourus en ligne ou en personne pour débloquer des dons équivalents et promouvoir les dons actifs.

‍

🎨 Fête de quartier à la craie

Cet été, les voisins créent des œuvres d'art sur les trottoirs moyennant un droit d'entrée modique. Vendez des snacks, organisez des concours et observez la créativité de la communauté pour collecter des fonds pour les programmes destinés aux jeunes.

‍

🎬 Nuit des films et des souvenirs

Projetez un film familial sous les étoiles en juillet. Vendez des billets, des collations et présentez un spectacle de jeunes pour faire participer les familles et augmenter les dons.

‍

🍦 Scoops for Success Social

Partenariat avec les marchands de glace locaux en juin pour une journée de dons. Un pourcentage des ventes soutient les programmes pour la jeunesse, ainsi que des mini-jeux et des concours de dégustation sur les médias sociaux.

‍

📚 Relais du Lire-a-thon d'été

De juin à août, les enfants enregistrent les livres lus. Les sponsors s'engagent pour chaque livre, transformant les objectifs de lecture en fonds tout en stimulant l'alphabétisation et l'autonomisation des jeunes.

‍