🎓 Marathon virtuel du Trivia

Organisez des soirées en ligne hebdomadaires pour le département, avec des billets d'entrée et le parrainage d'équipes, afin d'impliquer les anciens élèves et de collecter des fonds tout au long de l'été.

‍

🌞 Pique-nique d'été des anciens élèves

Invitez les anciens élèves à un pique-nique sur le campus avec des camions de nourriture, des jeux et une vente aux enchères silencieuse - idéal pour reprendre contact et obtenir des dons pour l'été.

‍

📚 Série de webinaires d'experts

Proposer des webinaires bihebdomadaires animés par des professeurs sur des sujets de recherche brûlants ; les participants font un don pour s'inscrire et bénéficient d'un accès exclusif aux questions-réponses.

‍

🧪 Visite virtuelle du laboratoire en direct

Diffusez des visites de laboratoires dans les coulisses avec des hôtes de la faculté, incluez des invites de don en direct et des mentions de donateurs pour stimuler l'engagement.

‍

🌿 Fête de la récolte du jardin du campus

Vendre les produits cultivés par les étudiants et organiser des mini-ateliers dans le jardin du campus, en affectant les recettes à des bourses de recherche départementales.

‍

📖 Relais lecture d'été

Les supporters s'engagent pour chaque livre ou chapitre lu, suivent leur progression en ligne grâce à un tableau de classement, ce qui favorise une compétition amicale et permet de récolter des fonds.

‍