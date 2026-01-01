Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre département académique - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les départements académiques, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Academic Departments

Comment Zeffy aide les départements académiques à collecter des fonds

Les départements universitaires utilisent Zeffy pour tout financer, des campagnes de financement de bourses d'études aux boutiques de produits dérivés, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Collecte annuelle de fonds pour les bourses d'études

Suscitez l'intérêt des anciens élèves et des donateurs de la communauté grâce à une page de don personnalisée dédiée au financement des bourses d'études, ce qui permet de mettre en évidence l'impact et de gérer les dons sans frais.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Soutien aux bourses de recherche de la faculté

Offrir aux sympathisants un moyen facile de s'inscrire pour verser des contributions mensuelles afin de soutenir les projets de recherche des facultés, garantissant ainsi un financement régulier et renforçant l'adéquation des subventions.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Campagne Peer-to-Peer du Défi des anciens élèves

Permettez aux anciens élèves de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de participer à des concours de dons, afin de renforcer la fierté du département et d'élargir votre base de donateurs par le biais du partage social.

data-usecase-icon="event"

Billets pour le gala annuel du département

Vendez en ligne des billets pour votre gala de fin d'année ou votre série de conférences, suivez les RSVP, les places assises et les préférences de repas de manière transparente pour maximiser la participation et l'impact.

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Vente aux enchères silencieuse du projet artistique des étudiants

Mettez en valeur vos projets de base grâce à une vente aux enchères silencieuse gratuite, qui permet aux amateurs d'art d'enchérir en ligne tout en générant des fonds pour les expositions d'étudiants et les initiatives futures.

data-usecase-icon="store"

Magasin de marchandises des départements académiques

Proposer des vêtements, des tasses et des carnets de notes aux anciens élèves, aux étudiants et au personnel par le biais d'une boutique en ligne, afin de renforcer la visibilité du département tout en collectant des fonds pour l'amélioration des programmes.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre département universitaire.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🖥️ 10 ordinateurs portables de recherche

pour que les étudiants puissent analyser les données n'importe où et n'importe quand

🔬 Réactifs de laboratoire avancés pour 5 modules

pour que les étudiants puissent se familiariser avec des expériences réelles

📚 150 manuels et livres électroniques

pour que chaque élève dispose des ressources dont il a besoin pour réussir

🥽 Matériel de sécurité amélioré pour le laboratoire

pour que les étudiants apprennent dans un environnement sûr et professionnel

✈️ Bourses de voyage pour 5 conférences d'étudiants

pour que les chercheurs en herbe puissent partager leurs travaux à l'échelle mondiale

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Départements académiques

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Départements académiques

🎓 Marathon virtuel du Trivia

Organisez des soirées en ligne hebdomadaires pour le département, avec des billets d'entrée et le parrainage d'équipes, afin d'impliquer les anciens élèves et de collecter des fonds tout au long de l'été.

🌞 Pique-nique d'été des anciens élèves

Invitez les anciens élèves à un pique-nique sur le campus avec des camions de nourriture, des jeux et une vente aux enchères silencieuse - idéal pour reprendre contact et obtenir des dons pour l'été.

📚 Série de webinaires d'experts

Proposer des webinaires bihebdomadaires animés par des professeurs sur des sujets de recherche brûlants ; les participants font un don pour s'inscrire et bénéficient d'un accès exclusif aux questions-réponses.

🧪 Visite virtuelle du laboratoire en direct

Diffusez des visites de laboratoires dans les coulisses avec des hôtes de la faculté, incluez des invites de don en direct et des mentions de donateurs pour stimuler l'engagement.

🌿 Fête de la récolte du jardin du campus

Vendre les produits cultivés par les étudiants et organiser des mini-ateliers dans le jardin du campus, en affectant les recettes à des bourses de recherche départementales.

📖 Relais lecture d'été

Les supporters s'engagent pour chaque livre ou chapitre lu, suivent leur progression en ligne grâce à un tableau de classement, ce qui favorise une compétition amicale et permet de récolter des fonds.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 départements gratuits Départements académiques idées de collecte de fonds

Parcourir tous les département académique idées de collecte de fonds

Principales subventions pour départements universitaires en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre département universitaire. Ces options sont un excellent point de départ.

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Environ 30 à 35 bourses au niveau national

Le 2023 EE Local Grant Program a publié 10 avis d'opportunités de financement (NOFO) au niveau national, un dans chacune des dix régions de l'EPA ; le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 s'est terminé le 8 novembre 2023.

Postuler

Programme Fulbright-Hays de recherche universitaire à l'étranger (FRA)

Département de l'éducation des États-Unis

Non spécifié

Bourse ouverte aux établissements d'enseignement supérieur et aux particuliers.

Postuler

Subventions pour l'éducation

Fondation communautaire de Pasadena

395 000 $ au total

Les subventions à l'éducation 2025 du PCF soutiennent 11 organisations locales à but non lucratif axées sur la réussite des étudiants.

Postuler

Subvention de défi institutionnel

Fondation William T. Grant

Non spécifié

Opportunité de financement avec des échéances au 15 mai 2025 et au 15 septembre 2025.

Postuler

En savoir plus département académique bourses

Principales entreprises qui font des dons à départements universitaires en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre département universitaire ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.

Prendre contact

EY

Parraine des programmes académiques et des événements de développement de carrière dans les écoles de commerce.

Prendre contact

PNC Financial Services

Parraine des programmes académiques et des événements de développement de carrière dans les écoles de commerce.

Prendre contact

DICK'S Sporting Goods, Inc.

Parraine des programmes académiques et des événements de développement de carrière dans les écoles de commerce.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les départements académiques ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les départements académiques ! Nous n'avons pas de frais de plateforme ni de frais de traitement, de sorte que chaque dollar collecté va directement à votre cause. Notre plateforme est financée par les dons facultatifs des donateurs qui veulent aider à maintenir la gratuité de Zeffy pour tout le monde. Il n'y a pas de piège, juste plus de fonds pour votre mission.

Les départements académiques peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les départements universitaires peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, qu'il s'agisse de dons d'anciens élèves ou de vente de billets pour des événements, et même mettre en place des programmes de dons récurrents, le tout sans frais. Chaque don reste intact pour soutenir vos objectifs éducatifs.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les départements académiques peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les départements universitaires peuvent lancer une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse de collectes de fonds entre pairs, de la vente de billets pour des événements ou de la mise en place de programmes de dons récurrents pour un soutien continu, Zeffy facilite tout cela pour vous aider à atteindre vos objectifs de collecte de fonds sans le stress des coûts supplémentaires.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les départements universitaires ?

Zeffy est la plateforme la plus adaptée aux départements académiques car elle est vraiment 100% gratuite, sans frais cachés de plateforme ou de traitement. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent prélever une partie de vos fonds, Zeffy garantit que tout l'argent collecté va directement à vos programmes et projets éducatifs, vous aidant ainsi à établir une relation de confiance avec vos soutiens.

