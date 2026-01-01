data-usecase-icon="donation_form"
Lancer la campagne de dotation de bourses d'études
Mobilisez les donateurs pour qu'ils contribuent aux bourses d'études grâce à un formulaire de don personnalisé qui met en évidence des exemples d'impact réel et traite les dons sans frais.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Organiser un défi dans le cadre de la Journée de la générosité des anciens
Permettez aux sections d'anciens élèves de créer des pages personnelles de collecte de fonds, de participer à des défis amicaux et d'amplifier le soutien lors de votre journée annuelle de collecte de fonds.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Lancer le cercle des donateurs
Invitez le corps enseignant, le personnel et les anciens élèves fidèles à faire des dons mensuels fiables, ce qui garantit un soutien constant aux programmes du campus et un traitement sans frais.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="event"
Organiser le concert de bienfaisance de printemps
Vendez des billets en ligne pour le concert de printemps de l'orchestre d'étudiants, gérez les RSVP de manière transparente et acheminez les recettes vers les bourses du département de musique.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Collecte de fonds grâce à la vente aux enchères silencieuse de Campus Art
Présentez les dons d'étudiants et d'artistes locaux lors de votre week-end des anciens élèves, en laissant les invités enchérir silencieusement à l'aide de leur téléphone et en conservant 100 % des recettes.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
data-usecase-icon="store"
Lancer le magasin Spirit en ligne
Proposez des vêtements de marque, des sweats à capuche et des souvenirs du campus par le biais d'une boutique en ligne qui stimule l'esprit d'école et soutient gratuitement les organisations étudiantes.
data-usecase-cta="store"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎓 5 bourses d'études d'urgence
Pour que les étudiants puissent rester inscrits en cas de dépenses imprévues
🧪 100 kits de réactifs de laboratoire
Alimenter les expériences pratiques et les percées dans le domaine des STIM
10 ordinateurs portables de prêt
Fournir une technologie fiable aux étudiants qui n'en ont pas
🎭 4 vitrines artistiques sur le campus
Donner vie à la créativité des étudiants et unir la communauté
🏃♀️ 50 cartes de cours de bien-être
Promouvoir la santé et le soulagement du stress grâce à des séances de remise en forme guidées
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Universités et collèges
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Universités et collèges
🎓 Sunset Screenings
Soirées cinéma en plein air sur la pelouse du campus pour les anciens élèves, les étudiants et les familles ; la vente des billets permet de financer des bourses d'études.
🚴 Summer Campus Spin
Les anciens élèves et les étudiants se joignent à une randonnée cycliste parrainée autour du campus ; les participants recueillent des promesses de dons par kilomètre.
🎨 College Canvas Auction
Les étudiants et les anciens élèves font don d'œuvres d'art pour une vente aux enchères en ligne ; les enchérisseurs soutiennent les programmes artistiques tout en collectionnant des pièces uniques.
🍔 Grill & Give BBQ Bash
BBQ communautaire avec entrée payante, jeux et vendeurs locaux ; les bénéfices servent à financer les activités étudiantes.
📱 Défi MyCampusStory
Les anciens étudiants partagent leurs moments préférés sur le campus sur les réseaux sociaux avec un lien de don ; les amis font un don pour chaque histoire partagée.
💡 Innovate & Invest Pitch Night (Nuit de l'innovation et de l'investissement)
Des équipes d'étudiants présentent des idées de start-ups estivales à des donateurs locaux ; les participants votent avec des dons pour soutenir les meilleurs concepts.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 universités gratuites Universités et collèges idées de collecte de fonds
Principales subventions pour universités et collèges en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Jusqu'à 100 000
soutient des projets d'éducation à l'environnement pour diverses entités, y compris des établissements d'enseignement ; le concours 2025 devrait être ouvert avec une date limite autour du 15 août 2025.
Programme de subventions pour l'enseignement supérieur
Institut national de l'alimentation et de l'agriculture de l'USDA (NIFA)
$30,000-$750,000
Ce programme finance des projets répondant aux besoins éducatifs en matière de sciences alimentaires et agricoles dans les établissements d'enseignement supérieur éligibles ; les demandes sont en cours d'examen pour les prochains cycles.
Concours de subventions IDEAS
Département d'État américain (via studyabroadcapacitybuilding.org)
Jusqu'à 35 000
Attribue des subventions aux établissements d'enseignement supérieur accrédités afin d'accroître les possibilités d'études à l'étranger ; le concours pour l'attribution de subventions en 2025 devrait être ouvert.
Formation innovante en réadaptation sur les nouvelles stratégies de conseil, d'engagement et de prestation de services en matière de RV conduisant à un emploi de qualité pour les personnes handicapées dans les carrières du 21e siècle (ALN : 84.263G)
Département de l'éducation des États-Unis
$530,000
Ce programme soutient des formations innovantes en matière de réadaptation pour les organisations à but non lucratif, y compris les universités, afin d'améliorer les résultats en matière d'emploi pour les personnes handicapées ; les demandes seront bientôt disponibles.
Principales entreprises qui font des dons aux universités et collèges en 2025
Walmart
soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales, de programmes de collecte de fonds auprès des clients, de registres d'œuvres de bienfaisance et de demandes d'espace.
National Merit Scholarship Corporation (NMSC)
Les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur parrainent des bourses d'études pour récompenser les étudiants les plus doués et fidéliser leurs employés.
Collège des sciences de la santé du Nord-Est
Offre aux entreprises des possibilités de parrainage pour soutenir les activités éducatives, cliniques et de recherche du collège.
Université de l'Arizona
Offre des possibilités de parrainage aux entreprises intéressées par l'embauche d'étudiants, le parrainage de la recherche ou l'octroi de licences sur des technologies.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les universités et les collèges ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur. Il n'y a pas de frais de plateforme, de frais de traitement ou de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux conseils facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les établissements d'enseignement à conserver chaque dollar collecté. Il n'y a vraiment pas de piège !
Les universités et les établissements d'enseignement supérieur peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter les dons des anciens élèves ?
Absolument ! Les universités et les établissements d'enseignement supérieur peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens étudiants, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents sans frais. Chaque dollar donné par vos anciens élèves sert directement à soutenir les programmes et les initiatives de l'université.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les universités et les établissements d'enseignement supérieur peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les universités et les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser un large éventail de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des collectes de fonds de pair à pair pour toucher un public plus large, organisez des événements payants pour mobiliser la communauté ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien durable. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, la plateforme Zeffy vous offre la flexibilité dont vous avez besoin.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur. Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre être "gratuites" tout en facturant des frais de traitement et en imposant des coûts cachés, nous nous assurons que chaque centime va directement à votre mission. Cela signifie plus de ressources pour les bourses, les programmes de recherche et les services aux étudiants - exactement là où il faut.