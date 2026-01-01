Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre université - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les universités et les collèges, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Universities and Colleges

Collecte de fonds à frais zéro pour les universités et les collèges

Comment Zeffy aide les universités et les établissements d'enseignement supérieur à collecter des fonds

Les universités et les collèges utilisent Zeffy pour tout financer, depuis les campagnes de dotation de bourses d'études jusqu'aux vêtements de la boutique de spiritueux, sans perdre un centime sur les frais de scolarité. Voici comment :

Lancer la campagne de dotation de bourses d'études

Mobilisez les donateurs pour qu'ils contribuent aux bourses d'études grâce à un formulaire de don personnalisé qui met en évidence des exemples d'impact réel et traite les dons sans frais.

Organiser un défi dans le cadre de la Journée de la générosité des anciens

Permettez aux sections d'anciens élèves de créer des pages personnelles de collecte de fonds, de participer à des défis amicaux et d'amplifier le soutien lors de votre journée annuelle de collecte de fonds.

Lancer le cercle des donateurs

Invitez le corps enseignant, le personnel et les anciens élèves fidèles à faire des dons mensuels fiables, ce qui garantit un soutien constant aux programmes du campus et un traitement sans frais.

Organiser le concert de bienfaisance de printemps

Vendez des billets en ligne pour le concert de printemps de l'orchestre d'étudiants, gérez les RSVP de manière transparente et acheminez les recettes vers les bourses du département de musique.

Collecte de fonds grâce à la vente aux enchères silencieuse de Campus Art

Présentez les dons d'étudiants et d'artistes locaux lors de votre week-end des anciens élèves, en laissant les invités enchérir silencieusement à l'aide de leur téléphone et en conservant 100 % des recettes.

Lancer le magasin Spirit en ligne

Proposez des vêtements de marque, des sweats à capuche et des souvenirs du campus par le biais d'une boutique en ligne qui stimule l'esprit d'école et soutient gratuitement les organisations étudiantes.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre université.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎓 5 bourses d'études d'urgence

Pour que les étudiants puissent rester inscrits en cas de dépenses imprévues

🧪 100 kits de réactifs de laboratoire

Alimenter les expériences pratiques et les percées dans le domaine des STIM

10 ordinateurs portables de prêt

Fournir une technologie fiable aux étudiants qui n'en ont pas

🎭 4 vitrines artistiques sur le campus

Donner vie à la créativité des étudiants et unir la communauté

🏃‍♀️ 50 cartes de cours de bien-être

Promouvoir la santé et le soulagement du stress grâce à des séances de remise en forme guidées

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Universités et collèges

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
1.99% + $0.49
$48,560
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Universités et collèges

🎓 Sunset Screenings

Soirées cinéma en plein air sur la pelouse du campus pour les anciens élèves, les étudiants et les familles ; la vente des billets permet de financer des bourses d'études.

🚴 Summer Campus Spin

Les anciens élèves et les étudiants se joignent à une randonnée cycliste parrainée autour du campus ; les participants recueillent des promesses de dons par kilomètre.

🎨 College Canvas Auction

Les étudiants et les anciens élèves font don d'œuvres d'art pour une vente aux enchères en ligne ; les enchérisseurs soutiennent les programmes artistiques tout en collectionnant des pièces uniques.

🍔 Grill & Give BBQ Bash

BBQ communautaire avec entrée payante, jeux et vendeurs locaux ; les bénéfices servent à financer les activités étudiantes.

📱 Défi MyCampusStory

Les anciens étudiants partagent leurs moments préférés sur le campus sur les réseaux sociaux avec un lien de don ; les amis font un don pour chaque histoire partagée.

💡 Innovate & Invest Pitch Night (Nuit de l'innovation et de l'investissement)

Des équipes d'étudiants présentent des idées de start-ups estivales à des donateurs locaux ; les participants votent avec des dons pour soutenir les meilleurs concepts.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 universités gratuites Universités et collèges idées de collecte de fonds

Principales subventions pour universités et collèges en 2025

Débloquez des fonds grâce à des bourses de haut niveau adaptées à votre université. Ces options sont un bon point de départ.

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Jusqu'à 100 000

soutient des projets d'éducation à l'environnement pour diverses entités, y compris des établissements d'enseignement ; le concours 2025 devrait être ouvert avec une date limite autour du 15 août 2025.

Postuler

Programme de subventions pour l'enseignement supérieur

Institut national de l'alimentation et de l'agriculture de l'USDA (NIFA)

$30,000-$750,000

Ce programme finance des projets répondant aux besoins éducatifs en matière de sciences alimentaires et agricoles dans les établissements d'enseignement supérieur éligibles ; les demandes sont en cours d'examen pour les prochains cycles.

Postuler

Concours de subventions IDEAS

Département d'État américain (via studyabroadcapacitybuilding.org)

Jusqu'à 35 000

Attribue des subventions aux établissements d'enseignement supérieur accrédités afin d'accroître les possibilités d'études à l'étranger ; le concours pour l'attribution de subventions en 2025 devrait être ouvert.

Postuler

Formation innovante en réadaptation sur les nouvelles stratégies de conseil, d'engagement et de prestation de services en matière de RV conduisant à un emploi de qualité pour les personnes handicapées dans les carrières du 21e siècle (ALN : 84.263G)

Département de l'éducation des États-Unis

$530,000

Ce programme soutient des formations innovantes en matière de réadaptation pour les organisations à but non lucratif, y compris les universités, afin d'améliorer les résultats en matière d'emploi pour les personnes handicapées ; les demandes seront bientôt disponibles.

Postuler

Principales entreprises qui font des dons aux universités et collèges en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre université ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

Walmart

soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales, de programmes de collecte de fonds auprès des clients, de registres d'œuvres de bienfaisance et de demandes d'espace.

Prendre contact

National Merit Scholarship Corporation (NMSC)

Les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur parrainent des bourses d'études pour récompenser les étudiants les plus doués et fidéliser leurs employés.

Prendre contact

Collège des sciences de la santé du Nord-Est

Offre aux entreprises des possibilités de parrainage pour soutenir les activités éducatives, cliniques et de recherche du collège.

Prendre contact

Université de l'Arizona

Offre des possibilités de parrainage aux entreprises intéressées par l'embauche d'étudiants, le parrainage de la recherche ou l'octroi de licences sur des technologies.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les universités et les collèges ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur. Il n'y a pas de frais de plateforme, de frais de traitement ou de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux conseils facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les établissements d'enseignement à conserver chaque dollar collecté. Il n'y a vraiment pas de piège !

Les universités et les établissements d'enseignement supérieur peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter les dons des anciens élèves ?

Absolument ! Les universités et les établissements d'enseignement supérieur peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens étudiants, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents sans frais. Chaque dollar donné par vos anciens élèves sert directement à soutenir les programmes et les initiatives de l'université.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les universités et les établissements d'enseignement supérieur peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les universités et les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser un large éventail de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des collectes de fonds de pair à pair pour toucher un public plus large, organisez des événements payants pour mobiliser la communauté ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien durable. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, la plateforme Zeffy vous offre la flexibilité dont vous avez besoin.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur. Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre être "gratuites" tout en facturant des frais de traitement et en imposant des coûts cachés, nous nous assurons que chaque centime va directement à votre mission. Cela signifie plus de ressources pour les bourses, les programmes de recherche et les services aux étudiants - exactement là où il faut.

