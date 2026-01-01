Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Universités et collèges

🎓 Sunset Screenings

Soirées cinéma en plein air sur la pelouse du campus pour les anciens élèves, les étudiants et les familles ; la vente des billets permet de financer des bourses d'études.

🚴 Summer Campus Spin

Les anciens élèves et les étudiants se joignent à une randonnée cycliste parrainée autour du campus ; les participants recueillent des promesses de dons par kilomètre.

🎨 College Canvas Auction

Les étudiants et les anciens élèves font don d'œuvres d'art pour une vente aux enchères en ligne ; les enchérisseurs soutiennent les programmes artistiques tout en collectionnant des pièces uniques.

🍔 Grill & Give BBQ Bash

BBQ communautaire avec entrée payante, jeux et vendeurs locaux ; les bénéfices servent à financer les activités étudiantes.

📱 Défi MyCampusStory

Les anciens étudiants partagent leurs moments préférés sur le campus sur les réseaux sociaux avec un lien de don ; les amis font un don pour chaque histoire partagée.

💡 Innovate & Invest Pitch Night (Nuit de l'innovation et de l'investissement)

Des équipes d'étudiants présentent des idées de start-ups estivales à des donateurs locaux ; les participants votent avec des dons pour soutenir les meilleurs concepts.

