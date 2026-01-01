data-usecase-icon="donation_form"
Lancez votre appel pour la rentrée scolaire
Démarrez la nouvelle année avec une campagne de dons ciblée à l'aide d'un formulaire de don personnalisé. Collectez facilement des fournitures scolaires et financez des programmes pour les élèves sans frais.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Lancer un programme de dons mensuels dans le cadre du Cercle universitaire
Encouragez les parents et les anciens élèves à soutenir régulièrement des bourses ou des programmes d'enrichissement. Les dons mensuels automatisés permettent à votre budget de rester prévisible et de croître.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Accueillir notre collecte de fonds annuelle pour le Lire-a-Thon
Permettez aux élèves d'obtenir des promesses de dons pour chaque livre lu grâce à des pages personnalisées et au partage social. Renforcez l'engagement de la communauté et stimulez simultanément l'alphabétisation.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Vendre des billets pour le gala de printemps
Organisez une soirée mémorable autour d'un dîner et de spectacles tout en vendant des billets en ligne. Suivez les RSVP, les préférences alimentaires et ajoutez les données des donateurs de manière transparente.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="store"
Ouvrir un magasin de vêtements de l'esprit de l'école
Proposez des vêtements, des bouteilles d'eau et des accessoires de marque aux élèves et à leurs familles tout au long de l'année. Les ventes sans frais transforment chaque commande en un soutien sans restriction.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Organiser une vente aux enchères silencieuse pour des ressources pédagogiques
Rassemblez des expériences et des articles offerts par des entreprises locales pour les vendre aux enchères en ligne. Encouragez une compétition amicale et collectez des fonds pour l'achat de nouvelles technologies ou d'équipements de laboratoire.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎒 100 sacs à dos contenant des fournitures scolaires
Chaque élève commence l'année préparé et confiant
📚 250 nouveaux livres de bibliothèque
Susciter la curiosité et l'alphabétisation d'innombrables jeunes esprits
🖥️ 5 ordinateurs portables pour la classe
Veiller à ce que chaque enfant ait accès aux leçons et aux outils numériques
🎨 50 kits artistiques pour des projets créatifs
Permettre aux étudiants d'explorer et de développer de nouveaux talents
🍎 500 déjeuners scolaires sains
Ravitailler les corps et les esprits pour une journée entière d'apprentissage
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'éducation
🎒 Sac à dos Bash
Les donateurs parrainent et assemblent les sacs à dos lors d'une fête communautaire avec de la musique et des collations.
📚 Relais de lecture
Les donateurs s'engagent pour chaque page lue cet été, ce qui permet de stimuler l'alphabétisation, de partager les étapes de lecture en ligne et de débloquer des dons équivalents pour chaque étape franchie.
🏖️ Pop-Up de soutien scolaire sur la plage
Organisez des stands de tutorat sur les plages locales - les bénévoles renforcent les compétences des élèves, tandis que les donateurs financent les sessions et profitent des jeux de plage et des rafraîchissements.
🎥 Nuit de l'apprentissage sous les étoiles
Projetez des films éducatifs inspirants en plein air - vendez des billets, des collations et parrainez la bourse d'études d'un étudiant sous un ciel d'été.
🌱 Construction d'un jardin sur le campus
Invitez des bénévoles à planter des jardins scolaires interactifs, à collecter des fonds par le biais de parrainages et à créer des espaces d'apprentissage pratiques pour les élèves.
🌐 Tournée des écoles virtuelles
Les adeptes participent à des visites virtuelles en direct du campus, les partagent sur les médias sociaux et obtiennent des parrainages par spectateur pour financer de nouvelles ressources pour les salles de classe.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 associations gratuites Education Nonprofits idées de collecte de fonds
Principales subventions pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Jusqu'à 100 000
Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; un nouveau cycle est prévu avec une date limite autour du 15 août 2025.
Rehaussement de crédit pour le programme des écoles à charte
Département de l'éducation des États-Unis
Variable
Permet de renforcer le crédit pour les écoles à charte ; actuellement ouvert aux organisations à but non lucratif.
Formation innovante en réadaptation sur les nouvelles stratégies de conseil, d'engagement et de prestation de services en matière de RV conduisant à un emploi de qualité pour les personnes handicapées dans les carrières du 21e siècle.
Département de l'éducation des États-Unis
$530,000
Finance des programmes innovants de formation à la réadaptation pour les personnes handicapées ; bientôt pour les organisations à but non lucratif.
Fonds M-Pact pour l'éducation (appel d'offres cycle 4 - Communautés rurales)
La Fondation Moody
Variable
Soutient les organisations à but non lucratif du secteur de l'éducation dans les zones rurales du Texas qui se concentrent sur l'apprentissage précoce et la réussite dans l'enseignement supérieur ; les nominations sont ouvertes à partir de juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons à organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation en 2025
Walmart
soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales, d'actions de sensibilisation, de registres et de demandes d'espace dans le cadre de ses programmes Spark Good.
Cible
Soutient les écoles accréditées et les organismes publics par le biais de subventions, de dons dans le cadre du programme Target Circle et de GiftCard.
DonorsChoose
Il s'agit d'une plateforme permettant aux particuliers et aux entreprises de financer des projets scolaires et de soutenir les enseignants et les élèves.
Fidelity Charitable
Propose un compte de dons d'entreprise permettant aux entreprises de soutenir diverses œuvres caritatives, notamment dans le domaine de l'éducation, par l'intermédiaire d'un fonds à vocation arrêtée par le donateur.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour l'éducation ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations éducatives ! Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous finançons nos opérations grâce aux pourboires des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider des organisations comme la vôtre. Il n'y a pas de piège !
L'éducation peut-elle utiliser Zeffy pour collecter des types de dons spécifiques ?
Absolument ! Les établissements d'enseignement peuvent collecter différents types de dons, tels que les dons des anciens élèves, les cotisations des membres ou la vente de billets pour des événements, le tout sans frais. Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien de votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds l'éducation peut-elle mener avec Zeffy ?
Les organisations éducatives peuvent mener une large gamme de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements à billets et des initiatives de dons récurrents. Notre plateforme prend en charge tous ces efforts sans prélever un centime sur vos fonds.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour l'éducation ?
Zeffy est le meilleur choix pour les établissements d'enseignement car c'est la seule plateforme véritablement 100% gratuite. Alors que d'autres plateformes peuvent déduire des frais, Zeffy garantit que chaque don atteint vos salles de classe, vos programmes et vos étudiants sans aucune déduction.