Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'éducation

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'éducation

🎒 Sac à dos Bash

Les donateurs parrainent et assemblent les sacs à dos lors d'une fête communautaire avec de la musique et des collations.

📚 Relais de lecture

Les donateurs s'engagent pour chaque page lue cet été, ce qui permet de stimuler l'alphabétisation, de partager les étapes de lecture en ligne et de débloquer des dons équivalents pour chaque étape franchie.

🏖️ Pop-Up de soutien scolaire sur la plage

Organisez des stands de tutorat sur les plages locales - les bénévoles renforcent les compétences des élèves, tandis que les donateurs financent les sessions et profitent des jeux de plage et des rafraîchissements.

🎥 Nuit de l'apprentissage sous les étoiles

Projetez des films éducatifs inspirants en plein air - vendez des billets, des collations et parrainez la bourse d'études d'un étudiant sous un ciel d'été.

🌱 Construction d'un jardin sur le campus

Invitez des bénévoles à planter des jardins scolaires interactifs, à collecter des fonds par le biais de parrainages et à créer des espaces d'apprentissage pratiques pour les élèves.

🌐 Tournée des écoles virtuelles

Les adeptes participent à des visites virtuelles en direct du campus, les partagent sur les médias sociaux et obtiennent des parrainages par spectateur pour financer de nouvelles ressources pour les salles de classe.

