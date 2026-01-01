data-usecase-icon="donation_form"
Campagne de retour à l'école "Tech for Tomorrow
Créez un formulaire de don personnalisé pour financer des ordinateurs portables, des tablettes et des fournitures scolaires avant la rentrée. Une page dédiée permet aux donateurs de faire des dons et de suivre les progrès réalisés.
Programme mensuel "Adoptez une salle de classe
Les dons récurrents permettent aux membres de la communauté de parrainer une classe chaque mois, en couvrant le matériel, les sorties scolaires et les ressources des enseignants. Des dons réguliers assurent un financement prévisible tout au long de l'année.
Collecte de fonds par les pairs pour la réussite des étudiants
Permettez aux familles, aux anciens élèves et au personnel de lancer des pages personnelles de collecte de fonds mettant en valeur les histoires et les objectifs des élèves. Les campagnes peer-to-peer débloquent de nouveaux réseaux de donateurs et augmentent les recettes globales.
Showcase de l'apprentissage Événement à billets
Vendez des billets pour vos expositions annuelles d'étudiants ou vos soirées de représentation afin de célébrer les réalisations et de collecter des fonds pour l'amélioration des programmes. Les outils de billetterie de Zeffy gèrent les RSVP, les places et les paiements de manière transparente.
Boutique en ligne Esprit d'école
Ouvrez une boutique en ligne vendant des vêtements de marque, des livres ou des reproductions d'œuvres d'art réalisées par des étudiants, offrant ainsi aux sympathisants un moyen d'acheter et de donner tout au long de l'année. Gérez les stocks et les paiements sans frais de plateforme.
Vente aux enchères silencieuse d'œuvres d'art des étudiants
Organisez une vente aux enchères silencieuse avec des œuvres d'art d'élèves et des articles donnés lors de votre prochain gala ou de votre prochaine collecte de fonds en ligne. Les enchères compétitives stimulent l'engagement et maximisent les recettes pour les programmes éducatifs.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
💻 10 ordinateurs portables pour l'apprentissage numérique
Réduire la fracture numérique pour que chaque élève puisse participer aux cours en ligne
🎨 5 ateliers d'art-thérapie
Favoriser la créativité et le bien-être émotionnel des élèves confrontés à des difficultés
🤖 2 kits de robotique pour l'exploration STEM
Susciter la curiosité et développer les compétences pour les futures carrières technologiques
🚌 3 sorties éducatives sur le terrain
Exposer les apprenants à des expériences du monde réel et élargir leurs horizons
📚 250 nouveaux livres de bibliothèque
Susciter l'amour de la lecture et améliorer les capacités de lecture et d'écriture
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Centres d'apprentissage alternatifs
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Centres d'apprentissage alternatifs
📚 Relais "Lire et élever" (Read & Raise Relay)
Les participants recueillent des sponsors pour chaque livre lu pendant l'été, stimulant ainsi l'alphabétisation et collectant des fonds par le biais d'une compétition amicale entre pairs pour les centres d'apprentissage alternatifs.
🎨 Chalk & Charity Art Walk
Les donateurs parrainent les œuvres d'art réalisées à la craie par les étudiants sur les trottoirs du campus, ce qui permet de transformer la créativité en dons tout en mettant en valeur le talent des étudiants.
🌱 Journée du jardinage "Grow & Give
Les amis s'inscrivent pour planter des légumes ou des fleurs dans le jardin du centre d'apprentissage, chaque parcelle étant parrainée afin de collecter des fonds et de favoriser l'apprentissage pratique.
🎬 Apprendre sous les étoiles
Organiser des soirées cinéma en plein air avec des films éducatifs ou des histoires d'élèves ; vendre des billets et des collations pour soutenir la croissance du programme.
📹 Spotlight Story Series
Partagez les vidéos hebdomadaires sur la réussite des étudiants sur les médias sociaux ; les donateurs débloquent de nouveaux épisodes et soutiennent directement les parcours d'apprentissage individuels.
🎉 Foire aux compétences d'été
Organisez une foire locale où les étudiants font des démonstrations d'artisanat, de codage ou de métiers ; les participants paient un petit prix et font des offres pour les ateliers afin de financer les programmes.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 centres d'apprentissage alternatifs gratuits Centres d'apprentissage alternatifs idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Centres d'apprentissage alternatifs en 2025
Programme d'éducation et de sécurité après l'école
Département de l'éducation de Californie
Variable
Fournit des fonds aux écoles et aux districts de Californie pour fournir des alternatives sûres et enrichissantes sur le plan éducatif pour les enfants et les jeunes pendant les heures non scolaires. L'appel d'offres pour l'année fiscale 2025-26 est disponible.
Programme des centres d'apprentissage communautaires du 21e siècle
Département de l'éducation de Californie
Variable
Il offre aux communautés la possibilité de mettre en place ou de développer des activités axées sur l'amélioration des résultats scolaires, les services d'enrichissement et l'alphabétisation des familles. Le département de l'éducation de Californie (CDE) prévoit d'accorder régulièrement des subventions pour le programme California 21st CCLC.
Subventions de la Fondation NEA
Fondation NEA
Jusqu'à 5 000
Soutient les projets innovants qui améliorent l'apprentissage des élèves.
Subvention globale pour le soutien et l'enrichissement des élèves - Titre I
Département de l'éducation de Californie
Variable
Financement des programmes d'éducation alternative des bureaux d'éducation des comtés afin de fournir un soutien supplémentaire aux étudiants et des possibilités d'enrichissement.
Principales entreprises qui font des dons à Centres d'apprentissage alternatifs en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Cible
Soutien à l'éducation et à la jeunesse par le biais de subventions et de programmes communautaires
Amazon
Soutien à l'éducation et à la jeunesse par le biais de diverses initiatives ayant un impact sur la communauté
Microsoft
Soutien à l'éducation et au développement des compétences numériques des jeunes
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les centres d'apprentissage alternatifs ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les centres d'apprentissage alternatifs ! Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement, ni de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission de permettre aux organisations à but non lucratif comme la vôtre de conserver chaque dollar de votre financement.
Les centres d'apprentissage alternatifs peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les centres d'apprentissage alternatifs peuvent utiliser Zeffy pour collecter des contributions telles que des dons pour des projets spéciaux, des ventes de billets pour des événements éducatifs, et mettre en place des dons récurrents. Tout cela peut se faire sans frais, ce qui garantit que chaque dollar soutient directement votre mission éducative.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les centres d'apprentissage alternatifs peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les centres d'apprentissage alternatifs peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Cela comprend la mise en place de collectes de fonds entre pairs, la vente de billets pour des événements communautaires et la mise en place de programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos besoins, Zeffy a une solution gratuite pour y répondre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les centres d'apprentissage alternatifs ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les centres d'apprentissage alternatifs. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy garantit que chaque dollar collecté est directement affecté à votre mission. Cela renforce la confiance des donateurs et maximise votre impact.