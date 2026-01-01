Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Centres d'apprentissage alternatifs

📚 Relais "Lire et élever" (Read & Raise Relay)

Les participants recueillent des sponsors pour chaque livre lu pendant l'été, stimulant ainsi l'alphabétisation et collectant des fonds par le biais d'une compétition amicale entre pairs pour les centres d'apprentissage alternatifs.

🎨 Chalk & Charity Art Walk

Les donateurs parrainent les œuvres d'art réalisées à la craie par les étudiants sur les trottoirs du campus, ce qui permet de transformer la créativité en dons tout en mettant en valeur le talent des étudiants.

🌱 Journée du jardinage "Grow & Give

Les amis s'inscrivent pour planter des légumes ou des fleurs dans le jardin du centre d'apprentissage, chaque parcelle étant parrainée afin de collecter des fonds et de favoriser l'apprentissage pratique.

🎬 Apprendre sous les étoiles

Organiser des soirées cinéma en plein air avec des films éducatifs ou des histoires d'élèves ; vendre des billets et des collations pour soutenir la croissance du programme.

📹 Spotlight Story Series

Partagez les vidéos hebdomadaires sur la réussite des étudiants sur les médias sociaux ; les donateurs débloquent de nouveaux épisodes et soutiennent directement les parcours d'apprentissage individuels.

🎉 Foire aux compétences d'été

Organisez une foire locale où les étudiants font des démonstrations d'artisanat, de codage ou de métiers ; les participants paient un petit prix et font des offres pour les ateliers afin de financer les programmes.

