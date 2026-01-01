Collecte de fonds sans frais pour les organisations de développement de la jeunesse

data-usecase-icon="donation_form"
Lancement de la campagne de bourses d'études pour les camps d'été
Utilisez un formulaire de don personnalisé et gratuit pour financer des bourses d'études pour des camps d'été destinés aux jeunes, ce qui permet aux donateurs de couvrir facilement les frais de camp pour chaque enfant.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Programme de parrainage mensuel pour le jumelage de mentors
Encourager les membres de la communauté à faire de petits dons mensuels pour parrainer des mentorats individuels, créant ainsi un soutien stable pour les programmes de développement de la jeunesse en cours.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Lancer un défi de collecte de fonds par les pairs dirigé par les jeunes
Permettre aux jeunes participants de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de rivaliser pour collecter des fonds pour les ateliers de leadership, en utilisant les réseaux de pairs pour une portée maximale.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Vendre des billets pour le spectacle annuel de talents
Vendez des billets pour votre spectacle annuel de jeunes talents, gérez les présences et les places sans effort, et assurez-vous que 100 % des revenus des billets soutiennent vos programmes.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Organiser une vente aux enchères silencieuse de bienfaisance lors du dîner de bienfaisance
Pendant votre gala, recueillez des offres sur les articles donnés par voie numérique afin de susciter une compétition amicale et de maximiser les fonds collectés à chaque fois.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
data-usecase-icon="store"
Ouvrir la boutique de vêtements spirituels pour les jeunes
Proposez des t-shirts, des sweats à capuche et des accessoires de marque en ligne pour collecter des fonds tout en renforçant l'esprit d'école et la fierté de la communauté - 100 % sans frais.
data-usecase-cta="store"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎒 50 sacs à dos remplis de fournitures
Veiller à ce que chaque élève dispose des éléments essentiels pour apprendre en toute confiance
💻 10 ordinateurs portables pour les laboratoires de compétences numériques
Fournir aux jeunes les outils nécessaires pour explorer le codage et la créativité
⚽️ Nouveaux équipements sportifs pour 100 enfants
Promouvoir le travail d'équipe, la forme physique et des modes de vie sains après l'école
🎨 5 ateliers d'art-thérapie pour les adolescents
Fournir un exutoire sûr pour l'expression de soi et la croissance émotionnelle
🤝 20 jumelages de mentorat individuel
Favoriser des relations de soutien qui inspirent le développement personnel
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations de développement de la jeunesse
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de développement de la jeunesse
🏖️ Tournoi de volley-ball de plage
Les équipes paient des droits d'entrée pour participer à un tournoi de volley-ball de plage, ce qui leur permet de renforcer leur esprit d'équipe tout en collectant des fonds grâce à la vente de billets et à la mise en place de concessions sur place.
🍦 Ice Cream Social
Organisez une fête communautaire autour de la crème glacée avec un bar à garnitures et une vente de pâtisseries. Les familles dégustent des friandises estivales tout en collectant des fonds par le biais de ventes et de pots de donation facultatifs.
📹 #YouthSkillChallenge
Lancer une campagne sur les médias sociaux où les jeunes partagent des vidéos de compétences avec #YouthSkillChallenge, encourageant les dons entre pairs et un large soutien de la communauté.
🎨 Collecte de fonds pour le marathon mural
Organiser une journée de peinture murale communautaire. Les donateurs parrainent des sections tandis que les jeunes artistes mettent en valeur leur talent et stimulent la fierté de la communauté.
🎶 Série de concerts au coucher du soleil
Organiser des concerts hebdomadaires dans les parcs avec des groupes de jeunes de la région. La vente de billets, de produits dérivés et de snacks permet de générer des fonds et de célébrer les jeunes talents.
🎭 Vitrine virtuelle des talents
Diffusion en direct d'un spectacle de talents mettant en valeur les performances des jeunes. Les téléspectateurs font un don pour voter, les fonds soutenant les programmes et les artistes gagnant en visibilité.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 organisations gratuites Organisations de développement de la jeunesse idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Organisations de développement de la jeunesse en 2025
Programme d'accès communautaire pour les jeunes
État de Californie
Non spécifié
Les prix devraient être attribués à l'automne 2025 pour soutenir les initiatives de développement de la jeunesse.
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Non spécifié
Le cycle 2023 a été clôturé le 8 novembre 2023. Aucune information sur les cycles futurs n'est disponible.
Subventions pour le développement de la communauté et de la jeunesse positive
dhs.state.il.us
Non spécifié
Il mentionne un avis de recherche spécifique (25-444-80-2807), mais l'extrait n'indique pas de délai ni de montant.
Subvention California Opportunity Youth Apprenticeship (COYA)
dir.ca.gov
Non spécifié
Les candidatures pour le deuxième cycle ont été clôturées en avril 2025, et il n'y a pas d'indication claire quant à la date d'ouverture des nouvelles candidatures.
Principales entreprises qui font des dons à Organisations de développement de la jeunesse en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
YSA (Youth Service America)
Les sponsors sont The Hershey Company, Sodexo Stop Hunger Foundation et AmeriCorps ; les sponsors en nature sont Deloitte, Netsuite, Salesforce.org et Arent Fox.
Bayer
Investit dans des programmes pour la jeunesse tels que FFA et 4-H, en fournissant aux jeunes des connaissances et des outils.
YMCA de Greensboro
Les possibilités de parrainage comprennent les courses sur route, les courses familiales, les sports pour les jeunes, les événements spéciaux, les programmes et autres.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de développement de la jeunesse ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations de développement de la jeunesse ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs de généreux donateurs qui veulent soutenir notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout ce qu'il y a à savoir - pas de piège !
Les organisations de développement de la jeunesse peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dîmes, des dons d'anciens élèves ou des donations ?
Absolument ! Les organisations de développement de la jeunesse peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dîmes, des dons d'anciens élèves, des dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar que vous recevez soutient directement votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de développement de la jeunesse peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les organisations de développement de la jeunesse peuvent mener toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez lancer des collectes de fonds de pair à pair, vendre des billets pour vos événements ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy vous fournit les outils dont vous avez besoin.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de développement de la jeunesse ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations de développement de la jeunesse. Alors que d'autres plateformes prétendent être gratuites mais facturent des frais de traitement ou cachent des coûts, nous nous assurons que chaque centime de vos dons soutient votre mission. Cela signifie que plus d'argent va directement aux programmes et activités de votre communauté, comme il se doit.