Collecte de fonds sans frais pour les organisations de développement de la jeunesse

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de développement de la jeunesse

🏖️ Tournoi de volley-ball de plage

Les équipes paient des droits d'entrée pour participer à un tournoi de volley-ball de plage, ce qui leur permet de renforcer leur esprit d'équipe tout en collectant des fonds grâce à la vente de billets et à la mise en place de concessions sur place.

🍦 Ice Cream Social

Organisez une fête communautaire autour de la crème glacée avec un bar à garnitures et une vente de pâtisseries. Les familles dégustent des friandises estivales tout en collectant des fonds par le biais de ventes et de pots de donation facultatifs.

📹 #YouthSkillChallenge

Lancer une campagne sur les médias sociaux où les jeunes partagent des vidéos de compétences avec #YouthSkillChallenge, encourageant les dons entre pairs et un large soutien de la communauté.

🎨 Collecte de fonds pour le marathon mural

Organiser une journée de peinture murale communautaire. Les donateurs parrainent des sections tandis que les jeunes artistes mettent en valeur leur talent et stimulent la fierté de la communauté.

🎶 Série de concerts au coucher du soleil

Organiser des concerts hebdomadaires dans les parcs avec des groupes de jeunes de la région. La vente de billets, de produits dérivés et de snacks permet de générer des fonds et de célébrer les jeunes talents.

🎭 Vitrine virtuelle des talents

Diffusion en direct d'un spectacle de talents mettant en valeur les performances des jeunes. Les téléspectateurs font un don pour voter, les fonds soutenant les programmes et les artistes gagnant en visibilité.

