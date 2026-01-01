Collecte de fonds à frais zéro pour les écoles privées

📚 Relais lecture d'été

Les élèves gagnent des promesses de dons pour chaque livre lu cet été, ce qui stimule l'alphabétisation et la fierté de l'école, tandis que les supporters les encouragent.

‍

🎶 Sérénade estivale virtuelle

Des spectacles d'étudiants sont diffusés en direct chaque semaine ; des concerts virtuels payants permettent aux anciens élèves et aux familles de se rencontrer et de collecter des fonds à l'échelle mondiale.

‍

📸 Campus Photo Quest

Les supporters soumettent en ligne des photos de campus d'été ; les votes du public déterminent les gagnants. Les frais de participation servent à financer des programmes scolaires et des activités communautaires.

‍

🌭 Rassemblement pour le gril d'été

Invitez les familles à un barbecue d'été avec des jeux, des camions de nourriture et des prix de tombola - idéal pour créer des liens au sein de la communauté et obtenir des dons.

‍

🎨 Carnaval d'art à la craie

Transformer les trottoirs des écoles en chefs-d'œuvre à la craie. Les participants achètent des paquets de craie et font un don pour revendiquer un espace de trottoir pour l'art.

‍

🏐 Alumni Beach Volleyball

Anciens élèves et étudiants s'affrontent lors d'un tournoi de beach-volley. La vente de billets, le parrainage d'équipes et les concessions permettent d'augmenter les fonds de l'école.

‍