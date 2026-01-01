Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre école privée - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les écoles privées, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Private Schools

Collecte de fonds à frais zéro pour les écoles privées

Comment Zeffy aide les écoles privées à collecter des fonds

Les écoles privées utilisent Zeffy pour tout financer, de la course des Falcons à la vente aux enchères silencieuse du centre des arts, sans perdre un centime sur les frais de scolarité. Voici comment :

Lancer une campagne de financement annuelle

Mobilisez les parents, les anciens élèves et les donateurs grâce à un formulaire de don en ligne personnalisable pour le fonds annuel de votre école. Obtenez des ressources pour l'amélioration des programmes d'études et des campus sans frais.

Créer une société de bourses d'études

Invitez les familles et les sympathisants à rejoindre un cercle de donateurs récurrents pour soutenir les bourses d'études tout au long de l'année. Les dons mensuels automatisés garantissent un financement prévisible des programmes d'aide financière.

Course à pied des Falcons

Permettez aux élèves et aux familles de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour une course à pied communautaire. Le partage entre pairs maximise la portée et stimule la participation aux initiatives de bien-être de votre école.

Accueillir le gala de la réunion des anciens

Vendez des billets pour votre gala ou dîner annuel des anciens élèves afin de célébrer des événements marquants et de collecter des fonds pour des projets d'investissement. La vente de billets et la gestion des participants facilitent la planification.

Ouvrir le magasin de vêtements spirituels

Proposez des vêtements et des accessoires à l'effigie de votre école dans une boutique en ligne. Les commandes des supporters permettent de collecter des fonds et de promouvoir la fierté, le tout sans frais de plateforme.

Mise en place d'une vente aux enchères silencieuse pour le centre des arts

Faites des offres sur des œuvres d'art, des expériences et des paniers à thème lors d'une vente aux enchères silencieuse pour financer votre nouveau centre artistique. Gérez les enchères en ligne ou en personne grâce à un système de paiement facile.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre école privée.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎓 5 bourses d'études fondées sur les besoins

Pour que chaque enfant ait la possibilité de s'épanouir, quel que soit son milieu d'origine

💻 10 ordinateurs portables remis à neuf pour les étudiants

Ainsi, aucun apprenant n'est laissé pour compte dans la salle de classe numérique d'aujourd'hui

🔬 Kits de laboratoire STEM pour 25 élèves

Les expériences pratiques stimulent la curiosité et l'esprit critique

🎨 Une année de fournitures artistiques pour 3 niveaux scolaires

Les jeunes artistes peuvent ainsi explorer et exprimer leur créativité au quotidien

🚌 Excursion d'une journée dans un musée pour 50 élèves

Les apprenants acquièrent ainsi des expériences éducatives inoubliables dans le monde réel.

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les écoles privées

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour écoles privées

📚 Relais lecture d'été

Les élèves gagnent des promesses de dons pour chaque livre lu cet été, ce qui stimule l'alphabétisation et la fierté de l'école, tandis que les supporters les encouragent.

🎶 Sérénade estivale virtuelle

Des spectacles d'étudiants sont diffusés en direct chaque semaine ; des concerts virtuels payants permettent aux anciens élèves et aux familles de se rencontrer et de collecter des fonds à l'échelle mondiale.

📸 Campus Photo Quest

Les supporters soumettent en ligne des photos de campus d'été ; les votes du public déterminent les gagnants. Les frais de participation servent à financer des programmes scolaires et des activités communautaires.

🌭 Rassemblement pour le gril d'été

Invitez les familles à un barbecue d'été avec des jeux, des camions de nourriture et des prix de tombola - idéal pour créer des liens au sein de la communauté et obtenir des dons.

🎨 Carnaval d'art à la craie

Transformer les trottoirs des écoles en chefs-d'œuvre à la craie. Les participants achètent des paquets de craie et font un don pour revendiquer un espace de trottoir pour l'art.

🏐 Alumni Beach Volleyball

Anciens élèves et étudiants s'affrontent lors d'un tournoi de beach-volley. La vente de billets, le parrainage d'équipes et les concessions permettent d'augmenter les fonds de l'école.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 écoles privées gratuites Écoles privées idées de collecte de fonds

Parcourir tous les école privée idées de collecte de fonds

Principales subventions pour écoles privées en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre école privée. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Jusqu'à 100 000

Soutient des projets d'éducation à l'environnement.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions de la North Carolina Community Foundation

Fondation communautaire de Caroline du Nord

Variable

Elle soutient un large éventail d'objectifs pour répondre aux besoins locaux, notamment les services sociaux, l'éducation, le développement de la jeunesse, la santé, l'alimentation et la nutrition, les arts et bien d'autres encore.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Possibilités de financement

Département de l'éducation de l'Iowa

Variable

Possibilités de subventions pour les écoles de l'Iowa.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Possibilités de subventions DCEO

Département du commerce et des opportunités économiques de l'Illinois

Variable

Opportunités de subventions pour les organisations de l'Illinois.

Postuler

En savoir plus école privée subventions

Principales entreprises qui font des dons aux écoles privées en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre école privée ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Office Depot

Propose des programmes tels que Start Proud et Give Back to Schools pour aider les élèves et les salles de classe en leur fournissant des fournitures.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Whole Foods Market

Par l'intermédiaire de la Whole Kids Foundation, elle finance des subventions pour les jardins scolaires et les programmes d'alimentation saine.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Verizon

La Verizon Foundation abonde les dons des employés et offre des bourses d'éducation axées sur les compétences numériques pour les étudiants et les enseignants.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les écoles privées ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les écoles privées ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et aucun coût caché. Notre modèle est soutenu par les pourboires facultatifs des donateurs qui apprécient notre mission de soutenir les écoles en s'assurant que chaque dollar leur revient directement. Il n'y a pas de piège !

Les écoles privées peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les dons des anciens élèves ?

Absolument ! Les écoles privées peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dons des anciens élèves, vendre des billets pour des événements et même mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Cela signifie que chaque centime donné par vos anciens élèves est directement affecté à l'amélioration de l'expérience éducative.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les écoles privées peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les écoles privées peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse de lancer des collectes de fonds de pair à pair avec les parents et les élèves, d'organiser des événements payants comme des pièces de théâtre ou des galas, ou de mettre en place des dons mensuels récurrents pour un soutien continu, Zeffy couvre tous les besoins de votre école.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les écoles privées ?

Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les écoles privées car c'est la seule option réellement 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement, Zeffy garantit que tout l'argent collecté est utilisé pour les programmes et les élèves de votre école. Cela permet d'allouer plus de ressources aux salles de classe et de conserver la confiance de vos donateurs grâce à une transparence totale.

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
