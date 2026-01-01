Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre association - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les sororités, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Sororities

Collecte de fonds sans frais pour les sororités

Comment Zeffy aide les sororités à collecter des fonds

Les sororités utilisent Zeffy pour tout financer, du fonds de bourses d'études pour les sœurs à la boutique d'équipement pour les sororités, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancer le Fonds de bourses d'études pour les sœurs

Activez un formulaire de don gratuit pour collecter des fonds auprès des anciens élèves et des parents en vue de l'attribution de bourses annuelles, en facilitant le suivi et la reconnaissance des donateurs.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Créer un cercle de donateurs pour l'entretien de la maison

Encouragez les sœurs et les anciennes élèves à verser des contributions mensuelles, afin de garantir un financement régulier pour l'entretien et les améliorations, avec un minimum de travail administratif.

data-usecase-icon="event"

Vendre des billets pour le gala de rentrée

Organiser une célébration à la cravate noire pour mettre en valeur les réalisations de la section, en vendant les billets en ligne tout en gérant les RSVP et les places de manière transparente.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Organiser une marche sur le campus

Permettez à chaque sœur de créer une page personnelle de collecte de fonds et de rallier des amis pour parrainer des tours, afin de stimuler l'engagement et le soutien philanthropique sur l'ensemble du campus.

data-usecase-icon="store"

Ouvrir un magasin Greek Gear Spirit

Proposer des vêtements et des accessoires en ligne à l'effigie de la section sans frais de plateforme, en automatisant les commandes et les paiements afin de maximiser les recettes.

data-usecase-icon="raffle"

Organiser une tombola philanthropique

Suscitez l'enthousiasme et récoltez des fonds pour votre organisation philanthropique nationale en vendant des billets de tombola numériques pour des lots, avec billetterie automatisée et tirage au sort des gagnants.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre association.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎓 5 bourses pour des conférences sur le leadership

Pour que chaque sœur puisse acquérir des compétences et de la confiance en soi sans obstacles financiers

💡 Matériel de recrutement personnalisé pour 200 prospects

Mettre en valeur les valeurs de votre section grâce à des brochures et à un matériel de qualité.

🤝 Un salon du service communautaire sur le campus

Financement des fournitures, des collations et de la logistique des bénévoles pour servir des centaines de personnes.

🌱 100 paquets de soins de bien-être mental

Fournir des articles et des ressources d'auto-soins pour soutenir le bien-être des sœurs

🎉 Une retraite pour resserrer les liens entre les chapitres

Prise en charge du lieu, des repas et des activités pour renforcer les liens entre les sœurs.

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sororités

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sororités

🍧 Stand de smoothie d'été

Servez des smoothies rafraîchissants lors de foires universitaires ou de festivals locaux ; les recettes servent à financer des bourses d'études et des programmes de fraternité.

🏖️ Nettoyage de la plage et vente de gâteaux

Combinez la protection de l'environnement et la collecte de fonds : organisez un nettoyage de plage suivi d'une vente de pâtisseries pour soutenir des projets philanthropiques.

📸 Insta Sister Spotlight

Une série Instagram de 30 jours présentant des histoires de sœurs ; les adeptes font un don de 5 $ pour débloquer les projecteurs quotidiens, stimulant la communauté et les fonds.

🎨 Tie-Dye & Tea Party

Organisez un atelier de teinture en plein air avec des stands de thé glacé ; la vente des billets permet de financer les bourses d'études des sororités et les subventions de la communauté.

🎧 Marathon de karaoké virtuel

Diffusez en direct un marathon de karaoké au cours duquel les donateurs s'engagent pour chaque chanson ; les téléspectateurs votent avec les dons, ce qui crée un engagement amusant et permet de récolter des fonds.

🚴‍♀️ Sisterhood Bike Relay

Organisez un relais à vélo pittoresque où les cyclistes collectent des promesses de parrainage par kilomètre pour soutenir les programmes de votre association.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 associations gratuites Sororités idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sororité idées de collecte de fonds

Principales subventions pour sororités en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre association. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Programme d'aide à l'autonomisation des communautés (Community Empowerment Grantmaking Program)

Fondation Delta pour la recherche et l'éducation (DREF)

Non spécifié

Attribue des subventions aux chapitres de Delta Sigma Theta Sorority, Inc. pour des initiatives d'autonomisation de la communauté. Les demandes seront disponibles en novembre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subvention "Ne m'oubliez pas" (Forget Me Not Grant)

Fondation Alpha Phi

De 500 à 2 500

Il s'agit d'une aide financière temporaire, à court terme, en cas de circonstances imprévues. Les demandes pour l'année universitaire 2026-2027 seront ouvertes à partir du 1er novembre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions de recherche

Fondation pour l'excellence fraternelle

De 750 à 1 500 dollars

Offre des bourses de recherche individuelles allant généralement de 750 à 1 500 dollars, attribuées en fonction du budget et de l'intérêt du projet.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programmes de bourses et de subventions

Alpha Omicron Pi

Non spécifié

Offre des programmes de bourses et de subventions, les candidatures pour l'année académique 2026-2027 s'ouvrant le 1er novembre 2025.

Postuler

En savoir plus sororité subventions

Principales entreprises qui font des dons à sororités en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre association ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Le programme Spark Good soutient les subventions locales, les rassemblements, les registres et les demandes d'espace pour les organisations à but non lucratif.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Conférence panhellénique nationale (CPN)

Facilite les partenariats entre les entreprises et ses 26 sororités membres par le biais de son programme de partenariat.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les sororités ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les sororités ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous maintenons la gratuité grâce au soutien de généreux donateurs, ce qui permet aux sororités de consacrer chaque dollar collecté à leur mission en toute sérénité.

Les sororités peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens élèves ?

Absolument, les sororités peuvent facilement utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens élèves, gérer la vente de billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque contribution va directement à votre cause.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les sororités peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les sororités peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, l'organisation d'événements à billets et la création de programmes de dons récurrents. Qu'il s'agisse d'un gala ou de dons mensuels, Zeffy soutient vos efforts sans frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les sororités ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les sororités. Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre avoir des frais réduits, Zeffy supprime tous les frais, ce qui garantit que plus de fonds sont disponibles pour les initiatives et les bourses d'études de votre sororité.

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
