Collecte de fonds sans frais pour les sororités

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre association.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎓 5 bourses pour des conférences sur le leadership

Pour que chaque sœur puisse acquérir des compétences et de la confiance en soi sans obstacles financiers

‍

💡 Matériel de recrutement personnalisé pour 200 prospects

Mettre en valeur les valeurs de votre section grâce à des brochures et à un matériel de qualité.

‍

🤝 Un salon du service communautaire sur le campus

Financement des fournitures, des collations et de la logistique des bénévoles pour servir des centaines de personnes.

‍

🌱 100 paquets de soins de bien-être mental

Fournir des articles et des ressources d'auto-soins pour soutenir le bien-être des sœurs

‍

🎉 Une retraite pour resserrer les liens entre les chapitres

Prise en charge du lieu, des repas et des activités pour renforcer les liens entre les sœurs.