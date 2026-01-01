Collecte de fonds sans frais pour les fraternités

🌳 Relais de nettoyage du campus

Organisez des équipes de relais pour ramasser les déchets sur le campus ; les donateurs s'engagent pour chaque sac collecté, ce qui renforce la fierté de la communauté et l'impact des fraternités sur l'environnement.

‍

🏖️ Concours de châteaux de sable

Organisez un concours de châteaux de sable sur la plage où les équipes s'inscrivent moyennant des frais d'inscription et où les donateurs sponsorisent les structures, mêlant ainsi plaisir communautaire et objectifs de financement tout au long de l'été.

‍

🎮 Marathon de jeux de la fraternité

Organisez un week-end de tournois de jeux en ligne ; les amis font des dons pour participer à des matchs ou débloquer des défis en direct, ce qui permet d'inciter les supporters à collecter des fonds par voie numérique.

‍

🍔 Grill & Groove Cookout

Organisez une fête estivale avec barbecue, musique live et jeux de pelouse ; vendez des billets et obtenez des sponsors locaux pour augmenter les fonds et les liens avec la communauté.

‍

📸 Frat Photo Quest

Lancez un défi photo estival quotidien ; les participants paient un petit droit de participation, partagent sur les réseaux sociaux avec votre hashtag, ce qui génère des dons et un buzz numérique.

‍

🎬 Soirée cinéma dans l'arrière-cour

Projection de films en plein air sur la pelouse du campus ; vente de billets, de concessions et de spots publicitaires entre les films afin de collecter des fonds tout en renforçant la camaraderie au sein de la fraternité.

‍