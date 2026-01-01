Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre fraternité - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les Fraternités, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Fraternities

Collecte de fonds sans frais pour les fraternités

Comment Zeffy aide les fraternités à collecter des fonds

Les fraternités utilisent Zeffy pour tout financer, du cercle de don des anciens à la soirée de tombola caritative, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancer un cercle de don des anciens élèves

Invitez les anciens élèves à faire des dons mensuels pour financer les bourses d'études, l'entretien des locaux et la croissance des sections, de manière automatisée et sans frais.

Lancement d'une campagne de bourses d'études de la confrérie

Créez une page de dons dédiée au financement des bourses d'études des membres et des programmes académiques, afin de permettre aux donateurs de soutenir facilement les objectifs éducatifs.

Susciter l'adhésion grâce à une campagne de pairs pendant la semaine des rushs

Permettre aux nouveaux membres et aux membres actuels de collecter des fonds en partageant des pages personnalisées, ce qui permet d'élargir la portée de l'action pendant la saison de recrutement.

Vendre des billets pour le gala de printemps

Gérez les RSVP, collectez les paiements et suivez les présences de manière transparente pour votre grand événement formel et maximisez les revenus de la collecte de fonds.

Ouvrir une boutique en ligne de matériel grec

Proposer des vêtements de marque et des articles de section en ligne, en offrant aux membres et aux anciens élèves un moyen facile de montrer leur esprit d'entreprise - sans frais à 100 %.

Organiser une soirée de tirage au sort pour une œuvre de bienfaisance

Vendez des billets de tombola pour des articles très demandés comme des billets de match ou des paniers-cadeaux afin de stimuler l'engagement et de collecter des fonds pour votre événement philanthropique.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre fraternité.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎓 5 bourses de cotisation

Ainsi, les recrues talentueuses s'inscrivent sans tenir compte de leurs besoins financiers

500 pizzas pour les événements de cohésion sociale

Réunir des frères autour de tranches et d'histoires

🎤 Conférencier professionnel pour un atelier sur le leadership

Inspirer les membres avec des idées et des conseils du monde réel

🏀 Frais de championnat intra-muros pour une saison complète

Encourager le travail d'équipe, la compétition saine et la remise en forme

🎉 Location d'un DJ et d'un système de sonorisation pour votre prochain événement social

Faire en sorte que votre événement soit mémorable et dynamique

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Fraternités

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
1.99% + $0.49
$48,560
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Fraternités

🌳 Relais de nettoyage du campus

Organisez des équipes de relais pour ramasser les déchets sur le campus ; les donateurs s'engagent pour chaque sac collecté, ce qui renforce la fierté de la communauté et l'impact des fraternités sur l'environnement.

🏖️ Concours de châteaux de sable

Organisez un concours de châteaux de sable sur la plage où les équipes s'inscrivent moyennant des frais d'inscription et où les donateurs sponsorisent les structures, mêlant ainsi plaisir communautaire et objectifs de financement tout au long de l'été.

🎮 Marathon de jeux de la fraternité

Organisez un week-end de tournois de jeux en ligne ; les amis font des dons pour participer à des matchs ou débloquer des défis en direct, ce qui permet d'inciter les supporters à collecter des fonds par voie numérique.

🍔 Grill & Groove Cookout

Organisez une fête estivale avec barbecue, musique live et jeux de pelouse ; vendez des billets et obtenez des sponsors locaux pour augmenter les fonds et les liens avec la communauté.

📸 Frat Photo Quest

Lancez un défi photo estival quotidien ; les participants paient un petit droit de participation, partagent sur les réseaux sociaux avec votre hashtag, ce qui génère des dons et un buzz numérique.

🎬 Soirée cinéma dans l'arrière-cour

Projection de films en plein air sur la pelouse du campus ; vente de billets, de concessions et de spots publicitaires entre les films afin de collecter des fonds tout en renforçant la camaraderie au sein de la fraternité.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 fraternités gratuites Fraternités idées de collecte de fonds

Tous les articles fraternité idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Fraternités en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre fraternité. Ces options constituent un excellent point de départ.

Subventions de la Fondation de l'AFA

Fondation AFA

Variable

L'Association of Fraternity/Sorority Advisors invite le corps enseignant, le personnel et les étudiants diplômés à soumettre des demandes de subventions en vue d'un financement ; la préférence est donnée aux projets novateurs s'inscrivant dans le cadre d'objectifs de recherche stratégiques.

Postuler

Subventions du conseil d'administration de Moose International

Moose International

2,5 millions de dollars

Le conseil d'administration de Moose International a approuvé un montant de 2,5 millions de dollars pour l'exercice 2025-26, qui sera reversé sous forme de subventions aux loges de l'ensemble de la Fraternité.

Postuler

Subventions de la Fondation hellénique

La Fondation Hellénique

Variable

La Fondation hellénique accorde des subventions aux organisations grecques orthodoxes.

Postuler

Subventions NEH

Dotation nationale pour les sciences humaines (NEH)

Variable

Le National Endowment for the Humanities (NEH) accorde des subventions pour des projets dans le domaine des sciences humaines, ce qui pourrait bénéficier aux fraternités impliquées dans des recherches pertinentes ou des efforts de préservation culturelle.

Postuler

En savoir plus fraternité bourses

Principales entreprises qui font des dons à Fraternités en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre fraternité ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

Soutient diverses causes à but non lucratif par le biais de subventions et de programmes communautaires.

Prendre contact

Régions

Fournit des parrainages communautaires aux organisations de fraternité.

Prendre contact

J.P. Morgan Chase & Co.

Fournit des parrainages communautaires aux organisations de fraternité.

Prendre contact

Johnson & Johnson

Fournit des parrainages d'entreprises aux organisations de fraternité.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les Fraternités ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les fraternités ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui veulent soutenir notre mission d'aider les fraternités comme la vôtre à garder chaque centime que vous collectez.

Les fraternités peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les fraternités peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, qu'il s'agisse d'événements de collecte de fonds ou de cotisations, et ce, sans payer de frais. Chaque dollar collecté est destiné à soutenir la mission et les activités de votre fraternité.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les fraternités peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les fraternités peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des collectes de fonds de pair à pair pour impliquer votre réseau, vendez des billets pour votre prochain événement ou mettez en place des dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy est là pour vous aider.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les fraternités ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite pour les fraternités. D'autres plateformes peuvent prétendre être "gratuites" mais facturent des frais cachés. Avec Zeffy, chaque dollar va aux initiatives de votre fraternité, et non aux frais. Ainsi, vous conservez plus de fonds pour votre mission et vous renforcez la confiance de vos donateurs.

