Collecte de fonds sans frais pour les programmes d'études à l'étranger

Campagne de bourses d'études "Fund a Student" (financer un étudiant)
Lancer une campagne ciblée pour obtenir des bourses d'études uniques pour des étudiants dans le besoin, en présentant des exemples d'impact et des paliers de dons clairs pour stimuler l'engagement des donateurs.
Parrainer le parcours d'un élève
Invitez les sympathisants à s'engager à verser des contributions mensuelles, afin de garantir un soutien continu pour les frais de scolarité, de logement et d'immersion culturelle tout au long du semestre.
Collecte de fonds des étudiants ambassadeurs
Permettez à vos étudiants ambassadeurs de créer des pages personnelles de collecte de fonds et d'atteindre leurs réseaux, en augmentant la portée globale de la campagne grâce à des appels lancés par les pairs.
Soirée de gala mondiale
Organisez un dîner de gala avec des billets, proposant une cuisine internationale et des présentations d'étudiants. Vendez les billets en ligne pour couvrir les coûts de l'événement et maximiser les recettes pour les subventions du programme.
Pop-up store de l'artisanat culturel
Vendez de l'artisanat, des vêtements et des souvenirs de voyage fabriqués par les étudiants dans une boutique en ligne afin de collecter des fonds et de promouvoir les expériences culturelles uniques de vos programmes.
Tombola du Passeport pour l'aventure
Offrez des billets de tombola pour tenter de gagner du matériel de voyage ou des réductions sur les frais de programme - une façon attrayante d'encourager les petits cadeaux qui s'accumulent rapidement.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
✈️ Billets d'avion aller-retour pour 5 étudiants
Pour que les obstacles financiers n'entravent pas leurs ambitions mondiales
📚 10 abonnements d'apprentissage intensif des langues
Pour que chaque étudiant puisse communiquer en toute confiance à l'étranger
🛂 Traitement des visas pour 25 boursiers
Pour qu'aucun étudiant ne soit freiné par des coûts bureaucratiques
🌍 2 ateliers d'immersion culturelle d'une journée entière
Combler les écarts et aider les étudiants à s'épanouir dans de nouvelles cultures
🎓 25 heures de mentorat d'anciens élèves
Mettre en relation les nouveaux arrivants avec des conseils fondés sur l'expérience
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes d'études à l'étranger
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes d'études à l'étranger
📸 Concours de photos de voyage virtuel
Les sympathisants soumettent des photos de voyage qui leur sont chères à une galerie numérique. Les frais d'inscription donnent droit à des jetons de vote ; les photos les plus votées remportent des prix et financent des bourses d'études à l'étranger.
🍜 Global Cook-Along Live
Rejoignez les anciens chefs pour des cours de cuisine virtuels interactifs proposant des plats internationaux. Les ventes de billets et les pourboires servent à financer les subventions du programme.
🎥 Cinéma de plein air
Organiser des projections de films étrangers dans un parc local. Les spectateurs paient ce qu'ils peuvent pour l'entrée et les concessions, ce qui permet de récolter des fonds sous les étoiles.
🏖️ Nettoyage de la plage Pique-nique
Rassemblez des bénévoles pour un nettoyage de plage, puis profitez d'un pique-nique sponsorisé. Les donateurs s'engagent pour chaque sac collecté afin de soutenir les bourses de voyage des étudiants.
🗣️ Sprint linguistique estival
Une campagne sociale de 30 jours au cours de laquelle les participants partagent des clips linguistiques quotidiens. Les supporters sponsorisent chaque message, ce qui stimule l'engagement et le financement des études à l'étranger.
🎉 Fête de quartier culturelle
Collaborez avec les ambassades et les anciens élèves pour organiser une foire de rue avec de la nourriture, de la musique et des jeux. La vente de billets, les tirages au sort et les produits dérivés permettent de financer les voyages d'études à l'étranger.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 programmes d'études à l'étranger gratuits Programmes d'études à l'étranger idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Programmes d'études à l'étranger en 2025
Programme Fulbright-Hays de projets de groupe à l'étranger
Département de l'éducation des États-Unis
Non spécifié
Ce programme soutient des projets à l'étranger dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'élaboration de programmes d'études en langues étrangères modernes et en études régionales à l'intention des enseignants, des étudiants et du corps professoral. Les webinaires sont disponibles à la demande et une session de questions-réponses en direct a eu lieu le 4 décembre.
Bourses d'engagement pour les études à l'étranger aux États-Unis
Mission des États-Unis en Namibie
$5,000 - $15,000
L'objectif est de favoriser une augmentation significative du nombre et de la diversité des étudiants américains de premier cycle qui s'engagent dans des expériences d'études à l'étranger.
Bourses du Fonds pour l'éducation à l'étranger
Fonds pour l'éducation à l'étranger
Non spécifié
Offre des bourses et un soutien continu aux étudiants ayant des besoins financiers pour étudier à l'étranger. Le dépôt des candidatures pour le printemps 2026 est prévu pour le 30 juillet 2025.
Subventions de la Fondation AIFS
Fondation AIFS
Non spécifié
Attribue des subventions pour aider les lycées des États-Unis à développer des programmes visant à améliorer la compréhension internationale.
Principales entreprises qui font des dons aux Programmes d'études à l'étranger en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.
Les parcours Kaplan
Travaille avec des sponsors pour faciliter les possibilités d'études à l'étranger pour les étudiants.
Fondation AIFS
Offre des subventions et des partenariats pour soutenir les échanges éducatifs et culturels.
Le Forum sur l'éducation à l'étranger
Offre des possibilités de parrainage pour mettre en valeur les organisations du secteur de l'éducation à l'étranger.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes d'études à l'étranger ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes d'études à l'étranger ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous pouvons fournir ce service gratuitement grâce à la générosité des donateurs qui laissent des pourboires facultatifs. C'est tout ce qu'il y a à savoir - pas de piège !
Les programmes d'études à l'étranger peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons pour les frais de scolarité ?
Absolument ! Les programmes d'études à l'étranger peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour les frais de scolarité, des dons d'anciens élèves, vendre des billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar donné va directement à votre programme, soutenant ainsi la cause et les étudiants.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes d'études à l'étranger peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les programmes d'études à l'étranger peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, la vente de billets pour des voyages à l'étranger et la mise en place de programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quel que soit l'objectif, Zeffy a les outils pour vous aider à l'atteindre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes d'études à l'étranger ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes d'études à l'étranger. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy garantit que chaque dollar collecté va directement à vos programmes, ce qui favorise la confiance des donateurs et vous permet de maximiser votre impact sans avoir à vous soucier des frais.