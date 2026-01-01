Collecte de fonds sans frais pour les programmes d'études à l'étranger

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes d'études à l'étranger

📸 Concours de photos de voyage virtuel

Les sympathisants soumettent des photos de voyage qui leur sont chères à une galerie numérique. Les frais d'inscription donnent droit à des jetons de vote ; les photos les plus votées remportent des prix et financent des bourses d'études à l'étranger.

🍜 Global Cook-Along Live

Rejoignez les anciens chefs pour des cours de cuisine virtuels interactifs proposant des plats internationaux. Les ventes de billets et les pourboires servent à financer les subventions du programme.

🎥 Cinéma de plein air

Organiser des projections de films étrangers dans un parc local. Les spectateurs paient ce qu'ils peuvent pour l'entrée et les concessions, ce qui permet de récolter des fonds sous les étoiles.

🏖️ Nettoyage de la plage Pique-nique

Rassemblez des bénévoles pour un nettoyage de plage, puis profitez d'un pique-nique sponsorisé. Les donateurs s'engagent pour chaque sac collecté afin de soutenir les bourses de voyage des étudiants.

🗣️ Sprint linguistique estival

Une campagne sociale de 30 jours au cours de laquelle les participants partagent des clips linguistiques quotidiens. Les supporters sponsorisent chaque message, ce qui stimule l'engagement et le financement des études à l'étranger.

🎉 Fête de quartier culturelle

Collaborez avec les ambassades et les anciens élèves pour organiser une foire de rue avec de la nourriture, de la musique et des jeux. La vente de billets, les tirages au sort et les produits dérivés permettent de financer les voyages d'études à l'étranger.

