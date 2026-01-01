Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre programme d'études à l'étranger - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les programmes d'études à l'étranger, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Study Abroad Programs

Collecte de fonds sans frais pour les programmes d'études à l'étranger

Comment Zeffy aide les programmes d'études à l'étranger à collecter des fonds

Les programmes d'études à l'étranger utilisent Zeffy pour tout financer, des campagnes de bourses aux tirages au sort de passeports pour l'aventure, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Campagne de bourses d'études "Fund a Student" (financer un étudiant)

Lancer une campagne ciblée pour obtenir des bourses d'études uniques pour des étudiants dans le besoin, en présentant des exemples d'impact et des paliers de dons clairs pour stimuler l'engagement des donateurs.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Parrainer le parcours d'un élève

Invitez les sympathisants à s'engager à verser des contributions mensuelles, afin de garantir un soutien continu pour les frais de scolarité, de logement et d'immersion culturelle tout au long du semestre.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Collecte de fonds des étudiants ambassadeurs

Permettez à vos étudiants ambassadeurs de créer des pages personnelles de collecte de fonds et d'atteindre leurs réseaux, en augmentant la portée globale de la campagne grâce à des appels lancés par les pairs.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Soirée de gala mondiale

Organisez un dîner de gala avec des billets, proposant une cuisine internationale et des présentations d'étudiants. Vendez les billets en ligne pour couvrir les coûts de l'événement et maximiser les recettes pour les subventions du programme.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="store"

Pop-up store de l'artisanat culturel

Vendez de l'artisanat, des vêtements et des souvenirs de voyage fabriqués par les étudiants dans une boutique en ligne afin de collecter des fonds et de promouvoir les expériences culturelles uniques de vos programmes.

data-usecase-cta="store"

data-usecase-icon="raffle"

Tombola du Passeport pour l'aventure

Offrez des billets de tombola pour tenter de gagner du matériel de voyage ou des réductions sur les frais de programme - une façon attrayante d'encourager les petits cadeaux qui s'accumulent rapidement.

data-usecase-cta="tombola"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ que votre programme d'études à l'étranger permet de collecter.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

✈️ Billets d'avion aller-retour pour 5 étudiants

Pour que les obstacles financiers n'entravent pas leurs ambitions mondiales

__wf_reserved_inherit

📚 10 abonnements d'apprentissage intensif des langues

Pour que chaque étudiant puisse communiquer en toute confiance à l'étranger

__wf_reserved_inherit

🛂 Traitement des visas pour 25 boursiers

Pour qu'aucun étudiant ne soit freiné par des coûts bureaucratiques

__wf_reserved_inherit

🌍 2 ateliers d'immersion culturelle d'une journée entière

Combler les écarts et aider les étudiants à s'épanouir dans de nouvelles cultures

__wf_reserved_inherit

🎓 25 heures de mentorat d'anciens élèves

Mettre en relation les nouveaux arrivants avec des conseils fondés sur l'expérience

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes d'études à l'étranger

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes d'études à l'étranger

📸 Concours de photos de voyage virtuel

Les sympathisants soumettent des photos de voyage qui leur sont chères à une galerie numérique. Les frais d'inscription donnent droit à des jetons de vote ; les photos les plus votées remportent des prix et financent des bourses d'études à l'étranger.

🍜 Global Cook-Along Live

Rejoignez les anciens chefs pour des cours de cuisine virtuels interactifs proposant des plats internationaux. Les ventes de billets et les pourboires servent à financer les subventions du programme.

🎥 Cinéma de plein air

Organiser des projections de films étrangers dans un parc local. Les spectateurs paient ce qu'ils peuvent pour l'entrée et les concessions, ce qui permet de récolter des fonds sous les étoiles.

🏖️ Nettoyage de la plage Pique-nique

Rassemblez des bénévoles pour un nettoyage de plage, puis profitez d'un pique-nique sponsorisé. Les donateurs s'engagent pour chaque sac collecté afin de soutenir les bourses de voyage des étudiants.

🗣️ Sprint linguistique estival

Une campagne sociale de 30 jours au cours de laquelle les participants partagent des clips linguistiques quotidiens. Les supporters sponsorisent chaque message, ce qui stimule l'engagement et le financement des études à l'étranger.

🎉 Fête de quartier culturelle

Collaborez avec les ambassades et les anciens élèves pour organiser une foire de rue avec de la nourriture, de la musique et des jeux. La vente de billets, les tirages au sort et les produits dérivés permettent de financer les voyages d'études à l'étranger.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 programmes d'études à l'étranger gratuits Programmes d'études à l'étranger idées de collecte de fonds

Tous les programmes d'études à l'étranger programme d'études à l'étranger idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Programmes d'études à l'étranger en 2025

Débloquez des fonds grâce aux meilleures bourses adaptées à votre programme d'études à l'étranger. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Programme Fulbright-Hays de projets de groupe à l'étranger

Département de l'éducation des États-Unis

Non spécifié

Ce programme soutient des projets à l'étranger dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'élaboration de programmes d'études en langues étrangères modernes et en études régionales à l'intention des enseignants, des étudiants et du corps professoral. Les webinaires sont disponibles à la demande et une session de questions-réponses en direct a eu lieu le 4 décembre.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Bourses d'engagement pour les études à l'étranger aux États-Unis

Mission des États-Unis en Namibie

$5,000 - $15,000

L'objectif est de favoriser une augmentation significative du nombre et de la diversité des étudiants américains de premier cycle qui s'engagent dans des expériences d'études à l'étranger.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Bourses du Fonds pour l'éducation à l'étranger

Fonds pour l'éducation à l'étranger

Non spécifié

Offre des bourses et un soutien continu aux étudiants ayant des besoins financiers pour étudier à l'étranger. Le dépôt des candidatures pour le printemps 2026 est prévu pour le 30 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions de la Fondation AIFS

Fondation AIFS

Non spécifié

Attribue des subventions pour aider les lycées des États-Unis à développer des programmes visant à améliorer la compréhension internationale.

Postuler

En savoir plus programme d'études à l'étranger bourses

Principales entreprises qui font des dons aux Programmes d'études à l'étranger en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre programme d'études à l'étranger ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Les parcours Kaplan

Travaille avec des sponsors pour faciliter les possibilités d'études à l'étranger pour les étudiants.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation AIFS

Offre des subventions et des partenariats pour soutenir les échanges éducatifs et culturels.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Le Forum sur l'éducation à l'étranger

Offre des possibilités de parrainage pour mettre en valeur les organisations du secteur de l'éducation à l'étranger.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes d'études à l'étranger ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes d'études à l'étranger ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous pouvons fournir ce service gratuitement grâce à la générosité des donateurs qui laissent des pourboires facultatifs. C'est tout ce qu'il y a à savoir - pas de piège !

Les programmes d'études à l'étranger peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons pour les frais de scolarité ?

Absolument ! Les programmes d'études à l'étranger peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour les frais de scolarité, des dons d'anciens élèves, vendre des billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar donné va directement à votre programme, soutenant ainsi la cause et les étudiants.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes d'études à l'étranger peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les programmes d'études à l'étranger peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, la vente de billets pour des voyages à l'étranger et la mise en place de programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quel que soit l'objectif, Zeffy a les outils pour vous aider à l'atteindre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes d'études à l'étranger ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes d'études à l'étranger. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy garantit que chaque dollar collecté va directement à vos programmes, ce qui favorise la confiance des donateurs et vous permet de maximiser votre impact sans avoir à vous soucier des frais.

Comment obtenir un financement pour...

Programmes d'alphabétisation des adultes
Sororités
Scouts
Écoles privées
Programmes d'éducation financière
Départements universitaires
Fraternités
Clubs d'étudiants
Groupes d'anciens élèves
Centres d'apprentissage alternatifs
Écoles à charte
Groupes scolaires
Écoles secondaires
Écoles primaires
Programmes de développement de la jeunesse
Clubs 4-H
Grand frère, grande sœur
Organisations de mentorat
Programmes extrascolaires
Programmes d'alphabétisation
Fondements de l'éducation
Organisations de développement de la jeunesse
Associations de parents d'élèves
Universités et collèges
Les écoles
Associations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.