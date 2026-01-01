Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre fondation éducative - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les fondations éducatives, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Educational Foundations

Collecte de fonds à frais zéro pour les fondations à vocation éducative

Comment Zeffy aide les fondations éducatives à collecter des fonds

Les fondations éducatives utilisent Zeffy pour tout financer, des collectes de fournitures scolaires aux ventes aux enchères silencieuses de bourses d'études, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Collecte de fournitures pour la rentrée scolaire

Collecter des dons pour approvisionner les classes en crayons, cahiers et sacs à dos - 100 % gratuits et faciles à partager avec les parents et les partenaires de la communauté.

Cercle de don des anciens

Invitez les anciens élèves à soutenir les étudiants actuels par des dons mensuels qui permettent de constituer une dotation durable pour les bourses et les programmes, sans aucun frais de plateforme.

Collecte de fonds pour la course de 5 km sur le campus

Engagez les élèves, les familles et les membres de la communauté à collecter des fonds par kilomètre ou par coureur à l'aide de pages personnalisées de pair à pair qui stimulent une compétition amicale.

Gala annuel des bourses d'études

Vendez des billets pour votre dîner de gala ou votre soirée de remise de prix, gérez les places et les invités, et collectez les informations sur les donateurs de manière transparente et sans frais de transaction.

Vente aux enchères silencieuse des bourses d'études

Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne avec des articles ou des expériences donnés, permettant aux supporters d'enchérir de manière compétitive et d'augmenter votre fonds de bourses d'études.

Boutique en ligne Spirit Wear

Vendez en ligne des vêtements de marque et des articles scolaires afin de collecter des fonds pour les activités des élèves et de renforcer la fierté de l'école - 100 % des recettes sont reversées à vos programmes.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre fondation éducative.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎒 50 sacs à dos contenant des fournitures scolaires

pour que chaque élève commence l'année en étant prêt à apprendre

📚 125 nouveaux livres de bibliothèque

éveiller l'imagination et développer l'alphabétisation à tous les niveaux scolaires

🧑‍🏫 Développement professionnel pour 10 enseignants

donner aux éducateurs les moyens d'appliquer des stratégies d'enseignement de pointe

📊 30 kits STEM pratiques

alimenter la curiosité par l'exploration pratique des sciences et des mathématiques

💻 10 Chromebooks pour les étudiants

réduire la fracture numérique pour les devoirs et l'apprentissage à distance

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Fondations éducatives

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Fondations éducatives

📚 Relais lecture d'été

Les donateurs soutiennent les objectifs de lecture des élèves pendant 8 semaines. Chaque page lue déclenche des dons équivalents, renforçant ainsi les ressources d'alphabétisation.

🎨 Vente aux enchères d'œuvres d'art pour l'éducation

Enchérissez sur les créations d'étudiants et d'artistes locaux dans le cadre d'une vente aux enchères en ligne. Tous les bénéfices servent à financer les fournitures scolaires et les programmes artistiques.

🏃 Run4Scholars 5K

Participez à une course/marche de 5 km organisée par la communauté en été. Les frais d'inscription et les parrainages permettent de financer des bourses d'études pour l'apprentissage d'été.

🍦 Scoops for Scholars Social

Organisez une fête de quartier autour d'une glace. La vente de billets et les dons au bar à garnitures permettent de financer les programmes d'enrichissement des élèves.

🚴 Pédalez pour le progrès

Des cyclistes se rassemblent pour une course de charité. Les promesses de dons par kilomètre permettent de collecter des fonds pour les laboratoires STEM et les outils d'apprentissage pratiques.

🎥 Marathon SkillStream d'été

Les enseignants diffusent en direct des cours d'été rapides. Les téléspectateurs font des dons pour débloquer des heures, finançant ainsi des programmes de tutorat virtuel.

Envie de plus d'inspiration ?

Principales subventions pour Fondations pour l'éducation en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre fondation éducative. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions de recherche sur la réduction des inégalités

Fondation William T. Grant

Non spécifié

Ce programme finance des études de recherche visant à élaborer, tester ou améliorer la compréhension des programmes, des politiques ou des pratiques visant à réduire les inégalités chez les jeunes. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 6 août 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Grandes subventions de recherche

La Fondation Spencer

Non spécifié

Ce programme soutient la recherche dans le domaine de l'éducation. Les propositions complètes doivent être soumises au plus tard le 30 septembre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Appels d'offres (ouverture en septembre 2025)

Fondation William Penn

Non spécifié

Soutient des projets conformes aux objectifs de la fondation, avec un appel d'offres ouvert en septembre 2025 et une date limite en octobre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Personnes sourdes ou malentendantes (84.129Q)

Département de l'éducation des États-Unis

$150,000

Soutient les programmes destinés aux personnes sourdes ou malentendantes, le statut étant ouvert.

Postuler

En savoir plus fondation pour l'éducation subventions

Principales entreprises qui font des dons à fondations éducatives en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre fondation éducative ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Associés au programme d'études

Offre des subventions aux entreprises pour financer des programmes actuels ou nouveaux pour les écoles ou les districts.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Intel

En tant que sponsor de la Fondation éducative de l'AFCEA, Intel soutient l'éducation STEM par le biais de bourses et de programmes.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Dirigeants

En tant qu'entreprise sponsor de la Leaders Education Foundation, Leaders apporte son soutien aux éducateurs et aux étudiants.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les fondations éducatives ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les fondations éducatives ! Vous n'aurez pas à payer de frais de plateforme, de frais de traitement ou de frais cachés. Notre modèle est soutenu par les pourboires optionnels des donateurs qui croient en notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar que vous collectez. Pas de piège, juste plus de fonds pour votre mission.

Les fondations éducatives peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des types de dons spécifiques ?

Absolument ! Les fondations éducatives peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, des dîmes, des dons d'anciens élèves, etc. Vous pouvez également vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Ainsi, chaque dollar soutient directement votre cause.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les fondations éducatives peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les fondations éducatives peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Il peut s'agir de collectes de fonds de pair à pair où les membres collectent des fonds en collaboration, d'événements avec billets pour engager votre communauté, et de campagnes de dons récurrents pour un soutien durable. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy peut vous aider.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les fondations éducatives ?

Zeffy est la meilleure plateforme pour les fondations éducatives car c'est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite. Alors que d'autres plateformes peuvent avoir des coûts cachés ou des frais de traitement, Zeffy s'assure que vos dons ne sont pas affectés par des frais, ce qui permet de consacrer plus de fonds à votre mission et vous aide à établir une relation de confiance avec vos donateurs.

