Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Fondations éducatives

📚 Relais lecture d'été

Les donateurs soutiennent les objectifs de lecture des élèves pendant 8 semaines. Chaque page lue déclenche des dons équivalents, renforçant ainsi les ressources d'alphabétisation.

‍

🎨 Vente aux enchères d'œuvres d'art pour l'éducation

Enchérissez sur les créations d'étudiants et d'artistes locaux dans le cadre d'une vente aux enchères en ligne. Tous les bénéfices servent à financer les fournitures scolaires et les programmes artistiques.

‍

🏃 Run4Scholars 5K

Participez à une course/marche de 5 km organisée par la communauté en été. Les frais d'inscription et les parrainages permettent de financer des bourses d'études pour l'apprentissage d'été.

‍

🍦 Scoops for Scholars Social

Organisez une fête de quartier autour d'une glace. La vente de billets et les dons au bar à garnitures permettent de financer les programmes d'enrichissement des élèves.

‍

🚴 Pédalez pour le progrès

Des cyclistes se rassemblent pour une course de charité. Les promesses de dons par kilomètre permettent de collecter des fonds pour les laboratoires STEM et les outils d'apprentissage pratiques.

‍

🎥 Marathon SkillStream d'été

Les enseignants diffusent en direct des cours d'été rapides. Les téléspectateurs font des dons pour débloquer des heures, finançant ainsi des programmes de tutorat virtuel.

‍