Collecte de fournitures pour la rentrée scolaire
Collecter des dons pour approvisionner les classes en crayons, cahiers et sacs à dos - 100 % gratuits et faciles à partager avec les parents et les partenaires de la communauté.
Cercle de don des anciens
Invitez les anciens élèves à soutenir les étudiants actuels par des dons mensuels qui permettent de constituer une dotation durable pour les bourses et les programmes, sans aucun frais de plateforme.
Collecte de fonds pour la course de 5 km sur le campus
Engagez les élèves, les familles et les membres de la communauté à collecter des fonds par kilomètre ou par coureur à l'aide de pages personnalisées de pair à pair qui stimulent une compétition amicale.
Gala annuel des bourses d'études
Vendez des billets pour votre dîner de gala ou votre soirée de remise de prix, gérez les places et les invités, et collectez les informations sur les donateurs de manière transparente et sans frais de transaction.
Vente aux enchères silencieuse des bourses d'études
Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne avec des articles ou des expériences donnés, permettant aux supporters d'enchérir de manière compétitive et d'augmenter votre fonds de bourses d'études.
Boutique en ligne Spirit Wear
Vendez en ligne des vêtements de marque et des articles scolaires afin de collecter des fonds pour les activités des élèves et de renforcer la fierté de l'école - 100 % des recettes sont reversées à vos programmes.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎒 50 sacs à dos contenant des fournitures scolaires
pour que chaque élève commence l'année en étant prêt à apprendre
📚 125 nouveaux livres de bibliothèque
éveiller l'imagination et développer l'alphabétisation à tous les niveaux scolaires
🧑🏫 Développement professionnel pour 10 enseignants
donner aux éducateurs les moyens d'appliquer des stratégies d'enseignement de pointe
📊 30 kits STEM pratiques
alimenter la curiosité par l'exploration pratique des sciences et des mathématiques
💻 10 Chromebooks pour les étudiants
réduire la fracture numérique pour les devoirs et l'apprentissage à distance
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Fondations éducatives
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Fondations éducatives
📚 Relais lecture d'été
Les donateurs soutiennent les objectifs de lecture des élèves pendant 8 semaines. Chaque page lue déclenche des dons équivalents, renforçant ainsi les ressources d'alphabétisation.
🎨 Vente aux enchères d'œuvres d'art pour l'éducation
Enchérissez sur les créations d'étudiants et d'artistes locaux dans le cadre d'une vente aux enchères en ligne. Tous les bénéfices servent à financer les fournitures scolaires et les programmes artistiques.
🏃 Run4Scholars 5K
Participez à une course/marche de 5 km organisée par la communauté en été. Les frais d'inscription et les parrainages permettent de financer des bourses d'études pour l'apprentissage d'été.
🍦 Scoops for Scholars Social
Organisez une fête de quartier autour d'une glace. La vente de billets et les dons au bar à garnitures permettent de financer les programmes d'enrichissement des élèves.
🚴 Pédalez pour le progrès
Des cyclistes se rassemblent pour une course de charité. Les promesses de dons par kilomètre permettent de collecter des fonds pour les laboratoires STEM et les outils d'apprentissage pratiques.
🎥 Marathon SkillStream d'été
Les enseignants diffusent en direct des cours d'été rapides. Les téléspectateurs font des dons pour débloquer des heures, finançant ainsi des programmes de tutorat virtuel.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorez plus de 40 Fondations éducatives idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Fondations pour l'éducation en 2025
Subventions de recherche sur la réduction des inégalités
Fondation William T. Grant
Non spécifié
Ce programme finance des études de recherche visant à élaborer, tester ou améliorer la compréhension des programmes, des politiques ou des pratiques visant à réduire les inégalités chez les jeunes. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 6 août 2025.
Grandes subventions de recherche
La Fondation Spencer
Non spécifié
Ce programme soutient la recherche dans le domaine de l'éducation. Les propositions complètes doivent être soumises au plus tard le 30 septembre 2025.
Appels d'offres (ouverture en septembre 2025)
Fondation William Penn
Non spécifié
Soutient des projets conformes aux objectifs de la fondation, avec un appel d'offres ouvert en septembre 2025 et une date limite en octobre 2025.
Personnes sourdes ou malentendantes (84.129Q)
Département de l'éducation des États-Unis
$150,000
Soutient les programmes destinés aux personnes sourdes ou malentendantes, le statut étant ouvert.
Principales entreprises qui font des dons à fondations éducatives en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.
Associés au programme d'études
Offre des subventions aux entreprises pour financer des programmes actuels ou nouveaux pour les écoles ou les districts.
Intel
En tant que sponsor de la Fondation éducative de l'AFCEA, Intel soutient l'éducation STEM par le biais de bourses et de programmes.
Dirigeants
En tant qu'entreprise sponsor de la Leaders Education Foundation, Leaders apporte son soutien aux éducateurs et aux étudiants.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les fondations éducatives ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les fondations éducatives ! Vous n'aurez pas à payer de frais de plateforme, de frais de traitement ou de frais cachés. Notre modèle est soutenu par les pourboires optionnels des donateurs qui croient en notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar que vous collectez. Pas de piège, juste plus de fonds pour votre mission.
Les fondations éducatives peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des types de dons spécifiques ?
Absolument ! Les fondations éducatives peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, des dîmes, des dons d'anciens élèves, etc. Vous pouvez également vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Ainsi, chaque dollar soutient directement votre cause.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les fondations éducatives peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les fondations éducatives peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Il peut s'agir de collectes de fonds de pair à pair où les membres collectent des fonds en collaboration, d'événements avec billets pour engager votre communauté, et de campagnes de dons récurrents pour un soutien durable. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy peut vous aider.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les fondations éducatives ?
Zeffy est la meilleure plateforme pour les fondations éducatives car c'est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite. Alors que d'autres plateformes peuvent avoir des coûts cachés ou des frais de traitement, Zeffy s'assure que vos dons ne sont pas affectés par des frais, ce qui permet de consacrer plus de fonds à votre mission et vous aide à établir une relation de confiance avec vos donateurs.