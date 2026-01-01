Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les fondations éducatives

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

gala annuel de collecte de fonds pour l'éducation
idées d'événements de collecte de fonds pour les bourses d'études
partenariats communautaires pour le financement des écoles

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les fondations éducatives

Collecte de fonds pour les cours en ligne

Créer un cours en ligne payant sur des sujets éducatifs, dont les recettes soutiennent des projets spécifiques de la fondation et permettent de continuer à se former tout au long de la vie.

Marche virtuelle

Organisez une marche virtuelle au cours de laquelle les participants enregistrent des kilomètres en ligne, collectent des fonds par le biais de parrainages et partagent leur parcours sur les médias sociaux.

Donation numérique

Établir un partenariat avec des entreprises locales dans le cadre d'un programme de dons jumelés, en encourageant les dons en ligne avec des dons jumelés lors de campagnes spécifiques.

Prise en charge des médias sociaux

Encouragez les étudiants et les anciens élèves à prendre le contrôle des médias sociaux pendant une semaine, en partageant des histoires et en encourageant les dons liés à leurs expériences.

Gala du conte

Organisez un gala au cours duquel les étudiants et les anciens élèves racontent des histoires marquantes, en renforçant les liens avec la communauté et en encourageant les dons par la vente de billets et les promesses de dons.

Trivia Night Fundraiser

Organisez une soirée trivia à thème, dont les frais d'inscription seront reversés à la fondation, afin de favoriser la communauté, l'éducation et la compétition amicale.

Collecte et vente de livres

Collecter et vendre des livres donnés sur un marché communautaire, les recettes finançant des programmes éducatifs et des initiatives d'alphabétisation pour les étudiants locaux.

Ventes d'articles de marque

Créer et vendre des articles tels que des t-shirts ou des tasses portant le logo de l'école, en utilisant les bénéfices pour soutenir les bourses et les programmes des étudiants.

Subventions aux entreprises pour le bénévolat

Établir des partenariats avec des entreprises qui offrent des subventions pour les heures de bénévolat de leurs employés, afin d'encourager ces derniers à soutenir la fondation par le biais de leurs contributions professionnelles.

Série d'ateliers éducatifs

Proposer des ateliers payants ouverts au public, couvrant des sujets éducatifs, tout en collectant des fonds et en établissant des liens avec la communauté.

Dîner de réseautage des anciens élèves

Organisez un dîner pour permettre aux anciens de nouer des contacts, la vente de billets et les possibilités de parrainage permettant de soutenir les programmes éducatifs actuels.

Le défi de l'argent de départ

Encourager les sympathisants à proposer des idées de petits projets, la communauté votant pour les financer par des dons, ce qui favorise l'innovation et l'engagement.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les fondations éducatives🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Écoles privées

Les écoles privées organisent des dîners de gala, des collectes de fonds auprès des anciens élèves, des foires de printemps et des lectures parrainées pour financer les bourses, les installations et les programmes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles privées →

Programmes d'éducation financière

Organiser des ateliers de budgétisation, des campagnes de crowdfunding et des webinaires soutenus par des sponsors afin de collecter des fonds pour financer des programmes d'enseignement, du matériel et des bourses d'études dans le cadre de programmes d'éducation financière.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes d'éducation financière →

Programmes d'alphabétisation des adultes

Les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent organiser des collectes de livres associées à des soirées de lecture, parrainer une campagne de lecture et vendre des ex-libris.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes d'alphabétisation des adultes →

Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation

Les programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation s'appuient sur des événements de plantation d'arbres, des randonnées dans la nature parrainées et des ventes de kits de semences pour financer l'apprentissage pratique.

Voir les idées de collectes de fonds pour les programmes de jeunes pour la nature et la conservation →

Groupes scolaires

Les groupes d'école à domicile collectent des fonds grâce à des échanges de programmes scolaires, des ateliers organisés par les parents, des ventes de pâtisseries et des événements coopératifs communautaires pour enrichir les ressources pédagogiques.

Voir des idées de collecte de fonds pour les groupes scolaires →

Programmes d'études à l'étranger

Les programmes d'études à l'étranger peuvent financer des bourses et des frais de voyage par le biais de dîners culturels, de récits de voyage d'anciens étudiants, de cours de langue et de crowdfunding.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'études à l'étranger →

Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus

Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères universitaires →

Fraternités

Les fraternités prospèrent en organisant des galas de bienfaisance, des réceptions d'anciens élèves, des ventes de marchandises personnalisées et des défis philanthropiques sur les campus.

Voir les idées de collectes de fonds pour les Fraternités →

Départements universitaires

Organisez des événements tels que des tables rondes entre étudiants et professeurs, des conférences d'anciens auteurs, des produits dérivés à l'effigie du département et des campagnes de crowdfunding pour financer la recherche, les conférences et l'équipement des laboratoires.

Voir les idées de collectes de fonds pour les départements académiques →

Sororités

Les sororités peuvent organiser des soirées philanthropiques, des brunchs d'anciens élèves, des lavages de voitures et des ventes de produits personnalisés pour financer les bourses et les activités des sections.

Voir des idées de collectes de fonds pour Sororités →

Clubs d'étudiants

Les clubs étudiants peuvent augmenter leurs fonds grâce à des ventes de pâtisseries sur le campus, des commandes de t-shirts personnalisés, des soirées cinéma et des partenariats avec des sponsors locaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs d'étudiants →

Centres d'apprentissage alternatifs

Organiser des ateliers dirigés par des étudiants, des expositions d'art et des parrainages d'entreprises locales afin de collecter des fonds pour les programmes des centres d'apprentissage alternatifs.

Voir les idées de collectes de fonds pour les centres d'apprentissage alternatifs →

Groupes d'anciens élèves

Collecter des fonds pour les groupes d'anciens élèves par le biais de campagnes de réunions de classe, de rencontres de réseautage, de ventes aux enchères silencieuses et de journées annuelles de dons.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'anciens élèves →

Écoles à charte

Les écoles à charte collectent des fonds par le biais de ventes aux enchères sur le thème du programme scolaire, de parrainages d'entreprises locales, d'événements organisés par les parents et de la rédaction de demandes de subventions ciblées.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles à charte →

Écoles primaires

Les écoles primaires organisent des séances de lecture, des ventes de pâtisseries et des soirées familiales pour financer les fournitures scolaires, les excursions et les programmes artistiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles primaires →

Écoles secondaires

Les lycées peuvent organiser des lavages de voitures, des ventes de pâtisseries, des ventes aux enchères d'anciens élèves et des soirées spirituelles pour financer l'équipement, les clubs et les événements scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les lycées →

Programmes de développement de la jeunesse

Les programmes de développement de la jeunesse prospèrent grâce à des ventes de pâtisseries organisées par les jeunes, à des rencontres de mentorat et à des parrainages communautaires destinés à financer des camps, des ateliers et des formations au leadership.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes de développement de la jeunesse →

Clubs 4-H

Les clubs 4-H peuvent collecter des fonds par le biais de ventes aux enchères de bétail, de ventes de produits du jardin, de foires artisanales et d'ateliers de compétences communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs 4-H →

Scouts

Les troupes scoutes collectent des fonds en vendant des biscuits, en parrainant des randonnées, en organisant des feux de camp, des échanges de matériel et des petits déjeuners de crêpes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les scouts →

Grand frère, grande sœur

Les groupes de Grands Frères et Grandes Sœurs peuvent augmenter leurs fonds en organisant des courses amusantes dirigées par des mentors, des rencontres communautaires et des campagnes de dons jumelés afin de développer les jumelages.

Voir les idées de collecte de fonds pour Big Brother Big Sister →

Programmes extrascolaires

Les programmes extrascolaires peuvent organiser des spectacles de talents pour les élèves, des ventes de pâtisseries entre parents et enseignants et des parrainages d'entreprises locales pour financer les fournitures et les sorties scolaires.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes périscolaires →

Organisations de mentorat

Les organisations de mentorat collectent des fonds par le biais de campagnes de parrainage, de dîners de réseautage d'anciens élèves et de parrainages d'entreprises pour l'expansion des programmes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de mentorat →

Programmes d'alphabétisation

Les programmes d'alphabétisation peuvent augmenter leur financement grâce à des collectes de livres, à des concours de lecture, à des événements organisés par des auteurs, à des cours de soutien scolaire ou à des fournitures de bibliothèque parrainés par des donateurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'alphabétisation →

Fondements de l'éducation

Voir les idées de collectes de fonds pour les Fondations éducatives →

Clubs de supporters

Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters →

Programmes d'éducation STEM

Les programmes d'enseignement des STIM peuvent collecter des fonds par le biais de présentations de robotique, de parrainages de foires scientifiques et d'ateliers de codage avec des partenaires communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'éducation STEM →

Organisations de développement de la jeunesse

Les groupes de développement de la jeunesse peuvent organiser des ateliers dirigés par des mentors, des lavages de voitures gérés par des jeunes et des soirées communautaires pour financer la formation professionnelle.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de développement de la jeunesse →

📚
Associations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation

Les associations éducatives organisent des foires aux livres, des salons de lecture et des ateliers parrainés pour financer les programmes scolaires, les sorties éducatives et les fournitures scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation →

Associations de parents d'élèves

Les associations de parents d'élèves et les organisations de parents d'élèves soutiennent les programmes scolaires en organisant des courses, des ventes de tenues de sport, des soirées familiales et des collectes de fonds dans les restaurants.

Voir des idées de collecte de fonds pour les associations de parents d'élèves →

Établissements d'enseignement religieux

Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.

Voir les idées de collectes de fonds pour les établissements d'enseignement religieux →

Universités et collèges

Tirer parti des réunions d'anciens élèves, des visites de campus, des collectes de dons de classe et des subventions de contrepartie pour financer des bourses d'études, des laboratoires et des améliorations des installations.

Voir les idées de collecte de fonds pour les universités et les collèges →

Les écoles

Les écoles peuvent augmenter leurs fonds en organisant des séances de lecture, des ventes de pâtisseries et des partenariats avec des entreprises locales pour soutenir les ressources pédagogiques et les sorties scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos fondations éducatives ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre fondation éducative. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre fondation entretient-elle avec les membres de la communauté ou les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux fondations éducatives :

1. Gala sur le thème de l'éducation

  • Organisez un événement élégant où les participants paient pour le dîner et les divertissements, avec des intervenants inspirés du monde de l'éducation.
  • Intégrez une vente aux enchères en direct ou silencieuse avec des articles pertinents tels que des ateliers éducatifs ou des séances de tutorat.

2. Collecte de fonds pour la foire du livre

  • Établissez un partenariat avec une librairie locale pour organiser une foire aux livres, où un pourcentage des ventes sera reversé à votre fondation.
  • Encouragez la participation de la communauté en faisant don de livres pour une vente de charité ou en faisant du bénévolat pendant l'événement.

3. Ateliers de développement des compétences

  • Proposez des ateliers pour adultes, tels que la rédaction d'un curriculum vitae ou l'éducation financière, en faisant payer des frais qui soutiennent votre fondation.
  • Utiliser des experts de la communauté comme formateurs, en créant une communauté avec divers partages de connaissances.

4. Défi éducatif

  • Organisez une course à pied, une randonnée à vélo ou une chasse au trésor amusante au cours de laquelle les participants recueillent des parrainages pour se faire payer.
  • Promouvoir la forme physique au sein de la communauté tout en collectant des fonds pour des programmes éducatifs.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsGala sur le thème de l'éducationMediumHighHighCollecte de fonds pour une foire du livreHighMediumMediumAteliers de développement des compétencesMediumHighMediumEvénement de défi éducatifHighHighMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un gala sur le thème de l'éducation :

  • 8 semaines avant : Fixer une date et trouver un lieu.
  • 6 semaines avant : Lancer la vente des billets et promouvoir l'événement.
  • 4 semaines avant : Confirmer les articles mis aux enchères et les orateurs.
  • 1 semaine avant : Finaliser les listes d'invités et les plans de table.
  • Jour de l'événement : Coordonner les bénévoles pour assurer le bon déroulement de l'événement.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : La location du lieu, le service de traiteur et les autorisations nécessaires.
  • Coûts variables : Fournitures pour les ateliers, divertissements pour les événements ou matériel promotionnel.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si la fréquentation est inférieure aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas atteindre les objectifs de l'événement peut affecter la crédibilité de votre fondation.
  • Risques logistiques : Prévoyez les problèmes météorologiques ou techniques qui pourraient perturber votre événement.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement corresponde à la mission de votre fondation éducative, mais qui fasse également participer votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les fondations éducatives ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les fondations éducatives ?
Quelles sont les campagnes de collecte de fonds saisonnières efficaces pour les fondations éducatives ?
Comment les fondations éducatives peuvent-elles utiliser le crowdfunding pour des campagnes innovantes ?
Quels événements interactifs de collecte de fonds les fondations à vocation éducative peuvent-elles organiser ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

