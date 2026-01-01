Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les organisations de mentorat

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
événements de collecte de fonds pour le mentorat des jeunes
Décoratif
partenariats communautaires pour les fonds de tutorat
Décoratif
campagnes en ligne pour le soutien au mentorat

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les organisations de mentorat

Défi de collecte de fonds de pair à pair

Encouragez les participants à créer des pages individuelles de collecte de fonds et à concourir pour des prix, en tirant parti de leurs réseaux personnels pour obtenir du soutien.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente aux enchères de sessions de mentorat virtuel

Organisez une vente aux enchères où les donateurs peuvent miser sur des séances de mentorat virtuel uniques avec des leaders de l'industrie, favorisant ainsi la croissance professionnelle des mentorés.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Série de vidéos sur le mentorat

Produire une série de courtes vidéos présentant des histoires de réussite entre mentors et mentorés. Partagez-les sur les médias sociaux pour encourager les dons et le soutien.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Ateliers thématiques en ligne

Organiser des ateliers mensuels sur divers sujets animés par des mentors, moyennant une participation financière dont le produit servira à financer des initiatives de mentorat.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Dîner annuel avec les mentors

Organiser un dîner de gala avec des panels d'orateurs, des mentors et des mentorés, en encourageant les entreprises à faire des dons et des parrainages.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journées de parrainage d'entreprise

Invitez les entreprises locales à parrainer une journée d'activités de mentorat, ce qui leur donnera de la visibilité tout en leur permettant de collecter des fonds pour leurs contributions caritatives.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente de produits personnalisés

Collaborer avec des artistes locaux pour créer et vendre des produits qui promeuvent le mentorat, les recettes allant directement aux fonds de l'organisation.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journées de dons en ligne

Participer aux journées nationales ou mondiales de la générosité, en tirant parti des médias sociaux pour susciter l'enthousiasme et les dons par le biais de campagnes ciblées.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Événement de jumelage de mentors

Créez un événement interactif où les mentors et les mentorés potentiels se rencontrent, en faisant payer une petite somme pour l'entrée tout en fournissant des connexions précieuses.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Partenariat avec les écoles locales

Établir des partenariats avec les écoles locales afin d'organiser des ateliers et d'obtenir des parrainages et des dons de la part des parents et des entreprises locales.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Course caritative saisonnière

Organisez une course amusante au printemps ou à l'automne, en invitant les participants à collecter des fonds pour des initiatives de mentorat tout en promouvant la santé et la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Campagne de crowdfunding pour les mentors

Lancer une campagne de crowdfunding ciblée mettant l'accent sur des projets de mentorat spécifiques, permettant aux petits donateurs de contribuer et de s'engager.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les organisations de mentorat🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos organisations de mentorat ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre organisation de mentorat. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, considérez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les organisations de mentorat :

1. Événement de jumelage de mentors

  • Organisez un événement au cours duquel les donateurs peuvent rencontrer directement les mentorés et s'informer de leurs progrès.
  • Faire payer un droit d'entrée pour participer, ce qui contribue à vos coûts opérationnels.

2. Collecte et vente de livres

  • Collecter des livres auprès des membres de la communauté, des mentors et des mentorés.
  • Organisez une vente et utilisez les recettes pour financer des programmes de mentorat.

3. Ateliers de compétences

  • Proposer des ateliers sur les compétences que les mentors peuvent enseigner, moyennant des frais de participation.
  • Tirez parti de l'expertise de vos mentors pour attirer les participants.

4. Campagne de dons de fin d'année

  • Engagez votre base de donateurs existante avec des communications ciblées soulignant votre impact au cours de l'année.
  • Utiliser les plateformes de médias sociaux pour rappeler aux sympathisants que les dons sont déductibles des impôts.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesEvénement de parrainageHautHautMediumCollecte et vente de livresMediumMediumAteliers de compétencesHautHautCampagne de dons de fin d'annéeMediumMediumHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un atelier de compétences :

  • 2 mois avant : Identifier et confirmer les thèmes des ateliers et encadrer les animateurs.
  • 1 mois avant : Commencez à commercialiser les événements par le biais de plateformes en ligne et de dépliants.
  • 2 semaines avant : Finaliser les aspects logistiques tels que le lieu, le matériel et l'équipement.
  • 1 semaine avant : Envoyez des rappels aux participants et confirmez leur présence.
  • Le jour même : Mettre en place et animer l'atelier avec les mentors.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Matériel pour les ateliers, rafraîchissements pour les événements.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si le taux de participation est inférieur aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir les promesses faites lors de l'événement peut affecter la crédibilité de votre organisation.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que l'annulation d'un lieu ou le manque de matériel.

En suivant ces étapes, vous pouvez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre organisation de mentorat, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos efforts de collecte de fonds !

Décoratif
Décoratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées uniques de collecte de fonds pour les organisations de mentorat afin d'attirer les jeunes donateurs ?
Flèche
Comment les organisations de mentorat peuvent-elles utiliser les médias sociaux pour des campagnes de collecte de fonds créatives ?
Flèche
Quelles activités saisonnières de collecte de fonds les organisations de mentorat peuvent-elles organiser pour stimuler l'engagement ?
Flèche
Quels événements créatifs de collecte de fonds virtuels les organisations de mentorat peuvent-elles organiser pour maximiser l'engagement ?
Flèche
Comment les organisations de mentorat peuvent-elles impliquer de manière créative les entreprises locales dans des initiatives de collecte de fonds ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

