Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les écoles primaires

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

course à pied amusante pour collecter des fonds pour les étudiants
idées d'enchères scolaires pour l'enseignement primaire
soirées familiales de collecte de fonds pour les écoles

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les écoles primaires

Lecture à voix haute virtuelle

Les élèves recueillent des promesses de dons pour chaque livre lu pendant un mois, suivent leurs progrès en ligne et encouragent les sponsors à faire des dons pour l'alphabétisation.

Vente aux enchères d'œuvres d'art en ligne

Les élèves créent des œuvres d'art pour une vente aux enchères en ligne où les parents et les membres de la communauté peuvent enchérir, les recettes soutenant les programmes de l'école.

Défi de la course à pied

Organisez une course à thème où les participants collectent des fonds par le biais de parrainages pour chaque kilomètre parcouru, promouvant ainsi la forme physique et l'esprit communautaire.

Vente saisonnière de pâtisseries

Organisez une vente de pâtisseries pendant les vacances, en encourageant les familles à faire don de produits de boulangerie, en promouvant l'esprit d'école et en collectant des fonds pour des projets.

Journée de carnaval de l'école

Organisez une journée de jeux, de stands de nourriture et de divertissements, en faisant payer l'entrée et en vendant des billets pour les activités afin de soutenir les programmes scolaires.

Événement "Dance-a-thon

Organisez une soirée dansante au cours de laquelle les participants recueillent des promesses de dons pour chaque heure de danse, ce qui favorise l'engagement de la communauté et permet de collecter des fonds pour répondre aux besoins de l'école.

Vente de produits personnalisés

Vendre des produits personnalisés (comme des T-shirts ou des tasses) créés par les élèves, les bénéfices étant affectés à des améliorations ou à des activités scolaires.

Collecte de cartes-cadeaux

S'associer avec des entreprises locales pour vendre des cartes-cadeaux, en gagnant un pourcentage de chaque vente pour soutenir directement des projets spécifiques de l'école.

Programme de parrainage d'une classe

Encourager les entreprises locales à verser des fonds pour répondre aux besoins spécifiques des classes, en offrant aux donateurs des possibilités de reconnaissance et d'image de marque.

Journées de service communautaire

Organiser des journées de bénévolat pour les élèves et les parents, avec des sponsors qui font des dons pour chaque heure travaillée, afin de promouvoir le service communautaire et la collecte de fonds.

Foire aux animaux et aux plantes

Organisez une foire communautaire où les familles peuvent acheter des plantes ou des fournitures pour animaux de compagnie ; les entreprises locales peuvent parrainer des stands, générant ainsi des fonds pour l'école.

Collecte de dons pour la technologie

Lancez une collecte de vieux équipements technologiques ; offrez une déduction fiscale tout en promouvant le soutien de la communauté pour financer la modernisation des technologies éducatives.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les écoles primaires🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre école primaire ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre association d'école primaire. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour vous aider à comprendre :

  • Le personnel : Disposez-vous de personnel ou de bénévoles dédiés aux activités de collecte de fonds ? Si oui, combien ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ? Certains ont-ils de l'expérience dans la rédaction de demandes de subvention, l'organisation d'événements ou le marketing ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer à la collecte de fonds chaque semaine ou chaque mois ?
  • Le réseau : Quelles sont les relations existantes avec les parents, les entreprises locales ou les membres de la communauté qui pourraient soutenir votre collecte de fonds ?
  • Alignement sur la mission : Comment chaque effort de collecte de fonds s'aligne-t-il sur la mission et les valeurs de votre association ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Sur la base de l'évaluation de vos capacités, envisagez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les écoles primaires :

1. Lecteur-othon

  • Encouragez les élèves à lire autant de livres que possible au cours d'une période donnée. Cherchez à obtenir le parrainage de membres de la famille et de la communauté pour chaque livre lu.
  • Utilisez des incitations pour motiver les élèves, comme des prix pour les meilleurs lecteurs.

2. Carnaval scolaire

  • Organisez un carnaval avec des jeux, des stands de nourriture et des activités gérées par les élèves et les parents.
  • Faites payer l'entrée, les tickets de jeu et les produits alimentaires pour collecter des fonds tout en offrant une expérience communautaire amusante.

3. Spectacle de talents

  • Organisez un spectacle de talents où les élèves peuvent présenter leurs compétences. Faites payer un droit d'entrée aux participants et vendez des billets pour les spectateurs.
  • Encouragez les entreprises locales à parrainer l'événement ou à offrir des prix.

4. Vente de livres de cuisine

  • Compiler les recettes préférées des étudiants, des familles et des professeurs dans un livre de cuisine. Vendez-le comme un souvenir amusant en lien avec la communauté.
  • Envisagez des ventes en ligne ou des précommandes pour évaluer l'intérêt et réduire les coûts initiaux.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsLecture-thonHautMediumMediumCarnaval de l'écoleMediumHautHautSpectacle des talentsMediumMediumMediumVente d'un livre de recettesHautMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

L'établissement d'un calendrier de mise en œuvre vous aidera à organiser vos activités de collecte de fonds et à les maintenir sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un carnaval scolaire :

  • 8 semaines avant : Fixez la date et commencez à planifier les activités et la logistique.
  • 6 semaines avant : Commencez à recruter des bénévoles et à obtenir des parrainages.
  • 4 semaines avant : Annoncez l'événement aux élèves et aux familles.
  • 1 semaine avant : Finaliser la mise en place de l'activité et la logistique.
  • Jour de l'événement : Organiser l'événement en veillant à ce que tous les bénévoles comprennent leur rôle.

Étape 5 : Considérations budgétaires

L'établissement d'un budget fait partie intégrante de votre plan de collecte de fonds. Voici comment ventiler les coûts :

  • Coûts fixes : Location du lieu, permis (si nécessaire), matériel de marketing et équipement.
  • Coûts variables : Fournitures pour les activités (comme la nourriture et les décorations pour un carnaval).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif financier en fonction de votre budget et de la fréquentation prévue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

L'évaluation des risques potentiels vous aidera à vous préparer efficacement à tout problème qui pourrait survenir au cours de la collecte de fonds :

  • Risques financiers : Tenez compte des pertes potentielles en cas de faible participation et élaborez une stratégie de seuil de rentabilité.
  • Risques pour la réputation : Évaluez l'impact d'éventuels incidents sur l'image de votre école et sur la confiance des parents.
  • Risques logistiques : Prévoyez des plans de secours en cas de conditions météorologiques inattendues ou d'annulations de la part des fournisseurs.

En suivant ces étapes structurées, vous pouvez identifier efficacement une idée de collecte de fonds qui résonne avec la mission de votre école primaire tout en engageant activement votre communauté. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos efforts de collecte de fonds !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds les plus originales pour les écoles primaires ?
Quelles idées de campagnes de collecte de fonds créatives sont efficaces pour les écoles primaires ?
Quelles idées de collectes de fonds saisonnières les écoles primaires peuvent-elles mettre en œuvre pour favoriser l'engagement de la communauté ?
Comment les écoles primaires peuvent-elles tirer parti de la technologie pour trouver des idées de collecte de fonds ?
Quelles sont les idées de collectes de fonds basées sur l'alimentation qui peuvent mobiliser les familles dans les écoles primaires ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Comment obtenir un financement pour...

Écoles privées
Programmes d'éducation financière
Programmes d'alphabétisation des adultes
Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation
Groupes scolaires
Programmes d'études à l'étranger
Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus
Fraternités
Départements universitaires
Sororités
Clubs d'étudiants
Centres d'apprentissage alternatifs
Groupes d'anciens élèves
Écoles à charte
Écoles primaires
Écoles secondaires
Programmes de développement de la jeunesse
Clubs 4-H
Scouts
Grand frère, grande sœur
Programmes extrascolaires
Organisations de mentorat
Programmes d'alphabétisation
Fondements de l'éducation
Clubs de supporters
Programmes d'éducation STEM
Organisations de développement de la jeunesse
Associations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation
Associations de parents d'élèves
Établissements d'enseignement religieux
Universités et collèges
Les écoles

