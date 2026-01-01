Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les écoles

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
des événements créatifs de collecte de fonds pour les écoles
Décoratif
partenariats communautaires pour le financement des écoles
Décoratif
initiatives de collecte de fonds menées par les étudiants

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les écoles

Défi du marathon de lecture virtuel

Les étudiants s'engagent à lire un certain nombre de livres en l'espace d'un mois et partagent leurs progrès sur les médias sociaux afin d'encourager les dons.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journées de dons dans les médias sociaux

Créer des journées spécifiques pour que les personnes qui suivent le projet fassent des dons par le biais des médias sociaux, en mettant en évidence les objectifs du projet et l'impact sur les donateurs.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Foire virtuelle de la rentrée scolaire

Organiser une série d'ateliers en ligne et de séances de questions-réponses pour les parents, dont les recettes des billets financeront des programmes éducatifs.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Course à pied communautaire à thème

Organisez une course amusante au cours de laquelle les participants collectent des sponsors, la vente des billets permettant de soutenir des projets scolaires tout en promouvant la santé.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente aux enchères d'œuvres d'art en ligne

Les élèves créent des œuvres d'art qui seront vendues aux enchères en ligne, les recettes étant destinées à financer des programmes artistiques et du matériel pour l'école.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de cadeaux de Noël

Encouragez les familles à faire don de cadeaux pour les élèves dans le besoin pendant les vacances, en présentant la campagne sur une plateforme en ligne dédiée.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Programme de partenariat avec les entreprises locales

Inciter les entreprises locales à parrainer des événements scolaires en échange d'opportunités promotionnelles, renforçant ainsi les liens avec la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Gala du Fonds de bourses d'études

Organisez un dîner de gala officiel afin de collecter des fonds pour les bourses d'études, la vente de billets et les enchères contribuant à financer les frais de scolarité des étudiants.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Ateliers STEAM collaboratifs

Établir des partenariats avec des organisations locales pour proposer des ateliers STEAM à un prix symbolique, en affectant les bénéfices à la mise à niveau technologique des écoles.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Campagnes en ligne menées par les étudiants

Permettre aux élèves de mener des projets de crowdfunding pour les besoins de l'école, en tirant parti de leurs réseaux pour maximiser la portée et les dons.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Foire artisanale saisonnière

Organisez une foire artisanale avec des articles fabriqués par les élèves, en faisant payer une petite somme pour l'espace du stand tout en générant des fonds pour les fournitures artistiques.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défis en matière de services communautaires

Organiser des activités mensuelles de service communautaire, en recherchant des sponsors pour les participants afin de collecter des fonds pour les initiatives de l'école.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les écoles🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Écoles privées

Les écoles privées organisent des dîners de gala, des collectes de fonds auprès des anciens élèves, des foires de printemps et des lectures parrainées pour financer les bourses, les installations et les programmes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles privées →

Programmes d'éducation financière

Organiser des ateliers de budgétisation, des campagnes de crowdfunding et des webinaires soutenus par des sponsors afin de collecter des fonds pour financer des programmes d'enseignement, du matériel et des bourses d'études dans le cadre de programmes d'éducation financière.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes d'éducation financière →

Programmes d'alphabétisation des adultes

Les programmes d'alphabétisation pour adultes peuvent organiser des collectes de livres associées à des soirées de lecture, parrainer une campagne de lecture et vendre des ex-libris.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes d'alphabétisation des adultes →

Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation

Les programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation s'appuient sur des événements de plantation d'arbres, des randonnées dans la nature parrainées et des ventes de kits de semences pour financer l'apprentissage pratique.

Voir les idées de collectes de fonds pour les programmes de jeunes pour la nature et la conservation →

Groupes scolaires

Les groupes d'école à domicile collectent des fonds grâce à des échanges de programmes scolaires, des ateliers organisés par les parents, des ventes de pâtisseries et des événements coopératifs communautaires pour enrichir les ressources pédagogiques.

Voir des idées de collecte de fonds pour les groupes scolaires →

Programmes d'études à l'étranger

Les programmes d'études à l'étranger peuvent financer des bourses et des frais de voyage par le biais de dîners culturels, de récits de voyage d'anciens étudiants, de cours de langue et de crowdfunding.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'études à l'étranger →

Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus

Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères universitaires →

Fraternités

Les fraternités prospèrent en organisant des galas de bienfaisance, des réceptions d'anciens élèves, des ventes de marchandises personnalisées et des défis philanthropiques sur les campus.

Voir les idées de collectes de fonds pour les Fraternités →

Départements universitaires

Organisez des événements tels que des tables rondes entre étudiants et professeurs, des conférences d'anciens auteurs, des produits dérivés à l'effigie du département et des campagnes de crowdfunding pour financer la recherche, les conférences et l'équipement des laboratoires.

Voir les idées de collectes de fonds pour les départements académiques →

Sororités

Les sororités peuvent organiser des soirées philanthropiques, des brunchs d'anciens élèves, des lavages de voitures et des ventes de produits personnalisés pour financer les bourses et les activités des sections.

Voir des idées de collectes de fonds pour Sororités →

Clubs d'étudiants

Les clubs étudiants peuvent augmenter leurs fonds grâce à des ventes de pâtisseries sur le campus, des commandes de t-shirts personnalisés, des soirées cinéma et des partenariats avec des sponsors locaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs d'étudiants →

Centres d'apprentissage alternatifs

Organiser des ateliers dirigés par des étudiants, des expositions d'art et des parrainages d'entreprises locales afin de collecter des fonds pour les programmes des centres d'apprentissage alternatifs.

Voir les idées de collectes de fonds pour les centres d'apprentissage alternatifs →

Groupes d'anciens élèves

Collecter des fonds pour les groupes d'anciens élèves par le biais de campagnes de réunions de classe, de rencontres de réseautage, de ventes aux enchères silencieuses et de journées annuelles de dons.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'anciens élèves →

Écoles à charte

Les écoles à charte collectent des fonds par le biais de ventes aux enchères sur le thème du programme scolaire, de parrainages d'entreprises locales, d'événements organisés par les parents et de la rédaction de demandes de subventions ciblées.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles à charte →

Écoles primaires

Les écoles primaires organisent des séances de lecture, des ventes de pâtisseries et des soirées familiales pour financer les fournitures scolaires, les excursions et les programmes artistiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles primaires →

Écoles secondaires

Les lycées peuvent organiser des lavages de voitures, des ventes de pâtisseries, des ventes aux enchères d'anciens élèves et des soirées spirituelles pour financer l'équipement, les clubs et les événements scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les lycées →

Programmes de développement de la jeunesse

Les programmes de développement de la jeunesse prospèrent grâce à des ventes de pâtisseries organisées par les jeunes, à des rencontres de mentorat et à des parrainages communautaires destinés à financer des camps, des ateliers et des formations au leadership.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes de développement de la jeunesse →

Clubs 4-H

Les clubs 4-H peuvent collecter des fonds par le biais de ventes aux enchères de bétail, de ventes de produits du jardin, de foires artisanales et d'ateliers de compétences communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs 4-H →

Scouts

Les troupes scoutes collectent des fonds en vendant des biscuits, en parrainant des randonnées, en organisant des feux de camp, des échanges de matériel et des petits déjeuners de crêpes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les scouts →

Grand frère, grande sœur

Les groupes de Grands Frères et Grandes Sœurs peuvent augmenter leurs fonds en organisant des courses amusantes dirigées par des mentors, des rencontres communautaires et des campagnes de dons jumelés afin de développer les jumelages.

Voir les idées de collecte de fonds pour Big Brother Big Sister →

Programmes extrascolaires

Les programmes extrascolaires peuvent organiser des spectacles de talents pour les élèves, des ventes de pâtisseries entre parents et enseignants et des parrainages d'entreprises locales pour financer les fournitures et les sorties scolaires.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes périscolaires →

Organisations de mentorat

Les organisations de mentorat collectent des fonds par le biais de campagnes de parrainage, de dîners de réseautage d'anciens élèves et de parrainages d'entreprises pour l'expansion des programmes.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de mentorat →

Programmes d'alphabétisation

Les programmes d'alphabétisation peuvent augmenter leur financement grâce à des collectes de livres, à des concours de lecture, à des événements organisés par des auteurs, à des cours de soutien scolaire ou à des fournitures de bibliothèque parrainés par des donateurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'alphabétisation →

Fondements de l'éducation

Voir les idées de collectes de fonds pour les Fondations éducatives →

Clubs de supporters

Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters →

Programmes d'éducation STEM

Les programmes d'enseignement des STIM peuvent collecter des fonds par le biais de présentations de robotique, de parrainages de foires scientifiques et d'ateliers de codage avec des partenaires communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'éducation STEM →

Organisations de développement de la jeunesse

Les groupes de développement de la jeunesse peuvent organiser des ateliers dirigés par des mentors, des lavages de voitures gérés par des jeunes et des soirées communautaires pour financer la formation professionnelle.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de développement de la jeunesse →

📚
Associations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation

Les associations éducatives organisent des foires aux livres, des salons de lecture et des ateliers parrainés pour financer les programmes scolaires, les sorties éducatives et les fournitures scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation →

Associations de parents d'élèves

Les associations de parents d'élèves et les organisations de parents d'élèves soutiennent les programmes scolaires en organisant des courses, des ventes de tenues de sport, des soirées familiales et des collectes de fonds dans les restaurants.

Voir des idées de collecte de fonds pour les associations de parents d'élèves →

Établissements d'enseignement religieux

Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.

Voir les idées de collectes de fonds pour les établissements d'enseignement religieux →

Universités et collèges

Tirer parti des réunions d'anciens élèves, des visites de campus, des collectes de dons de classe et des subventions de contrepartie pour financer des bourses d'études, des laboratoires et des améliorations des installations.

Voir les idées de collecte de fonds pour les universités et les collèges →

Les écoles

Les écoles peuvent augmenter leurs fonds en organisant des séances de lecture, des ventes de pâtisseries et des partenariats avec des entreprises locales pour soutenir les ressources pédagogiques et les sorties scolaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les écoles →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre école ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre école en matière d'activités à but non lucratif. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre école entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux écoles :

1. Carnaval de l'école

  • Organisez un carnaval avec des jeux, des stands de nourriture et des spectacles d'élèves.
  • Impliquer les parents et les entreprises locales dans le soutien et le parrainage de diverses attractions.

2. Course ou marche pour le plaisir

  • Organisez une course à pied où les élèves recueillent des promesses de dons pour chaque tour de piste effectué.
  • Encouragez une saine concurrence entre les classes pour une motivation supplémentaire.

3. Vente de pâtisseries ou collecte de pâte à biscuits

  • Demandez aux élèves et aux parents de préparer des friandises qu'ils vendront lors d'événements organisés par l'école.
  • Envisagez un partenariat avec un fournisseur de pâte à biscuits pour une vente plus étendue.

4. Spectacle de talents

  • Créer une plateforme permettant aux étudiants de présenter leurs talents et faire payer un droit d'entrée modique.
  • Offrir aux entreprises locales des possibilités de parrainage pour promouvoir leur marque.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenu potentielCarnaval de l'écoleMoyenHautHautCourse de plaisirHautMoyenMoyenVente de gâteauxHautMoyenBasSpectacle des talentsMoyenHautMoyen

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un carnaval scolaire :

  • 6 semaines avant : Fixez une date et commencez à promouvoir l'événement.
  • 4 semaines avant : Recruter des bénévoles et organiser la logistique.
  • 2 semaines avant : Obtenir les autorisations et finaliser les partenariats avec les vendeurs.
  • 1 semaine avant : Confirmez tous les détails de l'événement et faites une large promotion.
  • Jour de l'événement : Installer le lieu et gérer les activités.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis.
  • Coûts variables : Fournitures pour les jeux, coûts de la nourriture pour le carnaval.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif de collecte de fonds en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Évaluer les pertes potentielles si la fréquentation est faible par rapport aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Anticipez l'impact d'une mauvaise gestion sur l'image de votre école au sein de la communauté.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à d'éventuels problèmes, tels que des conditions météorologiques défavorables aux événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement corresponde à la mission de votre école, mais qui fasse également participer votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées novatrices de collecte de fonds pour les écoles qui s'appuient sur la technologie ?
Flèche
Quelles idées créatives de collecte de fonds saisonniers les écoles peuvent-elles mettre en œuvre pour la prochaine année scolaire ?
Flèche
Quels sont les concepts uniques de collecte de fonds que les écoles peuvent utiliser pour promouvoir la sensibilisation à l'environnement ?
Flèche
Quelles sont les meilleures idées créatives de collecte de fonds pour les écoles qui favorisent l'esprit de communauté ?
Flèche
Quelles idées uniques de collecte de fonds les écoles peuvent-elles mettre en œuvre pour accroître l'engagement des élèves ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Écoles privées
Programmes d'éducation financière
Programmes d'alphabétisation des adultes
Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation
Groupes scolaires
Programmes d'études à l'étranger
Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus
Fraternités
Départements universitaires
Sororités
Clubs d'étudiants
Centres d'apprentissage alternatifs
Groupes d'anciens élèves
Écoles à charte
Écoles primaires
Écoles secondaires
Programmes de développement de la jeunesse
Clubs 4-H
Scouts
Grand frère, grande sœur
Programmes extrascolaires
Organisations de mentorat
Programmes d'alphabétisation
Fondements de l'éducation
Clubs de supporters
Programmes d'éducation STEM
Organisations de développement de la jeunesse
Associations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation
Associations de parents d'élèves
Établissements d'enseignement religieux
Universités et collèges
Les écoles

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are some innovative fundraising ideas for schools that leverage technology?</div><div ms-code-snippet-a="1">Embrace a virtual talent show where students showcase their skills live streaming on platforms like YouTube or Facebook. Participants can raise funds through ticket sales or donations during the show. By merging entertainment with technology, schools can increase engagement while minimizing costs. Begin by recruiting hosting faculty, arranging a schedule, and promoting the event through social media channels. Use platforms such as Eventbrite to manage ticket sales and donations. Success metrics can include the number of attendees, total funds raised, and viewer engagement levels. With a success rate of about 75%, this idea not only generates funds but also strengthens community bonds.</div><div ms-code-snippet-q="2">Which creative seasonal fundraising ideas can schools implement for the next school year?</div><div ms-code-snippet-a="2">Consider a 'Back-to-School' themed community carnival that includes games, food stalls, and a silent auction of donated items from local businesses. Each booth can have its own fundraising opportunity, creating multiple revenue streams. Begin planning by securing venues, collaborating with local vendors for donations, and marketing the event through newsletters and social media. Success can be measured by attendance numbers, total revenue from booths and auctions, and participant feedback. This idea has a success rate of approximately 80% due to community involvement and excitement for the upcoming school year.</div><div ms-code-snippet-q="3">What are some unique fundraising concepts schools can use to promote environmental awareness?</div><div ms-code-snippet-a="3">Implement a 'Green Day Fundraiser' where students can request pledges for eco-friendly actions, like reducing waste or planting trees. Participants collect pledges based on their green initiatives and tally them after a set time. This event encourages student awareness and community involvement in environmental issues. Implementation requires planning, organizing educational workshops about sustainability, and setting up a tracking system for pledges. Success metrics include total funds raised, number of pledges gathered, and participant engagement levels. This innovative fundraising idea has a success rate of around 85%, particularly appealing to eco-conscious families.</div><div ms-code-snippet-q="4">What are the best creative fundraising ideas for schools that foster community spirit?</div><div ms-code-snippet-a="4">Host a 'Cultural Heritage Festival' where families share food, music, and arts from their cultures. Charge an entry fee and encourage participants to donate dishes or crafts. This idea not only raises funds but also strengthens school community bonds and celebrates diversity. Organize by forming a planning committee, generating interest through newsletters, and coordinating logistics such as location and supplies. Measure success by attendance, funds raised, and participant satisfaction via surveys. With a success rate of about 90%, this culturally rich event builds inclusivity within the school environment.</div><div ms-code-snippet-q="5">Which unique fundraising ideas can schools implement to increase student engagement?</div><div ms-code-snippet-a="5">Launch a 'Read-a-thon' where students solicit donations per book read within a designated timeframe. This encourages reading and raises funds simultaneously. Implementation requires promoting the event, setting reading goals, and tracking progress digitally through a dedicated website. Success can be evaluated based on total books read, funds raised, and increased student reading activity levels. This idea is known for its high success rate of 80%, as it promotes education alongside fundraising efforts.</div>