Collecte de fonds sans frais pour les programmes d'éducation financière

🍔 Budget BBQ Bash

Vendez des billets pour un barbecue d'été avec des stands de budgétisation, des démonstrations de grillades et des prix de tirage au sort - pour collecter des fonds tout en enseignant l'intelligence financière.

💻 Sprint d'épargne virtuelle

Un défi en ligne de 30 jours où les participants suivent leurs objectifs d'épargne, partagent leurs progrès et obtiennent des dons de leurs pairs pour alimenter vos programmes d'éducation financière.

🏖️ Salon de la finance au bord de la mer

Organisez un week-end de foire à la plage avec des stands de sponsors, des jeux d'argent, des ventes de snacks et des mini-leçons d'experts - parfait pour amuser la communauté et collecter des fonds.

☀️ Yoga de l'argent au lever du soleil

Organisez des séances de yoga tôt le matin dans le parc, suivies d'un atelier de budgétisation rapide - les participants paient par séance pour soutenir vos programmes d'alphabétisation.

🏃 Summer Savings Fun Run

Organisez une course/marche de 5 km où chaque kilomètre passe par un poste de conseils pour économiser de l'argent - les frais d'inscription et les fonds de parrainage stimulent vos efforts en matière d'éducation financière.

📱 Défi de l'épargne sociale d'été

Lancez une campagne sur les médias sociaux avec des conseils financiers quotidiens et des mini-défis - les participants font des dons pour débloquer les étapes de la communauté et sensibiliser le public.

