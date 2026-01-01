Collecte de fonds sans frais pour les programmes d'éducation financière

data-usecase-icon="recurring_donations"
Soutenir le Fonds des bourses d'études
Créez un flux régulier de soutien en invitant les donateurs à parrainer l'accès des étudiants par des dons mensuels, ce qui garantit que vos cours d'éducation financière se déroulent toute l'année sans interruption.
Financial Bootcamp Atelier payant
Vendre des billets pour des ateliers pratiques où les participants apprennent à établir un budget, à investir et à gérer leur crédit - à couvrir les coûts et à collecter des fonds en une seule étape.
Parrains pairs : Défi étudiant
Permettre aux étudiants de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de demander à leurs réseaux de soutenir leur parcours d'éducation financière - en amplifiant la portée par le biais des réseaux de pairs.
Boutique en ligne des manuels et outils
Proposer des cahiers d'exercices, des modèles de budget et des outils de planification financière dans une boutique en ligne, transformant ainsi les ressources éducatives en source de revenus.
data-usecase-icon="donation_form"
Campagne de collecte de fonds pour l'impact communautaire
Créez un formulaire de don personnalisé pour une campagne ciblée, qu'il s'agisse de financer un nouveau laboratoire d'alphabétisation ou de parrainer des quartiers défavorisés.
Programme d'adhésion des mentors VIP
Lancez un niveau d'adhésion offrant des webinaires exclusifs, des séances de coaching individuel et un accès anticipé aux nouveaux cours, afin de cultiver des supporters engagés.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏫 10 ateliers communautaires de budgétisation
Donner aux familles locales des compétences pratiques en matière de suivi des dépenses
📚 250 cahiers d'exercices d'éducation financière
Veiller à ce que chaque apprenant reçoive son propre guide sur la gestion intelligente de l'argent
💻 30 licences de cours en ligne
Accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une éducation financière interactive
🤝 100 séances de coaching individuel
Fournir un soutien personnalisé pour aider les participants à lutter contre l'endettement
🏠 5 ateliers de préparation à l'achat d'une maison
Ouvrir la voie à la stabilité pour les accédants à la propriété
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes d'éducation financière
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes d'éducation financière
🍔 Budget BBQ Bash
Vendez des billets pour un barbecue d'été avec des stands de budgétisation, des démonstrations de grillades et des prix de tirage au sort - pour collecter des fonds tout en enseignant l'intelligence financière.
💻 Sprint d'épargne virtuelle
Un défi en ligne de 30 jours où les participants suivent leurs objectifs d'épargne, partagent leurs progrès et obtiennent des dons de leurs pairs pour alimenter vos programmes d'éducation financière.
🏖️ Salon de la finance au bord de la mer
Organisez un week-end de foire à la plage avec des stands de sponsors, des jeux d'argent, des ventes de snacks et des mini-leçons d'experts - parfait pour amuser la communauté et collecter des fonds.
☀️ Yoga de l'argent au lever du soleil
Organisez des séances de yoga tôt le matin dans le parc, suivies d'un atelier de budgétisation rapide - les participants paient par séance pour soutenir vos programmes d'alphabétisation.
🏃 Summer Savings Fun Run
Organisez une course/marche de 5 km où chaque kilomètre passe par un poste de conseils pour économiser de l'argent - les frais d'inscription et les fonds de parrainage stimulent vos efforts en matière d'éducation financière.
📱 Défi de l'épargne sociale d'été
Lancez une campagne sur les médias sociaux avec des conseils financiers quotidiens et des mini-défis - les participants font des dons pour débloquer les étapes de la communauté et sensibiliser le public.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 programmes gratuits d'éducation financière Programmes d'éducation financière idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Programmes d'éducation financière en 2025
Programme général de subventions
Fondation FINRA pour l'éducation des investisseurs
$50,000-$100,000
Finance la recherche pour aider les gens à prendre des décisions financières judicieuses tout au long de leur vie ; les demandes sont acceptées à tout moment.
Programme de subventions CalMoneySmart
Département californien de la protection financière et de l'innovation
Jusqu'à 200 000
Accorde des subventions à des organisations à but non lucratif pour des programmes d'éducation financière et d'autonomisation ; le prochain cycle de candidature devrait s'ouvrir au début de l'année 2026.
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Jusqu'à 100 000
Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.
Programme d'aide aux bons voisins de l'USC
Université de Californie du Sud
Non spécifié
soutient les programmes communautaires, la période de candidature 2025-2026 débutant le 26 février 2025 et se terminant le 24 mars 2025.
Principales entreprises qui font des dons à programmes d'éducation financière en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Fondation Lincoln Financial
Fournit des fonds pour promouvoir la sécurité financière dans le cadre de programmes de bien-être financier, d'éducation des jeunes et de services sociaux essentiels.
Mon atelier sur l'argent
My Money Workshop est une organisation d'éducation financière 501 (c) 3 qui offre à ses participants des mesures concrètes pour un avenir meilleur.
Les femmes averties
Savvy Ladies s'associe à des entreprises et à des sociétés pour promouvoir l'éducation financière des femmes par le biais de sa ligne d'assistance téléphonique gratuite et de ses programmes.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes d'éducation financière ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes d'éducation financière ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux contributions optionnelles des donateurs qui choisissent de soutenir notre mission d'aider les organisations d'éducation financière à conserver chaque dollar qu'elles collectent.
Les programmes d'éducation financière peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les programmes d'éducation financière peuvent utiliser Zeffy pour collecter différents types de dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents sans payer de frais. Chaque dollar donné est directement affecté au soutien de votre mission éducative vitale.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes d'éducation financière peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les programmes d'éducation financière peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des collectes de fonds de pair à pair pour impliquer votre communauté, vendez des billets pour des séminaires ou des événements éducatifs, ou mettez en place un programme de dons récurrents pour assurer un soutien continu. Zeffy est flexible pour répondre aux besoins de votre campagne.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes d'éducation financière ?
Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes d'éducation financière parce qu'elle est vraiment 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui vous facturent des frais de traitement, Zeffy met tous les fonds directement entre vos mains, ce qui permet de consacrer plus de ressources à vos initiatives d'éducation financière.