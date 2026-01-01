Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Organisez un événement de cuisson de challah en direct où les participants font un don pour se joindre à l'événement, recevoir un kit de recettes et encourager la création de liens au sein de la communauté.
Lancer une campagne de collecte de fonds numérique pendant les fêtes de fin d'année pour encourager les dons réfléchis, en mettant en avant des exemples d'impact sur la communauté.
Organiser un pique-nique communautaire dans un parc local, en invitant les familles à verser une petite contribution pour participer, afin de renforcer les liens communautaires.
Créer un événement de plantation d'arbres à l'occasion de Tu B'Shvat, où les participants font un don pour planter des arbres en l'honneur d'êtres chers, unissant ainsi éthique environnementale et tradition.
Compilation et vente d'un livre de cuisine comprenant des recettes familiales traditionnelles proposées par les membres de la communauté, les recettes étant destinées à soutenir des projets locaux.
Créer et vendre des paniers-cadeaux festifs remplis de friandises et d'objets artisanaux fabriqués à la main par des artistes locaux, afin d'encourager le soutien de la communauté pendant la période des fêtes de fin d'année.
Établir des partenariats avec des organisations interconfessionnelles pour organiser des événements communs, promouvoir des valeurs partagées et collaborer à des initiatives de collecte de fonds.
Inciter les entreprises locales à parrainer des événements communautaires en échange de publicité, afin d'obtenir un soutien mutuel pour les activités de collecte de fonds.
Organiser des journées de bénévolat au sein de la communauté, au cours desquelles les heures travaillées se traduisent par des dons de la part des entreprises partenaires, ce qui renforce l'engagement et le soutien.
Proposer une série de webinaires virtuels sur l'histoire juive, moyennant des frais de participation, et offrir aux participants une expérience éducative attrayante.
Coordonner une journée de service au cours de laquelle les familles s'engagent dans des projets communautaires tout en collectant des fonds grâce au parrainage de leurs réseaux.
Organiser une foire d'art et d'artisanat avec des artisans locaux, les frais de participation aux stands permettant de soutenir les programmes communautaires tout en promouvant les talents locaux.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les organisations juives peuvent organiser des dîners culturels, des événements familiaux, des concours et des galas pour soutenir les synagogues et les programmes communautaires.
Les synagogues peuvent organiser des dîners festifs, des parrainages d'études de la Torah et des campagnes d'appel de fonds pour soutenir les services religieux et les programmes communautaires.
Les mosquées collectent des fonds par le biais d'iftars communautaires, de bazars de bienfaisance et de campagnes de dons destinés à financer l'entretien, les programmes pour la jeunesse et les activités de sensibilisation.
Les groupes d'étudiants religieux prospèrent grâce aux soirées café, aux concerts de louange basés sur les dons, aux ventes de produits dérivés sur le thème de la foi et aux collectes de fonds pour les repas en petits groupes.
Les établissements d'enseignement religieux augmentent leur financement en organisant des bazars de vacances, des ventes aux enchères sur le thème de la foi, des dîners d'étude des Écritures et des campagnes de parrainage de bourses d'études.
Les organisations religieuses peuvent organiser des repas communautaires, des concerts de chorales et des bazars de vacances afin de collecter des fonds pour l'action sociale, les missions et l'entretien des installations.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations juives :
|Idée de collecte de fonds
|Faisabilité
|Engagement communautaire
|Recettes potentielles
|Collecte de fonds pour le dîner de shabbat
|Haut
|Haut
|Moyen
|Activités de la journée de la Mitzvah
|Moyen
|Haut
|Moyen
|Festival des arts et de la culture juifs
|Moyen
|Haut
|Haut
|Vente aux enchères pour une cause
|Haut
|Moyen
|Haut
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une collecte de fonds à l'occasion d'un dîner de shabbat :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui non seulement s'aligne sur la mission de votre organisation, mais qui engage aussi efficacement votre communauté. Bonne chance !
