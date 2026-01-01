Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les organisations juives

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Collecte de fonds communautaires pour des causes juives
des événements pour soutenir des projets de la communauté juive
initiatives de collecte de fonds pour les synagogues

12 idées de collecte de fonds pour les organisations juives

Cuisson virtuelle de challah et collecte de fonds

Organisez un événement de cuisson de challah en direct où les participants font un don pour se joindre à l'événement, recevoir un kit de recettes et encourager la création de liens au sein de la communauté.

Appel en ligne pour les fêtes de fin d'année

Lancer une campagne de collecte de fonds numérique pendant les fêtes de fin d'année pour encourager les dons réfléchis, en mettant en avant des exemples d'impact sur la communauté.

Pique-nique de shabbat en plein air

Organiser un pique-nique communautaire dans un parc local, en invitant les familles à verser une petite contribution pour participer, afin de renforcer les liens communautaires.

Plantation d'arbres à thème pour Tu B'Shvat

Créer un événement de plantation d'arbres à l'occasion de Tu B'Shvat, où les participants font un don pour planter des arbres en l'honneur d'êtres chers, unissant ainsi éthique environnementale et tradition.

Vente de livres de recettes de Pessah

Compilation et vente d'un livre de cuisine comprenant des recettes familiales traditionnelles proposées par les membres de la communauté, les recettes étant destinées à soutenir des projets locaux.

Paniers Cadeaux Hanukkah

Créer et vendre des paniers-cadeaux festifs remplis de friandises et d'objets artisanaux fabriqués à la main par des artistes locaux, afin d'encourager le soutien de la communauté pendant la période des fêtes de fin d'année.

Programme de partenariat interconfessionnel

Établir des partenariats avec des organisations interconfessionnelles pour organiser des événements communs, promouvoir des valeurs partagées et collaborer à des initiatives de collecte de fonds.

Programme de parrainage d'entreprises locales

Inciter les entreprises locales à parrainer des événements communautaires en échange de publicité, afin d'obtenir un soutien mutuel pour les activités de collecte de fonds.

Journées de bénévolat avec contrepartie de donateurs

Organiser des journées de bénévolat au sein de la communauté, au cours desquelles les heures travaillées se traduisent par des dons de la part des entreprises partenaires, ce qui renforce l'engagement et le soutien.

Journées de bénévolat avec contrepartie de donateurs

Proposer une série de webinaires virtuels sur l'histoire juive, moyennant des frais de participation, et offrir aux participants une expérience éducative attrayante.

Journée de la Mitzvah communautaire

Coordonner une journée de service au cours de laquelle les familles s'engagent dans des projets communautaires tout en collectant des fonds grâce au parrainage de leurs réseaux.

Foire d'art et d'artisanat à thème

Organiser une foire d'art et d'artisanat avec des artisans locaux, les frais de participation aux stands permettant de soutenir les programmes communautaires tout en promouvant les talents locaux.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les organisations juives🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre organisation juive ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations juives :

1. Collecte de fonds pour le dîner de Shabbat

  • Organiser un dîner de shabbat communautaire pour lequel les participants versent une contribution.
  • Encouragez les participants à apporter des plats à partager, afin de favoriser l'esprit communautaire.

2. Activités de la journée de la Mitzvah

  • Organiser une journée de service au cours de laquelle les participants obtiennent un parrainage pour les tâches accomplies.
  • Promouvoir l'initiative des entreprises locales qui proposent des dons équivalents.

3. Festival des arts et de la culture juifs

  • Collaborez avec des artistes et des interprètes locaux pour un festival célébrant la culture juive.
  • Faire payer des frais d'inscription et rechercher des sponsors auprès des entreprises locales.

4. Vente aux enchères pour une cause

  • Invitez les membres à faire don d'objets ou d'expériences pour une vente aux enchères caritative.
  • Commercialiser la vente aux enchères en ligne et au sein de la communauté afin d'attirer des participants.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement communautaireRecettes potentielles
Collecte de fonds pour le dîner de shabbatHautHautMoyen
Activités de la journée de la MitzvahMoyenHautMoyen
Festival des arts et de la culture juifsMoyenHautHaut
Vente aux enchères pour une causeHautMoyenHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une collecte de fonds à l'occasion d'un dîner de shabbat :

  • 4 semaines avant : Fixez la date et commencez à commercialiser l'événement.
  • 3 semaines avant : Rassembler les volontaires pour la planification et la préparation.
  • 1 semaine avant : Confirmer la liste des invités et les dernières dispositions à prendre.
  • La veille : Installation de l'espace et préparation de la nourriture.
  • Jour de l'événement : Accueillir le dîner et veiller à ce que tout se passe bien.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Coûts de l'espace, du matériel de marketing et des autorisations nécessaires.
  • Coûts variables : Fournitures alimentaires, frais de représentation et dépenses liées aux articles mis aux enchères.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif réaliste en fonction de votre budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Évaluez les dépenses prévues afin d'éviter les pertes en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Évaluez l'impact des lacunes potentielles sur la crédibilité de votre organisation.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des défis inattendus, tels que des changements de lieu ou de conditions météorologiques.

En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui non seulement s'aligne sur la mission de votre organisation, mais qui engage aussi efficacement votre communauté. Bonne chance !

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les organisations juives ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les organisations juives ?
Flèche
Quelles sont les possibilités saisonnières de collecte de fonds qui conviennent le mieux aux organisations juives ?
Flèche
Comment les organisations juives peuvent-elles impliquer des publics plus jeunes dans la collecte de fonds ?
Flèche
Quelles sont les campagnes innovantes de collecte de fonds pendant les fêtes de fin d'année ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

