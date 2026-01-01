Collecte de fonds sans frais pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères de campus

data-usecase-icon="recurring_donations"
Campus Devotional Cercle de la dîme
Rationalisez les dîmes hebdomadaires ou mensuelles pour la pastorale universitaire grâce à des dons récurrents automatisés, garantissant un soutien régulier aux programmes de dévotion sans frais de transaction.
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Collecte de fonds pour le voyage missionnaire de printemps
Mobilisez les étudiants pour qu'ils collectent des dons de pair à pair pour les vacances de printemps ou les voyages missionnaires, en permettant aux supporters de partager des pages de collecte de fonds personnelles et d'accroître votre impact.
data-usecase-icon="event"
Vente de billets pour la soirée de louange des étudiants
Vendez des billets pour les soirées de louange, les conférences de leadership ou les retraites organisées par les étudiants - gérez les RSVP, l'attribution des places et organisez des ventes de billets sans frais, le tout en un seul endroit.
Boutique Faith & Campus Gear
Boutique Faith & Campus Gear
Proposez en ligne des vêtements de marque pour les ministères, des livres sur la foi et des équipements pour les campus, afin de permettre aux sympathisants d'acheter et de financer vos programmes sans frais.
Campagne de dons saisonniers
Campagne de dons saisonniers
Lancez une campagne de dons ciblée pour la rentrée scolaire, Pâques ou la fin du semestre en utilisant des formulaires de dons personnalisés qui recueillent les informations des donateurs de manière transparente.
Cercle des membres du ministère des campus
Cercle des membres du ministère des campus
Créez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux pour les anciens élèves, les bénévoles et les soutiens clés, avec un contenu exclusif ou un accès aux événements pour favoriser l'engagement à long terme.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🙌 10 bourses d'études pour des voyages missionnaires
Pour que chaque étudiant puisse partir à l'étranger sans contrainte financière
🗣️ Ateliers de leadership pour 25 étudiants leaders
Équiper la prochaine génération pour le ministère sur le campus
📖 100 Bibles d'étude et de dévotion
Guider les étudiants dans leur cheminement personnel de foi
🍕 Dîners hebdomadaires pour 50 étudiants
Construire une communauté et des amitiés durables
🎤 Système de sonorisation de haute qualité pour les soirées de louange
Créer des rassemblements immersifs et remplis d'esprit
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les groupes d'étudiants religieux et les ministères de campus
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes d'étudiants religieux / Ministères de campus
☀️ Sunshine Service Sprint
Organisez une journée de service communautaire parrainée où les étudiants répondent aux besoins locaux et collectent des dons pour alimenter la croissance du ministère universitaire.
📱 Shareathon de l'Écriture sociale
Les sympathisants partagent des réflexions bibliques quotidiennes sur les médias sociaux tout en invitant leurs amis à faire un don, ce qui suscite des conversations sur la foi et permet de financer le ministère des étudiants.
🎥 La foi sous les étoiles
Organiser des soirées en plein air avec des films confessionnels sur la pelouse du campus ; vendre des billets et des rafraîchissements, réunir la communauté et collecter des fonds pour les programmes du ministère.
🌱 Plante à prier Pop-Up
Vendez des plantes en pot accompagnées de cartes de prière sur les campus ou les marchés locaux, en associant des cadeaux verts à un soutien spirituel pour stimuler la collecte de fonds.
🚴♂️ Pedal & Praise Ride
Organiser une randonnée cycliste à but caritatif avec des arrêts musicaux pour le culte ; les participants recueillent des sponsors par kilomètre pour soutenir les événements de fraternité sur le campus.
🍋 Lemonade & Lyrics
Tenez un stand de limonade avec des prestations de louange en direct ; acceptez les demandes de chansons avec des pourboires, créant ainsi un événement amusant sur le campus qui finance le ministère.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 groupes gratuits Groupes d'étudiants religieux / Ministères de campus idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Groupes d'étudiants religieux / Ministères de campus en 2025
Subventions stratégiques
LuMin : Réseau du ministère luthérien des campus - ELCA
Jusqu'à 120 000
Soutient la santé et la vitalité à long terme des organisations de la pastorale universitaire. Les demandes initiales doivent être déposées le 30 juin 2025 et les demandes complètes doivent être déposées le 31 août 2025 pour le cycle 2026.
Subventions de site
LuMin : Réseau du ministère luthérien des campus - ELCA
De 1 200 à 4 000 dollars (pour les nouveaux demandeurs)
Fournit un soutien essentiel aux opérations ministérielles en cours et aux projets spécifiques des ministères des campus affiliés à l'ELCA. Les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 octobre 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Groupes d'étudiants religieux / Ministères de campus en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Union chrétienne
Offre des possibilités de parrainage de cours bibliques
Doubler le don
Fournit une liste d'entreprises qui font des dons à des organisations à but non lucratif.
Le bloc des dons
Permet de faire des dons en crypto-monnaie, en actions ou à partir de votre carte de crédit à des centaines d'organisations confessionnelles.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères de campus ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères de campus. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux conseils facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège !
Les groupes d'étudiants religieux et les ministères de campus peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les groupes d'étudiants religieux et les ministères de campus peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dîmes, des dons d'anciens élèves, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar collecté soutient votre mission sans que vous ayez à payer de frais.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes d'étudiants religieux et les ministères de campus peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les groupes d'étudiants religieux et les ministères sur les campus peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Vous pouvez organiser des collectes de fonds de pair à pair, organiser des événements payants, créer des boutiques en ligne pour la vente de marchandises ou mettre en place des programmes de dons récurrents. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy peut vous aider à les atteindre sans frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères de campus ?
Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères de campus. Alors que d'autres plateformes prétendent être gratuites mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, Zeffy garantit que chaque centime collecté va directement à votre mission, ce qui favorise la confiance avec vos donateurs.