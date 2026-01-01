Collecte de fonds sans frais pour les groupes d'étudiants religieux et les ministères de campus

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes d'étudiants religieux / Ministères de campus

☀️ Sunshine Service Sprint

Organisez une journée de service communautaire parrainée où les étudiants répondent aux besoins locaux et collectent des dons pour alimenter la croissance du ministère universitaire.

📱 Shareathon de l'Écriture sociale

Les sympathisants partagent des réflexions bibliques quotidiennes sur les médias sociaux tout en invitant leurs amis à faire un don, ce qui suscite des conversations sur la foi et permet de financer le ministère des étudiants.

🎥 La foi sous les étoiles

Organiser des soirées en plein air avec des films confessionnels sur la pelouse du campus ; vendre des billets et des rafraîchissements, réunir la communauté et collecter des fonds pour les programmes du ministère.

🌱 Plante à prier Pop-Up

Vendez des plantes en pot accompagnées de cartes de prière sur les campus ou les marchés locaux, en associant des cadeaux verts à un soutien spirituel pour stimuler la collecte de fonds.

🚴‍♂️ Pedal & Praise Ride

Organiser une randonnée cycliste à but caritatif avec des arrêts musicaux pour le culte ; les participants recueillent des sponsors par kilomètre pour soutenir les événements de fraternité sur le campus.

🍋 Lemonade & Lyrics

Tenez un stand de limonade avec des prestations de louange en direct ; acceptez les demandes de chansons avec des pourboires, créant ainsi un événement amusant sur le campus qui finance le ministère.

