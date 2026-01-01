Collecte de fonds à tarif zéro pour les mosquées

🍧 Sundaes pour la Sadaqah

Une fête de la glace communautaire où chaque boule est sponsorisée par des donateurs, ce qui permet d'adoucir les relations et de financer les programmes de la mosquée.

🏃 Masjid Morning Mile

Organisez une course à pied de 5 km ou d'un kilomètre dans le quartier pour collecter des fonds. Les participants recueillent des promesses de dons par kilomètre pour soutenir les services de la mosquée.

🌊 Nettoyage des plages pour les bénédictions

Organiser un nettoyage de plage ; les donateurs s'engagent pour chaque sac collecté. Stimulez le service communautaire, prenez soin de la terre d'Allah et financez les besoins de la mosquée.

📚 Marathon virtuel du Coran

Lancez un défi de lecture du Coran en ligne ; les sponsors s'engagent par juz ou page lue. Cela permet d'unir les lecteurs au niveau mondial et de collecter des fonds.

Campagne de partage du Qurbani

À l'approche de l'Aïd al-Adha, invitez les sponsors à financer en ligne des actions sacrificielles qui seront distribuées aux personnes dans le besoin, afin de renforcer les liens au sein de la communauté.

🎥 Soirée cinéma et dons au crépuscule

Projection en plein air d'un film familial sous les étoiles, avec un don suggéré à l'entrée et des ventes de concessions pour soutenir les programmes de la mosquée.

