Collecte de fonds à tarif zéro pour les mosquées

Parrainer les repas de l'Iftar du Ramadan
Invitez les membres de la communauté à financer les dîners quotidiens de l'iftar pendant le Ramadan à l'aide d'un formulaire en ligne simple et partageable. Cette initiative renforce l'engagement et garantit que chaque repas du soir est entièrement couvert, sans frais.
Fonds d'expansion des mosquées
Assurez-vous un soutien régulier pour la rénovation des bâtiments ou la construction de nouvelles salles de prière en automatisant les contributions mensuelles ou trimestrielles. Les dons récurrents fournissent un revenu prévisible qui permet de maintenir le projet sur les rails.
Billets pour le gala de célébration de l'Aïd
Vendez des billets pour le festival de l'Aïd ou le gala communautaire de votre mosquée grâce à une page d'événement intégrée - gérez les RSVP, les préférences alimentaires et les places sans suivi manuel.
Défi de collecte de fonds pour la classe de Coran des jeunes
Permettez aux familles et aux élèves de collecter des fonds pour les cours de Coran grâce à des pages de collecte de fonds personnalisées. Les campagnes peer-to-peer exploitent les réseaux et amplifient les contributions.
Tombola de l'aide au Hadj
Proposez des billets de tombola en ligne pour couvrir les frais de voyage des pèlerins - définissez des niveaux de prix et tirez les gagnants au sort virtuellement. Une tombola suscite l'enthousiasme et permet de collecter rapidement des fonds importants.
Boutique de livres et de vêtements islamiques
Ouvrez une boutique en ligne pour vendre des tapis de prière, de la littérature islamique et des vêtements portant la marque de la mosquée. Grâce à l'absence de frais, chaque vente bénéficie directement à vos programmes d'éducation et de sensibilisation.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🌙 1 000 repas d'iftar pour le Ramadan
Réunir les familles autour de la nourriture et de la foi
📚 200 bourses d'étude du Coran
Permettre aux apprenants de tous âges d'approfondir leur connexion
🎙️ 5 ateliers d'enrichissement de la foi
Des cœurs inspirés avec des experts et des discussions pratiques
🕌 Nouveaux tapis de prière pour 200 fidèles
Assurer le confort et la dignité dans chaque acte de dévouement
🛠️ Accessibilité et modernisation des installations
Créer un espace sûr et accueillant pour l'ensemble de la communauté
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les mosquées
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Mosquées
🍧 Sundaes pour la Sadaqah
Une fête de la glace communautaire où chaque boule est sponsorisée par des donateurs, ce qui permet d'adoucir les relations et de financer les programmes de la mosquée.
🏃 Masjid Morning Mile
Organisez une course à pied de 5 km ou d'un kilomètre dans le quartier pour collecter des fonds. Les participants recueillent des promesses de dons par kilomètre pour soutenir les services de la mosquée.
🌊 Nettoyage des plages pour les bénédictions
Organiser un nettoyage de plage ; les donateurs s'engagent pour chaque sac collecté. Stimulez le service communautaire, prenez soin de la terre d'Allah et financez les besoins de la mosquée.
📚 Marathon virtuel du Coran
Lancez un défi de lecture du Coran en ligne ; les sponsors s'engagent par juz ou page lue. Cela permet d'unir les lecteurs au niveau mondial et de collecter des fonds.
Campagne de partage du Qurbani
À l'approche de l'Aïd al-Adha, invitez les sponsors à financer en ligne des actions sacrificielles qui seront distribuées aux personnes dans le besoin, afin de renforcer les liens au sein de la communauté.
🎥 Soirée cinéma et dons au crépuscule
Projection en plein air d'un film familial sous les étoiles, avec un don suggéré à l'entrée et des ventes de concessions pour soutenir les programmes de la mosquée.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 mosquées gratuites Mosquées idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Mosquées en 2025
Programme de subventions nationales de l'IRUSA
Islamic Relief USA (IRUSA)
$20,000-$70,000
Elle soutient la sécurité alimentaire, les services aux réfugiés, les cliniques de soins de santé et les organisations de développement communautaire aux États-Unis. Les candidatures seront ouvertes à partir du 3 mars 2025.
Programme d'aide à la sécurité des organisations à but non lucratif (NSGP)
Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA)
Variable (financement important disponible)
Ce programme finance le renforcement des cibles et de la sécurité physique des organisations à but non lucratif exposées à un risque élevé d'attaque terroriste, les dates limites de dépôt des demandes variant selon les États.
Subventions de l'ACF de Yuma
Fondation communautaire de l'Arizona
Non spécifié
Ce programme soutient les initiatives en faveur de la jeunesse et de la santé pour les organisations éligibles, y compris les organisations religieuses. Les candidatures seront ouvertes à partir du 14 juillet 2025.
Subventions pour l'art et le patrimoine culturel islamiques
Barakat
Non spécifié
Soutient la préservation du patrimoine, la recherche et l'éducation liées à l'art et au patrimoine culturel islamiques, avec des détails disponibles sur son site web.
Principales entreprises qui font des dons à Mosquées en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.
Grands magasins Géant
Distribue des programmes de responsabilité sociale des entreprises (RSE) spécifiquement destinés aux mosquées et aux internats islamiques.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les mosquées ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les mosquées, sans frais de plateforme ni de traitement. Notre viabilité provient des pourboires optionnels que les généreux donateurs ajoutent à leurs contributions, de sorte que votre mosquée peut conserver chaque dollar destiné à votre mission.
Les mosquées peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Les mosquées peuvent certainement utiliser Zeffy pour collecter un large éventail de dons. Qu'il s'agisse de dons généraux, de collectes spéciales ou de billets d'entrée à des événements, Zeffy s'en charge sans frais. Chaque centime collecté est directement affecté au soutien de votre communauté et de ses activités.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les mosquées peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Avec Zeffy, les mosquées peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds, telles que des collectes de fonds de pair à pair, des événements payants comme les dîners d'iftar, et des dons récurrents pour un soutien continu. La plateforme est polyvalente et 100 % gratuite, ce qui permet d'augmenter les fonds destinés à répondre aux besoins de votre communauté.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les mosquées ?
Zeffy se distingue comme la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les mosquées parce qu'elle est vraiment 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui imposent des frais cachés, le modèle à frais zéro de Zeffy garantit qu'une plus grande partie des contributions de vos donateurs est consacrée à la réalisation de la mission de votre communauté, sans qu'il y ait le moindre accroc.