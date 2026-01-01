data-usecase-icon="donation_form"
Lancer la campagne de dotation de bourses d'études
Engagez les parents, les anciens élèves et les sympathisants en leur proposant un formulaire de don dédié à la création d'une bourse d'études, garantissant ainsi une aide à la scolarité pour les années à venir.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Mise en place d'un programme permanent de dîme et de promesses de dons
Permettez aux familles et au personnel de programmer automatiquement des promesses de dons hebdomadaires ou mensuelles, afin de stabiliser le budget de votre ministère et de votre école sans suivi manuel.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Mobiliser les fonds pour les voyages missionnaires
Permettre aux étudiants de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour des voyages missionnaires ou des projets de service et de rallier leurs réseaux pour donner sans frais.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Accueillir le dîner annuel de bienfaisance
Vendez des billets pour votre dîner de gala, votre conférence ou votre banquet de remise de prix grâce à une gestion transparente des inscriptions et des participants.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="store"
Ouvrir la boutique de l'esprit d'école
Proposer des vêtements de marque, des livres et du matériel d'étude religieux en ligne afin de collecter des fonds pour l'amélioration du campus et les activités étudiantes.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="adhésion"
Créer le cercle de soutien aux anciens élèves
Lancer un programme d'adhésion à plusieurs niveaux pour les diplômés et les bienfaiteurs, offrant des bulletins d'information exclusifs, des invitations à des événements et des niveaux de reconnaissance.
data-usecase-cta="adhésion"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🙏 5 bourses d'études complètes
Pour que chaque enfant puisse avoir accès à une éducation fondée sur la foi, quels que soient ses moyens
📚 50 nouveaux manuels d'études religieuses
Veiller à ce que chaque élève ait son propre exemplaire pour s'engager profondément dans l'Écriture.
💻 5 nouveaux ordinateurs portables pour les enseignants
Permettre aux enseignants de disposer d'une technologie fiable pour des cours dynamiques en ligne et en classe
🎹 5 instruments de musique pour les classes de louange
Nourrir les talents des élèves et enrichir leur éducation cultuelle par la musique
👩🏫 10 places de développement professionnel
Doter les éducateurs de nouvelles compétences pour inspirer et guider les jeunes cœurs dans la foi
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Établissements d'enseignement religieux
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Établissements d'enseignement religieux
🏃♂️ Relais de la foi et de la forme
Les participants parcourent des kilomètres en équipe, sponsorisés par kilomètre, unissant la santé et la foi tout en collectant des fonds pour les programmes scolaires.
📖 Leathon de lecture des Écritures
Les supporters s'engagent pour chaque chapitre lu au cours de l'été et suivent leurs progrès sur un tableau de classement commun, ce qui permet d'alimenter les initiatives d'alphabétisation et de soutenir les frais de scolarité.
🎨 Vente aux enchères d'art sacré
Les étudiants et la communauté créent des œuvres d'art sur le thème de la foi ; les pièces sont vendues aux enchères en ligne, ce qui stimule l'engagement et les ressources du campus.
🌿 Le jardin de la gratitude
Les donateurs parrainent des fleurs ou des légumes dans un jardin du campus ; les recettes permettent de soutenir les programmes alimentaires et d'embellir les terrains de l'école.
🎶 Pique-nique à la louange du coucher du soleil
Organisez un repas-partage en plein air avec de la musique live ; les invités font un don suggéré, ce qui favorise la camaraderie et les fonds.
🍽️ Global Faith Cook-Along
Cours de cuisine virtuels proposant des recettes communautaires ; les participants font un don pour s'inscrire, partagent les repas en ligne et approfondissent les liens culturels.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 institutions éducatives gratuites Établissements d'enseignement religieux idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Établissements d'enseignement religieux en 2025
Subventions de la Fondation de la famille Neeb
Fondation de la famille Neeb
Variable
Soutien aux établissements d'enseignement primaire et secondaire chrétiens pour les étudiants, les éducateurs, les installations, l'équipement et le personnel ; processus de demande en cours.
Fondation Henry Luce - Subventions réactives
Fondation Henry Luce
Variable, généralement de 200 000 à 400 000 dollars
Accorde des subventions pour des projets qui font progresser les connaissances du public sur la démocratie, la race et la religion en Amérique ; les notes conceptuelles sont acceptées à tout moment.
Subventions de l'Académie américaine de religion (AAR)
Académie américaine de religion (AAR)
Variable
Offre diverses subventions aux membres, notamment pour la recherche et le développement régional, avec certaines échéances autour du 22 septembre 2025.
Lilly Endowment Inc - Initiative "Pathways for Tomorrow
Lilly Endowment Inc.
Jusqu'à 10 millions de dollars
Aide les écoles de théologie à renforcer leurs capacités à préparer et à soutenir les responsables pastoraux ; les propositions de collaboration à grande échelle doivent être présentées au plus tard le 15 août 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Institutions éducatives religieuses en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes de collecte, de registres et de demandes d'espace dans le cadre de son initiative Spark Good.
Fondation de la famille Neeb
Accorde des subventions aux établissements d'enseignement confessionnels pour soutenir les étudiants, les éducateurs, les installations, l'équipement et le personnel.
Lilly Endowment Inc.
soutient les institutions et les réseaux religieux qui fournissent des ressources aux congrégations, y compris les écoles de théologie et le développement de l'encadrement chrétien.
Fondation Henry Luce
Par l'intermédiaire de son programme "Religion et théologie", elle soutient des initiatives visant à approfondir la compréhension de la religion par le public, notamment des projets impliquant des collèges, des universités et des séminaires indépendants.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les établissements d'enseignement religieux ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les établissements d'enseignement religieux ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission de soutenir des organisations comme la vôtre. Il n'y a vraiment pas de piège !
Les établissements d'enseignement religieux peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dîmes ou d'autres types de dons ?
Absolument ! Les établissements d'enseignement religieux peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dîmes, les dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar donné par votre communauté va directement à votre cause.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les établissements d'enseignement religieux peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les établissements d'enseignement religieux peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, telles que des collectes de fonds de pair à pair, des événements à billets et des dons récurrents. Que vous organisiez un festival saisonnier, que vous lanciez un projet de service communautaire ou que vous mettiez en place des offres régulières, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les établissements d'enseignement religieux ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les établissements d'enseignement religieux. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy garantit que plus d'argent va directement à votre mission. Cela signifie plus de ressources pour la sensibilisation, l'éducation et le soutien à la communauté - là où il faut.