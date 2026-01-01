⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre école religieuse.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🙏 5 bourses d'études complètes

Pour que chaque enfant puisse avoir accès à une éducation fondée sur la foi, quels que soient ses moyens

📚 50 nouveaux manuels d'études religieuses

Veiller à ce que chaque élève ait son propre exemplaire pour s'engager profondément dans l'Écriture.

💻 5 nouveaux ordinateurs portables pour les enseignants

Permettre aux enseignants de disposer d'une technologie fiable pour des cours dynamiques en ligne et en classe

🎹 5 instruments de musique pour les classes de louange

Nourrir les talents des élèves et enrichir leur éducation cultuelle par la musique

👩‍🏫 10 places de développement professionnel

Doter les éducateurs de nouvelles compétences pour inspirer et guider les jeunes cœurs dans la foi