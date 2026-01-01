Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre école religieuse - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les établissements d'enseignement religieux, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Religious Educational Institutions

Collecte de fonds à taux zéro pour les établissements d'enseignement religieux

Comment Zeffy aide les établissements d'enseignement religieux à collecter des fonds

Les établissements d'enseignement religieux utilisent Zeffy pour tout financer, des dîmes automatisées aux dotations de bourses d'études, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

Lancer la campagne de dotation de bourses d'études

Engagez les parents, les anciens élèves et les sympathisants en leur proposant un formulaire de don dédié à la création d'une bourse d'études, garantissant ainsi une aide à la scolarité pour les années à venir.

Mise en place d'un programme permanent de dîme et de promesses de dons

Permettez aux familles et au personnel de programmer automatiquement des promesses de dons hebdomadaires ou mensuelles, afin de stabiliser le budget de votre ministère et de votre école sans suivi manuel.

Mobiliser les fonds pour les voyages missionnaires

Permettre aux étudiants de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour des voyages missionnaires ou des projets de service et de rallier leurs réseaux pour donner sans frais.

Accueillir le dîner annuel de bienfaisance

Vendez des billets pour votre dîner de gala, votre conférence ou votre banquet de remise de prix grâce à une gestion transparente des inscriptions et des participants.

Ouvrir la boutique de l'esprit d'école

Proposer des vêtements de marque, des livres et du matériel d'étude religieux en ligne afin de collecter des fonds pour l'amélioration du campus et les activités étudiantes.

Créer le cercle de soutien aux anciens élèves

Lancer un programme d'adhésion à plusieurs niveaux pour les diplômés et les bienfaiteurs, offrant des bulletins d'information exclusifs, des invitations à des événements et des niveaux de reconnaissance.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre école religieuse.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🙏 5 bourses d'études complètes

Pour que chaque enfant puisse avoir accès à une éducation fondée sur la foi, quels que soient ses moyens

📚 50 nouveaux manuels d'études religieuses

Veiller à ce que chaque élève ait son propre exemplaire pour s'engager profondément dans l'Écriture.

💻 5 nouveaux ordinateurs portables pour les enseignants

Permettre aux enseignants de disposer d'une technologie fiable pour des cours dynamiques en ligne et en classe

🎹 5 instruments de musique pour les classes de louange

Nourrir les talents des élèves et enrichir leur éducation cultuelle par la musique

👩‍🏫 10 places de développement professionnel

Doter les éducateurs de nouvelles compétences pour inspirer et guider les jeunes cœurs dans la foi

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Établissements d'enseignement religieux

0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Établissements d'enseignement religieux

🏃‍♂️ Relais de la foi et de la forme

Les participants parcourent des kilomètres en équipe, sponsorisés par kilomètre, unissant la santé et la foi tout en collectant des fonds pour les programmes scolaires.

📖 Leathon de lecture des Écritures

Les supporters s'engagent pour chaque chapitre lu au cours de l'été et suivent leurs progrès sur un tableau de classement commun, ce qui permet d'alimenter les initiatives d'alphabétisation et de soutenir les frais de scolarité.

🎨 Vente aux enchères d'art sacré

Les étudiants et la communauté créent des œuvres d'art sur le thème de la foi ; les pièces sont vendues aux enchères en ligne, ce qui stimule l'engagement et les ressources du campus.

🌿 Le jardin de la gratitude

Les donateurs parrainent des fleurs ou des légumes dans un jardin du campus ; les recettes permettent de soutenir les programmes alimentaires et d'embellir les terrains de l'école.

🎶 Pique-nique à la louange du coucher du soleil

Organisez un repas-partage en plein air avec de la musique live ; les invités font un don suggéré, ce qui favorise la camaraderie et les fonds.

🍽️ Global Faith Cook-Along

Cours de cuisine virtuels proposant des recettes communautaires ; les participants font un don pour s'inscrire, partagent les repas en ligne et approfondissent les liens culturels.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 institutions éducatives gratuites Établissements d'enseignement religieux idées de collecte de fonds

Parcourir tous les école religieuse idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Établissements d'enseignement religieux en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre école religieuse. Ces options constituent un excellent point de départ.

Subventions de la Fondation de la famille Neeb

Fondation de la famille Neeb

Variable

Soutien aux établissements d'enseignement primaire et secondaire chrétiens pour les étudiants, les éducateurs, les installations, l'équipement et le personnel ; processus de demande en cours.

Postuler

Fondation Henry Luce - Subventions réactives

Fondation Henry Luce

Variable, généralement de 200 000 à 400 000 dollars

Accorde des subventions pour des projets qui font progresser les connaissances du public sur la démocratie, la race et la religion en Amérique ; les notes conceptuelles sont acceptées à tout moment.

Postuler

Subventions de l'Académie américaine de religion (AAR)

Académie américaine de religion (AAR)

Variable

Offre diverses subventions aux membres, notamment pour la recherche et le développement régional, avec certaines échéances autour du 22 septembre 2025.

Postuler

Lilly Endowment Inc - Initiative "Pathways for Tomorrow

Lilly Endowment Inc.

Jusqu'à 10 millions de dollars

Aide les écoles de théologie à renforcer leurs capacités à préparer et à soutenir les responsables pastoraux ; les propositions de collaboration à grande échelle doivent être présentées au plus tard le 15 août 2025.

Postuler

En savoir plus école religieuse subventions

Principales entreprises qui font des dons à Institutions éducatives religieuses en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre école religieuse ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes de collecte, de registres et de demandes d'espace dans le cadre de son initiative Spark Good.

Prendre contact

Fondation de la famille Neeb

Accorde des subventions aux établissements d'enseignement confessionnels pour soutenir les étudiants, les éducateurs, les installations, l'équipement et le personnel.

Prendre contact

Lilly Endowment Inc.

soutient les institutions et les réseaux religieux qui fournissent des ressources aux congrégations, y compris les écoles de théologie et le développement de l'encadrement chrétien.

Prendre contact

Fondation Henry Luce

Par l'intermédiaire de son programme "Religion et théologie", elle soutient des initiatives visant à approfondir la compréhension de la religion par le public, notamment des projets impliquant des collèges, des universités et des séminaires indépendants.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les établissements d'enseignement religieux ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les établissements d'enseignement religieux ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission de soutenir des organisations comme la vôtre. Il n'y a vraiment pas de piège !

Les établissements d'enseignement religieux peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dîmes ou d'autres types de dons ?

Absolument ! Les établissements d'enseignement religieux peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dîmes, les dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar donné par votre communauté va directement à votre cause.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les établissements d'enseignement religieux peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les établissements d'enseignement religieux peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, telles que des collectes de fonds de pair à pair, des événements à billets et des dons récurrents. Que vous organisiez un festival saisonnier, que vous lanciez un projet de service communautaire ou que vous mettiez en place des offres régulières, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les établissements d'enseignement religieux ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les établissements d'enseignement religieux. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy garantit que plus d'argent va directement à votre mission. Cela signifie plus de ressources pour la sensibilisation, l'éducation et le soutien à la communauté - là où il faut.

Comment obtenir un financement pour...

Mosquées
Organisations juives
Synagogues
Groupes d'étudiants religieux / Ministères sur le campus
Églises
Organisations religieuses et confessionnelles

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
