Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les équipes d'athlétisme

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

parrainage d'entreprises locales pour les équipes d'athlétisme
collecte de fonds pour les rencontres d'athlétisme
sensibilisation de la communauté au soutien de l'équipe d'athlétisme

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les équipes d'athlétisme

Collecte de fonds virtuelle pour l'athlétisme

Les participants suivent leurs courses d'entraînement et sollicitent des sponsors pour la distance parcourue, promouvant ainsi des habitudes saines tout en collectant des fonds.

Programme de parrainage des athlètes

Mettre en relation les athlètes avec des entreprises locales pour des parrainages pendant les compétitions, afin de créer une visibilité pour les sponsors et un financement pour les équipes.

Campagne de financement en ligne

Créez un appel de fonds sur des plateformes telles que GoFundMe, en encourageant les supporters à partager et à faire des dons pour les besoins spécifiques de l'équipe.

Défi des médias sociaux

Engagez vos fans en leur proposant des défis (par exemple, le saut le plus long) et encouragez les dons pour la participation tout en augmentant la visibilité grâce aux partages.

Course d'athlétisme

Organiser une course amusante pendant une rencontre où les participants courent pour une cause, les frais d'inscription permettant de couvrir les dépenses de l'équipe.

Ateliers sportifs communautaires

Proposer des stages dirigés par des athlètes pour enseigner les techniques de l'athlétisme, moyennant un droit d'entrée dont les recettes seront affectées aux efforts de collecte de fonds de l'équipe.

Vente d'articles personnalisés

Vendez des articles personnalisés tels que des T-shirts et des casquettes portant le logo de l'équipe, ce qui permet aux supporters d'apporter leur soutien tout en promouvant l'esprit d'équipe.

Collecte de fonds pour le défi de l'entraînement

Mettez les supporters au défi de s'entraîner pendant un mois, en collectant des promesses de dons pour chaque séance effectuée, afin de financer les besoins de l'équipe.

Packages de parrainage d'entreprise

Créer des packages de parrainage à plusieurs niveaux pour les entreprises locales qui incluent des opportunités de marquage lors des rencontres et des événements de l'équipe.

Concours de photos d'animaux de compagnie

Encouragez les membres de la communauté à soumettre des photos d'animaux moyennant paiement, les images gagnantes étant présentées sur les médias sociaux ou les calendriers de l'équipe.

Soirée de gala pour l'athlétisme

Organiser un dîner de gala avec des orateurs invités, des ventes aux enchères silencieuses et des tirages au sort pour obtenir le soutien des anciens élèves et des membres de la communauté.

Ventes de cartes d'abonnement saisonnières

Vendre des abonnements de saison pour les rencontres à domicile, permettant aux supporters de soutenir les équipes et d'avoir un accès garanti à tous les événements.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour l'athlétisme Teams🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos équipes d'athlétisme ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les forces et les ressources de votre équipe d'athlétisme à but non lucratif. Utilisez le questionnaire d'auto-évaluation suivant pour évaluer votre capacité organisationnelle :

  • Le personnel : Disposez-vous de bénévoles ou d'employés dédiés à la collecte de fonds ? Combien de bénévoles ou d'employés ?
  • Compétences : Quelle expertise ou quelles compétences les membres de votre équipe apportent-ils à la collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux initiatives de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations entretenez-vous avec les entreprises locales, les membres de la communauté et les sponsors potentiels ?
  • Alignement sur la mission : Comment l'initiative de collecte de fonds s'aligne-t-elle sur la mission et les objectifs de votre association ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Maintenant que vous connaissez vos points forts, envisagez de mettre en œuvre une ou plusieurs de ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes d'athlétisme :

1. Parrainage de compétitions d'athlétisme

  • Cherchez des entreprises locales pour sponsoriser vos rencontres, en offrant leur image de marque sur les bannières et les programmes.
  • Promouvoir les avantages du parrainage, tels que la visibilité et la bonne volonté de la communauté, afin d'encourager la participation.

2. Course amusante ou course à relais

  • Organisez une course ou un relais communautaire où les participants paient un droit d'entrée.
  • Incorporez des défis pour augmenter l'engagement et offrez des prix aux meilleurs participants.

3. "Programme "Adoptez un athlète

  • Permettre aux membres de la communauté d'adopter des athlètes en versant une contribution mensuelle pour couvrir leurs frais d'entraînement et de compétition.
  • Fournir aux sponsors des mises à jour et des témoignages de reconnaissance sur les progrès des athlètes afin de les fidéliser.

4. Vente de marchandises

  • Créez des articles à vendre à l'effigie de votre équipe, tels que des t-shirts, des casquettes et des bouteilles d'eau.
  • Mettre en place un système de pré-commande pour évaluer l'intérêt et minimiser les coûts de stockage.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsParrainage de rencontres sur pisteHautMediumHautCourse de loisirsMediumHautMediumAdopter un athlèteMediumHautMediumVente de marchandisesHautMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Un calendrier bien structuré vous aidera à organiser vos efforts de collecte de fonds. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'une course amicale :

  • 6 semaines avant : Fixez une date et choisissez un lieu. Commencez à faire de la publicité !
  • 5 semaines avant : Créer et distribuer les formulaires d'inscription.
  • 3 semaines avant : Confirmer les accords de parrainage et la logistique.
  • 1 semaine avant : Finaliser les détails, y compris les permis et les volontaires.
  • Jour de l'événement : Réaliser l'événement en douceur avec tous les bénévoles dans leur rôle.

Étape 5 : Considérations budgétaires

Une bonne budgétisation est essentielle pour une collecte de fonds réussie. Voici comment le structurer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, permis, assurance et matériel de marketing.
  • Coûts variables : T-shirts ou médailles pour les participants, rafraîchissements et fournitures.
  • Objectif de recettes : Déterminez un objectif de recettes réaliste en fonction des dépenses et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

L'identification des risques potentiels vous préparera à faire face à des défis imprévus :

  • Risques financiers : Prévoir des scénarios dans lesquels le taux de participation est plus faible que prévu, ce qui a un impact sur les recettes.
  • Risques de réputation : Comprendre les effets d'une mauvaise exécution de l'événement sur la confiance de la communauté.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des problèmes tels que des conditions météorologiques défavorables le jour de l'événement et préparez des plans d'urgence.

En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui s'aligne sur la mission de votre équipe d'athlétisme tout en engageant efficacement la communauté. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds les plus originales pour les équipes d'athlétisme en 2024 ?
Comment les équipes d'athlétisme peuvent-elles utiliser les entreprises locales pour des campagnes de collecte de fonds innovantes ?
Quelles activités saisonnières de collecte de fonds les équipes d'athlétisme peuvent-elles mettre en place pendant l'été ?
Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus efficaces pour les équipes d'athlétisme ?
Quelles idées de marchandises créatives les équipes d'athlétisme peuvent-elles utiliser pour collecter des fonds ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

