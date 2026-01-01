Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Les participants suivent leurs courses d'entraînement et sollicitent des sponsors pour la distance parcourue, promouvant ainsi des habitudes saines tout en collectant des fonds.
Mettre en relation les athlètes avec des entreprises locales pour des parrainages pendant les compétitions, afin de créer une visibilité pour les sponsors et un financement pour les équipes.
Créez un appel de fonds sur des plateformes telles que GoFundMe, en encourageant les supporters à partager et à faire des dons pour les besoins spécifiques de l'équipe.
Engagez vos fans en leur proposant des défis (par exemple, le saut le plus long) et encouragez les dons pour la participation tout en augmentant la visibilité grâce aux partages.
Organiser une course amusante pendant une rencontre où les participants courent pour une cause, les frais d'inscription permettant de couvrir les dépenses de l'équipe.
Proposer des stages dirigés par des athlètes pour enseigner les techniques de l'athlétisme, moyennant un droit d'entrée dont les recettes seront affectées aux efforts de collecte de fonds de l'équipe.
Vendez des articles personnalisés tels que des T-shirts et des casquettes portant le logo de l'équipe, ce qui permet aux supporters d'apporter leur soutien tout en promouvant l'esprit d'équipe.
Mettez les supporters au défi de s'entraîner pendant un mois, en collectant des promesses de dons pour chaque séance effectuée, afin de financer les besoins de l'équipe.
Créer des packages de parrainage à plusieurs niveaux pour les entreprises locales qui incluent des opportunités de marquage lors des rencontres et des événements de l'équipe.
Encouragez les membres de la communauté à soumettre des photos d'animaux moyennant paiement, les images gagnantes étant présentées sur les médias sociaux ou les calendriers de l'équipe.
Organiser un dîner de gala avec des orateurs invités, des ventes aux enchères silencieuses et des tirages au sort pour obtenir le soutien des anciens élèves et des membres de la communauté.
Vendre des abonnements de saison pour les rencontres à domicile, permettant aux supporters de soutenir les équipes et d'avoir un accès garanti à tous les événements.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.
Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.
Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.
Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.
Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.
Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.
Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.
Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.
Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.
Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.
Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.
Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.
Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.
Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.
Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.
Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.
Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les forces et les ressources de votre équipe d'athlétisme à but non lucratif. Utilisez le questionnaire d'auto-évaluation suivant pour évaluer votre capacité organisationnelle :
Maintenant que vous connaissez vos points forts, envisagez de mettre en œuvre une ou plusieurs de ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes d'athlétisme :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsParrainage de rencontres sur pisteHautMediumHautCourse de loisirsMediumHautMediumAdopter un athlèteMediumHautMediumVente de marchandisesHautMediumMedium
Un calendrier bien structuré vous aidera à organiser vos efforts de collecte de fonds. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'une course amicale :
Une bonne budgétisation est essentielle pour une collecte de fonds réussie. Voici comment le structurer :
L'identification des risques potentiels vous préparera à faire face à des défis imprévus :
En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui s'aligne sur la mission de votre équipe d'athlétisme tout en engageant efficacement la communauté. Bonne chance !
Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.
Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.