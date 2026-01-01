Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les clubs de randonnée

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif à l'occasion d'événements de randonnée
Décoratif
parrainer une campagne de collecte de fonds pour le nettoyage des sentiers
Décoratif
défis de randonnée en groupe pour la collecte de fonds

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les clubs de randonnée

Course virtuelle sur sentier

Les participants s'inscrivent, parcourent une distance de leur propre chef et téléchargent leur preuve en ligne. Les fonds sont collectés grâce aux droits d'inscription et aux parrainages.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Concours photo de randonnée en ligne

Invitez les sympathisants à soumettre leurs meilleures photos de randonnée en échange d'un don, les gagnants étant récompensés par les votes de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Randonnée pédestre

Organisez une randonnée de collecte de fonds au cours de laquelle les participants obtiennent des promesses de dons pour chaque kilomètre parcouru. Cette activité est idéale pour favoriser l'engagement communautaire et l'esprit d'équipe.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Promenades guidées dans la nature

Proposer des randonnées guidées par des experts locaux, en faisant payer les participants et en reversant les recettes au club.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Boutique de produits dérivés

Installer un stand lors d'événements locaux pour vendre du matériel et des accessoires de randonnée de marque, les bénéfices étant reversés aux activités du club.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Articles sur le thème de la randonnée

Créez et vendez des t-shirts, des bouteilles d'eau et d'autres articles personnalisés portant la marque du club ou des sentiers locaux afin de collecter des fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Packages de parrainage d'entreprise

Développer des opportunités de parrainage pour les entreprises locales, en reconnaissant leur soutien par le biais de promotions d'événements et de matériel de marketing.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collaboration avec les entreprises locales

Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour organiser des événements conjoints, dans le cadre desquels un pourcentage des ventes réalisées au cours d'une journée donnée est reversé au club de randonnée.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Nettoyage écologique des sentiers

Organiser des efforts communautaires pour nettoyer les sentiers locaux et encourager les dons pour la participation, en mettant l'accent sur la gestion de l'environnement.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Festival communautaire de la randonnée

Organiser un festival annuel avec des vendeurs locaux, des ateliers et des randonnées guidées, le prix d'entrée étant destiné à soutenir les initiatives du club.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Campagne annuelle d'adhésion

Lancer une campagne de promotion des avantages de l'adhésion au club, en offrant des incitations aux nouveaux membres afin d'augmenter les cotisations.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de fonds pour le Trail Challenge

Défier les supporters de conquérir un nombre déterminé de sentiers dans un délai donné, en collectant des dons ou des parrainages pour leurs réalisations.

Créer une collecte de fonds
Décoratif


4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la randonnée Clubs🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds


Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.


SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre club de randonnée ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre club de randonnée. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre club entretient-il avec les communautés de randonneurs, les entreprises locales et les marques de produits de plein air ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'inscrit-elle dans la mission de promotion de la randonnée et des activités de plein air ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux clubs de randonnée :

1. Collecte de fonds pour une randonnée guidée

  • Organiser une randonnée guidée où les participants paient un droit d'entrée pour se joindre à un guide expérimenté.
  • Proposer différents niveaux de randonnée (facile, modéré, difficile) pour attirer un public plus large.

2. Échange de matériel de plein air

  • Organisez un événement d'échange de matériel où les membres peuvent échanger ou vendre du matériel de plein air usagé moyennant un petit droit d'entrée.
  • Les avantages comprennent l'engagement de la communauté et le recyclage d'équipements qui ne sont plus utilisés.

3. Parrainage par des marques de plein air

  • Associez des marques locales de produits de plein air à vos événements, en leur offrant une visibilité et en vous assurant un parrainage.
  • Il peut s'agir de l'apposition d'un logo sur le matériel de l'événement ou d'une reconnaissance dans les médias sociaux.

4. Série de défis de randonnée

  • Créer un défi dans le cadre duquel les participants effectuent un certain nombre de randonnées sur une période d'un mois afin de collecter des fonds par le biais des droits d'inscription.
  • Offrez des prix pour les réalisations importantes, afin d'encourager une compétition amicale.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenu potentielCollecte de fonds pour une randonnée guidéeHautHautMediumÉchange de matériel d'extérieurMediumMediumLowSponsoring de marques d'extérieurMediumHautHautSérie de défis de randonnéeHautHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis pour que vos efforts de collecte de fonds restent sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une randonnée guidée :

  • 4 semaines avant : Fixez une date et un lieu, et commencez à faire de la publicité.
  • 3 semaines avant : Confirmer les guides et obtenir les autorisations nécessaires.
  • 1 semaine avant : Finaliser les participants, créer un itinéraire et préparer le matériel.
  • La veille : Reconnaissance du sentier et examen des protocoles de sécurité.
  • Jour de l'événement : Diriger la randonnée, dialoguer avec les participants et remercier les sponsors.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Matériel de marketing, assurance et permis.
  • Coûts variables : Nourriture (le cas échéant), transport et honoraires du guide.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et du nombre de participants attendus.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos activités de collecte de fonds vous permet de mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si le taux de participation est inférieur aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Pensez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre club au sein de la collectivité.
  • Risques logistiques : Prévoir les imprévus, tels que le mauvais temps ou la fermeture de sentiers.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre club de randonnée, mais qui fait également participer activement la communauté que vous servez. Bonne collecte de fonds !








