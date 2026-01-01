Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Les participants s'inscrivent, parcourent une distance de leur propre chef et téléchargent leur preuve en ligne. Les fonds sont collectés grâce aux droits d'inscription et aux parrainages.
Invitez les sympathisants à soumettre leurs meilleures photos de randonnée en échange d'un don, les gagnants étant récompensés par les votes de la communauté.
Organisez une randonnée de collecte de fonds au cours de laquelle les participants obtiennent des promesses de dons pour chaque kilomètre parcouru. Cette activité est idéale pour favoriser l'engagement communautaire et l'esprit d'équipe.
Proposer des randonnées guidées par des experts locaux, en faisant payer les participants et en reversant les recettes au club.
Installer un stand lors d'événements locaux pour vendre du matériel et des accessoires de randonnée de marque, les bénéfices étant reversés aux activités du club.
Créez et vendez des t-shirts, des bouteilles d'eau et d'autres articles personnalisés portant la marque du club ou des sentiers locaux afin de collecter des fonds.
Développer des opportunités de parrainage pour les entreprises locales, en reconnaissant leur soutien par le biais de promotions d'événements et de matériel de marketing.
Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour organiser des événements conjoints, dans le cadre desquels un pourcentage des ventes réalisées au cours d'une journée donnée est reversé au club de randonnée.
Organiser des efforts communautaires pour nettoyer les sentiers locaux et encourager les dons pour la participation, en mettant l'accent sur la gestion de l'environnement.
Organiser un festival annuel avec des vendeurs locaux, des ateliers et des randonnées guidées, le prix d'entrée étant destiné à soutenir les initiatives du club.
Lancer une campagne de promotion des avantages de l'adhésion au club, en offrant des incitations aux nouveaux membres afin d'augmenter les cotisations.
Défier les supporters de conquérir un nombre déterminé de sentiers dans un délai donné, en collectant des dons ou des parrainages pour leurs réalisations.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.
Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.
Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.
Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.
Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.
Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.
Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.
Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.
Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.
Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.
Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.
Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.
Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.
Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.
Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.
Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.
Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.
Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.
Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.
Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre club de randonnée. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux clubs de randonnée :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenu potentielCollecte de fonds pour une randonnée guidéeHautHautMediumÉchange de matériel d'extérieurMediumMediumLowSponsoring de marques d'extérieurMediumHautHautSérie de défis de randonnéeHautHautMedium
Établissez un calendrier précis pour que vos efforts de collecte de fonds restent sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une randonnée guidée :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos activités de collecte de fonds vous permet de mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre club de randonnée, mais qui fait également participer activement la communauté que vous servez. Bonne collecte de fonds !
