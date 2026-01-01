Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les ligues sportives et récréatives

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
idées de parrainage pour les ligues sportives
Décoratif
les événements de collecte de fonds par équipe pour les loisirs
Décoratif
options de merchandising pour la collecte de fonds dans le domaine du sport

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les ligues sportives et récréatives

Défi sportif virtuel

Organisez un défi physique virtuel d'un mois au cours duquel les participants enregistrent leurs activités et collectent des fonds par le biais d'une page de collecte de fonds personnelle.

Décoratif
Tombola sportive en ligne

Organisez une tombola numérique avec des prix tels que des maillots dédicacés ou des billets, en permettant aux supporters d'acheter des participations en ligne.

Décoratif
Course d'endurance communautaire

Organiser une course à pied de proximité en encourageant les participants à recueillir des parrainages pour leur participation à la course.

Décoratif
Exposition sur les sports de bienfaisance

Organiser une exposition présentant des vendeurs et des activités sportives locales, en offrant des stands aux sponsors tout en collectant des fonds grâce à la vente de billets.

Décoratif
Pré-commandes d'articles d'équipe

Lancer une campagne de précommandes d'articles personnalisés de l'équipe où les supporters paient à l'avance pour des articles en édition limitée.

Décoratif
Clinique sportive locale

Proposer un stage de développement des compétences avec des athlètes locaux moyennant une participation financière, afin d'encourager l'implication de la communauté et le développement des compétences.

Décoratif
Campagne de parrainage d'entreprise

Créer un programme de sensibilisation ciblé pour les entreprises locales afin qu'elles sponsorisent les équipes en échange d'opportunités publicitaires.

Décoratif
Partenariat avec la ligue de la jeunesse

Établir des partenariats avec les écoles pour promouvoir les ligues sportives, en offrant une partie des frais d'inscription aux écoles pour leur soutien.

Décoratif
Collecte de fonds pour les cours de fitness

Organisez des cours de fitness spéciaux auxquels les participants font des dons, animés par des entraîneurs locaux ou des entraîneurs de ligue.

Décoratif
Soirée de remise des prix de fin de saison

Organisez une soirée de remise de prix pour les participants à la ligue, en faisant payer les billets et en récompensant les réalisations avec des sponsors locaux.

Décoratif
Campagne de sensibilisation aux médias sociaux

Lancez une campagne d'un mois mettant en avant les histoires des athlètes et encourageant les dons par le biais de messages d'appel à l'action convaincants.

Décoratif
Drive d'équipements sportifs

Collecte d'équipements sportifs d'occasion auprès de la communauté, avec la possibilité de faire des dons pour financer l'amélioration des équipements de la ligue.

Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les sports et les loisirs Leagues🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Équipes de rugby

Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de rugby →

Clubs de randonnée

Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de randonnée →

Équipes de danse

Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de danse →

Équipes de hockey sur gazon

Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur gazon →

Équipes de hockey sur glace

Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur glace →

Équipes de gymnastique

Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de gymnastique →

Équipes de golf

Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de golf →

Équipes de tennis

Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de tennis →

Équipes de lutte

Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de lutte →

Équipes de crosse

Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de crosse →

Équipes de natation

Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de natation →

Les équipes de pom-pom girls

Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de supporters →

Équipes d'athlétisme

Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes d'athlétisme →

Équipes de softball

Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de softball →

Équipes de volley-ball

Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de volley-ball →

Équipes de baseball

Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de baseball →

Équipes de football

Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de football

Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de basket-ball

Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de basket-ball →

Ligues de sports et de loisirs

Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.

Voir les idées de collecte de fonds pour les ligues sportives et récréatives →

Clubs de supporters

Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters →

Équipes, ligues et clubs sportifs

Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent organiser des tournois, vendre des équipements ou organiser des défis de fitness communautaires pour financer les déplacements et les frais.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes sportives, les ligues et les clubs →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos ligues sportives et récréatives ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre association à organiser et à mettre en œuvre des initiatives de collecte de fonds réussies. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour une évaluation approfondie :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel spécialisé ou de bénévoles capables de gérer les efforts de collecte de fonds ? Combien de personnes pouvez-vous mobiliser ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds (par exemple, rédaction de demandes de subvention, planification d'événements, marketing) ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer chaque semaine aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles sont les relations existantes de votre organisation au sein de la communauté (par exemple, partenariats avec des entreprises, des équipes et des joueurs locaux) ?
  • Alignement sur la mission : Dans quelle mesure les activités potentielles de collecte de fonds correspondent-elles à la mission et aux valeurs de votre organisation ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, considérez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les ligues sportives et récréatives :

1. Tournois sportifs

  • Organiser un tournoi sportif communautaire (basket-ball, football ou softball).
  • Faites payer des droits d'entrée aux équipes participantes et envisagez de vendre des concessions pendant l'événement.

2. Conduite de l'équipement

  • Inviter les membres de la communauté à faire don d'équipements sportifs neufs ou légèrement usagés.
  • Organisez une journée au cours de laquelle les familles peuvent déposer des objets en échange de petits articles promotionnels ou de réductions dans les magasins de sport locaux.

3. Campagne de crowdfunding

  • Créer une campagne de collecte de fonds en ligne avec un objectif précis (par exemple, des fonds pour de nouveaux uniformes ou de nouvelles installations).
  • Utilisez les plateformes de médias sociaux pour diffuser largement la campagne et encourager les dons de vos amis et de votre famille.

4. Parrainages locaux

  • Établir des partenariats avec des entreprises locales pour des possibilités de parrainage, en leur offrant un espace publicitaire en échange d'un soutien financier.
  • Engagez-les en faisant la promotion de leur entreprise lors d'événements et sur votre site web.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsTournois sportifsHautHautLa collecte d'équipementMediumMediumLowCampagne de financement par crowdfundingMediumHautMediumParrainages locauxHautMediumHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'un tournoi sportif :

  • 6 semaines avant : Planifier la date et les lieux du tournoi ; obtenir les autorisations nécessaires.
  • 4 semaines avant : Promouvoir l'événement et ouvrir les inscriptions des équipes.
  • 2 semaines avant : Finaliser les aspects logistiques tels que les arbitres, les bénévoles et l'équipement.
  • 1 semaine avant : Confirmer les inscriptions et communiquer les détails de dernière minute aux participants.
  • Jour de l'événement : Organiser le tournoi et gérer les bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

L'établissement d'un budget est essentiel à la réussite d'une collecte de fonds. Suivez les conseils suivants :

  • Coûts fixes : Location de l'espace, frais de permis et matériel de marketing.
  • Coûts variables : Fournitures pour le tournoi (par exemple, trophées, équipement), coûts de la nourriture et des boissons.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif de collecte de fonds réaliste en fonction de votre budget et de la fréquentation prévue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels peut vous aider à vous préparer efficacement :

  • Risques financiers : Identifier les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si le taux de participation est inférieur aux attentes.
  • Risques pour la réputation : Évaluez comment des lacunes dans l'organisation de l'événement peuvent affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que le mauvais temps ou les problèmes liés au lieu de réunion.

En suivant ces étapes, vous pourrez découvrir une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre ligue sportive et récréative, mais qui ralliera également le soutien de la communauté. Bonne chance dans vos efforts de collecte de fonds !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées novatrices de collecte de fonds pour les ligues sportives de jeunes ?
Flèche
Comment les ligues sportives peuvent-elles intégrer des événements thématiques de collecte de fonds ?
Flèche
Quels sont les avantages d'organiser une soirée cinéma en plein air dans le cadre d'une collecte de fonds ?
Flèche
Quelles idées créatives de collecte de fonds saisonnière les ligues sportives peuvent-elles utiliser ?
Flèche
Comment les ligues sportives peuvent-elles mettre en œuvre efficacement des campagnes de collecte de fonds virtuels ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Équipes de rugby
Clubs de randonnée
Équipes de danse
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Équipes de gymnastique
Équipes de golf
Équipes de tennis
Équipes de lutte
Équipes de crosse
Équipes de natation
Les équipes de pom-pom girls
Équipes d'athlétisme
Équipes de softball
Équipes de volley-ball
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Ligues de sports et de loisirs
Clubs de supporters
Équipes, ligues et clubs sportifs

<div ms-code-snippet-q="1">What are some innovative fundraising ideas for youth sports leagues?</div><div ms-code-snippet-a="1">Youth sports leagues can benefit from hosting a 'Skills Showcase Day,' where players demonstrate their skills in fun competitions. Charge a small entry fee for participants and encourage local businesses to sponsor events with prizes for winners. Execute this by first surveying players to identify popular skills (like shooting in soccer or pitching in baseball). Ensure you have a venue, set a date, and promote the event through social media and community boards. Success metrics include the number of participants, total funds raised, and social media engagement. Typically, such events have a success rate of around 70-80% in terms of funds raised vs. costs.</div><div ms-code-snippet-q="2">How can sports leagues incorporate themed fundraising events?</div><div ms-code-snippet-a="2">Hosting a 'Decades Night' can generate excitement and engagement. Participants dress in attire from their favorite decade, and you can charge an entry fee or host competitions. Establish partnerships with local businesses to provide prizes for best costumes or themed activities. The key steps include marketing the event creatively through social channels and local media, collecting fees through online platforms, and planning entertainment aligned with the selected decade. Metrics for success include the number of attendees, overall revenue, and local sponsorships garnered. This idea has successfully raised funds for leagues by about 50% over traditional events.</div><div ms-code-snippet-q="3">What are the advantages of hosting an outdoor movie night as a fundraiser?</div><div ms-code-snippet-a="3">An outdoor movie night can serve as a family-friendly fundraiser that builds community. Leagues can screen popular sports movies or family favorites, charging an admission fee. Implementing this idea involves securing a location, acquiring movie rights, renting equipment, and promoting the event on social media. Adding merchandise sales for snacks or drinks can further increase profits. Success metrics include ticket sales, merchandise revenue, and overall turnout. This approach has shown a success rate of 75% in community involvement compared to other events, making it a reliable choice.</div><div ms-code-snippet-q="4">What creative seasonal fundraising ideas can sports leagues utilize?</div><div ms-code-snippet-a="4">For the fall season, a 'Harvest Festival' that includes sports challenges, local vendors, and family-friendly activities can drive engagement and fundraising. Create a calendar of activities, secure community partnerships for food and entertainment, and promote heavily through local media and social networks. Additionally, ticket sales and vendor fees can add to the revenue. Track success through ticket sales and community involvement, aiming for a target of over 200 attendees. The festival format usually achieves a success rate of approximately 65%, providing great community spirit and fundraising potential.</div><div ms-code-snippet-q="5">How can sports leagues effectively implement virtual fundraising campaigns?</div><div ms-code-snippet-a="5">Sports leagues can leverage online platforms for a 'Virtual Challenge' where participants track their activities (like running or cycling) and fundraise through sponsorships. Promote the challenge through social media, requiring participants to pay a registration fee and seek donations based on their performance. Provide a custom app or platform for tracking, allowing participants to share their progress. Measure success through participant registration numbers and total funds raised, with many leagues seeing success rates of 60-80% in fundraising efforts compared to traditional methods. With global engagement potential, this idea serves well year-round.</div>