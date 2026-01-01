Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les équipes, ligues et clubs sportifs

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
événements de collecte de fonds pour les équipes sportives de jeunes
Décoratif
idées créatives de parrainage pour les ligues sportives
Décoratif
l'engagement communautaire pour les clubs sportifs la collecte de fonds

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les équipes sportives, les ligues et les clubs

Soirée Trivia du sport virtuel

Organisez un concours en ligne de jeux sportifs où les participants paient un droit d'entrée et où les gagnants remportent des prix offerts par des entreprises locales.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi des médias sociaux

Encouragez les fans à partager leurs moments sportifs en utilisant un hashtag, en faisant un don pour chaque post et en engageant les adeptes par le biais d'une narration interactive.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Festival sportif communautaire

Organiser une journée d'activités et de compétitions sportives, en faisant payer l'entrée et en engageant des entreprises locales comme sponsors pour améliorer le potentiel de collecte de fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Tournoi de golf

Organisez un tournoi de golf de bienfaisance où les joueurs paient pour entrer, avec des parrainages d'entreprises locales pour créer une journée attrayante pour les participants.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Ensembles de marchandises

Créez des lots de marchandises en édition limitée, tels que des maillots et des souvenirs signés, et faites-en la promotion par le biais de campagnes de courrier électronique et de médias sociaux.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente aux enchères silencieuse en ligne

Organisez une vente aux enchères en ligne de souvenirs et d'expériences sportives offerts, et faites-en la promotion par le biais de vos canaux numériques afin d'en élargir la portée.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Packages de parrainage d'entreprise

Élaborer des formules de parrainage sur mesure pour les entreprises locales, en offrant des possibilités de publicité lors des matchs, dans les bulletins d'information et sur les médias sociaux.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Partenariats avec les entreprises locales

Former des partenariats avec des entreprises locales afin qu'elles fassent don d'un pourcentage des ventes lors de journées spécifiques, ce qui permet aux deux parties de bénéficier du soutien de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collecte de fonds par défi d'équipe

Encouragez les équipes à collecter des fonds en relevant des défis personnels, en partageant leurs progrès sur les médias sociaux et en concourant pour des prix et des récompenses.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journée du sport en famille

Organiser une journée de divertissement pour les familles avec des activités, des stands de nourriture et une tombola afin de collecter des fonds, de promouvoir l'engagement des familles et de renforcer la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Rencontre avec les athlètes

Organisez une rencontre avec les athlètes où les fans paient des billets, ce qui suscite l'enthousiasme et permet de prendre des photos avec leurs vedettes sportives préférées.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Course/marche de bienfaisance

Organiser une course ou une marche avec des frais d'inscription, en encourageant les participants à collecter des fonds par l'intermédiaire de plateformes de pair à pair, créant ainsi une forte atmosphère communautaire.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les équipes sportives, les ligues et Clubs🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Équipes de rugby

Les équipes de rugby collectent souvent des fonds à l'occasion de tournois à sept, de campagnes de parrainage de joueurs et de soirées d'après-match pour financer les déplacements, l'équipement et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de rugby →

Clubs de randonnée

Les clubs de randonnée organisent des randonnées guidées au sommet, des échanges de matériel et des nettoyages de sentiers pour financer les cartes, les permis et les sorties en groupe.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de randonnée →

Équipes de danse

Les équipes de danse organisent des spectacles avec vente de billets, vendent des articles personnalisés et s'associent à des studios locaux pour financer les costumes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de danse →

Équipes de hockey sur gazon

Les équipes de hockey sur gazon peuvent organiser des stages communautaires, vendre des produits dérivés de l'équipe et organiser des matchs d'anciens élèves pour financer l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur gazon →

Équipes de hockey sur glace

Les équipes de hockey sur glace organisent des bingos du palet, des skate-a-thons, des ventes de marchandises et des tirages au sort 50/50 pour couvrir les frais de temps de glace, de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur glace →

Équipes de gymnastique

Les équipes de gymnastique peuvent collecter des fonds par le biais de tumble-a-thons, de ventes de justaucorps, de stages organisés par les parents et de parrainages pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de gymnastique →

Équipes de golf

Les équipes de golf peuvent collecter des fonds par le biais de tournois de bienfaisance, de parrainages de trous, de stages professionnels et de ventes de produits dérivés pour couvrir les frais de déplacement et d'équipement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de golf →

Équipes de tennis

Les équipes de tennis collectent des fonds en organisant des tournois de double à but caritatif, des démonstrations de raquettes, des parrainages et des échanges de matériel contre du temps de jeu et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de tennis →

Équipes de lutte

Les équipes de lutte peuvent organiser des marathons de grappling, des campagnes de parrainage d'un lutteur, des rencontres avec les supporters et des ventes d'équipements pour financer les tapis, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de lutte →

Équipes de crosse

Les équipes de crosse peuvent organiser des stages pour les jeunes, des campagnes de parrainage de joueurs, des ventes de maillots personnalisés et des concessions pour les matchs à domicile afin de financer l'équipement, les déplacements et l'entraînement.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de crosse →

Équipes de natation

Les équipes de natation collectent des fonds par le biais de tournois de natation, de stages de natation communautaires, de produits dérivés personnalisés et de parrainages d'entreprises locales.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de natation →

Les équipes de pom-pom girls

Les équipes de pom-pom girls collectent des fonds en organisant des petits déjeuners de crêpes, des soirées spirituelles dans les restaurants, des ventes d'uniformes et de produits dérivés, et des stages de pom-pom girls.

Voir les idées de collectes de fonds pour les équipes de supporters →

Équipes d'athlétisme

Les équipes d'athlétisme organisent des rencontres communautaires, des ventes de produits dérivés de marque et des défis chronométrés pour financer de nouvelles chaussures à crampons, des uniformes et des déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes d'athlétisme →

Équipes de softball

Les équipes de softball peuvent organiser des tournois à tour de rôle, des ventes de t-shirts d'équipe et des soirées de concession lors des matchs pour financer l'équipement, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de softball →

Équipes de volley-ball

Les équipes de volley-ball augmentent leur budget en organisant des "spike-a-thons", des collectes de fonds dans les cliniques, des tournois sponsorisés et des ventes d'équipements personnalisés lors des matchs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de volley-ball →

Équipes de baseball

Organiser des lavages de voitures, des parrainages d'équipes, des tirages au sort 50/50 et des ventes d'équipements lors des matchs pour financer l'équipement de baseball, les uniformes et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de baseball →

Équipes de football

Alimentez votre équipe de football avec des fonds provenant de la vente de maillots, de tombolas à la mi-temps, de dîners de supporters et de parrainages locaux pour l'équipement et les déplacements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de football

Les équipes de football collectent des fonds par le biais de tournois de charité, de parrainages de maillots, de stands de concession et de stages de compétences pour les jeunes le week-end.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de football →

Équipes de basket-ball

Organisez des tournois trois contre trois, vendez des maillots et établissez des partenariats avec des entreprises locales pour les soirées de concession afin de financer les déplacements et l'équipement de l'équipe de basket-ball.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes de basket-ball →

Ligues de sports et de loisirs

Les ligues sportives et récréatives réalisent de gros bénéfices grâce aux tournois locaux, aux ventes de produits dérivés des équipes et aux partenariats avec des sponsors pour financer l'équipement et les installations.

Voir les idées de collecte de fonds pour les ligues sportives et récréatives →

Clubs de supporters

Les clubs de supporters prospèrent grâce au travail effectué dans les kiosques à journaux, à la vente de vêtements personnalisés et aux campagnes de parrainage visant à financer les déplacements de l'équipe et l'achat de nouveaux équipements.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters →

Équipes, ligues et clubs sportifs

Les équipes sportives, les ligues et les clubs peuvent organiser des tournois, vendre des équipements ou organiser des défis de fitness communautaires pour financer les déplacements et les frais.

Voir les idées de collecte de fonds pour les équipes sportives, les ligues et les clubs →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos équipes, ligues et clubs sportifs ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre équipe ou votre club entretient-il avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur vos valeurs et vos objectifs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes, ligues et clubs sportifs :

1. Soirée de gala sportif

  • Organisez un gala où les participants paient pour le dîner, les jeux et les orateurs sportifs.
  • Impliquer des athlètes locaux pour attirer les participants et mettre en valeur les talents de la communauté.

2. Vente d'articles d'équipe

  • Concevoir et vendre des articles d'équipe tels que des maillots, des casquettes ou des bracelets.
  • Tirez parti des plateformes en ligne et des événements locaux pour accroître votre visibilité.

3. Campagne de parrainage

  • Établir des partenariats avec des entreprises locales, en leur offrant des possibilités de publicité lors des événements en échange de fonds de parrainage.
  • Créer des niveaux de parrainage échelonnés pour attirer des entreprises de différentes tailles.

4. Tournoi sportif communautaire

  • Organiser un tournoi sportif amical avec des frais d'inscription pour les participants.
  • Impliquer les membres de la communauté en tant que joueurs, spectateurs et bénévoles pour favoriser l'engagement.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesSoirée de gala sportifMediumHighHighVente de marchandises de l'équipeHighMediumMediumCollecte de parrainageHighHighHighTournoi sportif communautaireMediumHighMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un tournoi sportif communautaire :

  • 6 semaines avant : Fixez une date, confirmez le lieu et commencez à faire de la publicité.
  • 4 semaines avant : Ouvrir les inscriptions et recruter des bénévoles.
  • 2 semaines avant : Finaliser la logistique du tournoi et faire de la publicité pour stimuler la participation.
  • 1 semaine avant : Confirmer les listes de participants et établir le plan de l'événement.
  • Le jour du tournoi : S'assurer que tout est en place, coordonner les bénévoles et gérer l'événement.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location de locaux, permis et location de matériel (par exemple, équipement sportif).
  • Coûts variables : Fournitures de nourriture et de boissons, matériel promotionnel et frais de personnel.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif de collecte de fonds en fonction de vos dépenses et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Identifier les seuils de rentabilité et évaluer les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont les performances de votre équipe et les prestations de l'organisation peuvent affecter votre réputation.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus tels que les conditions météorologiques pour les événements en plein air ou les pannes d'équipement.

En suivant ces étapes, vous pourrez découvrir une idée de collecte de fonds qui répondra non seulement à la mission de votre équipe sportive, mais qui impliquera également votre communauté de manière dynamique. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds les plus créatives pour les équipes, ligues et clubs sportifs en 2024 ?
Flèche
Quelles campagnes de collecte de fonds saisonnières uniques les équipes, ligues ou clubs sportifs peuvent-ils mettre en œuvre ?
Flèche
Quels événements de collecte de fonds engageants les équipes et les clubs sportifs peuvent-ils organiser pour accroître l'engagement de la communauté ?
Flèche
Quelles stratégies numériques innovantes de collecte de fonds les équipes et clubs sportifs peuvent-ils adopter ?
Flèche
Quelles sont les tactiques de crowdfunding à fort impact pour les équipes et clubs sportifs ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Équipes de rugby
Clubs de randonnée
Équipes de danse
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Équipes de gymnastique
Équipes de golf
Équipes de tennis
Équipes de lutte
Équipes de crosse
Équipes de natation
Les équipes de pom-pom girls
Équipes d'athlétisme
Équipes de softball
Équipes de volley-ball
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Ligues de sports et de loisirs
Clubs de supporters
Équipes, ligues et clubs sportifs

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are the most creative fundraising ideas for Sports Teams, Leagues, and Clubs in 2024?</div><div ms-code-snippet-a="1">Consider organizing a 'Play for Pay' event where players engage in unique challenges (e.g., endurance games or skill contests) and gather sponsorships from local businesses or individuals. This involves players setting personal fundraising goals while showcasing their skills. Participants can earn donations for every completed challenge, which incentivizes both effort and community support. Additionally, promote the event on social media to encourage virtual sponsorships. Implement online tools to track progress and donations. Success metrics should focus on total funds raised, community engagement, and participant involvement levels, which often exceed 60% when well-promoted.</div><div ms-code-snippet-q="2">What unique seasonal fundraising campaigns can Sports Teams, Leagues, or Clubs implement?</div><div ms-code-snippet-a="2">A fun and festive idea for the upcoming holiday season is a 'Holiday Sports Auction.' Gather donated items from local businesses, sports memorabilia, and unique experiences (like a meet-and-greet with players) and auction them online. Promote the auction through social media, newsletters, and local advertisements to drive traffic. Collaborate with a local radio station for additional exposure. Make sure to work with volunteers for logistics and item collection. Auctions have a high success rate, generating 70% more revenue when strategically marketed with community partners.</div><div ms-code-snippet-q="3">Which engaging fundraising events can Sports Teams and Clubs host to increase community involvement?</div><div ms-code-snippet-a="3">Host a 'Barbecue and Bingo' night combining food and fun. Charge an entry fee that includes a ticket for bingo games, with prizes donated by local businesses. This informal gathering encourages community spirit while simultaneously raising funds. Use local parks or community centers as venues to save costs. Promote the event through flyers, social media, and partnerships with local establishments. Success lies in drawing large crowds; events like these can typically see participation rates around 75% of capacity with appropriate marketing efforts.</div><div ms-code-snippet-q="4">What innovative digital fundraising strategies can Sports Teams and Clubs adopt?</div><div ms-code-snippet-a="4">Leverage the power of gamification by creating a virtual fitness challenge called 'Team Steps.' Participants join teams based on their clubs, logging their daily steps to reach collective goals. Charge a registration fee and encourage participants to secure sponsorships from friends and family per mile walked or goal reached. Use mobile apps to track progress and recognize top performers. The use of leaderboards fuels competition and involvement, leading to a high engagement rate, while such challenges often result in 50% of participants exceeding fundraising goals.</div><div ms-code-snippet-q="5">What are some high-impact crowdfunding tactics for Sports Teams and Clubs?</div><div ms-code-snippet-a="5">Utilizing platforms like Kickstarter or GoFundMe for a 'Season Kickoff Fundraiser' can attract substantial support. Create a captivating video showcasing the team’s goals for the season and why community support is crucial. Offer unique rewards, such as personalized merchandise or game day experiences, to incentivize donations. Promotion should focus on social media and existing organizational networks. Tracking success via total funds raised and number of backers can yield strong insights, often seeing crowdfunding initiatives reach or exceed 80% of their goals when strategically planned.</div>