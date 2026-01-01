data-usecase-icon="donation_form"
Fonds Gear Up : Collecte d'équipement d'équipe
Collectez des fonds pour acheter de nouveaux bâtons, des protections et des maillots en partageant avec votre communauté une page de dons dédiée et gratuite. Les dons simples et ponctuels s'additionnent rapidement pour couvrir les coûts des équipements essentiels.
Collecte de fonds par les pairs dans le cadre du Skate-a-Thon
Invitez les joueurs et les supporters à collecter des promesses de dons pour chaque tour de patinoire, en encourageant la compétition amicale et l'engagement de la communauté. Des pages personnalisées facilitent le suivi des progrès et maximisent les dons.
Vente de billets pour les soirées de jeux de bienfaisance
Vendez des billets pour un match spécial à domicile dont une partie des recettes sert à couvrir les frais de déplacement et de tournoi. Les participants passent une excellente soirée tout en aidant l'équipe à gagner la glace.
Lancement de la boutique officielle de l'équipe
Ouvrez une boutique en ligne de maillots, de sweats à capuche et de casquettes à l'effigie de votre marque. Offrez aux supporters une expérience d'achat transparente et sans frais pour faire le plein d'équipements et montrer leur soutien tout au long de l'année.
Vente aux enchères silencieuse des légendes du vestiaire
Organisez une vente aux enchères virtuelle ou en personne avec des bâtons signés, des maillots portés en match et des rencontres VIP. Suscitez l'enthousiasme grâce à des enchères compétitives et récoltez des fonds substantiels pour les programmes de l'équipe.
Programme d'adhésion au Booster Club
Créez une adhésion à plusieurs niveaux pour les supporters fidèles, en offrant des avantages tels que des bulletins d'information exclusifs, des rencontres avec les joueurs et un accès anticipé aux billets. Des contributions mensuelles fiables permettent de maintenir votre budget sur la bonne voie.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🛡️ 25 casques de protection
Ainsi, chaque joueur peut entrer sur la glace en toute confiance et en toute sécurité.
🚍 Voyages en bus pour 5 tournois à l'extérieur
Ainsi, l'équipe peut participer à des compétitions régionales sans que les familles aient à en subir les conséquences.
⛸️ 10 heures de glace supplémentaires
Ainsi, les joueurs affinent leurs compétences et renforcent leur esprit d'équipe.
🎽 25 new team jerseys
Ainsi, les athlètes se sentent unis et fiers chaque fois qu'ils patinent.
🎓 Deux cliniques de coaching professionnel
Les joueurs bénéficient donc d'une formation spécialisée qui leur permet de passer au niveau supérieur.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de hockey sur glace
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de hockey sur glace
🏒 Inline Skateathon
Les patineurs s'engagent à faire des tours sur des patins à roues alignées en plein air afin de récolter des dons de sponsors pour l'équipement de hockey des jeunes et l'entretien de la patinoire.
🍦 Goal Scoop Social
Soirée glacée à la patinoire locale avec rencontre des joueurs et tirage au sort ; la vente des billets permet de financer les déplacements de l'équipe.
🎨 Vente aux enchères de Stick Art
Événement artistique communautaire au cours duquel les fans peignent de vieux bâtons ; vente aux enchères en ligne ou en personne pour financer des cliniques d'habileté pour les enfants défavorisés.
🎥 Alumni Game Stream
Diffusez en direct un match d'été des anciens élèves avec un chat en direct et des invites à faire des dons ; débloquez des questions-réponses spéciales pour les joueurs lorsque des étapes importantes sont franchies.
🌮 Puck & Taco Fest
Partenariat avec des camions de nourriture locaux pour un festival d'été dans le parc ; les ventes de bracelets comprennent des dégustations de nourriture et profitent aux programmes de hockey pour les jeunes.
📱 Course de palets virtuelle
Les supporters suivent les tirs de palets improvisés via une application ; les promesses de dons par tir permettent de collecter des fonds tout en renforçant l'engagement numérique et la visibilité de l'équipe.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 équipes gratuites Équipes de hockey sur glace idées de collecte de fonds
Meilleures subventions pour Équipes de hockey sur glace en 2025
Programme de subventions d'action communautaire
Fondation FC Dallas et NUU
$5,000
Soutient les organisations à but non lucratif du nord du Texas qui se concentrent sur la nutrition, les modes de vie actifs ou l'éducation. Les demandes doivent être déposées avant le 30 mai 2025 et les fonds seront distribués en juillet 2025.
Programme communautaire Sports 4 Life
Fondation du sport féminin
Minimum de 400 000 $ (financement total du programme pour 2025)
Soutient les programmes qui encouragent les sports pour les filles, y compris le hockey.
Programme de subventions
Ligue des héros unis
Plus de 500 000 $ (financement total du programme)
Aide à payer les frais d'inscription locaux pour les jeunes joueurs de hockey.
NHL Foundation U.S. Empowerment Grant pour le hockey féminin
NHL Foundation U.S.
Non spécifié
Soutient les programmes locaux qui élargissent l'accès au hockey pour les filles.
Principales entreprises qui font des dons à équipes de hockey sur glace en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Fondation USA Hockey
Finance divers programmes et initiatives visant à soutenir la croissance et le développement du hockey sur glace aux États-Unis.
PFN
s'associe à la Ligue nationale de hockey (LNH) en tant que partenaire officiel de courtage en assurance des entreprises.
xHockeyProducts USA
S'engage à soutenir le sport du hockey et les organisations caritatives qui s'y rattachent.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de hockey sur glace ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de hockey sur glace ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les équipes comme la vôtre à conserver chaque dollar que vous collectez. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les équipes de hockey sur glace peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons de parrainage ?
Absolument ! Les équipes de hockey sur glace peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons de sponsors, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar versé par vos sponsors sert directement à soutenir votre équipe et ses objectifs.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de hockey sur glace peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes de hockey sur glace peuvent organiser toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair où les supporters de l'équipe collectent de l'argent ensemble, vendez des billets pour votre prochain match ou tournoi, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de hockey sur glace ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de hockey sur glace. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à votre équipe, aux installations et au développement des joueurs - exactement là où il faut.