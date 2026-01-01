Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de hockey sur glace

🏒 Inline Skateathon

Les patineurs s'engagent à faire des tours sur des patins à roues alignées en plein air afin de récolter des dons de sponsors pour l'équipement de hockey des jeunes et l'entretien de la patinoire.

🍦 Goal Scoop Social

Soirée glacée à la patinoire locale avec rencontre des joueurs et tirage au sort ; la vente des billets permet de financer les déplacements de l'équipe.

🎨 Vente aux enchères de Stick Art

Événement artistique communautaire au cours duquel les fans peignent de vieux bâtons ; vente aux enchères en ligne ou en personne pour financer des cliniques d'habileté pour les enfants défavorisés.

🎥 Alumni Game Stream

Diffusez en direct un match d'été des anciens élèves avec un chat en direct et des invites à faire des dons ; débloquez des questions-réponses spéciales pour les joueurs lorsque des étapes importantes sont franchies.

🌮 Puck & Taco Fest

Partenariat avec des camions de nourriture locaux pour un festival d'été dans le parc ; les ventes de bracelets comprennent des dégustations de nourriture et profitent aux programmes de hockey pour les jeunes.

📱 Course de palets virtuelle

Les supporters suivent les tirs de palets improvisés via une application ; les promesses de dons par tir permettent de collecter des fonds tout en renforçant l'engagement numérique et la visibilité de l'équipe.

